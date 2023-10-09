AI를 통해 시민을 정부 서비스의 중심에 두기

전 세계 정부가 AI 활용을 실험하고 생성형 AI가 제공하는 파운데이션 모델을 활용할 방안을 모색하는 가운데, 중요한 질문이 하나 떠오릅니다. 시민들은 이 기술로부터 어떤 혜택을 받게 될까요? 공공 부문이 그 이름을 가진 데는 이유가 있습니다. 공공, 즉 시민이 언제나 최우선이어야 한다는 뜻입니다. AI는 사람들이 매일 의존하는 특정 서비스를 개선하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 지방 정부, 직원 및 주민 간의 격차를 해소하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 주로 시민에게 제공되는 정부 서비스를 자동화하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 기관이 내부적으로 그리고 공공 서비스에 의존하는 사람들과 소통하는 방식의 효율성을 높임으로써 이를 수행할 수 있습니다.
비즈니스 세계에서 AI는 머신 러닝, 자연어 처리(NLP) 및 생성형 능력을 도입하지 않은 동종 업체에 비해 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다. AI는 또한 기술이 실질적인 방식으로 고객 서비스를 개선하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지를 보여주는 구체적인 사용 사례를 제공하기 시작했습니다. 그러나 AI가 공공 부문에 미치는 영향은 훨씬 더 심오할 수 있습니다. 정부의 다양한 유형의 유권자에게 서비스를 제공하는 데 있어 AI는 시민들에게 보다 개인화되고 효과적인 서비스를 선제적으로 제공한다는 목표로 기관에 데이터를 철저하고 정확하게 분석할 수 있는 기회를 제공합니다. 이는 청구 처리에 걸리는 시간을 단축하거나, 정부와 자주 업무를 처리해야 하는 기업이나 계약업체가 겪는 불필요한 절차와 규제를 줄이는 것 등을 포함할 수 있습니다.
새 직장에서 가까운 곳에 저렴한 주택을 찾아야 하는 시나리오를 생각해 보세요. 이 사람의 지역 주택 당국은 AI의 다양한 측면을 잠재적으로 배포하여 고객의 요구 사항을 자동으로 식별하고 어떤 서비스를 받을 자격이 있는지 결정하여 당국이 해당 서비스에 대한 정보를 제공할 수 있도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 지능형 챗봇은 시민이 일반적으로 제공해야 하는 기본 정보에 대한 많은 질문을 건너뛰고 애플리케이션을 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다. 시스템에는 해당 정보가 준비되어 있기 때문입니다. 이러한 방식으로 AI로 강화된 자동화와 효율성은 정부 기관이 시민을 위한 허브 역할을 할 수 있도록 하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이러한 시나리오는 AI의 급속한 성숙과 접근성 향상 덕분에 불과 몇 년 전보다 오늘날 훨씬 더 현실적입니다. 이 기술은 공공 부문 직원이 반복적이고 가치가 낮은 작업에 덜 집중하고 가장 중요한 문제에만 더 집중할 수 있도록 하는 특정 작업을 점점 더 자동화하고 있습니다. 잠재적인 결과는 무엇일까요? 생산성 향상과 사회 전체에 대한 강력한 기여. 예를 들어, 미국의 한 대형 기관은 우편, 팩스 및 온라인 제출을 통해 보낸 청구서를 분류하는 데 너무 많은 시간을 소비하고 있다는 사실을 발견했습니다. 느린 수작업으로 인해 승인 절차가 지연되어 수혜자들이 제때에 받을 수 있는 혜택을 받지 못하고 있었습니다. 몇 년 전 AI를 도입하면서, 미국 재향군인청(VA)은 청구 분류에 걸리던 시간을 10일에서 약 반나절로 줄일 수 있었습니다.
그 이후 VA는 제안된 AI 프로젝트를 검토하기 위해 AI 기관생명윤리위원회(IRB) 파일럿 프로그램을 마련했습니다. VA의 AI IRB와 별도의 감독 위원회는 AI 사용에 대한 각 연방 기관의 접근 방식을 형성하기 위해 2022년에 만들어진 백악관의 AI "권리 장전" 청사진을 면밀히 준수합니다. VA는 연구 및 임상 운영 내에서 AI 툴을 사용할 때의 공정성과 투명성을 평가하여 부서와 직원이 AI 툴을 가장 잘 사용할 수 있는 방법을 결정하기 위해 인공 지능 기관 검토 위원회와 AI 감독 위원회를 설립했습니다.
영국을 비롯한 다른 정부들은 AI 활용의 기회와 과제를 모색하는 데 앞장서고 있으며, 이 기술 구현을 위한 국가적 접근 방식을 수립했습니다.
정부 기관은 새로운 법률이 시행되면 IT 시스템이 추가적인 부담을 감당할 준비가 되어 있는지 여부와 관계없이 새로운 서비스를 지원하기 위해 서두르는 경우가 많습니다. 이러한 요구 사항을 충족하려면 프로세스를 간소화하고 효율성을 개선해야 하는 경우가 많습니다. 이것은 대규모 국가 조직뿐만 아니라 소규모 지역 또는 지역 조직에서도 빈번한 문제입니다.
이에 대한 좋은 예는 코로나19 팬데믹이 시민들에게 미치는 재정적 영향을 줄이기 위해 2021년 미국에서 통과된 경기 부양 법안입니다. 뉴저지주 지역사회부(DCA)는 해당 법안의 영향을 신속하게 예측하고 시민이 온라인 포털을 사용하여 절실히 필요한 재정 지원을 신청할 수 있도록 유연하고 간소화된 애플리케이션 및 판결 절차를 구현했습니다. DCA는 콜센터의 예상 업무량을 줄이기 위해 가상 어시스턴트와 NICE CXone 대화형 음성 응답(IVR) 기술을 기관의 제출 포털 및 콜센터에 통합했습니다. IBM의 Watson Assistant가 제공하는 셀프 서비스 기능 덕분에 월 평균 6,200건의 전화에 응답할 필요가 없어져 800시간 이상의 대기 시간을 절약할 수 있었습니다.
정부의 민간 기관에서 제공하는 서비스에서 AI를 사용하는 사례를 설명하는 것 외에도, 이 기술을 사용할 때 대중의 신뢰를 유지하는 것이 최우선 과제라는 점에 초점을 맞추는 것이 중요합니다. IBM은 공공 부문에서 책임 있는 AI에 대한 논의는 설계, 개발, 사용, 유지보수의 라이프사이클 전반에 걸쳐 기술의 윤리적 사용의 중요성을 강조하지 않고는 완성될 수 없으며, 정부가 제공하는 서비스의 중심에 인간을 두고 설명 가능성, 공정성, 투명성, 견고성, 개인정보 보호 등 신뢰할 수 있는 AI의 5가지 기본 속성에 기반하여 책임 있는 배포를 모니터링하는 것이 중요하다고 생각합니다.
이 새로운 기술을 규제하는 측면에서 IBM은 기술 자체를 규제하기보다는 기술 사용 방식을 결정하는 정밀 규제를 강력히 지지합니다. IBM은 AI 시스템이 투명하고 설명 가능해야 한다고 오랫동안 주장해 왔습니다. 이러한 기능은 저작권 보호, 개인정보 보호 및 알고리즘 편향성 문제를 해결하기 위해 고려 중인 법안과 동일한 많은 우려 사항을 해결하는 데 도움이 될 것입니다.
전 세계 사람들은 자신의 데이터가 안전하게 보호되고, 본인이 동의한 방식으로만 활용된다는 점에서 안심할 수 있기를 바랍니다. IBM Policy Lab을 대신하여 2020년에 실시한 Morning Consult 설문조사에 따르면 유럽인 4명 중 거의 3명과 미국인의 2/3가 AI의 편향성을 테스트하여 의사 결정 과정에서 차별을 방지하는 위험 평가와 같은 지원 규정을 지원한다고 합니다. 이러한 통계는 AI를 위한 신뢰할 수 있는 기반을 구축하는 것이 전 세계의 최우선 과제임을 입증합니다.
정부의 미래를 상상할 때 AI가 어떤 식으로든 큰 역할을 할 것이 거의 확실합니다. 이제 어떤 문제를 해결할 수 있는지 파악하고 윤리적인 방식으로 구현하여 시민 서비스 제공 향상을 우선시하는 것이 전부입니다. 공공 부문이 AI 및 자동화의 세계에 계속 깊이 빠져들면서 이를 사용하여 더 큰 이익에 기여할 수 있는 방법은 많습니다. 의심의 여지가 없습니다. 앞으로 시간이 지나 정부의 변화를 돌아보게 되면, 기술이 얼마나 발전했는지, 그리고 얼마나 많은 사람들에게 도움을 주었는지를 확인하는 일은 매우 뜻깊고 흥미로운 일이 될 것입니다.
민첩성과 복원력을 강화하는 정부 IT 솔루션.
점점 더 불확실해지는 세상에 대비하여 정부의 준비성과 복원력을 혁신하세요.
IBM watsonx Assistant를 통해 AI 기반 정부용 챗봇으로 연중무휴 시민들을 지원하세요.