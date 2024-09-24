AI와 농업의 미래

UN에 따르면, 전 세계 인구 중 거의 절반이 농식품 시스템을 주요 고용원으로 삼는 가정에서 살고 있습니다. 2050년까지 세계 인구는 73억 명에서 97억 명으로 늘어날 것으로 예상되며, 기후 변화로 인한 물 부족과 농작물 재배 실패는 전 세계적인 식량 부족을 초래할 수 있습니다.
증가하는 인구에 부응하기 위해 세계는 향후 25년 동안 농업 생산량을 60%늘려야 합니다. 그렇게 해도 여전히 3억 명이 굶주릴 수 있습니다. 동시에, 더 심해진 기상 조건과 해충 증가로 인해 작물 수확량은 11% 감소할 것으로 예상됩니다. 현재 미국에서는 새로운 작물 특성을 개발하는 데 약 1억 3,600만 달러와 약 12년이 소요됩니다.
세계는 점점 더 더워지고, 깨끗한 물은 줄어들고, 옛날에는 잘 자라던 농작물도 더 이상 의지할 수 없게 될 것입니다. AI가 앞으로 수십 년 동안 우리가 직면하게 될 임박한 농업 위기를 완화하는 데 도움이 될 수 있을까요?
카네기 멜론 대학교의 시스템 과학자이자 농업 분야의 AI와 로보틱을 연구하는 Abhisesh Silwal 박사는 그렇다고 생각합니다. 그는 "AI는 특히 질병을 조기에 발견하는 데 있어 더 정확하고 시기적절한 예측으로 이어질 수 있습니다."라며, "또한 에너지와 자원 사용 방식을 개선함으로써 탄소 발자국과 환경 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.
기후 변화에 대처하기 위해 노력하는 농업 기술 기업과 비영리 단체를 소개합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
탄자니아에서는 국제 열대 농업 센터의 농업 과학자인 David Guerena가 AI를 사용하여 식물 진화를 급속도로 진행하고 있습니다.
Guerena의 프로젝트인 Artemis는 AI와 컴퓨팅 비전을 사용하여 표현형 분석 과정을 가속화합니다. 그는 "사람들은 우리가 보는 것에 대해 신뢰할 만한 정량적 추정치를 제공하는 데 능숙하지 않습니다."라며, "인간이 수천 개의 구획에 있는 수백 개의 식물에 핀 꽃을 정확하게 세는 것은 불가능합니다. 피곤해지고, 집중력을 잃거나, 필요한 모든 것을 볼 수 없기 때문이죠. 하지만 컴퓨터는 이러한 문제가 없습니다. 잘 훈련된 컴퓨팅 비전 모델은 일관된 정량적 데이터를 즉시 생성합니다."라고 설명했습니다.
Guerena의 팀은 처음 스마트폰 이미지를 사용하여 작업하면서 합성곱 신경망(CNNs)을 사용했습니다. 이러한 신경망은 필요한 작업을 수행했지만, 데이터가 부족했습니다. 즉, 학습을 위해 수천 개의 레이블이 지정된 사례가 필요했는데, 여기에는 비용과 시간이 많이 소요되었습니다. 팀은 다양한 작물의 여러 특성(꽃 개수 등)에 대한 모델을 개발하고자 했지만, CNN은 이를 수행하기에는 너무 까다로웠습니다.
몇 년 후 YOLO와 Segment Anything과 같은 비전 트랜스포머와 오픈소스 모델이 등장하면서 게임의 판도가 바뀌었다고 Guerena는 설명합니다. 이러한 모델은 레이블이 지정된 데이터의 필요성을 크게 줄였습니다. 이제는 수천 개의 작물 이미지 대신 수백 개의 이미지만 있으면 됩니다. "비전 트랜스포머와 파운데이션 모델 덕분에 모델 개발을 빠르게 추진할 수 있었습니다."
Guerena의 팀은 현재 구축 중인 시스템에 컴퓨팅 비전과 함께 Speech to Text 및 자연어 처리를 통합하는 작업을 진행 중입니다. Guerena는 자연스러운 언어로 사람들과 소통하는 것이 언어와 문해력 장벽을 극복하는 데 도움이 될 수 있다고 설명했습니다. 또한 다양한 유형의 데이터를 결합하면 현장에서 식물이 어떻게 자라고 있는지에 대해 더욱 전체적인 그림을 얻을 수 있습니다. Guerena는 "농부들 스스로 음성 기능을 사용해 해당 계절에 겪었던 어려움을 설명할 수 있습니다."라며, "전 세계 수천 곳의 농장에서 데이터를 수집하면 지역의 환경 조건이 품종의 성능에 어떤 영향을 미치는지 더 잘 파악할 수 있습니다."라고 말했습니다.
Max Evans와 Himanshu Gupta는 어린 시절부터 불규칙한 기상 패턴이 지역사회에 어떤 영향을 미치는지 가까이서 지켜보았습니다. Gupta는 "Max는 에콰도르의 파인애플 농장에서 자랐고, 기후 변화가 작물에 미치는 영향을 직접 목격했습니다."라고 말했습니다. "저는 인도 북부의 한 마을에서 자랐는데, 가뭄과 우기에 깨끗한 물을 얻기 위해 1마일을 걸어야 하는 경우가 많았습니다."
이러한 경험은 Evans와 Gupta에게 잊을 수 없는 인상을 남겼고, 그들이 ClimateAi를 설립하는 데 영감을 주었습니다. Gupta는 "대다수의 기술 회사가 기존의 14일 날씨 예보를 개선하는 것을 목표로 하지만, 이러한 기간은 농부와 식품 회사에게 실행 가능한 기간이 아닙니다."라고 말했습니다. "우리는 특허를 받은 생물물리학 기반의 AI 접근 방식을 도입하여 2주 이상의 예측을 혁신했으며, NOAA를 포함한 기상 기관에서 사용하는 슈퍼컴퓨터 모델보다 더 저렴하고, 빠르고 안정적으로 극한 기상 현상의 위험을 예측했습니다.울ㅣ 이를 통해 ClimateAi는 농부들에게 당일 또는 몇 달 후의 초현지화된 날씨 예보를 제공할 수 있습니다. 또한 특정 작물을 심고 수확하는 데 가장 적합한 시기를 추천하고 수확량을 추정할 수도 있습니다.
ClimateAi가 인도 마하라슈트라의 농부들을 대상으로 시뮬레이션을 실시한 결과, 극심한 더위와 가뭄으로 인해 향후 20년 동안 해당 지역의 토마토 수확량이 약 30% 감소할 것임을 발견했습니다. 이러한 인사이트는 토마토 종자 회사에서 해당 지역의 소작농을 대상으로 가뭄에 강한 종자를 출시하기 위한 시험을 가속화하는 데 사용되었습니다. 또한 이 회사는 인도의 대형 식품 및 음료 회사와 협력하여 300곳의 마을에 적응 플레이북을 배포하여 약 10만 명의 소작농을 도왔습니다. 플레이북은 사용하기에 가장 좋은 종자, 물 관리 방법, 가장 적합한 파종기와 수확기에 대한 팁을 제공합니다. 그 결과, 생산성이 최대 40% 향상되었습니다.
Gupta는 ClimateAi의 목표가 기후 변화에 대한 식량 및 물 시스템을 더욱 탄력적으로 만들고 전 세계의 삶을 개선하는 것이며, 농부는 이러한 시스템의 핵심적인 부분이라며 이렇게 말했습니다. "[농부들은] 식품 및 물 가치 체인의 가장 중요한 요소입니다.
노스캐롤라이나에 본사를 둔 농업 기술 기업 Avalo는 설명 가능한 AI(xAI)를 사용하여 복잡한 작물 형질과 관련된 유전자를 정확하게 식별하고 있습니다. Avalo의 CEO Brendan Collins에 따르면, 세부적인 유전적 프로필을 활용해 육종을 진행함으로써 경쟁사보다 5배 더 빠르고 50배 더 저렴하게 작물을 개발할 수 있다고 합니다. Avalo가 착수한 프로젝트 중 하나는 수직 농업으로, 1년 내내 실내에서 작물을 재배하는 방법입니다. 연속적인 작물 주기에는 적합하지만, 에너지와 비료 비용이 많이 들기 때문에 수익이 적습니다.
Collins는 이러한 농장들이 더 가치 있는 작물을 더 빨리 재배할 수 있다면 수익도 더 좋아질 것이라고 말했습니다. 현재 이러한 농장의 시스템에 잘 맞는 유일한 작물은 값싼 상추 뿐입니다. Avalo는 수직 농장과 협력하여 브로콜리를 재배했습니다. 브로콜리는 식료품점에서 가장 비싼 채소 중 하나이지만, 야외에서 재배하려면 120일 이상이 걸립니다. Avalo는 단 37일 만에 수확할 수 있는 버전을 만들기 위해 500개 이상의 브로콜리 품종을 살펴보았습니다. 수확이 워낙 빨라서 해충 문제가 발생하기에 시간이 너무 짧았고, 덕분에 살충제가 필요 없었습니다.
Collins는 "식물 유전체는 미쳤습니다."라며, "식물 유전체는 동물 유전체와는 다른 규칙에 따라 작동합니다."라고 말했습니다. 동물은 에너지를 절약하기 위해 작고 효율적인 유전체를 가지고 있는 반면, 식물은 움직여서 위협을 피할 수 없기 때문에 크고 유연한 유전체를 가지고 있다고 그는 설명했습니다. 그리고 동물의 단순한 이배체 유전체와는 달리, 많은 식물은 여러 개의 유전체 사본을 가지고 있습니다. 면화의 유전체 사본은 4개, 딸기는 8개, 사탕수수는 10개입니다. 때문에 식물 유전체는 연구하기가 매우 까다롭습니다. "이렇게 복잡한 식물 유전체를 이해하기 위해 xAI를 사용하는 것이 매우 기대됩니다."
IBM Sustainability Accelerator는 전 세계의0 농부들과 협력하여 변화하는 지구에 적응할 수 있도록 IBM의 클라우드 및 AI 전문 지식을 공유하고 있습니다.
"우리는 농부들이 기후 문제와 환경 위협에 직면하여 수익성, 생산성 및 지속가능성을 유지하는 데 필요한 데이터 및 AI 인사이트를 제공하는 것을 목표로 합니다."라고 기업의 사회적 책임 부문의 IBM 지속가능성 및 사회 혁신 리더인 Michael Jacobs는 말했습니다. "그 결과, 농업과 관련된 프로젝트 5개 중 4개가 마무리되었으며 약 65,300명의 직접 수혜자가 생겼습니다. 농부들과 농부들의 가족들은 기술을 활용하여 수확량을 늘리고 운영의 복원력을 더욱 향상했습니다. 이러한 솔루션은 다양한 지역과 산업에 걸쳐 확장될 수 있습니다."
다음은 성공 사례 중 하나입니다.
가뭄, 홍수, 폭염, 혹한은 기후 변화가 텍사스에 영향을 미쳐 농부와 목장주에게 지속적인 문제를 야기하는 몇 가지 방법일 뿐입니다. 작년에 텍사스 주 농무부는 기후 변화와 식량 가격 상승 및 식량 불안정성 증가를 연관 짓는 보고서를 발표했습니다.
텍사스주 램파사스의 농부이자 IBM 직원인 David Chapin은 IBM과 협력하여 물 관리 솔루션을 테스트했으며, 10년 넘게 기후 변화로 인해 자신의 과수원이 파괴되는 모습을 지켜보았습니다. 그는 처음에 올리브나무 3,600그루를 심었는데, 2021년 겨울 폭풍 'Uri'로 인해 모두 죽었습니다. 다음 해에 그는 겨울철에 더 강하지만 더 많은 물이 필요한 배, 자두, 살구, 복숭아로 나무를 대체하기 위한 USDA 보조금을 받았습니다.
Chapin은 "표면뿐 아니라 뿌리 수준에서도 수분을 모니터링하는 것이 중요하기 때문에 이를 관리할 수 있는 정확한 방법을 찾고 있습니다."라고 설명했습니다. "AI는 다양한 지역의 물 수요를 분석하는 데 도움이 될 수 있지만, 이를 위해서는 수많은 지하 센서가 필요할 것입니다. 이상적으로는 실시간 토양 상태 지도와 미래 관개 예측을 통해 물 저장을 보다 효과적으로 관리하고 부족 현상을 피하고 싶습니다."
IBM과 Texas A&M AgriLife는 Chapin과 같은 소작농을 돕기 위해 협력합니다. 그 결과, 농부들에게 가능한 한 효율적으로 물을 공급할 수 있는 장소와 시기에 필요한 정보를 제공하는 것을 목표로 하는 도구인 Liquid Prep이 탄생했으며, 이 기술을 미국 내 건조한 지역에 배포하고 확장할 계획입니다.
Liquid Prep은 IBM Cloud에서 실행되는 모바일 애플리케이션과 결합된 IoT 센서를 사용합니다. 농부들은 땅에 습도 센서를 설치하고 모바일 앱에 연결하여 토양 수분을 모니터링한 다음, 이를 업로드하여 분석할 수 있습니다. 프로젝트 팀은 현재 앱에 날씨 데이터, 토양 유형, 급수 시기 결정 지원 기능을 포함하도록 확장하고 있어 농부들이 관개를 보다 효과적으로 관리할 수 있게 되었습니다.
Chapin은 "보통 소작농은 기술 수준이 그다지 높지 못하며, 이는 소작농과 대농의 중요한 차이점 중 하나입니다."라며, "하지만 사람들은 휴대전화를 사용하는 방법과 일부 앱을 사용하는 방법을 알고 있으며, Liquid Prep은 사용하기 매우 간단한 앱입니다. 바로 이 부분에서 경쟁의 장이 바뀔 것입니다."라고 덧붙였습니다.
Avid Solutions가 프로젝트 관리 프로세스에서 발생하는 오류 수를 줄이고 직원 및 고객 만족도를 개선한 방법에 대해 알아보세요.
지속가능성, 기후 변화, 규제 요건에 대응하는 인사이트를 확보하세요.
IBM의 지속가능성 솔루션이 제공하는 AI 기반 기술과 전략적 파트너십을 통해 조직의 환경 목표를 달성하세요.
IBM 지속가능성 컨설팅 서비스를 활용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스로 거듭나세요.
스마트 농업 기술을 정확한 농업 예측과 통합하여 장애를 최소화하고 작물 생산을 극대화합니다.