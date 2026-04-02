금융 산업 전반이 혁신되고 있으며, 이로 인해 재무 계획 및 분석(FP&A) 팀은 재무 보고 프로세스를 새롭게 재구상해야 하는 상황에 놓여 있습니다.
재무 보고에 AI를 활용하는 것은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 이는 경쟁 우위를 유지하려는 기업에게 필수 요소입니다. KPMG 연구에 따르면, 조사 대상 기업의 약 72%가 재무 보고에 AI를 시범 적용하거나 이미 활용하고 있으며, 내년에는 이 비율이 99%까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
재무 보고는 재무팀에게 반복적이고 단조로운 작업이며, 증권거래위원회(SEC) 제출 서류, 변화하는 규제 요구 사항 및 환경·사회·거버넌스(ESG) 보고까지 처리해야 합니다. 이러한 각 보고를 위한 재무 데이터를 수집하는 작업은 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 바로 이 지점에서 재무 분야의 AI가 역할을 하며, 재무 보고를 가속화하고 인사이트를 강화하며 전반적인 의사 결정 프로세스를 개선합니다.
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AI는 단순한 작업 자동화나 데이터 수집을 넘어 다양한 재무 보고 영역에서 활용되고 있습니다. 생성형 AI와 예측 분석 같은 기술은 AI 기반 예측과 특정 이해관계자에 맞춘 맞춤형 보고서를 생성하는 데 사용되고 있습니다.
재무 보고에서 AI가 활용되는 주요 방식은 다음과 같습니다.
재무 분야에 AI를 도입하는 것은 반복적으로 개선해 나가는 프로세스이며, 조직 내부의 세부 조정과 협업이 필요합니다. 재무 보고에 AI를 도입하는 과정은 조직 규모와 산업에 따라 달라집니다. 하지만 시작 단계에서는 일반적인 절차를 따를 수 있습니다.
조직에 AI를 도입하기 전에 재무 리더는 비즈니스 또는 재무 보고 기능에서 기술이 얼마나 중요한지 평가해야 합니다. 현재 재무 프로세스를 검토하고 재무 보고 업무 중 자동화하거나 개선할 수 있는 영역을 식별하세요.
조직 전반의 재무 책임자 및 이해관계자와 상담하여 이들이 AI 기능을 통해 비즈니스가 어떻게 개선되고 진화한다고 보는지 파악하세요.
재무 서비스용 AI 툴은 모든 조직에 동일하게 적용되는 방식이 아닙니다. 재무팀은 해당 기술을 통해 어떤 비즈니스 목표를 달성하려는지 깊이 고민해야 합니다.
선택한 AI 툴은 보고 요구 사항과 부합해야 합니다. 예를 들어 조직은 대규모 데이터 세트 분석을 위해 자연어 처리(NLP)를, 재무 예측을 위해 예측 분석을 고려할 수 있습니다.
에이전틱 AI는 보다 고도화되고 직관적인 예측 인사이트를 위해 조직이 고려할 수 있는 또 다른 기술 옵션입니다.
AI 툴의 긍정적인 결과는 기반이 되는 강력하고 정확한 데이터에서 비롯됩니다.
AI 시스템에는 조직 내부의 손익계산서, 현금흐름표, 대차대조표 및 기타 재무 정보에 대한 과거 데이터가 입력됩니다. 조직은 AI 툴에 고품질 데이터를 제공하고 정확성과 윤리적 활용을 보장하기 위한 거버넌스 정책을 수립해야 합니다.
재무팀 경영진과 관리자는 AI 기능 도입에 대비해 직원들을 적절히 준비시켜야 합니다. 이 기술은 부담스럽게 느껴질 수 있기 때문에, 리더는 AI 툴이 의사 결정을 어떻게 향상시키고 결과물의 정확성을 어떻게 높일 수 있는지 직원들이 이해할 수 있도록 도와야 합니다.
구현하는 소프트웨어나 도구에 따라 직원의 기술 향상이 필요할 수도 있습니다. AI 시스템은 인간의 판단을 대체하기 위한 것이 아니며, 기존 워크플로를 개선하기 위한 수단으로 소개되어야 합니다.
'설정만 해두고 잊어버리는' 방식은 AI 툴에 적합한 접근 방식이 아닙니다. 재무팀은 내부 및 외부 비즈니스 변화가 반영되도록 툴을 지속적으로 모니터링하고 정기적으로 업데이트해야 합니다.
비즈니스 목표와 핵심 재무 지표가 변화할 경우, AI 툴을 업데이트하고 평가해 조직에 지속적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 하는 것이 중요합니다.
재무 보고 프로세스에 AI를 도입한 기업은 다음과 같은 다양한 이점을 얻을 수 있습니다.
AI 기반 재무 보고는 과거 거래, 시장 신호 및 운영 데이터를 분석하여 가능한 결과를 모델링합니다. 재무팀은 실시간 데이터를 추적하는 중앙 대시보드를 통해 수익, 비용 및 현금 흐름을 더욱 자신 있게 예측할 수 있습니다.
AI 툴은 어떤 요인이 결과를 변화시키고 있는지, 그리고 그 이유가 무엇인지를 재무 리더가 이해할 수 있도록 돕습니다. 이 기술은 시나리오를 테스트하고 민감도를 강조하며, 재무 부서와 기타 비즈니스 부문에 미칠 잠재적 영향을 수치화합니다.
장기적으로 AI 툴은 계획 수립 주기를 개선하고 이해관계자 간 정렬을 강화하며 예상치 못한 상황 발생 가능성을 줄일 수 있습니다.
AI 툴은 거래, 통제 요소 및 외부 신호를 지속적으로 모니터링함으로써 위험 관련 인사이트를 제공하고 잠재적인 문제를 완화하는 데 도움을 줍니다.
AI 툴은 심각도와 잠재적 영향을 기준으로 경고의 우선순위를 정할 수 있도록 지원해 불필요한 알림을 줄이고 가장 중요한 문제에 집중할 수 있게 합니다. 향상된 가시성을 통해 조직은 거버넌스를 강화하고 문제가 확대되어 재무제표에 영향을 미치기 전에 위험 노출을 줄일 수 있습니다.
AI 툴은 수작업 데이터 입력의 필요성을 없애 재무팀의 시간과 비용을 절감합니다.
이 툴은 정형 데이터와 비정형 데이터를 모두 분석해 기업 전체 데이터를 단일한 관점에서 볼 수 있도록 지원합니다. 머신 러닝(ML) 알고리즘은 과거 데이터를 학습하고 이상 징후를 탐지하며 불일치를 실시간으로 식별해 문제가 발생하기 전에 이를 완화할 수 있도록 지원합니다.
또한 AI 툴은 거래 내역을 기업 기록과 즉시 대조해 계정 조정을 자동화하며, 몇 달 후가 아니라 즉시 불일치를 발견할 수 있도록 합니다.
AI 툴은 데이터를 기반으로 작동하며, 사실과 핵심 지표를 바탕으로 의사 결정을 지원합니다.
AI 툴은 데이터 소스를 통합하고 재무팀에 시의적절하고 관련성 높은 분석 결과를 제공할 수 있습니다. AI 기술은 데이터를 정제하고 분류하며 보강해 재무팀이 일관된 기반 위에서 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다. 대화형 대시보드와 자연어 요약 기능은 비기술 이해관계자와 직원도 인사이트를 쉽게 활용할 수 있도록 지원합니다.
재무팀은 단일한 기준 데이터를 중심으로 협업할 수 있어 불필요한 논의를 줄이고 승인 절차를 가속화할 수 있습니다. 이 접근 방식은 부서 전반의 투명성을 높이고 전략적 정렬을 강화합니다.
고려해야 할 많은 요소로 인해 재무 보고에 AI를 배포하기가 힘들 수 있습니다. 다음은 기업이 재무 보고 기능에 AI를 구현할 때 고려해야 할 몇 가지 모범 사례입니다.
AI 프레임워크 구축
AI 교육 및 활용 지원 통합
윤리적 AI 활용의 중요성 강화
AI 도입 모범 사례 구축
AI 기술은 더 이상 재무팀의 미래 고려 사항이 아니라 운영의 현실입니다. 모든 산업의 조직이 AI 도입을 가속화하고 있으며, 재무 보고는 그 변화를 가장 심각하게 체감하는 기능 중 하나입니다.
AI 기반 툴은 단순한 작업 자동화를 훨씬 넘어서는 방향으로 발전하고 있습니다. 이 툴은 전체 데이터 세트를 분석하고 FP&A 팀을 통합하며 계획 수립, 예산 편성 및 예측을 간소화합니다. 그 결과 재무 보고 기능은 더욱 빠르고 정확해지며, 실시간 의사 결정을 지원할 수 있는 체계를 갖추게 됩니다.
하지만 이러한 변화에는 실제적인 과제가 따릅니다. 데이터 품질, 통합 과정의 어려움 및 AI 생성 보고서와 관련된 규정 준수 문제는 여전히 중요한 장애 요소입니다. 충분한 사람의 검토 없이 AI 결과물에 지나치게 의존하는 문제 역시 재무 리더들의 점점 커지는 우려 사항입니다. 바로 그렇기 때문에 초기 단계부터 거버넌스가 중요합니다. AI 활용을 위한 가이드라인과 프로토콜을 마련한 조직은 보다 책임감 있게 AI를 확장 적용할 수 있습니다.
재무 리더는 전문가가 이러한 툴로 대체되는 것이 아니라, 해석·전략·감독에 집중하는 역할로 재배치되고 있다는 점을 강조해야 합니다. 지금 이러한 변화를 수용하고 견고한 기반을 구축하는 재무팀이 AI 역량이 발전함에 따라 가장 유리한 위치에서 주도권을 확보하게 될 것입니다.
CFO와 재무 책임자들이 생성형 AI를 최대한 활용하기 위해 무엇을 준비해야 하고, 이를 어디에 적용해야 하며, AI를 가치 있는 추가 도구로 만들기 위해 무엇이 필요한지 살펴봅니다.
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