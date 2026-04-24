직원 참여에 AI를 활용하는 방법

직원 경험이 직원 웰빙과 생산성에 대한 광범위한 개념을 의미한다면, 직원 참여는 업무에 대한 헌신과 정서적 몰입과 같은 요소에 보다 초점을 맞춥니다. 직원 참여도가 높은 직원은 업무에 대한 열정과 동기 부여 수준이 높으며, 변화하는 환경을 수용하고 장기적인 조직 성공을 이끌 가능성이 더 높습니다.

이전에는 조직이 직원 참여를 촉진하기 위해 설문조사나 관리자 면담에 의존했지만, 이제 AI는 인사 팀과 관리자가 직원의 상태와 가장 필요한 것이 무엇인지에 대해 지속적이고 실시간으로 분석 정보를 얻을 수 있도록 지원합니다. 새로운 툴과 워크플로는 일상 업무에 완전히 통합될 때만 효과를 발휘하기 때문에, 기업 전환이나 AI 도입 시기에는 직원 참여 측정이 특히 중요할 수 있습니다.

미국 근로자 중 “적극적으로 참여하고 있다”고 느끼는 비율을 측정하는 Gallup에 따르면, 직원 참여도는 2020년 정점을 기록한 이후 꾸준히 감소하고 있습니다. 또한 이 컨설팅 기관은 젊은 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 참여도가 낮게 나타났으며, 이들은 직장에서 존중받고 있다는 느낌, 학습 기회 및 성장 지원에 대한 체감이 크게 감소했다고 보고했습니다.

헌신과 전문성 개발을 촉진하는 효과적인 프로그램이 부족하면 상당한 인력 리스크로 이어질 수 있습니다. 세계경제포럼(World Economic Forum)의 최신 “Future of Jobs” 보고서에 따르면 향후 5년 동안 전체 직무의 22%가 영향을 받을 가능성이 있습니다.

또한 고용주는 2030년까지 노동 시장에서 요구되는 기술의 39%가 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 즉, 직원들이 미래의 업무 환경에 적극적으로 참여하지 않는다면 직원 개인과 조직 모두 위험에 처할 수 있습니다.