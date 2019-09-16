블록체인은 비즈니스 네트워크에서 거래를 기록하고 자산을 추적하는 프로세스를 용이하게 하는 변경 불가능한 공유 원장입니다. 단일 공개 버전의 기록을 보유하면 판매자가 부동산에 대한 소유권을 즉시 증명할 수 있고 구매자가 보유 자금을 즉시 증명할 수 있기 때문에 구매자와 판매자 사이에 필요한 신뢰가 줄어듭니다. 실제로 블록체인에서 스마트 계약을 활용하면 부동산 거래가 온라인 쇼핑처럼 쉬워져 소유권 회사나 변호사 없이도 부동산 계약, 에스크로, 부동산 기록을 작성하고 돈을 분배할 수 있다고 Brown Harris Stevens 마이애미의 부사장인 Mark Zilbert는 말합니다.

블록체인은 개인이 부동산을 사고 파는 것 외에도 사람들이 부동산에 투자하는 방식을 바꿀 수 있는 능력을 제공합니다. 개발자는 블록체인에서 부동산을 토큰화함으로써 전통적인 은행 자금 조달의 필요성을 없애고 투자 부동산에 대한 기존의 판매 일정 제약에서 벗어날 수 있습니다. 구매자 측에서는 포지션을 확장하거나 줄이는 것이 부동산 지분에 대한 구매자 또는 판매자를 찾는 것만큼이나 쉽습니다. 고급 부동산의 토큰화로 인해 뉴욕 최고의 중개인들도 블록체인 기술에 관심을 갖게 되었습니다.

“Sell It Like Serhant”의 베스트셀러 작가이자 Bravo의 Million Dollar Listing New York 출연자인 Ryan Serhant는 Forbes와의 인터뷰에서 “뉴욕 시장은 항상 강세지만 신축 건물의 경우 적정 가격에 판매되기까지 시간이 걸릴 수 있다”고 말했습니다. 블록체인 토큰화를 통해 기존 은행 금융의 과도한 압박을 제거할 수 있으며, 이는 프로젝트와 모든 이해관계자에게 훨씬 더 건강한 환경을 제공합니다. 토큰화는 부동산 개발의 새로운 전선을 열고 있습니다.”