애플리케이션 성능 모니터링이란 무엇인가요?

일반적으로 개발 팀은 애플리케이션 코드를 계측하고(실행 중 코드가 수행하는 작업에 관한 데이터를 수집하도록 코드에 모니터링 로직을 삽입), 애플리케이션 스택과 함께 경량 에이전트를 배포하여 애플리케이션 성능 모니터링을 구현합니다.

에이전트는 애플리케이션 서버에서 실행되며, 애플리케이션 성능에 큰 영향을 주지 않으면서 애플리케이션 프로세스, 인프라 및 호스팅 환경, 다운스트림 종속성 및 사용자 인터페이스에서 데이터를 수집합니다. 그런 다음 에이전트와 계측 기능은 모니터링 데이터를 중앙 모니터링 플랫폼으로 전송하고, 이 플랫폼은 데이터를 통합하여 대시보드와 기타 시각화를 생성합니다.

모니터링 플랫폼은 IT 팀이 요구하는 규칙과 임곗값을 적용하고, 규칙을 위반하거나 KPI가 허용 한도를 초과할 때 경고를 발송합니다. 이를 통해 팀은 문제가 발생했을 때 신속하게 대응할 수 있습니다.

예를 들어 XYZ 회사가 인사 및 급여 처리를 위해 애플리케이션 ABC를 사용한다고 가정해 보겠습니다. DevOps 팀은 근무 시간 기록 제출 지연 시간이 1.5초 미만이어야 하고, 오류율은 5분 동안 0.5% 미만으로 유지되어야 하며, 로그인 실패율은 5분 동안 2% 미만으로 유지되어야 한다고 결정합니다.

정상적인 날에는 애플리케이션이 700밀리초 이내에 응답하고, 오류율은 0%에 가깝고, 로그인 실패율도 낮습니다. 그러나 연휴를 앞둔 바쁜 급여 처리일인 금요일에는 잘못 구성된 데이터베이스 인덱스로 인해 성능이 저하됩니다. 지연 시간, 오류율 및 로그인 실패율이 할당된 임곗값을 초과하기 시작합니다. 모니터링 툴은 필요한 모든 팀원에게 자동으로 경고를 발송하므로, 팀은 문제가 있는 인덱스를 신속하게 찾아 수정할 수 있습니다.

고급 기능을 갖춘 플랫폼의 경우 이상 감지 및 머신 러닝(ML) 기반 기능을 통해 비정상적인 데이터 패턴을 식별하고, 성능 문제를 예측하며, 심각도와 시간 민감도에 따라 경고를 분류하여 경고 노이즈를 줄일 수도 있습니다.

이러한 프로세스는 프런트엔드 인터페이스, 백엔드 서비스, 데이터베이스 및 서드파티 종속성 전반에 걸친 엔드투엔드 가시성을 확보하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 팀은 각 개별 구성 요소가 전반적인 애플리케이션 성능에 미치는 영향을 파악할 수 있습니다.