AI 제품 디자인은 기업이 더 나은 제품을 만들 수 있도록 디자인 프로세스에 인공 지능(AI)을 통합하는 것입니다. 일반적으로 AI를 사용하여 작동하는 디지털 제품을 포함하지만, AI 도구를 사용하여 개발된 제품에도 이 용어가 적용될 수 있습니다.
다른 종류의 AI 비즈니스 애플리케이션과 마찬가지로, AI 제품 디자인은 전통적인 디자인 및 제품 개발 원칙과 AI 시스템의 작동 방식에 대한 깊은 이해를 결합합니다. 예를 들어, 제품 개발의 사용자 경험(UX) 디자인 단계에서는 AI 도구와 머신 러닝(ML) 알고리즘이 필수적입니다. 이는 설계자가 지속적으로 학습하는 인간 두뇌의 능력을 모방한 디지털 제품을 만드는 데 있어 매우 중요한 역할을 합니다.
AI가 제품 디자인에 처음 등장한 것은 1990년대로, 사용자가 제품을 테스트할 수 있는 실제 시뮬레이션을 생성하는 컴퓨터 지원 설계(CAD) 시스템에서 사용되었습니다. 2000년대와 2010년대에는 AI 애플리케이션이 증가하면서 데이터 분석, 예측 유지보수, 제조 시스템의 실시간 모니터링과 같은 제품 설계의 측면을 개선하기 위해 머신 러닝 알고리즘이 배포되었습니다.
가장 최근에는 AI 시스템이 사전 정의된 매개변수를 기반으로 엔지니어가 검토할 수 있는 여러 설계 옵션을 생성하는 반복 설계 프로세스인 생성형 설계에 AI가 활용되고 있습니다. 생성형 설계는 제품 관리자와 설계자가 설계 아이디어를 더 빠르게 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한 생성형 설계는 사람들이 혼자서만으로는 생각해내기 어려운, 보다 효율적이고 비용이 적게 드는 설계 문제의 해결책을 찾아내는 데에도 도움을 줍니다.
AI 제품 설계는 신제품의 아이디어 구상 및 프로토타입 제작부터 사용자 인터랙션 디자인(UI 디자인)과 시장 테스트에 이르기까지 제품 개발의 모든 단계에 AI를 통합합니다.
AI 도구는 워크플로를 간소화하고, 작업을 자동화하며, 모든 단계에서 제품 개발 속도를 높이는 데 도움이 됩니다. AI 기반 시스템은 사용자 조사를 수행할 때 사람보다 더 빠르고 오류가 적습니다. 또한 Figma, ChatGPT와 같이 잘 알려진 AI 설계 도구는 설계자가 실시간으로 브레인스토밍하고 제품을 시험해볼 수 있도록 도와줍니다.
AI가 제품 설계자를 대체할 수는 없지만, 더 적은 리소스로 더 빠르게 반복하고 더 많은 고품질 결과물을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 제품 설계의 모든 단계에서 AI가 어떻게 사용되는지 자세히 살펴보세요.
연구 단계에서 제품 마케팅 책임자는 AI 기반 분석(AI 분석)을 사용하여 Facebook, X 및 LinkedIn과 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 수집한 대규모 사용자 행동 데이터 세트를 선별하여 인사이트를 얻습니다.
머신 러닝 알고리즘은 이 단계에서 제품 개발의 트렌드와 가능한 기회를 파악하는 데 매우 중요합니다. AI 도구는 설계 개념을 탐색하고 신제품 아이디어를 제안하는 데에도 광범위하게 사용됩니다.
제품 설계의 핵심 구성 요소인 프로토타이핑은 AI 도구를 사용하여 사용자가 신제품과 상호 작용하는 방식을 시뮬레이션하는 대화형 프로토타입을 만듭니다.
프로토타이핑 단계의 설계자는 AI 설계 도구를 사용하여 다양한 장치에서 디지털 제품을 테스트하는 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 예를 들어, 크리에이티브 디렉터는 Figma의 AI 통합을 통해 다양한 디바이스에서 레이아웃이 어떻게 작동하는지 실험할 수 있으며, 이를 반응형 디자인이라고 합니다.
반복 단계에서 AI 제품 설계 도구는 설계자와 제품 관리자가 과거보다 빠르게 반복하고 AI 기능을 적용하여 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. AI로 강화된 반복은 설계 작업을 간소화하여 개발 워크플로우에서 몇 시간, 심지어 며칠을 단축합니다.
한 가지 예로 A/B 테스트를 들 수 있습니다. A/B 테스트는 한 가지 예로 디지털 경험의 두 가지 버전을 사용자에게 테스트하는 프로세스입니다. A/B 테스트에서 AI 자동화 도구는 서로 다른 두 가지 UI 디자인을 테스트하고 다양한 상황에서 그 성능을 분석하여 제품 관리자가 어떤 디자인이 더 나은 사용자 경험을 제공하는지 평가할 수 있도록 합니다.
배포 단계에서는 제품 관리자와 소프트웨어 엔지니어가 AI 기반 도구를 사용하여 글로벌 시장에서 일관된 사용자 경험을 구축하고 리소스 확장을 자동화합니다(오토스케일링).
이 단계에서 디지털 제품에 대한 사용자 참여를 실시간으로 추적하고 코드 변경 및 새로운 기능 개발을 권장하기 위해 AI 모델이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. AI 도구는 피드백 루프를 단축하여 제품 관리자와 개발자가 빠르게 변화하는 시장에 더 빠르게 대응할 수 있도록 도와줍니다.
AI 도구를 제품 설계에 통합하면 스타트업과 대기업 모두 반복적인 작업을 자동화하고, 개념을 더 빠르게 생성 및 구체화하며, 고객 행동에 대한 실시간 인사이트를 얻을 수 있습니다. 모든 규모의 비즈니스가 누릴 수 있는 최고의 AI 제품 설계 이점을 살펴보세요.
AI 도구는 설계 프로세스를 단축하여 설계자가 제품에 대한 새로운 아이디어를 창출하고 이를 더 빠르게 개발 및 개선할 수 있도록 지원합니다. AI 자동화 도구는 반복적인 작업을 줄여 설계자와 개발자가 창의적인 문제 해결에 더 많은 시간과 에너지를 할애할 수 있도록 해줍니다.
많은 사람들이 우려하는 것처럼 생성형 AI 도구는 제품 관리자와 설계자를 대체하는 것이 아니라 오히려 창의성을 향상시키고 있습니다 Figma, Claude, ChatGPT와 같은 도구는 설계자가 더 빠르게 브레인스토밍하고 실험할 수 있도록 지원하며, 혼자서는 생각하지 못했던 새로운 색상, 디자인 원칙, 타이포그래피 조합까지 제안합니다.
AI 제품 설계는 제품 관리자가 제품이 시장에서 어떻게 사용되고 있는지에 대한 실시간 피드백을 얻을 수 있도록 도와줍니다. AI 분석 대시보드는 사용자 행동에 대한 인사이트를 제공하여 설계자와 개발자가 사용자 요구에 맞게 제품을 조정하는 데 도움을 줍니다.
AI 제품 설계 이전에는 제품 관리자가 새로운 제품에 대해 여러 가지 가격 모델을 반복하고 테스트하는 데 수개월을 소비했습니다. 이제 AI 도구는 시장 데이터와 경쟁사 가격을 분석하여 가격 전략을 빠르고 정확하게 수립하는 데 도움을 줍니다. 신제품에 대한 가격 옵션을 검토하는 이해관계자들은 이제 충분한 테스트를 거치고 AI가 생성한 전략을 손쉽게 활용할 수 있으므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
교육과 개발을 통해 직원의 기술을 향상시키는 업스킬링은 혁신의 속도를 따라잡아야 하는 설계 팀에게 점점 더 중요해지고 있습니다. 최신 팀은 AI 도구를 배포하여 팀원들이 도구와 프로세스를 최신 상태로 유지하고 교육 중에 실시간 피드백을 제공합니다.
AI 제품 디자인은 모든 규모의 기업이 시장 기회를 찾고 이를 충족할 제품을 개발하는 방식을 변화시키고 있습니다. AI 제품 설계의 주요 사용 사례를 살펴보세요.
AI 기술이 계속 성장하고 기업들이 이를 활용하는 새로운 방법을 실험함에 따라, 제품 설계는 여전히 풍부한 응용 분야로 남아 있습니다. 제품 설계에 활용되는 AI 모델은 복잡한 작업을 처리하고 AI 시스템이 할 수 있는 일의 한계를 뛰어넘는 가장 진보된 모델 중 일부입니다. 혁신을 지속적으로 주도하고 있는 AI 제품 설계의 세 가지 트렌드는 다음과 같습니다.
인간의 창의력을 따라잡을 수 있는 AI 시스템을 만들기보다는 설계 작업을 더 효율적으로 만들고 혁신의 장벽을 낮추는 시스템을 지향하는 것이 제품 설계에서의 AI 트렌드입니다.
인간처럼 추론하고 도구를 사용하며 적응하는 AI 시스템인 에이전틱 AI는 이 분야에서 중요한 진전을 이루고 있는 반면, 생성형 AI는 뒤처지고 있는 것으로 보입니다. 최근 보고서에 따르면 약 80%의 이사회가 생성형 AI를 사용하고 있지만 기대했던 만큼의 효과를 보지 못하고 있는 것으로 나타났습니다.2
에이전틱 AI는 목표 달성을 위한 복잡한 작업을 자동화하는 것이 더 정교해졌기 때문에 특정 애플리케이션에서는 생성형 AI보다 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
고객 데이터에 기반한 개인화는 이미 AI가 획기적으로 개선한 영역이지만, 더 새롭고 정교한 AI 제품 설계 도구가 그 가능성을 더욱 높일 것으로 기대됩니다.
이제 고급 AI 알고리즘은 앱 내 행동을 분석하고 실시간으로 이에 대응할 수 있습니다. 이 프로세스는 고객이 검색, 쇼핑 또는 온라인 게임을 하는 동안 고객에게 제공되는 콘텐츠를 동적으로 변경합니다.
최신 디지털 인터페이스는 위치, 디바이스 유형 또는 인지된 감정 상태 등 사용자의 현재 컨텍스트의 변화에 따라 즉각적으로 진화합니다.
디지털 트윈 기술은 제품 관리자가 특정 조건에서 제품이 어떻게 작동하는지 시뮬레이션할 수 있는 가상 모델로 구성됩니다. 이 기술을 사용하면 과거의 다른 접근 방식보다 더 빠르게 사용자 행동에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 오늘날 디지털 트윈을 통해 설계자는 제품을 출시하기 전에 통제된 환경에서 제품 취약성을 테스트하고 새로운 기능을 평가할 수 있습니다.
AI 제품 설계의 디지털 트윈은 제품 성능, 신뢰성 및 효과에 대한 인사이트를 빠르게 확보하여 경쟁사 대비 뚜렷한 우위를 확보하고 비용을 절감하며 개발 일정을 단축하는 데 도움이 됩니다.
