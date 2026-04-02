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재무 보고의 AI

By Teaganne Finn , Ian Smalley
게시일 2026년 04월 2일

재무 보고의 AI, 정의

인공지능(AI) 기반 재무 보고는 AI 툴과 자동화를 활용해 보고 작업과 워크플로를 간소화하는 것을 의미합니다.

금융 산업 전반이 혁신되고 있으며, 이로 인해 재무 계획 및 분석(FP&A) 팀은 재무 보고 프로세스를 새롭게 재구상해야 하는 상황에 놓여 있습니다.

재무 보고에 AI를 활용하는 것은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 이는 경쟁 우위를 유지하려는 기업에게 필수 요소입니다. KPMG 연구에 따르면, 조사 대상 기업의 약 72%가 재무 보고에 AI를 시범 적용하거나 이미 활용하고 있으며, 내년에는 이 비율이 99%까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

재무 보고는 재무팀에게 반복적이고 단조로운 작업이며, 증권거래위원회(SEC) 제출 서류, 변화하는 규제 요구 사항 및 환경·사회·거버넌스(ESG) 보고까지 처리해야 합니다. 이러한 각 보고를 위한 재무 데이터를 수집하는 작업은 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 바로 이 지점에서 재무 분야의 AI가 역할을 하며, 재무 보고를 가속화하고 인사이트를 강화하며 전반적인 의사 결정 프로세스를 개선합니다.

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재무 보고에서 AI는 어떻게 활용되고 있나요?

AI는 단순한 작업 자동화나 데이터 수집을 넘어 다양한 재무 보고 영역에서 활용되고 있습니다. 생성형 AI예측 분석 같은 기술은 AI 기반 예측과 특정 이해관계자에 맞춘 맞춤형 보고서를 생성하는 데 사용되고 있습니다.

재무 보고에서 AI가 활용되는 주요 방식은 다음과 같습니다.

  • 자동화: 재무 보고 자동화 툴을 활용하면 재무팀은 규칙을 설정하고 실시간으로 실행되는 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 최신 AI 기반 계획 수립 솔루션은 기존 스프레드시트 및 전사적 자원 관리(ERP) 소프트웨어를 포함한 기존 시스템과 통합될 수 있습니다. 이러한 자동화는 운영 비용을 절감하고 인력을 전략 수립 및 재무 분석 업무에 재배치할 수 있도록 지원합니다.
  • 감사: 감사에 AI 기술을 도입하면 재무팀의 데이터 분석 및 품질 관리에 도움을 줄 수 있습니다. 감사 프로세스는 분석가가 방대한 데이터를 검토하고 감사 추적 기록을 유지해야 하기 때문에 매우 번거로울 수 있습니다. 이 과정에서 AI 툴은 방대한 데이터를 빠르게 분석하고 기존 분석 방식으로는 놓칠 수 있는 인사이트를 발견할 수 있습니다.
  • 규정 준수: 재무를 위한 생성형 AI 기능을 추가하면 특히 규정 준수에 도움이 됩니다. 금융 기관은 자금세탁방지법(AMLA)과 은행보안법(BSA)을 비롯한 복잡한 규제 환경을 헤쳐나가야 합니다. 생성형 AI, 특히 대규모 언어 모델(LLM)은 규정 준수 프로세스를 자동화하고 불균형을 감지할 수 있습니다.
  • 데이터 분석: 예측 분석과 머신 러닝(ML)은 조직이 데이터 세트를 분석하고 추세를 식별하는 방식을 변화시키고 있습니다. AI 모델은 데이터 추출과 데이터 검증을 수행하고, 패턴을 분석하며, 데이터 기반 의사 결정까지 모두 실시간으로 처리할 수 있습니다. 이러한 기능은 문제가 발생하기 훨씬 전에 데이터 내 비정상 패턴을 탐지함으로써 재무팀의 효율성을 높이고, 데이터 무결성과 선제적 대응 역량을 강화합니다.
  • 사기 방지: 재무 보고에 AI 시스템을 활용하면 조직은 강력한 위험 관리 체계를 구축하고 맞춤형 사기 방지 전략을 수립할 수 있습니다. 머신 러닝 툴은 조직의 데이터를 실시간으로 모니터링하며, 적절히 학습된 툴은 잠재적인 보안 침해를 인식하거나 사기가 감지될 경우 사전 경고를 제공할 수 있습니다.
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재무 보고에 AI를 도입하는 단계

재무 분야에 AI를 도입하는 것은 반복적으로 개선해 나가는 프로세스이며, 조직 내부의 세부 조정과 협업이 필요합니다. 재무 보고에 AI를 도입하는 과정은 조직 규모와 산업에 따라 달라집니다. 하지만 시작 단계에서는 일반적인 절차를 따를 수 있습니다.

1. 현재 프로세스 평가

조직에 AI를 도입하기 전에 재무 리더는 비즈니스 또는 재무 보고 기능에서 기술이 얼마나 중요한지 평가해야 합니다. 현재 재무 프로세스를 검토하고 재무 보고 업무 중 자동화하거나 개선할 수 있는 영역을 식별하세요.

조직 전반의 재무 책임자 및 이해관계자와 상담하여 이들이 AI 기능을 통해 비즈니스가 어떻게 개선되고 진화한다고 보는지 파악하세요.

2. 적합한 AI 툴 선택

재무 서비스용 AI 툴은 모든 조직에 동일하게 적용되는 방식이 아닙니다. 재무팀은 해당 기술을 통해 어떤 비즈니스 목표를 달성하려는지 깊이 고민해야 합니다.

선택한 AI 툴은 보고 요구 사항과 부합해야 합니다. 예를 들어 조직은 대규모 데이터 세트 분석을 위해 자연어 처리(NLP)를, 재무 예측을 위해 예측 분석을 고려할 수 있습니다.

에이전틱 AI는 보다 고도화되고 직관적인 예측 인사이트를 위해 조직이 고려할 수 있는 또 다른 기술 옵션입니다.

3. 강력한 데이터 품질 및 거버넌스 확보

AI 툴의 긍정적인 결과는 기반이 되는 강력하고 정확한 데이터에서 비롯됩니다.

AI 시스템에는 조직 내부의 손익계산서, 현금흐름표, 대차대조표 및 기타 재무 정보에 대한 과거 데이터가 입력됩니다. 조직은 AI 툴에 고품질 데이터를 제공하고 정확성과 윤리적 활용을 보장하기 위한 거버넌스 정책을 수립해야 합니다.

4.직원 교육 및 지원 체계 마련

재무팀 경영진과 관리자는 AI 기능 도입에 대비해 직원들을 적절히 준비시켜야 합니다. 이 기술은 부담스럽게 느껴질 수 있기 때문에, 리더는 AI 툴이 의사 결정을 어떻게 향상시키고 결과물의 정확성을 어떻게 높일 수 있는지 직원들이 이해할 수 있도록 도와야 합니다.        

구현하는 소프트웨어나 도구에 따라 직원의 기술 향상이 필요할 수도 있습니다. AI 시스템은 인간의 판단을 대체하기 위한 것이 아니며, 기존 워크플로를 개선하기 위한 수단으로 소개되어야 합니다.

5. 모니터링 및 평가

'설정만 해두고 잊어버리는' 방식은 AI 툴에 적합한 접근 방식이 아닙니다. 재무팀은 내부 및 외부 비즈니스 변화가 반영되도록 툴을 지속적으로 모니터링하고 정기적으로 업데이트해야 합니다.

비즈니스 목표와 핵심 재무 지표가 변화할 경우, AI 툴을 업데이트하고 평가해 조직에 지속적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

재무 보고에서 AI 활용의 이점

재무 보고 프로세스에 AI를 도입한 기업은 다음과 같은 다양한 이점을 얻을 수 있습니다.

추세 및 영향 예측

AI 기반 재무 보고는 과거 거래, 시장 신호 및 운영 데이터를 분석하여 가능한 결과를 모델링합니다. 재무팀은 실시간 데이터를 추적하는 중앙 대시보드를 통해 수익, 비용 및 현금 흐름을 더욱 자신 있게 예측할 수 있습니다.

AI 툴은 어떤 요인이 결과를 변화시키고 있는지, 그리고 그 이유가 무엇인지를 재무 리더가 이해할 수 있도록 돕습니다. 이 기술은 시나리오를 테스트하고 민감도를 강조하며, 재무 부서와 기타 비즈니스 부문에 미칠 잠재적 영향을 수치화합니다.

장기적으로 AI 툴은 계획 수립 주기를 개선하고 이해관계자 간 정렬을 강화하며 예상치 못한 상황 발생 가능성을 줄일 수 있습니다.

위험 관련 인사이트 제공

AI 툴은 거래, 통제 요소 및 외부 신호를 지속적으로 모니터링함으로써 위험 관련 인사이트를 제공하고 잠재적인 문제를 완화하는 데 도움을 줍니다.

AI 툴은 심각도와 잠재적 영향을 기준으로 경고의 우선순위를 정할 수 있도록 지원해 불필요한 알림을 줄이고 가장 중요한 문제에 집중할 수 있게 합니다. 향상된 가시성을 통해 조직은 거버넌스를 강화하고 문제가 확대되어 재무제표에 영향을 미치기 전에 위험 노출을 줄일 수 있습니다.

데이터 정확성 향상

AI 툴은 수작업 데이터 입력의 필요성을 없애 재무팀의 시간과 비용을 절감합니다.

이 툴은 정형 데이터와 비정형 데이터를 모두 분석해 기업 전체 데이터를 단일한 관점에서 볼 수 있도록 지원합니다. 머신 러닝(ML) 알고리즘은 과거 데이터를 학습하고 이상 징후를 탐지하며 불일치를 실시간으로 식별해 문제가 발생하기 전에 이를 완화할 수 있도록 지원합니다.

또한 AI 툴은 거래 내역을 기업 기록과 즉시 대조해 계정 조정을 자동화하며, 몇 달 후가 아니라 즉시 불일치를 발견할 수 있도록 합니다.

데이터 기반 의사 결정 지원

AI 툴은 데이터를 기반으로 작동하며, 사실과 핵심 지표를 바탕으로 의사 결정을 지원합니다.

AI 툴은 데이터 소스를 통합하고 재무팀에 시의적절하고 관련성 높은 분석 결과를 제공할 수 있습니다. AI 기술은 데이터를 정제하고 분류하며 보강해 재무팀이 일관된 기반 위에서 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다. 대화형 대시보드와 자연어 요약 기능은 비기술 이해관계자와 직원도 인사이트를 쉽게 활용할 수 있도록 지원합니다.

재무팀은 단일한 기준 데이터를 중심으로 협업할 수 있어 불필요한 논의를 줄이고 승인 절차를 가속화할 수 있습니다. 이 접근 방식은 부서 전반의 투명성을 높이고 전략적 정렬을 강화합니다.

재무 보고에 AI를 도입하기 위한 모범 사례

고려해야 할 많은 요소로 인해 재무 보고에 AI를 배포하기가 힘들 수 있습니다. 다음은 기업이 재무 보고 기능에 AI를 구현할 때 고려해야 할 몇 가지 모범 사례입니다.

AI 프레임워크 구축

  • 먼저 재무 보고 기능 내에서 AI 활용 범위를 정의하세요.
  • 도입 초기 단계부터 AI 의사 결정 책임자와 감독 권한 보유자를 명확히 하기 위한 거버넌스 구조를 수립하세요.
  • AI 시스템이 충족해야 하는 데이터 기준과 품질 요구 사항을 정의하세요.
  • AI 결과물과 비교할 수 있는 측정 가능한 성과 기준을 설정하세요.
  • 기술 발전에 맞춰 프레임워크를 평가하고 업데이트할 수 있도록 정기 검토 주기를 마련하세요.

AI 교육 및 활용 지원 통합

  • AI 툴을 도입하기 전에 재무팀 내 현재 역량 격차를 평가하세요.
  • 분석가, 관리자 및 경영진이 AI 툴이 자신의 역할에 어떤 영향을 미치는지 이해할 수 있도록 역할별 교육을 개발하세요.
  • 통제된 환경에서 실제 재무 데이터를 활용해 직원들에게 실습 기반 AI 학습 기회를 제공하세요.
  • 팀이 가이드, 업데이트 및 모범 사례에 접근할 수 있는 내부 리소스 허브를 구축하세요.
  • 동료 간 학습을 지원할 수 있도록 재무 부서 내 AI 리더를 지정하세요.

윤리적 AI 활용의 중요성 강화

  • 공정성, 투명성 및 책임성을 포함해 재무 보고 맥락에서 책임 있는 AI가 조직에 어떤 의미인지 정의하세요.
  • AI가 생성한 모든 재무 아웃풋에 대해 직원의 최종 승인 및 검토를 요구하세요.
  • 데이터 모델 내 AI 편향을 식별하고 수정하기 위한 프로토콜을 수립하세요.
  • AI 활용 정책을 기존 규정 및 규정 준수 요구 사항과 정렬하세요.
  • 윤리적 문제나 모델 실패를 보고할 수 있는 명확한 프로토콜을 마련하세요.

AI 도입 모범 사례 구축

  • 확대 적용 전에 제한된 보고 기능에서 소규모 파일럿 프로그램으로 시작하세요.
  • 초기 파일럿 단계에서 얻은 교훈을 문서화하고 이를 활용해 도입 로드맵을 개선하세요.
  • 핵심 성과 지표(KPI)를 설정하여 AI 도구가 팀에 미치는 영향을 측정하는 기준을 설정하세요.
  • 직원의 저항을 완화하고 AI 도입을 장려할 수 있는 변화 관리 전략을 수립하세요.
  • AI 기술과 비즈니스 요구 사항이 변화함에 따라 모범 사례를 정기적으로 재검토하세요.

AI가 재무 보고를 변화시키는 방식

AI 기술은 더 이상 재무팀의 미래 고려 사항이 아니라 운영의 현실입니다. 모든 산업의 조직이 AI 도입을 가속화하고 있으며, 재무 보고는 그 변화를 가장 심각하게 체감하는 기능 중 하나입니다.

AI 기반 툴은 단순한 작업 자동화를 훨씬 넘어서는 방향으로 발전하고 있습니다. 이 툴은 전체 데이터 세트를 분석하고 FP&A 팀을 통합하며 계획 수립, 예산 편성 및 예측을 간소화합니다. 그 결과 재무 보고 기능은 더욱 빠르고 정확해지며, 실시간 의사 결정을 지원할 수 있는 체계를 갖추게 됩니다.

하지만 이러한 변화에는 실제적인 과제가 따릅니다. 데이터 품질, 통합 과정의 어려움 및 AI 생성 보고서와 관련된 규정 준수 문제는 여전히 중요한 장애 요소입니다. 충분한 사람의 검토 없이 AI 결과물에 지나치게 의존하는 문제 역시 재무 리더들의 점점 커지는 우려 사항입니다. 바로 그렇기 때문에 초기 단계부터 거버넌스가 중요합니다. AI 활용을 위한 가이드라인과 프로토콜을 마련한 조직은 보다 책임감 있게 AI를 확장 적용할 수 있습니다.

재무 리더는 전문가가 이러한 툴로 대체되는 것이 아니라, 해석·전략·감독에 집중하는 역할로 재배치되고 있다는 점을 강조해야 합니다. 지금 이러한 변화를 수용하고 견고한 기반을 구축하는 재무팀이 AI 역량이 발전함에 따라 가장 유리한 위치에서 주도권을 확보하게 될 것입니다.

작성자

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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