블록체인을 프로젝트 관리 디바이스로 사용

블록체인의 가장 분명한 이점은 분산 원장 기술(DLT)을 사용하여 불변의 이벤트 기록을 유지할 수 있다는 것입니다.

미래의 프로젝트 관리 워크플로에서 팀은 변경할 수 없는 정보 소스 유지 관리와 같은 여러 가지 중요한 기능을 위해 DLT에 의존할 수 있습니다.

분산 원장에서 각 노드 또는 컴퓨터는 프로젝트 데이터를 독립적으로 호스팅합니다. 각 노드는 해당 데이터를 업데이트합니다. 즉, 이 시스템의 어떤 당사자도 이 데이터를 변경하거나 변경할 수 없으며 전체 프로젝트 팀이 신뢰할 수 있는 단일 소스를 참조하게 됩니다.

이는 특히 고객이나 하청업체와 같은 외부 프로젝트 이해관계자와의 불일치 및 분쟁을 조사할 때 도움이 됩니다. 예를 들어, 건설 계약자가 특정 날짜에 사람을 보내도록 예약했는데 너무 늦거나 너무 일찍 사람을 보내는 경우 원장의 모든 사람이 하청업체가 실수를 했는지 여부를 확인할 수 있습니다.

내부적으로는 비즈니스 운영을 분석할 때 원장의 데이터를 신뢰하여 작업에 소요되는 시간을 확인하고, 효율성을 위한 기회를 파악하고, 기타 이점을 얻을 수 있습니다.

예, 중앙 집중식 클라우드 기반 프로젝트 관리 제품군을 사용하여 지금 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 그러나 클라우드 호스트의 다운타임이나 변조로 인해 해당 데이터 중 일부가 손실될 가능성이 있습니다.

DLT를 사용하면 팀의 데이터 세트가 완전하고 변조되지 않았음을 신뢰할 수 있습니다. 이와 관련하여 소프트웨어 및 데이터 전환으로 인해 노드가 일시적으로 다운되는 경우 여러 노드의 가용성 덕분에 데이터 중복성을 얻을 수 있습니다.