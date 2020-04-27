블록체인 기반 자율 주행 자동차가 해답이 될 수 있습니다

블록체인이 유행어에서 현실로 빠르게 발전하는 과정은 매우 흥미롭습니다. 블록체인은 현재 의료에서 식품 공급망에 이르기까지 많은 산업을 변화시키고 있습니다. 자동차 제조업체는 분산 원장 기술을 적용하여 자율 주행 자동차를 구동 및 개선하며, 고객 유지, 만족도 및 전반적인 자동차 경험을 높일 수 있는 방법을 구상하고 있습니다. 그렇다면 혁신을 향한 이러한 노력은 어떻게 이루어지고 있을까요?
블록체인이 성숙해지고 자율 주행 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라, 이제 자동차의 차량 식별, 소유, 보증, 마모, 주행 거리, 리스, 대출, 부품 및 서비스 정보와 같은 디지털 기록을 관리, 저장 및 전송하는 데에도 블록체인을 활용하는 방안이 고려되고 있습니다.
블록체인과 스마트 계약을 통해 이러한 데이터를 분산형 공유 원장 형식으로 저장할 수 있습니다. 이 원장 데이터의 일부는 액세스 권한 및 요구 사항에 따라 권한이 부여된 당사자가 사용할 수 있습니다. 따라서 블록체인을 사용하면 공급업체, 당국 및 기타 기관이 거의 실시간으로 자격 증명을 확인하고 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 미국 법무부 및 보험사와 같은 외부 조직과 협력해야 하는 자동차 대리점은 블록체인을 활용하여 필요한 기관에 확실한 정보를 제공할 수 있게 됩니다.
2019년 IBM은 블록체인 기술을 사용하여 자율 주행 자율 주행 자동차의 정보와 상호 작용을 관리할 수 있는 프로젝트에 대한 특허를 출원했습니다. 이 기술은 다양한 센서 IoT 기술을 사용하여 주변 운전자의 행동을 평가하는 데 사용할 수 있는 다양한 매개변수를 파악합니다. 이렇게 수집된 데이터를 활용하여 주변 차량과 운전자의 예측 및 실제 기동을 기반으로 위험 평가를 최적화할 수 있습니다.
자율 주행 자동차 시대에는 수십억 개의 IoT 디바이스가 지연 없이 서로 상호 작용해야 합니다. 이러한 상호 작용은 감사할 수 있고 공유할 수 있어야 합니다. 블록체인은 변조를 어렵게 만드는 분산형 플랫폼을 제공하여, 안전하고 비공개적이며 효율적인 거래를 지원합니다.
자율 주행 자동차 세계에는 많은 관련자가 이 에코시스템에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 자동차 제조업체 데이터, 센서의 실시간 데이터, 도로 상황, 환경 변수, OEM, 보험사 및 기타 주요 업체가 포함된 특정 자동차의 공유 원장은 자동차가 자율적으로 작동하는 데 필요한 기능을 지원하는 데 필요한 정보의 중요한 하위 집합을 형성합니다.
한 주요 자동차 제조업체는 블록체인을 공유 원장으로 활용하여 모든 차량 수리 및 유지 관리 정보를 단일 위치에 기록하는 디지털화된 자동차 안전 소프트웨어 프로그램을 시범 운영하고 있습니다. 블록체인 기술을 자동차 산업의 DNA에 통합함으로써 이 모든 것이 가능해집니다.
업계 전문가들은 또한 자동차 플랫폼의 소액 결제에 IoT를 통합하는 미래를 실험하고 있습니다. 일부 주요 자동차 업체들은 블록체인 프로젝트에 참여하기 위해 노력하고 있으며, 스마트 제조 또는 공급망 추적 기능을 갖춘 온디맨드 제조와 같은 다른 많은 사용 사례를 모색하고 있습니다.
블록체인은 모든 부품 번호에 고유한 ID를 제공하고 여기에 IoT 기술을 적용하여 제품 초기, 설계, 개발, 유통, 금융, 리스 단계부터 비용, 분쟁 및 기타 공급망 문제를 해결함으로써 자동차 제조 부문의 일반적인 공급망 관리 시나리오에서 중추적인 역할을 할 수 있습니다.
블록체인은 다양한 성공 요인에 의해 뒷받침되고 있지만, 자동차 사용 사례에 적용하는 것은 여전히 경험, 지식, 실습 교육, 확장성 부족과 같은 주요 외부 과제에 직면해 있습니다.
자동차 부문에서 상용 블록체인이 직면한 첫 번째 과제는 분산형 원장을 채택하도록 요청받을 수 있는 당사자의 수가 너무 많다는 것입니다. 이는 역동적이고 지리적으로 가변적인 규제 체제와 더불어, 더 큰 가치와 효율성을 달성할 수 있도록 더 광범위하게 도입하기 위해 극복해야 하는 요소입니다.
2025년까지 약 800만대의 자동차가 '조건부' 자동화 또는 그 이상의 기능을 갖춘 운송 수단으로 사용될 것으로 예상됩니다. 따라서 업계는 공급망 관리 및 차량 안전 문제와 같이 이전에 겪었던 것과 유사한 문제들에 직면해 있지만, 기술 혁신과 업계 표준의 진화라는 새로운 과제도 안고 있습니다.
블록체인은 자동차 공급망에서 더 큰 감독과 책임을 제공하는 데 정확히 적합한 애플리케이션이며, 운전자가 차량 데이터가 공유되고 활용되는 방식을 보고 이해할 수 있는 방법으로도 기능할 수 있습니다.
자동차 산업에 새로 진입한 기업들로 인한 변화하는 균형과 기술 발전을 결합해야 하며, 비용 및 규제 환경에 대한 소비자의 수용성을 제어 교환 및 운전자 모니터링의 특성과 결합해야 합니다.
블록체인은 여전히 자동차 산업을 다음 단계로 끌어올리기 위한 성장 동력입니다.
우리는 한 세기 넘게 자동차를 운전했습니다. 이제 직접 몰 필요 없이 탑승할 때입니다!