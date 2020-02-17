100% 엑스트라 버진 올리브 오일. 공정 무역 커피. 비분쟁 광물. 우리 대부분은 이러한 용어에 익숙하며, 매일 라벨과 좋아하는 소매업체를 신뢰합니다. 하지만 이러한 주장이 사실인지 어떻게 알 수 있을까요? 실제로 많은 제품에 잘못된 라벨이 부착되어 있거나 오해의 소지가 있는 라벨이 부착되어 있습니다. 유기농 식품이 생산되는 양보다 판매되는 양이 더 많다는 사실을 알고 계셨나요? 아니면 미국 매장 진열대에 있는 올리브 오일의 절반 정도가 포장에 오해의 소지가 있는 내용이 담겨 있다는 사실을 알고 계셨나요? 특수 조건은 프리미엄 가격 책정을 정당화하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 마진을 높이기 위해 상품에 잘못된 라벨을 붙일 유인이 있음을 의미합니다. 사기나 진실 왜곡에 실망한 소비자와 기업들은 점점 더 현명해지고 있습니다. 오늘날 소비자들은 지속가능성, 윤리적 조달 또는 진위성과 관련하여 구매하는 제품에 대한 투명성을 점점 더 요구하고 있습니다.
오늘날 엔터프라이즈 블록체인 기술은 센서 및 사물인터넷(IoT) 디바이스와 결합하여 공급망 투명성을 위한 비용 효율적인 기반을 만들고 있습니다. 이제 희망적인 비전에 그치지 않고, 진실에 대한 실시간에 가까운 공유 기록을 에코시스템 구성원이 기록하고 접근하고 이를 고객과 공유할 수 있습니다. 이러한 기술 혁신을 통해 프리미엄 올리브 오일이나 공정 무역 커피와 같은 제품의 진위 여부와 '비분쟁' 광물의 원산지 및 가공 여부를 확인할 수 있게 되었습니다. 좋은 소식은 이제 막 시작되었다는 것입니다.
저희가 저술한 Enterprise Blockchain Has Arrived라는 책에서는 여러 분야에서 이 첨단 기술의 사용 사례, 투자 수익률 고려 사항, 향후 채택 및 성장에 대해 다루고 있습니다. 공급망 및 물류 외에도, 은행 및 금융 서비스, 의료 및 생명 과학, 정부 및 전력 부문에서의 채택 및 사용 사례에 대해서도 논의합니다.
다음은 공급망에 관한 11장에서 발췌한 내용입니다.
위에서 언급한 바와 같이, 허가형 블록체인 시스템은 공급망 전반에 걸쳐 가시성과 더 나은 데이터를 제공할 수 있습니다. 일반적으로 다음 분야에 응용됩니다.
• 제품 추적성
• 진위성 및 제품 출처
• 프로세스 투명성
• 문서 디지털화 및 프로세스 간소화
앞서 언급한 바와 같이, 전 세계 위조 상품 시장은 수십억 달러 규모의 문제이며 급속히 확대되고 있습니다. 이 중 상당 부분인 연간 1,000억 달러에 달하는 금액이 핸드백, 고급 의류, 신발, 액세서리 등 유명 브랜드의 가짜 명품으로 인해 발생하고 있습니다. 모조 브랜드 제품을 구매하는 많은 사람들은 평판이 좋은 웹사이트, 아울렛 매장, 또는 소매업체나 제조업체의 복제된 웹사이트를 통해 온라인으로 구매하기 때문에 해당 제품이 가짜라는 사실을 인식하지 못할 수 있습니다.
오늘날의 공급망 시스템에서는 제품의 출처와 진위성을 추적하는 간단한 방법이 없습니다. 보다 정교한 중앙 집중식 시스템에서는 바코드, 고유한 전자 제품 코드(EPC) 및 RFID 기술을 사용하여 공급망을 통해 항목을 추적하고 있습니다. 그러나 이러한 시스템은 중앙 집중식 인증 기관과 중앙 집중식 데이터베이스에 의존하며 사이버 공격과 내부자 사기에 취약한 단일 장애 지점이 있기 때문에 근본적으로 안전하지 않습니다.
분산되고 변경 불가능한 블록체인 시스템을 사용하면 원산지(추적성)와 공급망의 모든 단계(진위성)까지 제품을 추적할 수 있습니다. 이러한 기반을 바탕으로 이미 많은 블록체인 프로젝트가 공급망의 정보를 사용하여 명품이나 식품과 같은 제품이 실제로 진품인지 인증하는 분산형 앱(dApp)을 배포하고 있습니다. dApp을 통해 사용자는 제품의 QR 코드를 스캔하여 제품의 진위성에 대한 전체 추적 및 유효성 검사를 수행할 수 있습니다.
이러한 접근 방식은 내장된 RFID 또는 근거리 무선 통신 칩 등을 통해 체인의 모든 단계에서 제품 또는 제품의 구성 요소를 추적합니다. 체인의 각 단계에서 RFID 칩을 스캔하고 스마트 계약을 실행한 다음 여러 신뢰할 수 있는 노드가 정보가 블록체인 원장에 기록되기 전에 정보가 올바른지 확인합니다. 블록체인 원장의 각 항목은 암호로 서명되고 암호화되어 사기를 방지하고 해킹 가능성을 줄입니다. 전체 공급망 프로세스가 투명해지기 때문에 제품 진위 여부를 빠르고 저렴하게 검증할 수 있습니다. dApp 기반 인증을 지원하지 않는 모든 제품은 의심스러운 제품이 되어 사기에 대한 인센티브를 제거합니다.
출처는 공급망을 통해 제품의 전체 이력에 대한 정보도 제공함으로써 신뢰성을 한 단계 더 발전시킵니다. 예를 들어, 위치 이력, 보관 이력, 이동 중 환경 조건 등을 추적하여 블록체인에 영구적으로 저장할 수 있습니다. 이러한 유형의 정보(GPS 좌표, 보관 ID, 온도 데이터, 가속도계 정보(손상 평가용)는 일반적으로 사물인터넷(IoT) 장치에서 제공합니다. 이러한 장치는 탈중앙화된 합의와 함께 데이터 스트림을 전송하여 블록체인에 기록합니다. 블록체인 기술은 검증 비용을 줄여주기 때문에 널리 채택되어 제품 진위성 및 출처 확인이 일상화될 가능성이 높습니다.
다른 사용 사례로는 특수 작물 인증(예: 공정 무역, 유기농), 고가 상품의 원산지 및 진위성(예: 다이아몬드, 귀금속, 사치품), 비분쟁 지정(예: 블러드 다이아몬드 또는 아동 노동력 사용 금지), 의료용 의약품의 출처/진위성(예: 제약 - 12장에서 다루고 있음)이 있습니다.
때때로 업계 리더, 학계 전문가 및 파트너를 블록체인 펄스 블로그에 초대하여 블록체인 최신 동향에 대한 의견과 인사이트를 공유합니다. 이 블로그 게시물에 담긴 의견은 저자의 의견이며 반드시 IBM의 견해를 반영하는 것은 아니지만, 이 블로그는 모든 관점을 대화에 참여시키기 위해 노력하고 있습니다.
