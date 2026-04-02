금융 산업 전반이 혁신되고 있으며, 이로 인해 재무 계획 및 분석(FP&A) 팀은 재무 보고 프로세스를 새롭게 재구상해야 하는 상황에 놓여 있습니다.

재무 보고에 AI를 활용하는 것은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 이는 경쟁 우위를 유지하려는 기업에게 필수 요소입니다. KPMG 연구에 따르면, 조사 대상 기업의 약 72%가 재무 보고에 AI를 시범 적용하거나 이미 활용하고 있으며, 내년에는 이 비율이 99%까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

재무 보고는 재무팀에게 반복적이고 단조로운 작업이며, 증권거래위원회(SEC) 제출 서류, 변화하는 규제 요구 사항 및 환경·사회·거버넌스(ESG) 보고까지 처리해야 합니다. 이러한 각 보고를 위한 재무 데이터를 수집하는 작업은 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 바로 이 지점에서 재무 분야의 AI가 역할을 하며, 재무 보고를 가속화하고 인사이트를 강화하며 전반적인 의사 결정 프로세스를 개선합니다.