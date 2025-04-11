은행 스트레스 테스트란 무엇인가요?

금융 위기 동안 과도하게 확장된 은행은 신중하게 위험을 관리하고 적절한 현금 준비금을 유지하지 않으면 자본이 부족해질 위험이 있습니다. 충분한 규모의 은행이 파산하면 국내 및 글로벌 금융 시스템에 연쇄적인 영향을 미쳐 기하급수적인 피해를 초래할 수 있으며, 이 모든 것은 은행 스트레스 테스트의 중요성을 강조합니다.

은행 스트레스 테스트는 주식, 채권 및 헤지펀드와 같은 기타 유형의 금융 기관과 같은 다양한 유형의 금융 상품의 탄력성을 평가하기 위해 금융에서 사용되는 더 큰 스트레스 테스트 방법론의 하위 집합입니다. 은행, 특히 대형 은행은 광범위한 금융 시스템에 막대한 영향력을 행사할 가능성이 높기 때문에 은행이 다양한 잠재적 스트레스에 대응할 준비가 되어 있는지 확인하는 것이 특히 필요합니다.

은행 스트레스 테스트를 수행하는 방법에는 여러 가지가 있지만 일반적으로 이 프로세스에는 예상 이익, 손실 및 위험을 모델링하여 재무 예측을 생성하는 작업이 포함됩니다. 은행은 대부분의 기업과 마찬가지로 이미 정상적인 위험 관리 및 취약성 관리 운영의 일환으로 이러한 예측을 생성하여 장단기 의사 결정에 정보를 제공하고 있습니다.

그러나 스트레스 테스트의 경우 분석가들은 다음과 같은 특정 불리한 시나리오의 가상 영향을 기반으로 특별한 예측을 합니다.

특정 연도에 실업률이 X%로 증가

특정 연도에 Y% 이상의 주식 시장 하락

특정 연도의 GDP Z% 감소

이자율을 A%, B% 또는 C% 등으로 인상

계약 종료 건수가 Q%만큼 예상치 않게 증가함

석유, 가스 또는 기타 에너지 자원의 급격한 가격 상승