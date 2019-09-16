최근 전 세계적으로 부동산은 280조 달러 이상으로 평가되었으며, 이는 전 세계의 모든 주식(stocks), 주식(shares) 및 증권화 부채를 합친 것보다 더 가치 있는 자산이며, 전 세계 총 GDP의 3.5배에 달하는 가장 큰 부의 저장소입니다. 미국에서 주택 판매 기록은 1890년에 처음 기록되었지만, 중개인들이 매수인과 판매자를 위한 중개인으로서 워크스루, 주택 스테이징, 마당 표지판을 이용해 주택을 마케팅하기 시작한 것은 1910년대에 이르러서였습니다.
이 에이전트들은 신뢰라는 귀중한 자원을 제공했고, 지금도 제공하고 있습니다! 숙련된 에이전트와 함께 주택 판매 또는 구매 절차를 진행하면 현지 법률 및 규정뿐만 아니라 판매자가 실제로 주택을 소유하고 있고 구매자가 주택을 지불할 자금이 있다는 것을 보장하는 에이전트의 지식을 믿고 의지할 수 있습니다. 1910년대에 사용된 마케팅 전략은 오늘날에도 여전히 유효하지만, 부동산 매매와 관련된 프로세스는 블록체인 기술을 통해 혁신될 준비가 되어 있습니다.
블록체인은 비즈니스 네트워크에서 거래를 기록하고 자산을 추적하는 프로세스를 용이하게 하는 변경 불가능한 공유 원장입니다. 단일 공개 버전의 기록을 보유하면 판매자가 부동산에 대한 소유권을 즉시 증명할 수 있고 구매자가 보유 자금을 즉시 증명할 수 있기 때문에 구매자와 판매자 사이에 필요한 신뢰가 줄어듭니다. 실제로 블록체인에서 스마트 계약을 활용하면 부동산 거래가 온라인 쇼핑처럼 쉬워져 소유권 회사나 변호사 없이도 부동산 계약, 에스크로, 부동산 기록을 작성하고 돈을 분배할 수 있다고 Brown Harris Stevens 마이애미의 부사장인 Mark Zilbert는 말합니다.
블록체인은 개인이 부동산을 사고 파는 것 외에도 사람들이 부동산에 투자하는 방식을 바꿀 수 있는 능력을 제공합니다. 개발자는 블록체인에서 부동산을 토큰화함으로써 전통적인 은행 자금 조달의 필요성을 없애고 투자 부동산에 대한 기존의 판매 일정 제약에서 벗어날 수 있습니다. 구매자 측에서는 포지션을 확장하거나 줄이는 것이 부동산 지분에 대한 구매자 또는 판매자를 찾는 것만큼이나 쉽습니다. 고급 부동산의 토큰화로 인해 뉴욕 최고의 중개인들도 블록체인 기술에 관심을 갖게 되었습니다.
“Sell It Like Serhant”의 베스트셀러 작가이자 Bravo의 Million Dollar Listing New York 출연자인 Ryan Serhant는 Forbes와의 인터뷰에서 “뉴욕 시장은 항상 강세지만 신축 건물의 경우 적정 가격에 판매되기까지 시간이 걸릴 수 있다”고 말했습니다. 블록체인 토큰화를 통해 기존 은행 금융의 과도한 압박을 제거할 수 있으며, 이는 프로젝트와 모든 이해관계자에게 훨씬 더 건강한 환경을 제공합니다. 토큰화는 부동산 개발의 새로운 전선을 열고 있습니다.”
부동산 업계는 기록 보관을 위해 블록체인에 집중해 왔지만, 스마트 계약은 온라인 쇼핑처럼 쉽게 부동산을 사고 팔 수 있는 미래를 의미합니다. 스마트 계약은 블록체인에 저장되고 미리 정해진 이용 약관이 충족되면 자동으로 실행되는 코드 라인입니다. 가장 기본적인 수준에서 이는 프로그램을 개발한 사람이 설정한 대로 실행되는 프로그램입니다. 각 당사자가 수수료를 통해 부동산 가격을 높이는 현재의 복잡한 절차 대신, 단일 버전의 진실을 통해 참여자 간의 신뢰를 보장할 수 있습니다.
신원을 블록체인에 저장하면 모기지 대출 기관은 신용에 대한 결정을 신속하게 내릴 수 있습니다. 그런 다음 은행, 중개인 및 모기지 대출 기관 간에 스마트 계약을 발행하여 자금이 에이전트에게 반환되면 모기지 대출 기관이 부동산을 보유하고 합의된 조건에 따라 상환이 시작되도록 할 수 있습니다. 소유권 이전은 거래가 블록체인에 기록되고 언제든지 프로세스를 확인할 수 있는 참가자들 사이에서 공유됨에 따라 자동으로 이루어질 수 있습니다.
토큰은 가치를 저장하는 디지털 수단입니다. 부동산에서 토큰화는 토큰을 통해 소유권 지분이 이루어지는 경우를 의미하며, 자산 소유권, 자산에 대한 지분, 부동산을 담보로 한 부채의 일부, 부동산에서 발생하는 현금 흐름 등 다양한 형태로 표현될 수 있습니다. 토큰화된 부동산은 부동산 투자 신탁(REIT)과 유사하지만 자산의 유연성이 훨씬 높고 중개 수수료가 더 적다는 점에서 차이가 있습니다.
부동산을 비롯한 모든 비유동 자산을 토큰화할 때의 주요 이점으로는 추가적인 유동성, 낮은 투자 진입 장벽, 프로그래밍 가능한 증권, 그리고 보안성과 불변성이 있습니다. 콜로라도의 St. Regis Aspen Resort와 같은 주요 브랜드는 Indiegogo를 통해 “Aspen Coin”으로 1,800만 달러를 조달하며 이미 보안 토큰을 활용하기 시작했습니다.
신뢰는 부동산 비즈니스의 주요 부분이며 블록체인은 신뢰뿐만 아니라 불투명한 기관 간의 공동 경쟁을 가능하게 하는 능력을 가지고 있습니다. 부동산 업계의 대부분은 기록 보관을 위해 블록체인에 중점을 두었지만, 일부 아방가르드 플레이어는 스마트 계약과 토큰화가 제공할 수 있는 이점을 빠르게 확인했습니다. 이러한 플레이어는 고객이 블록체인 기술로 인해 가능하게 된 잠재적인 미래 기회를 활용할 수 있도록 도울 수 있는 좋은 위치에 있을 것입니다.
블록체인은 부동산 업계에 혁신을 일으킬 잠재력을 가지고 있습니다. 애스펀에서 성사된 1,800만 달러 규모의 거래든, 치약 쇼핑만큼 쉽게 집을 살 수 있게 해주는 스마트 계약이든, 부동산 전문가들은 앞으로도 계속 성공할 것입니다. Mark Zilbert는 "부동산 전문가의 조언, 지식 및 도움은 항상 구매자 또는 판매자의 프로세스에서 중요한 부분이 될 것입니다."라고 말합니다.