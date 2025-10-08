AI 네트워크 모니터링이란 무엇인가요?

이 접근 방식은 AI 시스템을 사용하여 네트워크 데이터 스트림을 실시간으로 처리하고, 정상적인 네트워크 동작을 구성하는 요소를 학습하며, 설정된 기준선을 사용하여 네트워크 활동의 편차를 감지합니다. AI 기반 모니터링 전략은 네트워크 운영자가 오늘날 네트워크의 규모, 복잡성, 정교함에 비해 부족한 기존 규칙 기반 수동 방법의 한계를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기존 네트워크 모니터링 툴은 정기적인 폴링, 정적 규칙 및 디바이스 중심 지표에 의존하므로 보다 단순한 소규모 네트워크에 적합합니다. 그러나 최신 컴퓨팅 네트워크는 단순하지도 규모가 작지도 않습니다. 이는 다양하고 역동적인 글로벌 환경과 수천 개의 상호 연결된 디바이스가 있는 하이브리드 클라우드 인프라에 걸쳐 있습니다. 예를 들어, 멀티 클라우드 환경은 서로 다른 12가지의 서비스와 플랫폼에 걸쳐 있습니다.

고급 네트워크는 또한 기존 네트워크에 비해 엄청난 양의 데이터를 생성합니다. 대다수(86%)의 기술 리더는 기존 모니터링 방법이 최신 네트워크가 데이터를 생성하는 양과 속도를 따라갈 수 없다는 것을 알게 되었습니다. 따라서 더욱 정교한 모니터링 툴과 관행이 필요합니다.

AI 모니터링 툴을 사용하면 온프레미스 데이터 센터와 클라우드 환경에서 방대한 데이터 세트(트래픽 흐름, 로그, 추적 데이터, 사용자 상호 작용 포함)를 지속적으로 분석하여 네트워크 활동에 대한 가시성을 더욱 확대할 수 있습니다. AI 도구는 지능형 알고리즘을 사용하여 이상을 감지하고, 구성 요소 오류를 예측하고, 수정 지침을 제공함으로써 네트워크 엔지니어와 관리자가 운영 중단(또는 사용자 경험에 영향을 미침)을 일으키기 전에 잠재적인 네트워크 문제를 예측할 수 있도록 지원합니다.

따라서 AI 기반 네트워크 모니터링은 기업이 보다 스마트하고 빠르며 복원력이 뛰어난 엔터프라이즈 컴퓨팅 네트워크를 위한 보다 효과적인 네트워크 관리 관행을 구현하는 데 도움이 됩니다.