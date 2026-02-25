마케팅 자동화에 AI 활용

데이터는 핵심적인 역할을 합니다. 마케터가 모든 작업을 수동으로 계획하는 대신, AI 도구는 웹사이트, 이메일 마케팅, 광고 및 소셜 미디어와 같은 채널에서 고객 활동을 수집하고 통합합니다. 머신 러닝과 예측 분석을 사용하여 고객 데이터의 패턴을 식별하고 이를 자동화된 의사 결정으로 변환합니다.
예를 들어 시스템은 전환 가능성에 따라 오디언스를 세분화하고, 콘텐츠 추천을 맞춤화하거나, 참여 패턴을 기반으로 이메일 캠페인 발송 시점을 조정할 수 있으며 이러한 작업을 지속적인 수동 설정 없이 수행할 수 있습니다.
많은 조직에서 AI 마케팅 자동화 플랫폼은 고객 이력, 구매 데이터, 참여 기록에 접근하기 위해 고객 관계 관리(CRM) 시스템과 직접 통합됩니다. 이러한 연결을 통해 자동화 워크플로는 고객 프로필의 실시간 업데이트에 반응할 수 있으며, 의사결정이 완전하고 최신의 정보를 기반으로 이루어지도록 돕습니다.
기본 자동화와 AI 기반 자동화의 가장 큰 차이점 중 하나는 학습 능력입니다. 기존 자동화는 가입 후 3일 뒤 이메일을 보내는 것과 같이 사람이 설정한 고정된 규칙을 따릅니다. 반면 AI 시스템은 시간이 지나면서 이러한 규칙을 스스로 조정합니다. 예를 들어 특정 사용자가 밤에 더 잘 반응하거나 특정 제안을 무시하는 패턴을 AI 모델이 발견하면 향후 행동을 자동으로 조정합니다.
이러한 데이터 기반 의사 결정은 대규모의 초개인화 를 가능하게 합니다. 마케팅 시스템은 여러 채널에서 개인의 선호도와 행동에 맞춘 고유한 경험을 제공할 수 있습니다. AI 모델은 각 고객이 적시에 올바른 메시지를 수신할 수 있도록 콘텐츠, 제품 추천, 제안 및 타이밍을 개선합니다. 이러한 수준의 개인화된 메시지는 대규모 대상의 경우 수동으로 관리하기가 어렵습니다.
AI 마케팅 자동화는 캠페인 최적화 방식도 바꿉니다. 정기적인 인간의 검토에 의존하는 대신 AI는 성과 패턴을 감지하도록 학습된 알고리즘을 사용해 크리에이티브 요소, 오디언스 세그먼트, 전달 전략을 지속적으로 테스트합니다. 이후 가장 높은 성과를 보이는 조합에 예산, 입찰, 메시지 콘텐츠 생성을 집중합니다. 이러한 지속적인 최적화는 피드백 주기를 단축하고 불필요한 비용을 줄이며 브랜드가 변화하는 상황에 빠르게 대응하도록 돕습니다.
AI 마케팅 자동화의 새로운 개발 기술은 에이전틱 AI입니다. AI 에이전트는 데이터를 분석하고 다음 단계를 결정하며, 최소한의 인간 개입으로 여러 플랫폼에서 작업을 수행할 수 있는 시스템입니다.
이러한 에이전트는 성과 평가에는 머신러닝을, 언어 이해와 생성에는 자연어 처리(NLP)를, 이메일이나 제목과 같은 콘텐츠 생성에는 생성형 AI를 활용합니다. 에이전트는 단일 작업을 처리하는 대신 일련의 의사결정을 관리하고 상황 변화에 따라 행동을 조정할 수 있습니다.
Gartner는 2028년까지 기업용 소프트웨어 애플리케이션의 33%에 에이전틱 AI가 포함될 것으로 예측했으며, 이는 2024년 1% 미만에서 크게 증가한 수치입니다.1 이러한 변화는 마케팅 자동화의 운영 방식 자체를 바꾸고 있습니다. 마케터가 모든 규칙을 미리 정의하는 대신 목표와 가드레일을 설정하면 AI 에이전트가 이를 달성하는 방법을 결정합니다.
예를 들어, AI 에이전트는 참여 추세를 모니터링하고, 새로운 메시지를 생성하고, 변형을 테스트하고, 성능에 따라 예산을 재할당할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 머신 러닝 피드백 루프를 통해 개선됩니다. 이러한 시스템이 성숙해짐에 따라 마케팅 자동화는 정적 도구가 아니라 워크플로를 지속적으로 관리하는 적응형 운영자처럼 작동하기 시작합니다.
AI 마케팅 자동화를 사용하면 중요한 윤리 및 투명성을 고려해야 하는 상황이 발생합니다. 이러한 시스템은 대량의 데이터와 점점 더 자율적인 조직의 의사 결정에 의존하기 때문에 조직은 데이터를 보호하고 책임감 있게 사용해야 할 의무가 있습니다.
기업은 마케팅 과정에서 AI가 어떻게 사용되는지, 어떤 데이터가 수집되는지, 자동화된 의사 결정이 고객에게 어떤 영향을 미치는지 명확히 해야 합니다. 명확한 소통, 동의 메커니즘 및 거버넌스 정책은 AI 기반 자동화가 신뢰를 훼손하는 것이 아니라 오히려 뒷받침하도록 보장하는 데 도움이 됩니다.
AI 마케팅 자동화는 마케팅을 고정된 계획이 아닌 반응형 시스템으로 전환합니다. 데이터 분석, 의사 결정 및 실행을 하나의 연결고리로 연결합니다. 이를 통해 AI가 일일 최적화 및 실행을 관리하는 동안 팀은 마케팅 전략과 창의성에 더 집중할 수 있습니다.
고객 여정이 더욱 복잡해지고 여러 채널에 걸쳐 파편화됨에 따라, AI 기반 자동화는 마케팅 활동을 캠페인 중심의 사고방식에서 실시간으로 대응하는 상시 운영 시스템으로 전환시켜 줍니다. 이러한 변환은 광범위한 마케팅 프로세스를 재구성하여, 자동화 및 데이터 기반 의사 결정의 일상적인 운영을 포함합니다.
AI 마케팅 자동화는 데이터 사용 방식도 변화시킵니다. 업계에서는 오랫동안 대량의 고객 데이터를 수집해 왔지만, 그 중 상당수는 여전히 제대로 활용되지 않고 있습니다.
AI 마케팅 자동화는 성능 및 행동 신호를 지속적으로 분석하여 팀이 직관과 매번 늦는 보고에 덜 의존할 수 있도록 합니다. 대신 시스템은 실행 가능한 통찰력을 신속하게 찾아내어 자동으로 해결합니다. 데이터는 수동적인 보고 도구가 아닌 능동적인 의사 결정의 원동력이 됩니다.
AI 마케팅 자동화는 마케팅 역할과 팀 구조도 재편하고 있습니다. 자동화 시스템이 실행, 테스트, 최적화를 대신함에 따라, 마케터들은 전략, 창의적 방향 제시, 거버넌스에 더 집중할 수 있습니다.
IBM의 수석 파트너이자 마케팅 실무 글로벌 리더인 부사장인 Pierre Charchaflian은 AI 사용 사례 에피소드에서 다음과 같이 말했습니다. 브랜드가 고객에게 경험을 개인화하고 제공하는 방식에 더 많은 창의성이 부여될 것입니다."2
데이터 리터러시, 시스템 감독, 부서 간 협업 조정과 같은 역량이 점점 더 중요해지고 있습니다. 자율 시스템이 과거에는 여러 인간 전문가가 수행하던 다단계 워크플로를 관리하기 시작하면서 에이전틱 AI의 확산은 이러한 변화를 더욱 가속하고 있습니다.
AI 마케팅 자동화를 채택하지 못하는 브랜드는 속도, 관련성 및 운영 효율성에서 뒤쳐질 위험이 있습니다. 지능형 자동화는 고객 행동이 계속 진화함에 따라 조직이 마케팅을 조정하고 확장할 수 있는 토대를 마련합니다.
AI 마케팅 자동화는 실제 애플리케이션을 통해 가장 잘 이해됩니다. 사용 사례와 사례 연구는 AI 시스템이 데이터를 채널 전반에서 자동화된 조치로 전환하는 방법을 보여줍니다.
AI 에이전트는 목표를 해석하고 성과 데이터를 분석하며 여러 마케팅 플랫폼에서 작업을 실행함으로써 다단계 워크플로를 관리합니다. HubSpot, 광고 네트워크, 분석 툴과 같은 플랫폼과의 통합과 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 연결을 통해 이러한 에이전트는 캠페인 데이터에 접근하고 워크플로를 실행하며 수동 개입 없이 여러 시스템 간 활동을 조정할 수 있습니다.
AI 마케팅 자동화는 머신러닝 모델을 활용해 성과 데이터를 실시간으로 학습하며, 크리에이티브, 카피, 타깃 오디언스, 타이밍, 전달 방식의 다양한 변형을 지속적으로 테스트합니다. 시스템은 주기적인 A/B 테스트에 의존하는 대신 지속적인 피드백 루프에서 작동하여 예산을 자동으로 재할당하고 더 강력한 결과를 가져오는 요소를 식별하여 성능이 더 높은 조합의 우선순위를 지정합니다.
예를 들어 유료 미디어 캠페인을 운영하는 브랜드의 경우 가장 높은 전환율이나 가장 낮은 고객 획득 비용을 만들어내는 크리에이티브와 오디언스 조합으로 예산이 자동으로 이동할 수 있습니다. 성과가 낮은 변형은 수동 개입 없이 자동으로 우선순위가 낮아집니다.
AI는 행동 및 거래 데이터를 지속적으로 분석하여 다양한 인구 통계, 관심사 및 행동을 기반으로 고객을 그룹화합니다. 이러한 세그먼트는 사용자가 검색, 클릭 또는 구매를 하면 실시간으로 업데이트됩니다.
예를 들어, 전자 상거래 플랫폼은 반복되는 제품 조회 후 사용자를 자동으로 고관여 세그먼트로 이동시키고 관련 홍보를 촉진할 수 있습니다. 그 결과 고객 참여가 강화되고 투자 수익률(ROI)이 향상됩니다.
AI 기반 챗봇과 어시스턴트는 NLP를 활용해 일상적인 고객 서비스 요청을 처리하고 FAQ 문의에 답변합니다. 이러한 지능형 봇은 사용자가 일반적인 문제를 해결하도록 안내하고 지원 업무 부담을 줄이며 향후 마케팅 활동에 영향을 미칠 의도와 감정 신호를 수집합니다.
AI는 예상 전환 가능성을 기반으로 인센티브, 가격 조정 또는 프로모션을 언제 어떻게 제시할지 결정합니다. 예를 들어 장바구니 이탈을 반복하는 고객에게는 맞춤 할인 혜택이 제공되고 구매 의도가 높은 고객에게는 일반 가격이 제시될 수 있습니다.
AI 마케팅 자동화는 데이터 분석, 콘텐츠 생성 및 워크플로 조정을 자동화하여 출시 캠페인 생성을 가속화합니다. 생성형 AI는 광고 문구, 이메일, 랜딩 페이지 변형과 같은 캠페인 자산을 몇 분 만에 생성할 수 있습니다. AI 기반 데이터 분석은 수동 검토 없이 대상 고객, 예산 할당 및 채널 전략을 식별합니다.
복잡하거나 여러 지역에 걸친 캠페인의 경우, 자동화된 시스템은 출시 전에 타겟팅, 예산 및 크리에이티브 설정을 검증할 수 있습니다. 이러한 조치는 승인 지연과 인적 오류로 인한 병목 현상을 줄여줍니다.
예를 들어, AI 사용 사례 에피소드에서 Adobe의 글로벌 AI 전략 책임자인 Emily McReynolds는 생성형 AI에 대해 "콘텐츠가 더 효율적으로, 더 표적화되어 제공되고 있다"고 말했습니다. 그녀는 한때 새로운 마케팅 캠페인 하나를 시작하는 데 8주가 걸렸지만 이제는 6주 이내에 4개의 캠페인을 진행할 수 있는 한 금융 회사의 예를 들었습니다.2
AI는 실시간 참여 신호를 기반으로 고객 여정에서 다음에 취해야 할 최적의 행동을 결정합니다. 고정된 순서를 따르는 대신 시스템이 자동으로 조정됩니다. 이러한 자동화된 의사결정은 핵심 접점과 행동 트리거를 정의한 디지털 고객 여정 맵을 기반으로 이루어지며, 사용자가 채널 간을 이동할 때 AI가 이에 맞춰 동적으로 대응할 수 있도록 합니다.
머신러닝 모델은 참여 패턴과 과거 성과를 기반으로 리드를 평가합니다. 시스템은 점수를 자동으로 업데이트하고 구매 의도가 높은 잠재 고객을 영업팀이 접촉할 대상으로 표시합니다.
리드 점수와 행동을 기반으로 AI는 잠재 고객을 시간이 지나면서 변화에 맞춰 조정되는 자동화된 콘텐츠 시퀀스에 등록합니다. 참여 수준이 변화함에 따라 메시지 발송 빈도와 주제도 함께 조정됩니다.
AI 마케팅 자동화를 통해 고품질 AI 생성 콘텐츠를 만들 수 있습니다. 마케팅에 초점을 맞춘 생성형 AI와 ChatGPT와 같은 플랫폼이 등장하면서 시스템은 행동 및 선호도 데이터를 기반으로 이메일, 제목, 제품 추천, 랜딩 페이지 변형 및 SEO에 최적화된 웹사이트 카피를 자동으로 생성하고 조정할 수 있습니다.
마케터가 수십 개의 버전을 수동으로 구축하는 대신 규칙과 가드레일을 설정하는 동안 시스템이 각 고객의 컨텍스트에 맞게 실시간으로 메시지를 지속적으로 생성하고 조정합니다. Salesforce의 연구에 따르면 직원의 71%는 생성형 AI가 많은 시간이 소요되는 수동 작업을 제거하고 전략적 문제 해결에 집중할 수 있게 해줄 것이라고 믿습니다.3
데이터 활용 개선 및 데이터 기반 의사 결정 강화: 조직 전반에서 AI 마케팅 자동화는 원시 데이터를 수동적인 보고서가 아닌 능동적인 의사 결정 입력으로 전환합니다. 행동, 거래 및 서비스 데이터는 자동화된 워크플로 및 전략적 조정에 직접 공급되므로 팀은 직관이나 지연된 보고에 의존하지 않고 증거 기반의 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있습니다. 이 프로세스는 마케팅 전략과 실행이 실제 성능 신호를 통해 지속적으로 정보를 얻을 수 있도록 도와줍니다.
지속적인 최적화 및 성과 개선: 정적인 마케팅 캠페인과 달리 AI 마케팅 자동화는 시간이 지나면서 학습합니다. 시스템은 다양한 변형을 지속적으로 테스트하고 성과를 기반으로 조정하여 지속적인 수동 개입 없이도 점진적인 개선을 이끌어냅니다. 이러한 누적 효과는 전환율 향상, 캠페인 효율성 개선, 그리고 시간이 지남에 따라 측정 가능한 마케팅 성과 향상으로 이어집니다.
더욱 빠르고 신속한 실행: AI 마케팅 자동화 도구는 데이터를 분석하고 실시간으로 대응하기 때문에, 사람이 주도하는 워크플로보다 디지털 마케팅 대응 속도가 훨씬 빠릅니다. 캠페인 조정, 대상 고객 변경 및 메시지 변경은 검토나 승인을 기다릴 필요 없이 상황 변화에 따라 즉시 이루어질 수 있습니다.
마케팅 및 고객 서비스 전반의 조정 개선: 서비스 상호 작용이 자동화된 마케팅 워크플로우에 반영되면 고객 경험의 일관성이 향상됩니다. AI 시스템은 지원 결과에 따라 메시지를 조정할 수 있으므로 브랜드가 시기가 부적절한 프로모션을 피하고 보다 사려 깊은 후속 조치를 제공할 수 있습니다.
더 관련성 높은 고객 경험: AI 기반 자동화는 콘텐츠, 전달 시점, 제안을 개별 행동에 맞게 조정하여 관련성을 높입니다. 고객은 자신의 필요와 의도에 더 잘 맞는 메시지를 받게 되며, 이는 정보 과부하와 피로도를 줄이는 동시에 의미 있는 참여, 장기적인 충성도, 고객 유지율을 높이는 데 도움이 됩니다.
운영 비용 절감: 마케팅 팀은 실행, 테스트 및 의사 결정을 자동화함으로써 목록 관리, 수동 세분화 및 성과 점검과 같은 반복적인 작업을 간소화할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 노동 집약적인 프로세스를 줄이고 실행 비용을 낮추어 마케팅 ROI의 효율성 요소를 직접적으로 향상시키는 동시에 마케터가 더 높은 수준의 계획 수립에 집중할 수 있도록 합니다.
운영 부담 없는 확장성: AI 마케팅 자동화를 통해 팀은 동일한 속도로 인력을 늘리지 않고도 수천 또는 수백만 건의 고객 상호 작용을 관리할 수 있습니다. 시스템을 학습하고 구성한 후에는 채널 전반에 걸쳐 개인화, 테스트 및 최적화를 지속적으로 실행하여 수동으로 달성하기에는 비현실적인 수준의 규모와 일관성을 제공합니다.
에이전틱 AI 도입을 위한 기반 강화: AI 마케팅 자동화는 에이전틱 AI 시스템이 효과적으로 운영되는 데 필요한 인프라를 구축합니다. 연결된 데이터, 확실한 목표, 자동화된 워크플로를 갖춘 조직은 복잡한 다단계 마케팅 작업을 책임감 있게 관리할 수 있는 자율 에이전트를 채택할 수 있습니다.
2030년에 가장 성공적인 기업을 정의할 다섯 가지 예측과, 리더들이 AI 중심의 우위를 확보하기 위해 취할 수 있는 단계들을 확인하세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
이 종합 가이드를 통해 주요 사용 사례, 핵심 역량 및 단계별 권장 사항을 분석하여 비즈니스에 적합한 솔루션을 선택하는 데 도움을 받으세요.
watsonx Orchestrate 자동화 기술로 워크플로를 간소화하고 일상 업무의 효율성을 높이세요.
AI 기반 솔루션으로 보다 탄력적인 비즈니스를 구축하세요.
IBM Consulting의 AI 기반 솔루션과 전문성을 통해 마케팅 조직을 혁신하세요.
1 Coshow, T. 외. “2025년 주요 전략적 기술 트렌드: 에이전틱 AI” , Gartner, 2024년 10월.
2 IBM, "생성형 AI를 통한 마케팅 자동화 및 개인화 재정의", AI in Action: 시즌 1, 에피소드 17, 팟캐스트 비디오, 40:8, 2025년 3월 11일, © IBM 2026.
3 “2025년 생성형 AI 주요 통계”, Salesforce, 2025년 2월.