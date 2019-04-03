효율성과 신뢰를 위해 블록체인을 활용하는 정부 레지스트리

유권자들은 정부에 정보를 제공할 때 얼마나 자주 좌절감을 경험할까요?
"방금 변경하신 내용을 그대로 적용하려면 다른 부서에 전화해야 하나요?"
"왜 담당자가 이미 가지고 있는 것과 같은 정보를 제공하기 위해 30분 동안 대기해야 했나요?"
"정말 비효율적입니다!"
정부는 모든 이해관계자, 즉 대중, 기업, 직원의 사용자 경험을 개선해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 정부 기관에 표준 정보를 한 번만 제공한다는 전자 정부 개념인 한 번만 제출(once-only) 원칙 을 적용하면 정부와 이해관계자의 효율성을 높일 수 있습니다.
디지털 단일 시장 전략의 일부인 유럽 상호 운용성 프레임워크는 공공 행정, 기업, 시민을 위한 한 번만 제출(once-only) 원칙을 채택했습니다. 이는 특히 정부 레지스트리 데이터에 대한 국가 간 및 국경 간 접근성을 개선하는 이니셔티브와 관련이 있습니다.
정부 레지스트리는 종종 사람, 장소 또는 사물에 대한 공식적이고 신뢰할 수 있는 데이터 소스입니다. 그러나 디지털화를 위한 노력에도 불구하고, 중복된 레지스트리 데이터는 여전히 사일로화된 여러 기관에 '숨겨져' 있어 조정하는 데 오랜 시간이 걸리는 갈등을 야기하고 있으며, 신뢰할 수 있는 단일 소스가 부족합니다.
블록체인 기술로 강화된 레지스트리는 기존 레거시 시스템을 보완하여 효율성, 신뢰성 및 사용자 경험을 향상시킵니다. 정부는 소유한 공식적이고 신뢰할 수 있는 데이터와 레지스트리를 관리하는 레거시 시스템에 대한 투자를 보존하면서 한 번만 제출 원칙의 채택 속도를 높일 수 있습니다.
다음과 같은 미래를 상상해 보세요.
정확하고 접근 가능한 레지스트리는 정부에 대한 신뢰와 투명성을 창출하는 데 매우 중요합니다. 국경 내에서와 국경을 넘어 정부 레지스트리 데이터에 대해 허가된 액세스 및 공유를 제공하면 상상 속의 미래를 현실로 만들 수 있습니다.
정부, 기업 및 중개자가 노드로 참여하는 블록체인 기반의 레지스트리 플랫폼은 투명성을 높이고 레지스트리 데이터 공유 프로세스를 간소화합니다.
블록체인 기반 레지스트리 플랫폼이 정부가 기존 레거시 시스템을 해체하고 교체해야 한다는 의미는 아닙니다. 기존의 사일로화된 레거시 시스템에서 데이터를 가져오는 '섀도' 레지스트리 플랫폼은 즉시 점진적인 가치를 제공할 수 있습니다.
블록체인은 컨센서스, 멤버십 서비스, 스마트 계약과 같은 구성 요소와 모듈식 아키텍처를 갖춘 솔루션 개발을 위한 기본 토대를 제공함으로써 이러한 민첩한 접근 방식을 취할 수 있도록 합니다. 이 접근 방식은 저렴한 비용으로 배포 속도를 가속화하여 가치 창출 시간을 단축합니다.
IBM에서 실천하는 '크게 생각하고, 작게 시작하며, 빠르게 확장하라'는 원칙이 완벽하게 적용됩니다. 정부가 레지스트리를 합리화하기 위해 전략적으로 노력하는 동안, 민첩한 방법과 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하여 안전하고 선택적으로 권한이 부여된 액세스를 통해 공유 가능한 레지스트리 플랫폼을 구축할 수 있습니다. 이 민첩한 접근 방식은 또한 레지스트리, 인터페이스, 이들을 조화시킬 수 있는 기회를 문서화함으로써 정부의 전략적인 노력에 가치를 더합니다.
미래 지향적인 정부는 이미 레지스트리 데이터의 투명성, 신뢰, 효율성을 향상시킬 수 있는 블록체인 기술의 잠재력을 인식하고 행동으로 옮기고 있습니다. 토지 등록부는 초기에 많은 관심을 끌었으며, 비즈니스 레지스트리에 대한 탐구도 많이 이루어졌습니다.
두바이의 통합 상업 등기소 이니셔티브는 기업의 등록 정보를 저장하여 사업체 개설 및 운영, 무역 면허 발급, 규정 준수 보장 등의 프로세스를 간소화합니다.
프랑스의 국가서기협의회(NCC)는 기업의 라이프사이클과 관련된 법률 거래의 관리를 개선하여 투명성과 효율성을 높이는 데 전념하는 전국적인 블록체인 기반 솔루션을 성공적으로 배포했습니다.
리더들의 문제는 사용자 경험을 개선하고 정부 효율성을 빠르게 높이며 신뢰를 회복하기 위해 정부 레지스트리에 블록체인을 사용할 것인지 모색 여부가 아니라 그 시기입니다.