책임감 있는 AI는 세무 기관이 시민 서비스를 혁신적으로 개선하도록 도울 수 있습니다

생성형 AI의 새로운 시대는 생산성을 높이고, 고객 서비스를 개선하고, 효율성을 높이고, IT 현대화를 확장하기 위해 AI 사용 사례에 대한 탐구에 박차를 가했습니다.
IBM®에서 의뢰한 최근 연구에 따르면, 조사 대상 기업 규모 기업의 42%가 AI를 적극적으로 도입했으며, 40%는 AI 기술 사용을 적극적으로 모색하고 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 공공 부문에서는 잠재적인 위험으로 인해 AI 사용 사례를 탐색하고 새로운 AI 기반 툴을 배포하는 속도가 느려졌습니다.
그러나 IBM 기업가치연구소가 실시한 최근 CEO 연구에 따르면, 설문에 참여한 정부 간부의 72%가 AI와 자동화로 인한 잠재적 생산성 향상 효과가 너무 커서 경쟁력을 유지하려면 상당한 위험을 감수해야 한다고 답했습니다.
세무 또는 세입 관리 기관은 책임감 있는 AI 툴을 사용하면 이익을 얻을 수 있는 공공 부문의 일부입니다. 생성형 AI는 세무 행정에 혁신을 일으키고 보다 개인화되고 윤리적인 미래를 향해 나아갈 수 있습니다. 그러나 세무 당국은 위험을 완화하고 대중의 신뢰를 구축하기 위해 적절한 감독 및 거버넌스를 갖춘 AI 툴을 채택해야 합니다.
이러한 기관은 국가마다 고유한 복잡한 과제를 안고 있지만, 대부분은 효율성을 높이고 투명성을 제공한다는 목표를 공유합니다.
정부 기관의 세계에서는 AI 배포와 관련된 위험이 여러 가지 방식으로 나타나며, 민간 부문보다 더 큰 위험을 수반하는 경우가 많습니다. 데이터 편향, 비윤리적인 데이터 사용, 투명성 부족 또는 개인 정보 침해를 완화하는 것이 필수적입니다.
정부는 신뢰할 수 있는 AI를 위한 IBM의 5가지 기본 속성인 설명 가능성, 공정성, 투명성, 견고성, 개인정보 보호를 활용하여 이러한 위험을 관리하고 완화할 수 있습니다. 정부는 또한 인간이 의사 결정 과정의 중심에 있도록 하는 AI 설계 및 배포 전략을 수립하고 실행할 수 있습니다.
전 세계 세무 기관 리더들의 관점을 살펴보기 위해, IBM® Center for The Business of Government는 American University Kogod 경영대학 Tax Policy Center와 협력하여 주요 이해관계자와의 일련의 라운드테이블을 개최했으며, 현대 시대의 AI와 세제를 조명하는 보고서를 발행했습니다. 전 세계 학계 및 세무 전문가의 통찰력을 바탕으로 이 보고서는 이러한 기관이 기술을 활용하여 효율성을 개선하고 납세자에게 더 나은 경험을 제공할 수 있는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다.
이 보고서는 고객 서비스 향상, 더 빠른 위협 탐지, 효과적인 세금 사기 식별 및 대처, 시민이 더 빠르게 혜택을 받을 수 있도록 하는 등 세무 기관에서 AI 사용을 확대할 경우 얻을 수 있는 잠재적 이점에 대해 자세히 설명합니다.
보고서 발표 이후 이어진 라운드 테이블에서는 글로벌 세무 리더들이 전 세계 세무 기관의 미래를 향한 여정에서 다음 단계를 모색하는 시간을 가졌습니다. 두 모임 모두 참가자들은 효과적인 거버넌스와 위험 관리의 중요성을 강조했습니다.
FTA의 2023년 세무 행정 보고서에 따르면 현재 개인 납세자의 85%와 기업의 90%가 디지털 방식으로 세금을 신고하고 있습니다. 그리고 전 세계 세무 기관의 80%가 납세자 데이터를 캡처하기 위해 최첨단 기술을 구현하고 있으며 60% 이상이 가상 어시스턴트를 사용하고 있습니다. FTA 연구에 따르면 이는 2018년보다 30% 증가한 수치입니다.
세무 기관의 경우 가상 어시스턴트는 시민 문의에 응답하기 위한 대기 시간을 줄일 수 있는 강력한 방법이 될 수 있습니다. watsonx의 고급 ai 챗봇과 같은 연중무휴 24시간 어시스턴트는 세금 지원을 분산하고 오류를 줄여 세금 신고의 잘못된 처리를 방지함으로써 세무 기관을 지원할 수 있습니다. 또한 이러한 AI 어시스턴트를 사용하면 측정 가능한 비용 절감과 함께 향상된 경험을 제공하는 빠르고 정확한 답변을 간소화하는 데 도움이 됩니다. 또한 ‘준수(컴플라이언스) 중심 설계’ 기반의 세금 시스템을 구현해, 납세자가 우발적으로 저지르는 오류를 조기에 감지할 수 있도록 합니다. 이러한 오류가 해결되지 않으면 정부에 큰 세수 손실을 초래할 수 있기 때문에, 이를 미리 경고해 예방할 수 있습니다.
그러나 이러한 고급 AI 및 생성형 AI 애플리케이션에는 위험이 따르며 기관은 데이터 프라이버시 및 보호, 신뢰성, 세금 권리 및 생성형 모델의 할루시네이션에 대한 우려를 해결해야 합니다.
더욱이 소외된 집단에 대한 편견은 여전히 위험합니다. 현재의 위험 완화 전략(시스템 내 인간 역할 및 강력한 교육 데이터 포함)만으로는 충분하지 않습니다. 모든 국가가 세금 정책의 복잡성과 대중의 신뢰를 고려하여 AI에 대한 적절한 위험 관리 전략을 독립적으로 결정해야 합니다.
기존 대규모 언어 모델을 사용하든 자체 언어 모델을 만들든 글로벌 세무 리더는 위험을 관리하고 평판 손상을 완화하며 규정 준수 프로그램을 지원하기 위해 AI 거버넌스 프레임워크의 우선순위를 정해야 합니다. 이는 자체 고품질 데이터를 사용하여 생성형 AI 모델을 훈련하고, 위험 완화와 드리프트 및 유해한 언어의 인스턴스를 식별하고 경고하는 보호 장치를 갖춘 투명한 프로세스를 통해 가능합니다.
세무 당국은 기술이 혜택을 제공하고 투명하고 편향되지 않은 결과를 생성하는지 확인해야 합니다. 이러한 기관의 리더들이 생성형 AI 사용을 지속적으로 확장함에 따라 IBM은 글로벌 세무 기관 리더가 납세자에게 개인화되고 지원적인 경험을 제공할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
전 세계 주요 세무 기관과 수십 년간 협력해 온 IBM의 경험에 watsonx 및 watsonx.governance의 선도적인 AI 기술이 더해지면, 세무 기관에서 책임 있게 관리되는 AI를 조직에 맞게 적용하고, 이를 더욱 빠르고 넓게 확산하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.
