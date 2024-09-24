AI와 농업의 미래

탄자니아에서는 국제 열대 농업 센터의 농업 과학자인 David Guerena가 AI를 사용하여 식물 진화를 급속도로 진행하고 있습니다.

Guerena의 프로젝트인 Artemis는 AI와 컴퓨팅 비전을 사용하여 표현형 분석 과정을 가속화합니다. 그는 "사람들은 우리가 보는 것에 대해 신뢰할 만한 정량적 추정치를 제공하는 데 능숙하지 않습니다."라며, "인간이 수천 개의 구획에 있는 수백 개의 식물에 핀 꽃을 정확하게 세는 것은 불가능합니다. 피곤해지고, 집중력을 잃거나, 필요한 모든 것을 볼 수 없기 때문이죠. 하지만 컴퓨터는 이러한 문제가 없습니다. 잘 훈련된 컴퓨팅 비전 모델은 일관된 정량적 데이터를 즉시 생성합니다."라고 설명했습니다.

Guerena의 팀은 처음 스마트폰 이미지를 사용하여 작업하면서 합성곱 신경망(CNNs)을 사용했습니다. 이러한 신경망은 필요한 작업을 수행했지만, 데이터가 부족했습니다. 즉, 학습을 위해 수천 개의 레이블이 지정된 사례가 필요했는데, 여기에는 비용과 시간이 많이 소요되었습니다. 팀은 다양한 작물의 여러 특성(꽃 개수 등)에 대한 모델을 개발하고자 했지만, CNN은 이를 수행하기에는 너무 까다로웠습니다.

몇 년 후 YOLO와 Segment Anything과 같은 비전 트랜스포머와 오픈소스 모델이 등장하면서 게임의 판도가 바뀌었다고 Guerena는 설명합니다. 이러한 모델은 레이블이 지정된 데이터의 필요성을 크게 줄였습니다. 이제는 수천 개의 작물 이미지 대신 수백 개의 이미지만 있으면 됩니다. "비전 트랜스포머와 파운데이션 모델 덕분에 모델 개발을 빠르게 추진할 수 있었습니다."

Guerena의 팀은 현재 구축 중인 시스템에 컴퓨팅 비전과 함께 Speech to Text 및 자연어 처리를 통합하는 작업을 진행 중입니다. Guerena는 자연스러운 언어로 사람들과 소통하는 것이 언어와 문해력 장벽을 극복하는 데 도움이 될 수 있다고 설명했습니다. 또한 다양한 유형의 데이터를 결합하면 현장에서 식물이 어떻게 자라고 있는지에 대해 더욱 전체적인 그림을 얻을 수 있습니다. Guerena는 "농부들 스스로 음성 기능을 사용해 해당 계절에 겪었던 어려움을 설명할 수 있습니다."라며, "전 세계 수천 곳의 농장에서 데이터를 수집하면 지역의 환경 조건이 품종의 성능에 어떤 영향을 미치는지 더 잘 파악할 수 있습니다."라고 말했습니다.