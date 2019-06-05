블록체인을 프로젝트 관리 디바이스로 사용

암호화폐를 통해 주목받기 시작한 블록체인은 부동산 같은 전통 산업부터 라이드 셰어링과 같은 신흥 산업까지 변혁을 일으킬 준비가 되어 있습니다.
각각의 잠재적 혁신 사례에서 중요한 부분은 블록체인 기술이 프로젝트 관리와 같은 워크플로를 어떻게 바꿀 수 있는가입니다.
아직 이론적인 수준이지만, 암호화폐 기업가들은 이미 불변 원장을 미래 프로젝트 관리 워크플로의 핵심 구성 요소로 포지셔닝하는 방법을 모색하고 있습니다. 이 게시물에서 블록체인이 프로젝트 관리 공간을 어떻게 변화시킬지에 대해 논의합니다.
블록체인의 가장 분명한 이점은 분산 원장 기술(DLT)을 사용하여 불변의 이벤트 기록을 유지할 수 있다는 것입니다.
미래의 프로젝트 관리 워크플로에서 팀은 변경할 수 없는 정보 소스 유지 관리와 같은 여러 가지 중요한 기능을 위해 DLT에 의존할 수 있습니다.
분산 원장에서 각 노드 또는 컴퓨터는 프로젝트 데이터를 독립적으로 호스팅합니다. 각 노드는 해당 데이터를 업데이트합니다. 즉, 이 시스템의 어떤 당사자도 이 데이터를 변경하거나 변경할 수 없으며 전체 프로젝트 팀이 신뢰할 수 있는 단일 소스를 참조하게 됩니다.
이는 특히 고객이나 하청업체와 같은 외부 프로젝트 이해관계자와의 불일치 및 분쟁을 조사할 때 도움이 됩니다. 예를 들어, 건설 계약자가 특정 날짜에 사람을 보내도록 예약했는데 너무 늦거나 너무 일찍 사람을 보내는 경우 원장의 모든 사람이 하청업체가 실수를 했는지 여부를 확인할 수 있습니다.
내부적으로는 비즈니스 운영을 분석할 때 원장의 데이터를 신뢰하여 작업에 소요되는 시간을 확인하고, 효율성을 위한 기회를 파악하고, 기타 이점을 얻을 수 있습니다.
예, 중앙 집중식 클라우드 기반 프로젝트 관리 제품군을 사용하여 지금 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 그러나 클라우드 호스트의 다운타임이나 변조로 인해 해당 데이터 중 일부가 손실될 가능성이 있습니다.
DLT를 사용하면 팀의 데이터 세트가 완전하고 변조되지 않았음을 신뢰할 수 있습니다. 이와 관련하여 소프트웨어 및 데이터 전환으로 인해 노드가 일시적으로 다운되는 경우 여러 노드의 가용성 덕분에 데이터 중복성을 얻을 수 있습니다.
스마트 계약은 기본적으로 블록체인 위에서 실행되는 코드입니다. 여기에는 해당 계약의 양 당사자가 동의해야 하는 특정 규칙이 포함되어 있습니다. 이러한 조건이 충족되면 스마트 계약이 자동으로 실행되거나 자체적으로 구현됩니다.
복잡한 프로젝트 관리 워크플로에서 잠재적으로 스마트 계약을 상호 의존적인 작업을 관리하는 수단으로 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 건설 업계에서는 BIM(빌딩, 정보, 모델링)의 활용이 점점 확대되고 있습니다. BIM의 기본 아이디어는 건축 회사, 토목 엔지니어, 공급업체 등과 같은 건설 프로젝트의 다양한 이해관계자 간의 협업을 촉진하는 것입니다.
콘크리트 공급업체, 건설 직원, 건물 프로젝트 소유주가 참여하는 건물 건설 프로젝트를 상상해 보겠습니다. 프로젝트 소유자는 콘크리트가 현장에 배송된 후 예정된 날짜에만 건설 인력에게 오도록 알리는 스마트 계약을 설정할 수 있습니다.
콘크리트가 배달되지 않으면 승무원 하청업체는 예정된 날짜를 지킬 필요가 없습니다. 이렇게 하면 유휴 인력의 위험을 방지하고 프로젝트 예산을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 마찬가지로, 하청 인력 업체는 프로젝트 소유자에게 별도로 알릴 필요 없이 BIM 소프트웨어에 표시된 정보를 참고해 원래 프로젝트 대신 다른 프로젝트로 인력을 자유롭게 배치할 수 있습니다.
마찬가지로 토목 엔지니어가 설계를 승인한 경우에만 공급업체에 특정 주문(예: 필요한 강철의 양과 등급)을 공개하도록 스마트 계약을 체결할 수도 있습니다. 엔지니어가 충돌을 감지하면 디자이너가 충돌을 해결할 때까지 공급업체에 알림이 전송되지 않습니다.
하지만 이렇게 하면 공급업체는 업데이트된 설계를 기반으로만 주문을 받게 되므로 프로젝트 소유자는 호환되지 않는 재료로 인한 비용 초과를 방지할 수 있습니다. 이를 항공, 자동차 제조, 전자 제품 제조 및 기타 프로젝트 유형에도 적용할 수 있습니다.
블록체인 기반 BIM 제품군은 또한 각 이해관계자에게 프로젝트 메타데이터에 대한 불변의 소스를 제공합니다. 이 메타데이터는 중재나 분쟁, 규제 대응을 위한 증거로 사용할 수 있을 뿐 아니라, LEED 및 WELL 건축 인증 기준과 같은 인증 목적에도 활용할 수 있습니다.
잠재력은 있지만 프로젝트 관리에 블록체인을 도입하는 것은 어려운 일이 될 것입니다.
예를 들어 블록체인 원장은 해당 노드에 의존하지만 노드에 너무 많은 데이터가 넘쳐나면 속도가 너무 느려질 수 있습니다. 건설과 같이 상당한 양의 메타데이터가 필요한 프로젝트에서는 DLT를 확장하는 것이 어려울 수 있습니다. 마찬가지로 블록체인을 도입하려면 프로젝트 관리자와 기업이 프로세스에 접근하는 방식에 대한 철저한 재검토가 필요할 수도 있습니다.