AI 서비스 데스크: 주요 기능, 이점 및 작동 방식

이 시스템은 기술 문제, 계정 액세스 또는 일반적인 문의에 도움이 필요한 사용자를 위한 첫 번째 접점 역할을 하는 경우가 많습니다. 요청은 채팅, 이메일 또는 서비스 포털을 통해 제출할 수 있습니다.

AI 기반 챗봇 또는 가상 에이전트는 요청이 다양한 방식으로 표현되더라도 사용자의 의도를 이해하기 위해 자연어 처리(NLP)를 활용합니다. 시스템은 요청을 해석하고 분류한 뒤 직접 해결하거나 적절한 담당자에게 전달합니다. 머신 러닝을 통해 시간이 지날수록 성능이 향상됩니다.

AI 서비스 데스크는 AI 헬프 데스크와 혼동되는 경우가 많지만, 두 개념은 동일하지 않습니다. 그 차이는 미묘하지만 중요합니다.

AI 헬프 데스크는 일반적으로 사용자 질문에 답변하고 지원을 제공하는 데 중점을 두며, 문제 해결 및 안내에 보다 초점을 맞추는 경우가 많습니다.

AI 서비스 데스크는 인시던트 관리, 서비스 이행 및 내부 워크플로를 포함해 보다 폭넓은 운영 범위에서 서비스 요청을 관리하는 데 중점을 둡니다.

AI 서비스 데스크는 더 넓은 범위의 IT 서비스 관리(ITSM)의 일부로 IT 운영을 지원하며, 보다 일관된 내부 및 외부 사용자 경험을 제공하도록 돕습니다. 이 접근 방식은 직원 경험과 고객 경험을 모두 개선합니다.

