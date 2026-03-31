자산 투자 계획이란 무엇인가요?

AIP는 핵심적으로 자산의 획득부터 운영, 유지보수, 최종 폐기까지 전체 자산 라이프사이클 전반에 걸쳐 이해관계자가 더 정확한 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

핵심 비즈니스 운영을 위해 대규모의 복잡한 물리적 자산에 의존하는 산업에서 AIP는 자본 투자를 최적화하고 비용 균형을 유지하며 규제 준수를 확보할 수 있도록 분석 및 운영 프레임워크를 제공합니다.

전 세계적으로 AIP 솔루션에 대한 수요는 매우 높습니다. 최근 보고서에 따르면 해당 시장 규모는 약 7억 달러로 평가되었으며, 2035년까지 17억 8천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 11%에 달합니다.1