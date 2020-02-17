앞서 언급한 바와 같이, 전 세계 위조 상품 시장은 수십억 달러 규모의 문제이며 급속히 확대되고 있습니다. 이 중 상당 부분인 연간 1,000억 달러에 달하는 금액이 핸드백, 고급 의류, 신발, 액세서리 등 유명 브랜드의 가짜 명품으로 인해 발생하고 있습니다. 모조 브랜드 제품을 구매하는 많은 사람들은 평판이 좋은 웹사이트, 아울렛 매장, 또는 소매업체나 제조업체의 복제된 웹사이트를 통해 온라인으로 구매하기 때문에 해당 제품이 가짜라는 사실을 인식하지 못할 수 있습니다.

오늘날의 공급망 시스템에서는 제품의 출처와 진위성을 추적하는 간단한 방법이 없습니다. 보다 정교한 중앙 집중식 시스템에서는 바코드, 고유한 전자 제품 코드(EPC) 및 RFID 기술을 사용하여 공급망을 통해 항목을 추적하고 있습니다. 그러나 이러한 시스템은 중앙 집중식 인증 기관과 중앙 집중식 데이터베이스에 의존하며 사이버 공격과 내부자 사기에 취약한 단일 장애 지점이 있기 때문에 근본적으로 안전하지 않습니다.

분산되고 변경 불가능한 블록체인 시스템을 사용하면 원산지(추적성)와 공급망의 모든 단계(진위성)까지 제품을 추적할 수 있습니다. 이러한 기반을 바탕으로 이미 많은 블록체인 프로젝트가 공급망의 정보를 사용하여 명품이나 식품과 같은 제품이 실제로 진품인지 인증하는 분산형 앱(dApp)을 배포하고 있습니다. dApp을 통해 사용자는 제품의 QR 코드를 스캔하여 제품의 진위성에 대한 전체 추적 및 유효성 검사를 수행할 수 있습니다.

이러한 접근 방식은 내장된 RFID 또는 근거리 무선 통신 칩 등을 통해 체인의 모든 단계에서 제품 또는 제품의 구성 요소를 추적합니다. 체인의 각 단계에서 RFID 칩을 스캔하고 스마트 계약을 실행한 다음 여러 신뢰할 수 있는 노드가 정보가 블록체인 원장에 기록되기 전에 정보가 올바른지 확인합니다. 블록체인 원장의 각 항목은 암호로 서명되고 암호화되어 사기를 방지하고 해킹 가능성을 줄입니다. 전체 공급망 프로세스가 투명해지기 때문에 제품 진위 여부를 빠르고 저렴하게 검증할 수 있습니다. dApp 기반 인증을 지원하지 않는 모든 제품은 의심스러운 제품이 되어 사기에 대한 인센티브를 제거합니다.

출처는 공급망을 통해 제품의 전체 이력에 대한 정보도 제공함으로써 신뢰성을 한 단계 더 발전시킵니다. 예를 들어, 위치 이력, 보관 이력, 이동 중 환경 조건 등을 추적하여 블록체인에 영구적으로 저장할 수 있습니다. 이러한 유형의 정보(GPS 좌표, 보관 ID, 온도 데이터, 가속도계 정보(손상 평가용)는 일반적으로 사물인터넷(IoT) 장치에서 제공합니다. 이러한 장치는 탈중앙화된 합의와 함께 데이터 스트림을 전송하여 블록체인에 기록합니다. 블록체인 기술은 검증 비용을 줄여주기 때문에 널리 채택되어 제품 진위성 및 출처 확인이 일상화될 가능성이 높습니다.

다른 사용 사례로는 특수 작물 인증(예: 공정 무역, 유기농), 고가 상품의 원산지 및 진위성(예: 다이아몬드, 귀금속, 사치품), 비분쟁 지정(예: 블러드 다이아몬드 또는 아동 노동력 사용 금지), 의료용 의약품의 출처/진위성(예: 제약 - 12장에서 다루고 있음)이 있습니다.

