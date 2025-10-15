AI가 제품 디자인에 처음 등장한 것은 1990년대로, 사용자가 제품을 테스트할 수 있는 실제 시뮬레이션을 생성하는 컴퓨터 지원 설계(CAD) 시스템에서 사용되었습니다. 2000년대와 2010년대에는 AI 애플리케이션이 증가하면서 데이터 분석, 예측 유지보수, 제조 시스템의 실시간 모니터링과 같은 제품 설계의 측면을 개선하기 위해 머신 러닝 알고리즘이 배포되었습니다.

가장 최근에는 AI 시스템이 사전 정의된 매개변수를 기반으로 엔지니어가 검토할 수 있는 여러 설계 옵션을 생성하는 반복 설계 프로세스인 생성형 설계에 AI가 활용되고 있습니다. 생성형 설계는 제품 관리자와 설계자가 설계 아이디어를 더 빠르게 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한 생성형 설계는 사람들이 혼자서만으로는 생각해내기 어려운, 보다 효율적이고 비용이 적게 드는 설계 문제의 해결책을 찾아내는 데에도 도움을 줍니다.