AML 트랜잭션 모니터링이란 무엇인가요?

자금 세탁의 경제적, 사회적 결과는 다양합니다. 의도적이든 의도적이지 않든 자금 세탁으로부터 적절하게 보호하지 못하는 조직은 금융 기관에 대한 일반적인 신뢰를 약화시킵니다.

불법 자금을 세탁하려는 의도로 이루어진 대규모 투자 또는 자산 거래는 경제 성장 모델을 왜곡하여 허위 자산 가치나 부풀려진 자산 가치를 창출하고 보다 생산적인 투자에 사용되어야 할 자금을 다른 곳으로 돌릴 수 있습니다. 설상가상으로 자금 세탁은 더 많은 범죄와 부패를 조장합니다. AML 정책이 느슨한 관할 구역에서는 범죄율이 증가할 가능성이 더 높습니다.

전 세계적인 자금 세탁 시도에 맞서기 위해 현지 및 국제 사법 기관은 정부 및 금융 기관과 협력하여 AML 법률, 규정 및 의심스러운 활동 보고 요건을 시행하고 있습니다.

현대 금융 범죄의 엄청난 규모와 복잡성에 대응하여, 금융 기관과 민간 부문 솔루션 모두 AML 거래 보고 솔루션 및 기타 유형의 AML 소프트웨어에 막대한 투자를 하고 있습니다.

Business Research Company는 2025년에 전 세계 AML 소프트웨어 시장(트랜잭션 모니터링 소프트웨어 포함)이 32억 달러로 성장할 것으로 예상합니다. 이러한 성장은 더욱 엄격한 AML 규정을 준수하기 위해 실시간 탐지에 대한 수요가 증가하면서, AI 기반 솔루션이 크게 증가하는 추세를 에 따른 것입니다.