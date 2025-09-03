AML 트랜잭션 모니터링이란 무엇인가요?

8분
AML 트랜잭션 모니터링 시스템(TMS)을 통해 확인된 의심스러운 거래는 추가 조사가 필요합니다. 이 조사는 의심스러운 활동 보고서(SAR)에서 법 집행 기관으로 승격되어야 하는 불법 활동과 불법 활동처럼 보이지만 그렇지 않은 잠재적인 오탐을 구별하는 데 도움이 됩니다.
높은 수준의 AML 트랜잭션 모니터링:
전부는 아니지만 대부분의 금융 기관(예: 은행, 신용 조합, 암호화폐 거래소, 금융 서비스를 제공하는 기타 조직)은 일반적으로 어느 정도의 거래 모니터링을 수행할 법적 의무가 있습니다. 이 절차는 규정 준수를 유지하기 위한 광범위한 AML 전략의 일부입니다.
금융 범죄의 범위와 심각도가 증가함에 따라 AML 규정 준수를 위한 솔루션을 제공하는 제공업체는 증가하는 수요를 충족하기 위해 계속해서 서비스를 늘리고 있습니다. 최근 MarketsandMarkets 보고서에 따르면 트랜잭션 모니터링 시장은 2028년까지 68억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
자금 세탁은 불법 활동에서 파생된 이익을 합법적인 수단을 통해 벌어들인 합법적인 자금으로 위장하는 여러 불법적인 방법을 말합니다.
본질적으로 범죄 행위에서 얻은 '더러운 돈'은 중개자를 통해 '세탁'되거나 깨끗하게 처리됩니다. 세탁된 자금은 합법적인 구매, 투자 또는 거래에 사용될 수 있습니다.
자금 세탁은 기소 및 과세를 피하는 동시에 밀수나 테러 자금 조달과 같은 추가 범죄 활동을 용이하게 하려는 범죄자와 범죄 조직 또는 제재 조직 사이에서 흔히 볼 수 있는 관행입니다.
유엔 마약 범죄 사무소(United Nations Office on Drugs and Crime)에 따르면 자금 세탁은 전 세계 GDP의 약 2~5%, 즉 연간 약 8,000억~2조 달러를 차지합니다.
자금 세탁에는 일반적으로 다음과 같은 세 단계가 포함됩니다.
범주로서의 자금 세탁은 불법적인 자금 출처를 모호하게 하는 모든 방법을 의미할 수 있습니다. 범죄자들은 다음과 같은 다양한 수법을 사용하여 자금을 세탁합니다.
자금 세탁의 경제적, 사회적 결과는 다양합니다. 의도적이든 의도적이지 않든 자금 세탁으로부터 적절하게 보호하지 못하는 조직은 금융 기관에 대한 일반적인 신뢰를 약화시킵니다.
불법 자금을 세탁하려는 의도로 이루어진 대규모 투자 또는 자산 거래는 경제 성장 모델을 왜곡하여 허위 자산 가치나 부풀려진 자산 가치를 창출하고 보다 생산적인 투자에 사용되어야 할 자금을 다른 곳으로 돌릴 수 있습니다. 설상가상으로 자금 세탁은 더 많은 범죄와 부패를 조장합니다. AML 정책이 느슨한 관할 구역에서는 범죄율이 증가할 가능성이 더 높습니다.
전 세계적인 자금 세탁 시도에 맞서기 위해 현지 및 국제 사법 기관은 정부 및 금융 기관과 협력하여 AML 법률, 규정 및 의심스러운 활동 보고 요건을 시행하고 있습니다.
현대 금융 범죄의 엄청난 규모와 복잡성에 대응하여, 금융 기관과 민간 부문 솔루션 모두 AML 거래 보고 솔루션 및 기타 유형의 AML 소프트웨어에 막대한 투자를 하고 있습니다.
Business Research Company는 2025년에 전 세계 AML 소프트웨어 시장(트랜잭션 모니터링 소프트웨어 포함)이 32억 달러로 성장할 것으로 예상합니다. 이러한 성장은 더욱 엄격한 AML 규정을 준수하기 위해 실시간 탐지에 대한 수요가 증가하면서, AI 기반 솔루션이 크게 증가하는 추세를 에 따른 것입니다.
AML 트랜잭션 모니터링의 기반은 방대한 양의 트랜잭션 데이터에 대한 지속적인 분석을 기반으로 합니다. 은행과 금융 기관은 정기적인 거래 패턴을 확립함으로써 기준이 되는 법적 행동에서 벗어난 부분을 식별할 수 있습니다.
거래 모니터링 솔루션에는 규모, 목적, 위치 및 기타 다양한 요인에 따라 특정 금융 또는 은행 기관의 요구에 맞게 고유한 보정이 필요할 수 있습니다. AML 트랜잭션 모니터링 시스템 요건은 엄격하게 정의되어 있지 않지만 대부분의 AML 트랜잭션 모니터링 시스템에는 다음과 같은 주요 구성 요소가 포함되어 있습니다.
최신 AML 트랜잭션 모니터링 시스템은 다음과 같은 기능이 결합되어 있습니다.
모든 트랜잭션에 많은 조사가 필요한 것은 아니기 때문에 AML 트랜잭션 모니터링에 위험 기반 접근 방식을 채택하면 조직이 위험 수준이 더 높을 수 있는 고객 및 거래에 리소스를 더 효과적으로 위임할 수 있습니다. 고객 프로필, 지리적 위치, 거래 유형과 같은 고려 사항은 AML 트랜잭션 모니터링 시스템이 고객 위험을 평가하고 경고의 우선순위를 지정하는 데 도움이 됩니다.
트랜잭션 모니터링은 완전한 AML 전략의 일부일 뿐입니다. 다음은 몇 가지 다른 모범 사례입니다.
최신 AML 트랜잭션 모니터링 시스템은 규칙 기반 시스템 및 고급 분석과 관련된 광범위한 기술과 방법을 활용합니다. 모든 AML 모니터링 시스템이 동일한 것은 아니지만 이러한 기술과 방법은 더 일반적으로 사용되는 기술 중 일부입니다.
IBM의 엔드투엔드 재무 컨설팅 서비스를 통해 재무 성과를 실현하세요.
IBM Apptio는 온프레미스 IT 인프라, 퍼블릭 클라우드 서비스 및 소프트웨어 개발의 비용 분석 및 비용 관리를 위한 SaaS 제품군입니다.
IBM Planning Analytics를 사용하여 재무 계획, 예산 편성 및 예측을 개선하고 조직 전반에서 데이터를 기반으로 의사결정을 내리세요.