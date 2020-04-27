블록체인 기반 자율 주행 자동차가 해답이 될 수 있습니다



블록체인이 유행어에서 현실로 빠르게 발전하는 과정은 매우 흥미롭습니다. 블록체인은 현재 의료에서 식품 공급망에 이르기까지 많은 산업을 변화시키고 있습니다. 자동차 제조업체는 분산 원장 기술을 적용하여 자율 주행 자동차를 구동 및 개선하며, 고객 유지, 만족도 및 전반적인 자동차 경험을 높일 수 있는 방법을 구상하고 있습니다. 그렇다면 혁신을 향한 이러한 노력은 어떻게 이루어지고 있을까요?

블록체인이 성숙해지고 자율 주행 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라, 이제 자동차의 차량 식별, 소유, 보증, 마모, 주행 거리, 리스, 대출, 부품 및 서비스 정보와 같은 디지털 기록을 관리, 저장 및 전송하는 데에도 블록체인을 활용하는 방안이 고려되고 있습니다.

블록체인과 스마트 계약을 통해 이러한 데이터를 분산형 공유 원장 형식으로 저장할 수 있습니다. 이 원장 데이터의 일부는 액세스 권한 및 요구 사항에 따라 권한이 부여된 당사자가 사용할 수 있습니다. 따라서 블록체인을 사용하면 공급업체, 당국 및 기타 기관이 거의 실시간으로 자격 증명을 확인하고 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 미국 법무부 및 보험사와 같은 외부 조직과 협력해야 하는 자동차 대리점은 블록체인을 활용하여 필요한 기관에 확실한 정보를 제공할 수 있게 됩니다.