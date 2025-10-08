AI 네트워크 모니터링이란 무엇인가요?

이 접근 방식은 AI 시스템을 사용하여 네트워크 데이터 스트림을 실시간으로 처리하고, 정상적인 네트워크 동작을 구성하는 요소를 학습하며, 설정된 기준선을 사용하여 네트워크 활동의 편차를 감지합니다. AI 기반 모니터링 전략은 네트워크 운영자가 오늘날 네트워크의 규모, 복잡성, 정교함에 비해 부족한 기존 규칙 기반 수동 방법의 한계를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다.
기존 네트워크 모니터링 툴은 정기적인 폴링, 정적 규칙 및 디바이스 중심 지표에 의존하므로 보다 단순한 소규모 네트워크에 적합합니다. 그러나 최신 컴퓨팅 네트워크는 단순하지도 규모가 작지도 않습니다. 이는 다양하고 역동적인 글로벌 환경과 수천 개의 상호 연결된 디바이스가 있는 하이브리드 클라우드 인프라에 걸쳐 있습니다. 예를 들어, 멀티 클라우드 환경은 서로 다른 12가지의 서비스와 플랫폼에 걸쳐 있습니다.
고급 네트워크는 또한 기존 네트워크에 비해 엄청난 양의 데이터를 생성합니다. 대다수(86%)의 기술 리더는 기존 모니터링 방법이 최신 네트워크가 데이터를 생성하는 양과 속도를 따라갈 수 없다는 것을 알게 되었습니다. 따라서 더욱 정교한 모니터링 툴과 관행이 필요합니다.
AI 모니터링 툴을 사용하면 온프레미스 데이터 센터와 클라우드 환경에서 방대한 데이터 세트(트래픽 흐름, 로그, 추적 데이터, 사용자 상호 작용 포함)를 지속적으로 분석하여 네트워크 활동에 대한 가시성을 더욱 확대할 수 있습니다. AI 도구는 지능형 알고리즘을 사용하여 이상을 감지하고, 구성 요소 오류를 예측하고, 수정 지침을 제공함으로써 네트워크 엔지니어와 관리자가 운영 중단(또는 사용자 경험에 영향을 미침)을 일으키기 전에 잠재적인 네트워크 문제를 예측할 수 있도록 지원합니다.
따라서 AI 기반 네트워크 모니터링은 기업이 보다 스마트하고 빠르며 복원력이 뛰어난 엔터프라이즈 컴퓨팅 네트워크를 위한 보다 효과적인 네트워크 관리 관행을 구현하는 데 도움이 됩니다.
AI 네트워크 모니터링은 다양한 프로세스와 기능을 사용하여 네트워크 관리 작업을 자동화합니다. 이러한 프로세스에는 다음이 포함됩니다.
AI 네트워크 모니터링 솔루션은 네트워크 장치(스위치, 라우터), 데이터 쿼리 및 합성 트랜잭션을 비롯한 다양한 소스에서 원격 측정 데이터 및 기타 관측 가능성 데이터를 수집합니다. 데이터를 능동적으로(테스트 트래픽을 사용하여) 수집하거나 수동적으로(라이브 프로덕션 트래픽을 관찰하여) 데이터를 수집할 수 있습니다. 일반적으로 AI 시스템은 스트리밍 원격 측정를 통합하여 데이터를 개선합니다. 이를 통해 기존 방법(예: SNMP(단순 네트워크 관리 프로토콜) 폴링) 을 능가하는 상세한 실시간 인사이트를 얻을 수 있습니다.
그런 다음 헤더, 메타데이터 및 시스템 수준 성능 지표를 포함한 원시 데이터를 AI 모델 학습을 위해 정제, 구조화 및 집계합니다.
ML 모델은 과거 데이터와 외부 데이터 소스를 사용하여 네트워크의 기본 동작, 정상적인 트래픽 양, 애플리케이션 성능 벤치마크를 학습합니다. 그런 다음 이상값 패턴을 발견하고 정상 성능 변동과 실제 보안 위협, 비효율성 또는 정책 위반을 구분하도록 AI 모델을 구성합니다.
고급 모델은 심층 신경망과 비지도 학습을 사용하여 비지도 이상 현상 탐지(모델이 사전 정의된 시그니처 없이 새롭거나 알려지지 않은 위협을 인식할 수 있는 경우)를 지원할 수도 있습니다.
자동 인코더, 컨볼루션 신경망(CNN), 순환 신경망(RNN)과 같은 심층 신경망은 고차원 및 비정형 데이터에서 복잡한 패턴과 표현을 학습하도록 설계되었습니다. 이러한 모델은 네트워크 데이터의 복잡한 종속성과 비선형성을 포착할 수 있으므로 정상적인 활동과 비정상적인 인스턴스를 구별하는 데 탁월합니다.
AI 모델은 실시간 데이터 스트림을 모니터링하고 모든 네트워크 흐름, 이벤트 또는 세션에서 의심스러운 활동과 임박한 오류를 분석하는 데 사용됩니다. 예를 들어, AI 시스템은 임박한 분산 서비스 거부(DDoS) 공격을 예고하는 비정상적인 대역폭 스파이크를 표시하거나 기존 보안 필터를 우회하는 암호화된 트래픽 흐름을 인식할 수 있습니다.
모니터링 툴은 애플리케이션 가용성을 검증하는 합성 모니터링과 트래픽 분석 및 이상 징후 탐지를 위해 패킷 흐름을 요약하는 흐름 기반 모니터링과 같은 방법을 배포할 수 있습니다.
또한 AI 네트워크 모니터링 툴은 데이터의 상관관계를 분석하여 더욱 강력한 탐지를 가능하게 합니다. 서로 다른 일련의 경고가 모두 공통의 근본 원인(예: 스위치 구성 오류)과 관련된 경우, 플랫폼은 이를 집계하여 이상 징후를 실행 가능한 단일 인시던트로 IT 팀에 에스컬레이션할 수 있습니다.
모니터링 시스템이 이상 징후 또는 위협을 감지하면 IT 직원 또는 네트워크 관리자에 대한 경고를 트리거하고 경우에 따라 적응형 대응을 시작합니다(예: 트래픽 재라우팅, 악성 IP 차단, 추가 리소스 프로비저닝 또는 네트워크 정책 조정).
AI 모니터링 툴은 예측 분석을 사용하여 IT 팀이 추세 데이터를 기반으로 미래의 네트워크 문제를 예측하고 구성 요소를 사전에 수리할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 시스템이 라우터 하드웨어 장애를 예측하면 IT 직원은 라우터에 장애가 발생하기 전에 하드웨어 교체를 예약할 수 있습니다.
또한 모니터링 툴은 네트워크 부하 분산 및 지연 시간을 분석하고,구성 변경을 권장하고, 네트워크 튜닝을 자동화하여 용량 계획을 개선할 수 있는 최적화 알고리즘을 실행합니다.
AI 기반 근본 원인 분석은 네트워크 계층 및 장치 로그 전반의 정보를 빠르게 연결하여 문제 해결에 걸리는 시간을 단축합니다.
AI 기반 네트워크 모니터링 시스템은 네트워크 데이터를 지속적으로 학습하여 기준선을 업데이트하고 이상 징후 탐지 모델을 개선하여 네트워크 구성 및 트래픽 패턴의 변화에 적응합니다. AI 모델이 더 많은 맥락이 풍부한 데이터를 수집할수록 더 효과적으로 자체 최적화를 수행하고 향후 중단을 방지할 수 있습니다.
기존 네트워크 모니터링은 특정 조건이 충족될 때 경고를 생성하는 수동 설정 및 정적 규칙 또는 임계값에 의존합니다(한 가지 예로 CPU 사용량이 특정 비율을 초과함). 기존 모니터링 환경에서 네트워크 관리자는 네트워크 장치(스위치, 라우터, 방화벽, 서버 및 액세스 포인트)에 모니터링 센서를 배포하고 센서는 SNMP, ICMP(인터넷 제어 메시지 프로토콜) 및 NetFlow와 같은 프로토콜을 사용하여 장치 상태, 트래픽 흐름 및 전체 네트워크 성능에 대한 데이터를 수집합니다.
기존의 모니터링 방식은 일반적으로 폴링 방법을 사용하여 정기적으로 데이터를 수집하며, 주로 장치 수준의 상황 지표에 초점을 맞춥니다. 이 방법은 공급업체에 구애받지 않는 간단한 모니터링 전략을 제공하지만 몇 가지 중요한 제한 사항이 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
이와는 대조적으로 AI 기반 네트워크 모니터링은 적응적이고 사전 예방적인 접근 방식을 취합니다. 이 방식의 이점은 다음과 같습니다.
AI 네트워크 모니터링을 통해 IT 팀은 사후 대응적인 수동 네트워크 관리 전략에서 벗어나 최신 네트워크가 요구하는 지능적이고 예측적이며 자동화된 접근 방식으로 전환할 수 있습니다.
IBM 기업가치연구소(IBM IBV)에 따르면 "에이전트 AI가 주도하는 AI 기반 워크플로는 2024년 3%에서 2026년 25%로 8배 증가할 것으로 예상된다"고 합니다1. AI 기반 네트워크 모니터링 접근 방식을 채택하면 비즈니스는 다음과 같은 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.
AI는 네트워크 트래픽과 패턴을 실시간으로 지속적으로 분석하여 비정상적인 동작과 불규칙한 네트워크 운영이 발생할 때 이를 식별합니다. 이 프로세스를 통해 관리자는 잠재적인 위협에 즉시 대응하고 침해 및 오작동의 위험을 줄일 수 있습니다.
AI 네트워크 모니터링 툴은 사람의 개입 없이 대량의 데이터를 신속하게 처리할 수 있습니다. 또한 네트워크의 규모와 복잡성이 증가함에 따라 AI 모델을 쉽게 확장할 수 있습니다.
AI 기반 자동화 워크플로가 일상적인 작업을 처리하여 IT 직원이 보다 고차원적인 네트워크 관리 작업에 집중할 수 있도록 해줍니다.
AI 도구는 상황 변화에 따라 네트워크 구성을 동적으로 조정하고 트래픽 흐름을 최적화하여 성능 병목 현상을 줄이고 기업이 가동 중지 시간이 짧은 고성능 네트워크를 유지할 수 있도록 돕습니다.
AI 모니터링 툴은 네트워크 트래픽을 분석하여 잠재적인 사이버 위협이 심각한 사고로 확대되기 전에 실시간으로 식별합니다. 이는 즉각적인 격리 조치(예: 손상된 디바이스 격리 또는 의심스러운 활동 차단)를 장려하고 종종 시작하여 공격 체류 시간을 줄이고 사이버 공격으로 인해 발생할 수 있는 피해를 완화합니다.
네트워크 모니터링은 IT 인프라의 지속적인 상황과 성능을 보장합니다. 모니터링의 툴과 혜택을 알아보고 네트워크 안정성, 보안 및 운영 효율성을 개선하는 방법을 알아보세요.