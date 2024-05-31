책임감 있는 AI는 세무 기관이 시민 서비스를 혁신적으로 개선하도록 도울 수 있습니다

생성형 AI의 새로운 시대는 생산성을 높이고, 고객 서비스를 개선하고, 효율성을 높이고, IT 현대화를 확장하기 위해 AI 사용 사례에 대한 탐구에 박차를 가했습니다.

IBM®에서 의뢰한 최근 연구에 따르면, 조사 대상 기업 규모 기업의 42%가 AI를 적극적으로 도입했으며, 40%는 AI 기술 사용을 적극적으로 모색하고 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 공공 부문에서는 잠재적인 위험으로 인해 AI 사용 사례를 탐색하고 새로운 AI 기반 툴을 배포하는 속도가 느려졌습니다.

그러나 IBM 기업가치연구소가 실시한 최근 CEO 연구에 따르면, 설문에 참여한 정부 간부의 72%가 AI와 자동화로 인한 잠재적 생산성 향상 효과가 너무 커서 경쟁력을 유지하려면 상당한 위험을 감수해야 한다고 답했습니다.