AI를 통해 시민을 정부 서비스의 중심에 두기

전 세계 정부가 AI 활용을 실험하고 생성형 AI가 제공하는 파운데이션 모델을 활용할 방안을 모색하는 가운데, 중요한 질문이 하나 떠오릅니다. 시민들은 이 기술로부터 어떤 혜택을 받게 될까요? 공공 부문이 그 이름을 가진 데는 이유가 있습니다. 공공, 즉 시민이 언제나 최우선이어야 한다는 뜻입니다. AI는 사람들이 매일 의존하는 특정 서비스를 개선하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 지방 정부, 직원 및 주민 간의 격차를 해소하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 주로 시민에게 제공되는 정부 서비스를 자동화하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 기관이 내부적으로 그리고 공공 서비스에 의존하는 사람들과 소통하는 방식의 효율성을 높임으로써 이를 수행할 수 있습니다.

비즈니스 세계에서 AI는 머신 러닝, 자연어 처리(NLP) 및 생성형 능력을 도입하지 않은 동종 업체에 비해 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다. AI는 또한 기술이 실질적인 방식으로 고객 서비스를 개선하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지를 보여주는 구체적인 사용 사례를 제공하기 시작했습니다. 그러나 AI가 공공 부문에 미치는 영향은 훨씬 더 심오할 수 있습니다. 정부의 다양한 유형의 유권자에게 서비스를 제공하는 데 있어 AI는 시민들에게 보다 개인화되고 효과적인 서비스를 선제적으로 제공한다는 목표로 기관에 데이터를 철저하고 정확하게 분석할 수 있는 기회를 제공합니다. 이는 청구 처리에 걸리는 시간을 단축하거나, 정부와 자주 업무를 처리해야 하는 기업이나 계약업체가 겪는 불필요한 절차와 규제를 줄이는 것 등을 포함할 수 있습니다.

새 직장에서 가까운 곳에 저렴한 주택을 찾아야 하는 시나리오를 생각해 보세요. 이 사람의 지역 주택 당국은 AI의 다양한 측면을 잠재적으로 배포하여 고객의 요구 사항을 자동으로 식별하고 어떤 서비스를 받을 자격이 있는지 결정하여 당국이 해당 서비스에 대한 정보를 제공할 수 있도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 지능형 챗봇은 시민이 일반적으로 제공해야 하는 기본 정보에 대한 많은 질문을 건너뛰고 애플리케이션을 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다. 시스템에는 해당 정보가 준비되어 있기 때문입니다. 이러한 방식으로 AI로 강화된 자동화와 효율성은 정부 기관이 시민을 위한 허브 역할을 할 수 있도록 하는 데 도움이 될 수 있습니다.