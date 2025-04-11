은행 스트레스 테스트란 무엇인가요?

은행 스트레스 테스트는 경기 침체나 팬데믹과 같은 가상의 특정 부정적인 경제 사건에 대응하고 견딜 수 있는 은행의 능력을 측정하고 예측하는 방법입니다.
금융 위기 동안 과도하게 확장된 은행은 신중하게 위험을 관리하고 적절한 현금 준비금을 유지하지 않으면 자본이 부족해질 위험이 있습니다. 충분한 규모의 은행이 파산하면 국내 및 글로벌 금융 시스템에 연쇄적인 영향을 미쳐 기하급수적인 피해를 초래할 수 있으며, 이 모든 것은 은행 스트레스 테스트의 중요성을 강조합니다.
은행 스트레스 테스트는 주식, 채권 및 헤지펀드와 같은 기타 유형의 금융 기관과 같은 다양한 유형의 금융 상품의 탄력성을 평가하기 위해 금융에서 사용되는 더 큰 스트레스 테스트 방법론의 하위 집합입니다. 은행, 특히 대형 은행은 광범위한 금융 시스템에 막대한 영향력을 행사할 가능성이 높기 때문에 은행이 다양한 잠재적 스트레스에 대응할 준비가 되어 있는지 확인하는 것이 특히 필요합니다.
은행 스트레스 테스트를 수행하는 방법에는 여러 가지가 있지만 일반적으로 이 프로세스에는 예상 이익, 손실 및 위험을 모델링하여 재무 예측을 생성하는 작업이 포함됩니다. 은행은 대부분의 기업과 마찬가지로 이미 정상적인 위험 관리 및 취약성 관리 운영의 일환으로 이러한 예측을 생성하여 장단기 의사 결정에 정보를 제공하고 있습니다.
그러나 스트레스 테스트의 경우 분석가들은 다음과 같은 특정 불리한 시나리오의 가상 영향을 기반으로 특별한 예측을 합니다.
의무적인 은행 스트레스 테스트 요구 사항은 2008년 금융 위기 이후 전 세계 규제 기관에서 널리 채택되었으며, 이 기간 동안 전례 없는 수준의 차용인이 소위 서브프라임 모기지 계약에 대한 채무 불이행을 강요당했습니다. 자본이 현저히 부족한 은행은 담보 가치 하락으로 인한 손실을 감당할 수 없었고, 그 결과 주택 시장을 시작으로 금융 서비스 산업 전반에 걸쳐 치명적인 영향을 미쳤습니다. 그 여파에는 다음이 포함되었습니다.
대공황 이후 최악의 경기 침체였던 대침체를 촉발한 2008년 위기의 심각성은 문제 자산 구제 프로그램(TARP), 금융 안정 감독위원회(FSOC), 소비자 금융 보호국(CFPB) 을 포함한 새로운 규제 기관의 설립을 촉발했습니다.
최근 몇 년 사이, 은행 스트레스 테스트가 점점 더 보편화되고 있습니다. 미국 연방준비제도(Fed), 영국의 프루던셜 규제청, 유럽 은행감독청(EBA), 국제통화기금(IMF) 등 주요 감독 기관들은 모두 극단적이지만 충분히 발생 가능한 상황에서의 예상 손실을 감당할 수 있는 자본 수준을 확보하기 위해, 은행 스트레스 테스트를 필수적인 규제 요건으로 도입했습니다.
미국 은행은 반기마다 내부 스트레스 테스트를 받아야 하며 보고 기한이 촉박합니다. 또한 정부 공인 규제 기관이 실시하는 감독 스트레스 테스트에 제출해야 합니다. 연례 감독 스트레스 테스트 주기 동안 연준은 해당 연도 테스트의 공식 매개변수와 요구 사항을 설정하고 결과를 대중과 투명하게 공유하기 위해 4개의 문서를 작성 및 공개합니다. 이 네 가지 문서는 공식 연방준비은행 도드-프랭크 스트레스 테스트 간행물 웹사이트에서 찾을 수 있으며 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다.
모든 평가에는 동남아시아의 쓰나미, 상업용 부동산 판매의 5% 감소, 중소기업 판매의 30% 감소 또는 한 번에 여러 경제적 충격의 조합과 같은 표준화된 스트레스 테스트 시나리오 세트가 포함되어야 합니다. 2000년 기술 버블 붕괴, 2020년 코로나바이러스 팬데믹, 1987년 주식 시장 붕괴 등 과거의 실제 경제 상황을 기반으로 한 역사적 사례도 경제 상황과 시장 변동성을 시뮬레이션하는 데 자주 사용됩니다.
스트레스 테스트 동안 분석가들은 실제 은행 대차대조표와 필요한 가상 시나리오를 기반으로 향후 9분기에 대한 예측을 하여 심각한 경기 침체 기간 동안 적절한 자본 보유고를 입증하거나 은행 시스템 붕괴로 이어질 수 있는 취약성을 노출시키면서 분배를 계속할 수 있는 충분한 자본 비율이 있는지 결정합니다.
연준은 감독 스트레스 테스트를 수행하는 임무를 맡고 연간 테스트 주기가 어떻게 수행될 것인지에 관한 자세한 문서를 게시하고, 지침을 발표하고, 필요할 때 관련 업데이트를 발표합니다. 이 과정은 표준화된 절차를 따릅니다.
연준은 부분적으로 감독 스트레스 테스트 결과를 사용하여 참여 은행에 대한 자본 요구 사항을 설정하고, 필요한 규제 결과적 명령을 내리고, 결과를 발표합니다. 금융 기관은 법에 따라 투명한 감독 스트레스 테스트를 준수해야 합니다. 스트레스 테스트 결과 충분한 은행 자본을 확보하지 못한 기업은 배당금 지급을 줄이고 자사주 매입을 통해 자본을 보존하거나 확충해야 합니다. 이는 종종 개별 은행의 주가에 중대한 결과를 초래할 수 있기 때문에 연간 스트레스 테스트에 실패한 일부 은행은 자본 완충 장치의 적절성을 입증하거나 개선하기 위한 엄격한 실행 계획을 제시함으로써 심각한 처벌을 피할 수 있습니다.
대형 국제 은행은 1990년대 초반부터 스트레스 테스트를 사용하여 심각한 경제적 어려움의 시기에도 기본 운영을 유지할 수 있는 능력을 예측해 왔습니다. 1996년 국제 은행 규제 자문 기관인 바젤 은행 감독 위원회는 바젤 자본 협정을 개정하여 은행과 투자 회사가 스트레스 테스트를 수행하도록 요구했습니다. 위원회의 권고안은 다양한 지방 정부에서 시행되는 경우가 많지만 협정 요구 사항을 구체적으로 시행할 권한은 없습니다. 2007년까지 은행, 특히 미국의 은행은 일반적으로 자체 재량에 따라 자체적으로 스트레스 테스트를 수행했습니다.
2008년 금융 위기에 대응하여 미국 연방 정부는 금융 규제 시스템을 개혁하고 “실패하기에는 너무 큰” 기관들이 예측 가능한 시장 침체에 적절히 대비하지 못하는 것을 방지하는 것을 목표로 도드-프랭크 월스트리트 개혁 및 소비자 보호법을 통과시켰습니다.
이러한 개혁의 일환으로 2011년 미국은 은행이 다양한 스트레스 테스트를 포함하는 종합 자본 분석 및 검토(CCAR)를 준수하도록 요구하는 추가 규정을 제정했습니다.
2012년 10월, 미국 규제 당국은 대형 은행이 1년에 두 번(내부적으로 한 번, 연방 규제 기관의 감독 하에 한 번) 스트레스 테스트를 실시하도록 이러한 관행을 확대했습니다. 도드-프랭크법 스트레스 테스트 (DFAST) 요건은 2014년에 추가로 확대되어 100~500억 달러 규모의 자산을 보유한 중견기업도 포함되었습니다.
은행 스트레스 테스트는 세계에서 가장 중요한 금융 기관의 상황에 대한 귀중한 정보를 제공하고 은행이 경제 성장을 연장하기 위한 중요한 자본 요구 사항을 충족하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 스트레스 테스트는 은행과 규제 기관이 잠재적인 경제 위기를 예측, 대비 및 완화하고, 강력하고 탄력적인 글로벌 금융 시스템을 유지하는 데 도움이 됩니다.
도드-프랭크 스트레스 테스트를 시작한 이후 연준은 스트레스 후 자본이 증가했음을 발견했습니다. 지난해 연준의 보도자료에 따르면 연례 스트레스 테스트 결과 대형 은행은 전년도 결과에 비해 더 큰 손실을 감내할 수 있지만, 예측 가능한 시장 도전에서 살아남고 최소 자본 요건을 유지할 수 있는 유리한 위치에 있다고 발표했습니다.
소프트웨어 개발자가 IBM Z 개발자 툴을 사용하여 앱을 개발, 배포 및 실행하는 방법 알아보기
IBM은 은행이 새로운 운영 모델로 전환하고 수익성을 달성할 수 있도록 하이브리드 클라우드 및 AI 기능을 제공합니다.
IBM Financial Services Consulting은 고객이 핵심 뱅킹 및 결제 시스템을 현대화하고 불확실성에 대응할 수 있는 탄력적인 디지털 기반을 구축하도록 지원합니다.