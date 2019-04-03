효율성과 신뢰를 위해 블록체인을 활용하는 정부 레지스트리

유권자들은 정부에 정보를 제공할 때 얼마나 자주 좌절감을 경험할까요?

"방금 변경하신 내용을 그대로 적용하려면 다른 부서에 전화해야 하나요?"

"왜 담당자가 이미 가지고 있는 것과 같은 정보를 제공하기 위해 30분 동안 대기해야 했나요?"

"정말 비효율적입니다!"

정부는 모든 이해관계자, 즉 대중, 기업, 직원의 사용자 경험을 개선해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 정부 기관에 표준 정보를 한 번만 제공한다는 전자 정부 개념인 한 번만 제출(once-only) 원칙 을 적용하면 정부와 이해관계자의 효율성을 높일 수 있습니다.

디지털 단일 시장 전략의 일부인 유럽 상호 운용성 프레임워크는 공공 행정, 기업, 시민을 위한 한 번만 제출(once-only) 원칙을 채택했습니다. 이는 특히 정부 레지스트리 데이터에 대한 국가 간 및 국경 간 접근성을 개선하는 이니셔티브와 관련이 있습니다.

정부 레지스트리는 종종 사람, 장소 또는 사물에 대한 공식적이고 신뢰할 수 있는 데이터 소스입니다. 그러나 디지털화를 위한 노력에도 불구하고, 중복된 레지스트리 데이터는 여전히 사일로화된 여러 기관에 '숨겨져' 있어 조정하는 데 오랜 시간이 걸리는 갈등을 야기하고 있으며, 신뢰할 수 있는 단일 소스가 부족합니다.



블록체인 기술로 강화된 레지스트리는 기존 레거시 시스템을 보완하여 효율성, 신뢰성 및 사용자 경험을 향상시킵니다. 정부는 소유한 공식적이고 신뢰할 수 있는 데이터와 레지스트리를 관리하는 레거시 시스템에 대한 투자를 보존하면서 한 번만 제출 원칙의 채택 속도를 높일 수 있습니다.