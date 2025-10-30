AWS 모니터링이란 무엇인가요?

클라우드 시장의 30% 이상을 차지하는 AWS는 다른 어떤 클라우드 인프라 공급자보다 더 많은 인프라를 운영하고 있습니다.1 기업들은 웹 호스팅, 데이터 스토리지, 빅 데이터 분석, 모바일 앱 개발, 엔터프라이즈 IT 서비스 등을 위해 AWS를 사용합니다.

이러한 조직의 경우 AWS에서 워크로드를 모니터링하는 것이 중요합니다. 이를 통해 지표, 시스템 로그 및 이벤트를 추적하여 AWS 환경이 예상대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.

AWS 모니터링이 없으면 성능 문제가 감지되지 않은 채 증가할 수 있고, 과도하게 프로비저닝된 리소스로 인해 비용이 급증할 수 있으며, 보안 취약성이 계속 노출될 수 있습니다. 예를 들어, 과도한 네트워크 트래픽은 중앙 처리 장치(CPU)를 과부하시키고 병목 현상을 일으킬 수 있습니다. 또는 잘못 구성된 클라우드 스토리지 컨테이너가 공용 액세스를 통해 민감한 데이터를 노출할 수 있습니다.

AWS 모니터링 툴은 이러한 문제를 식별하고 문제 해결을 위해 AWS Lambda 함수 호출과 같은 자동화된 응답을 트리거하거나 수동 문제 해결을 위해 팀에 알릴 수 있습니다. 이를 통해 조직은 최적의 성능을 유지하고, 비용을 절감하며, 보안 태세를 강화하고, 인프라에 대한 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.