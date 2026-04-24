직원 참여에 AI를 활용하는 방법

직원 참여에서의 인공지능(AI)은 직원 경험을 이해하고 최적화하기 위해 머신 러닝(ML), 자연어 처리(NLP), 예측 분석 및 생성형 AI를 폭넓게 활용하는 것을 의미합니다.
직원 경험이 직원 웰빙과 생산성에 대한 광범위한 개념을 의미한다면, 직원 참여는 업무에 대한 헌신과 정서적 몰입과 같은 요소에 보다 초점을 맞춥니다. 직원 참여도가 높은 직원은 업무에 대한 열정과 동기 부여 수준이 높으며, 변화하는 환경을 수용하고 장기적인 조직 성공을 이끌 가능성이 더 높습니다.
이전에는 조직이 직원 참여를 촉진하기 위해 설문조사나 관리자 면담에 의존했지만, 이제 AI는 인사 팀과 관리자가 직원의 상태와 가장 필요한 것이 무엇인지에 대해 지속적이고 실시간으로 분석 정보를 얻을 수 있도록 지원합니다. 새로운 툴과 워크플로는 일상 업무에 완전히 통합될 때만 효과를 발휘하기 때문에, 기업 전환이나 AI 도입 시기에는 직원 참여 측정이 특히 중요할 수 있습니다.
미국 근로자 중 “적극적으로 참여하고 있다”고 느끼는 비율을 측정하는 Gallup에 따르면, 직원 참여도는 2020년 정점을 기록한 이후 꾸준히 감소하고 있습니다. 또한 이 컨설팅 기관은 젊은 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 참여도가 낮게 나타났으며, 이들은 직장에서 존중받고 있다는 느낌, 학습 기회 및 성장 지원에 대한 체감이 크게 감소했다고 보고했습니다.
헌신과 전문성 개발을 촉진하는 효과적인 프로그램이 부족하면 상당한 인력 리스크로 이어질 수 있습니다. 세계경제포럼(World Economic Forum)의 최신 “Future of Jobs” 보고서에 따르면 향후 5년 동안 전체 직무의 22%가 영향을 받을 가능성이 있습니다.
또한 고용주는 2030년까지 노동 시장에서 요구되는 기술의 39%가 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 즉, 직원들이 미래의 업무 환경에 적극적으로 참여하지 않는다면 직원 개인과 조직 모두 위험에 처할 수 있습니다.
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IBM® Consulting의 직원 경험 전략가인 Pete Teigen은 “선도 기업들은 직원 요구를 충족하고 우수 인재를 유지하기 위해 긍정적이고 유연하며 공감 중심의 업무 환경을 조성해야 할 필요성이 점점 커지고 있습니다.”라고 말합니다. “하지만 더 중요한 것은 강력한 지원 체계를 갖춘 만족도 높은 참여형 직원들이 생산성이 더 높고 변화를 수용할 가능성도 더 크다는 점입니다.” IBM의 조사에 따르면 직원 참여를 혁신 설계의 중심에 둘 경우 직원들은 새로운 비즈니스 구조를 34% 더 많이 수용하는 것으로 나타났습니다.
직원 이탈 증가와 직무 만족도 저하에 직면한 인사 리더에게 AI 도입은 중요한 참여 프로그램을 대규모로 운영할 수 있도록 지원할 수 있습니다. AI 솔루션은 반복적인 작업을 처리하는 동시에 인간 직원이 보다 세심한 대응이나 민감한 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.
다른 AI 툴은 개인화된 학습 프로그램이나 지속적인 피드백을 지원해 어떤 직원도 소외되지 않도록 도울 수 있습니다. 조직은 예측 분석을 활용해 인재 유지 또는 역량 강화 요구 사항을 예측하고 변화하는 상황에 신속하게 대응할 수 있습니다.
성공적인 직원 참여 AI 프로그램은 일회성 활동을 직원과 조직 간의 지속적인 관계로 전환합니다.
AI 기반 툴은 인사 팀의 생산성을 높이고 조직 전반의 직원 참여를 촉진할 수 있습니다. IBM은 2017년 대규모 인사 혁신을 추진하면서 이러한 변화를 직접 경험했습니다. 이 작업의 결과로 IBM은 매년 수천만 건의 상호작용을 처리하는 AI 에이전트 AskHR을 구축했습니다.
한편 IBM의 해당 부서는 +74의 순추천고객지수(NPS)를 기록하고 있습니다. AI를 활용해 직원 참여를 개선할 때 얻을 수 있는 대표적인 이점은 다음과 같습니다.
AI는 온보딩부터 오프보딩까지 직원 라이프사이클 전반에 적용될 수 있습니다. AI가 주로 활용되는 영역은 다음과 같습니다.
인사 업무 자동화를 통해 AI는 복리후생 문의, 정책 관련 질문, 휴가 요청 및 온보딩 서류 작업과 같은 반복적인 인사 프로세스를 처리합니다. 이러한 변화는 인사 팀이 인간의 판단이 가장 큰 영향을 미치는 보다 가치 있는 조직 문화 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다. 반복 작업에 소요되는 시간이 줄어들면서 인사 리더는 보다 창의적이고 직원 역량 강화를 지원하는 직원 참여 이니셔티브를 개발할 수 있습니다.
AI는 관리자에게 실시간 피드백 및 코칭 지원을 제공해 연간 평가와 직원에게 필요한 지속적인 성장 대화 사이의 간극을 줄일 수 있습니다.
AI는 개인의 역량 격차를 조직의 요구 사항과 연결해 직원의 성장과 비즈니스 변화에 따라 지속적으로 발전하는 맞춤형 학습 프로그램과 내부 이동 추천을 제공할 수 있습니다.
AI는 대규모 환경에서도 개인화된 커뮤니케이션을 제공하는 데 강점을 가지며, 이를 통해 직원 개개인은 적시에 관련성 높은 정보를 받을 수 있습니다. AI는 개인의 역할이나 선호도에 따라 체크인 또는 인정 메시지와 같은 내부 커뮤니케이션을 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 공식 커뮤니케이션이 획일적이지 않고 진정성 있게 느껴지도록 돕습니다.
AI는 점점 더 특정 역할에 적합한 인재를 연결하고 이탈 위험을 식별하는 데 활용되고 있습니다. AI 모델은 직원 참여 설문조사와 같은 전통적인 데이터 포인트와 함께 직원 행동과 관련된 이직 및 과거 데이터를 분석해 잠재적인 문제를 선제적으로 식별할 수 있습니다. 이러한 분석 정보는 시기적절한 개입을 가능하게 합니다. 예를 들어 성과가 높은 직원의 참여도가 낮아지는 것으로 보일 경우 이러한 시스템은 관리자에게 알림을 제공하며, 관리자는 해당 직원과 새로운 과제와 기회에 대해 논의할 수 있습니다.
기존 직원 참여 프로그램이 연 단위로 감정과 성장 수준을 측정했다면, 더 짧고 빈번한 AI 기반 설문조사는 즉시 실행 가능한 분석 정보를 제공할 수 있습니다. AI 시스템은 공식 커뮤니케이션에 대한 감정 분석을 활용해 팀 전반에서 나타나는 새로운 주제와 감정적 분위기를 신속하게 파악함으로써 리더십이 가장 최신의 직원 데이터에 액세스할 수 있도록 지원합니다.
IBM Consulting의 Workforce Strategy Associate Partner인 Robert Enright에 따르면 AI 시스템은 공석에 적합한 유사 역량을 갖춘 내부 후보자를 발굴하는 데에도 뛰어난 성능을 보입니다. 그는 AI가 “학습 가능성과 내부 잠재력을 발견해 비현실적인 기대치로 인재 풀을 좁히는 대신 활용 가능한 인재 풀을 확대할 수 있다”고 말합니다. 조직은 전문성 개발을 위한 다양한 경로를 선제적으로 제공함으로써 직원의 지속적인 참여를 유지할 수 있습니다.
데이터 기반 AI 분석은 인사 리더가 부서 및 기능 전반의 직원 참여 수준을 비교 평가할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 업계 기준과 비교해 직원 참여 수준을 측정하거나 특정 참여 이니셔티브의 효과를 모델링할 수 있습니다.
이러한 플랫폼은 AI와 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 활용해 반복적인 인사 운영을 간소화합니다. 대표적인 기능으로는 자동화된 온보딩 워크플로, 복리후생 관리 및 규정 준수 추적이 있습니다. 이러한 플랫폼은 대량 업무에서 수작업 처리를 제거함으로써 오류를 줄이고, 인사 팀이 다른 직원과 보다 긴밀한 관계를 구축하는 것을 포함한 전략적 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.
직원 대상 대화형 AI 기반 툴은 하루 24시간 다양한 직원 문의를 처리합니다. 이러한 툴은 인사 정책 관련 질문에 답변하고, 직원이 행정 절차를 진행할 수 있도록 안내하며, 신규 입사자 온보딩과 체크인 또는 진행 상황 보고를 지원할 수 있습니다. 또한 일반적으로 복잡한 사례는 인간 인사 담당자에게 에스컬레이션합니다. 고도화된 시스템은 과거 상호작용과 직원 역할을 기반으로 상호작용을 개인화합니다.
에이전틱 AI는 최소한의 인간 감독만으로 여러 작업을 연계 수행함으로써 이러한 개념을 한층 더 발전시킵니다. 예를 들어 IBM의 내부 가상 에이전트인 AskHR은 80개 이상의 인사 업무를 자동화하고 매년 210만 건 이상의 직원 대화를 처리합니다. AI 에이전트는 역량 격차를 식별하고, 개인화된 교육 프로그램을 추천하며, 역량 강화 워크플로를 자동화함으로써 지속적이고 셀프 서비스 기반의 성장 문화를 조성할 수 있습니다.
예측 분석 툴은 인력 데이터에 머신 러닝을 적용해 직원 동기 부여와 웰빙에 대한 실행 가능한 분석 정보를 생성합니다. 이러한 시스템은 직원 이탈을 예측하고 개별 팀의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 결과는 일반적으로 대시보드를 통해 인사 리더와 관리자에게 제공되며, 이를 통해 즉각적인 문제에 대한 대응이 아니라 데이터 기반 의사결정을 지원합니다.
AI 기반 성과 플랫폼은 연간 평가 주기를 넘어 연중 지속적인 피드백과 목표 정렬을 지원합니다. 이러한 시스템에는 자동화된 목표 진행 상황 추적, 직원 성과 요약, 실시간 피드백 수집 및 역량 격차 식별과 같은 기능이 포함될 수 있습니다.
커뮤니케이션 패턴과 행동 데이터를 모니터링할 때는 개인정보 보호 문제에 대한 신중한 접근이 필요합니다. 강력한 데이터 보호와 투명한 수집 관행이 없다면 직원은 과도하게 관리되거나 지속적으로 감시받고 있다고 느낄 수 있습니다. 비즈니스 리더는 정당한 인력 분석과 침해적 모니터링 사이의 명확한 경계를 정의해야 합니다. 또한 어떤 데이터가 수집되고, 어떻게 사용되며, 어떤 의사결정에 영향을 미치는지에 대해 직원에게 투명하게 설명해야 합니다.
조직이 AI 생성 결과를 과도하게 신뢰할 경우 효과적인 인력 관리에 필요한 인간의 판단력과 공감 능력을 충분히 활용하지 못할 위험이 있습니다. AI는 패턴을 식별할 수는 있지만 미묘한 맥락까지 해석할 수는 없습니다. 또한 진정한 참여를 이끄는 개인 간 신뢰를 형성할 수도 없습니다. AI 워크플로에는 구체적이고 달성 가능한 목표가 있어야 하며 감독 책임 체계 또한 명확해야 합니다.
고충 처리, 징계 절차 또는 건강 정보 공개와 같은 민감한 인사 상호작용이 과도하게 자동화되면 직원은 자신이 존중받지 못하고 충분한 지원을 받지 못한다고 느낄 수 있습니다.
과거 인력 데이터를 기반으로 학습된 AI 모델은 직원 평가나 전문성 개발 추천 과정에서 기존 편향을 고착화하거나 강화할 수 있습니다. 정기적인 편향 감사와 다양한 학습 데이터가 없다면 AI 참여 시스템은 원래 지원해야 할 직원을 오히려 불리하게 만들 위험이 있습니다.
성공적인 AI 기반 직원 참여 프로그램에는 단순한 기술 선택 이상의 요소가 필요합니다. 이러한 프로그램에는 직원을 중심에 두고 분석 정보를 실제 실행으로 연결하는 신중한 접근 방식이 요구됩니다. 주요 전략은 다음과 같습니다.
AI를 어떻게 활용하고 어떤 문제를 해결할 것인지에 대한 명확한 계획 없이 AI를 도입하는 것만으로는 진정한 가치를 실현할 수 없습니다. 툴을 선택하기 전에 높은 이직률이나 신규 입사자 이탈과 같은 구체적인 직원 참여 과제를 식별해야 합니다. 팀이 시간에 따른 효과를 측정할 수 있도록 성공 지표와 빈번한 피드백 메커니즘을 마련해야 합니다.
구현 전에 어떤 데이터를 수집할지, 어떻게 저장할지, 누가 액세스할 수 있는지, 얼마나 오래 보관할지를 정의해야 합니다. 중요도가 높은 사용 사례에 대해서는 AI 윤리 검토 프로세스를 마련해야 합니다.
최근 설문조사에 따르면 경영진의 76%는 직원들이 AI 도입에 긍정적이라고 생각했지만, 이에 동의한 실무자는 31%에 불과했습니다. 비즈니스 리더는 AI가 어떻게 도입될 것인지뿐 아니라 직원과 조직 전체에 어떤 도움을 줄 것인지까지 명확하게 설명하는 데 주의를 기울여야 합니다.
관리자는 어떤 AI 시스템이 사용되고 있는지, 어떤 데이터를 수집하는지, 분석 정보가 어떻게 생성되는지, 어떤 의사결정에 영향을 미칠 수 있는지에 대해 직원에게 투명하게 설명해야 합니다. 투명성은 신뢰의 전제 조건이며, 이러한 신뢰는 직원 참여 데이터의 신뢰성을 결정합니다.
가장 효과적인 AI 기반 직원 참여 구현은 단순한 측정을 넘어 성장을 촉진하는 데 데이터를 활용합니다. 직원들은 AI 분석 정보가 더 나은 학습 경험 추천이나 관리자와의 보다 의미 있는 대화로 이어진다는 것을 확인할 때 해당 시스템을 더욱 신뢰하게 됩니다.
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