인공 지능(AI)은 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 확장하고 비즈니스 효율성을 높입니다.
로보틱 프로세스 자동화(RPA)와 인공 지능(AI)을 결합한 엔드투엔드 지능형 자동화 솔루션인 지능형 자동화(IA)는 조직의 디지털 혁신에 도움이 되는 많은 이점을 제공할 수 있습니다.
AI는 RPA를 완벽하게 보완하며, 정보에 입각한 지식 베이스를 통해 더욱 정확하고 효율적인 자동화를 제공합니다. AI는 기계에서 인간의 지능을 시뮬레이션하려는 노력의 기반이 되는 프로세스이며, RPA는 구조화된 데이터와 로직을 사용하는 프로세스를 자동화합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
지능형 자동화(IA)는 인지 자동화, 머신 러닝, 비즈니스 프로세스 자동화(BPA) 및 RPA와 같은 AI와 자동화 기술의 결합입니다. IA 기능은 프로세스를 간소화합니다. 이러한 단순화를 통해 사용자는 결과를 얻는 데 사용되는 프로세스나 애플리케이션 간의 경계가 아닌 결과나 목표에 대해 생각할 수 있습니다.
가상 어시스턴트 및 챗봇과 같은 지능형 도구를 사용하면 조직은 자동화 효율성을 높이고 고객에게 더 빠르게 대응하는 데 도움이 되는 주요 인사이트를 확보할 수 있습니다. 예를 들어, 광학 문자 인식(OCR)과 같은 도구를 사용하면 의료나 금융 서비스 등 종이 사용량이 많은 산업에서 텍스트 분석을 자동화하고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
IA에는 다양한 용도가 있으며, 모두 궁극적으로 더 나은 고객 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다. 몇 가지 용도는 다음과 같습니다.
아리스토텔레스는 인간의 지각과 관련하여 "전체는 부분의 합보다 크다"고 믿었습니다. 임베디드 AI 기능을 갖춘 RPA의 확장은 이 말을 잘 보여줍니다. AI는 다양한 소스에서 수집한 정보를 활용하고 해당 정보를 툴과 제품에 공급하여 상호 작용의 가치를 높입니다. RPA는 구조화된 데이터를 기반으로 프로세스를 자동화하는 데 가치를 제공합니다. 그 중 상당수는 이전에 수동 개입이 필요했습니다. 각각은 그 자체로 가치를 제공합니다. 하지만 이 둘의 결합(즉, IA)은 기술 지식 기반을 사용하여 프로세스 및 애플리케이션 간 상호 작용을 간소화하는 솔루션을 만드는 데 엄청난 가치를 제공합니다. 후속 솔루션은 더 빠르고 정확하며 다음과 같은 네 가지 효율성을 달성하는 데 기여합니다.
몇 가지 오해로 인해 IA 도입이 늦어질 수 있지만, 이는 쉽게 해소될 수 있습니다. 이러한 오해에는 다음과 같은 것들이 있습니다.
IA를 도입하는 데 어려움이 없는 것은 아닙니다. 하지만 이러한 문제는 효과적으로 해결할 수 있습니다. 몇 가지 과제는 다음과 같습니다.
지능형 자동화(IA)는 모든 산업에 걸쳐 프로세스를 간소화하고 효율성을 높여 더 정확하고 빠른 응답 시간, 더 높은 품질의 제품을 제공하기 위해 널리 사용되고 있습니다. 다음은 몇 가지 예입니다.
부동산 업계에서 IA는 관심 있는 구매자에게 첫 번째 응답을 제공합니다. 봇은 지능형 자동화를 사용하여 더 빠르고 일관된 응답을 제공하고 담당자가 개입하기 전에 구매자의 참여를 유도합니다. 또한 봇은 유사한 주택을 비교하여 매물의 가치를 평가하고 평균 판매 가격을 산출하여 최적의 판매 가격을 책정하는 데에도 사용됩니다.
봇은 머신 러닝과 데이터 분석을 활용해 리스크를 예측하는 모델을 생성함으로써 대출 연체 가능성을 예측합니다. 또한 RPA는 대출 승인 프로세스를 자동화하고 인적 편견을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
생산 환경에서 RPA는 백오피스 부품 재고 관리부터 조립 라인에 이르기까지 반복적인 작업과 프로세스를 자동화하여 비즈니스 운영을 간소화하고 오류 위험을 줄입니다. 또한 데이터 분석을 통해 재고를 예측하여 기존 재고 사용률을 평가하고 해당 정보를 취합하여 권장 사항을 생성하는 데 RPA를 사용할 수 있습니다.
생산 환경 또는 공급업체 관계에 의존하는 모든 환경은 공급업체를 분석하고 선택하는 데 IA를 활용할 수 있습니다. IA는 OCR(광학 문자 인식)을 사용하여 다양한 형식의 여러 입력 데이터를 수집 및 분석하고 데이터 분석을 통해 공급업체의 역량과 신뢰성을 비교하고 가격을 비교합니다.
IA의 미래는 무궁무진합니다. IA를 사용하여 일상적인 기술과의 상호 작용에 더 큰 가치를 제공하는 새로운 기술의 예로는 인지 자동화를 들 수 있습니다. 인지 자동화는 대량의 데이터, 연결된 도구, 진단 및 예측 분석을 사용하여 인간의 행동을 모방하는 솔루션을 만드는 IA의 발전된 형태입니다. 인지 자동화는 자연어 처리(NLP), 이미지 인식, 신경망, 딥 러닝 및 기타 도구를 사용하여 정서적 반응 및 기타 자연스러운 인간 상호 작용을 포함하여 더 많은 인간 행동을 모방하려고 시도합니다. 현재 사용되는 인지 자동화의 예로는 요양원과 병원에서 환자 치료를 보완하기 위해 로봇 공학을 도입한 경우를 들 수 있습니다.
초자동화는 비즈니스 프로세스 관리와 같은 도구를 활용해 가능한 한 많은 프로세스와 애플리케이션을 자동화하여 조직 전반의 자동화 접근 방식을 표준화하고 더 큰 비즈니스 가치를 창출함으로써 IA를 한 단계 더 발전시킵니다.
지금 바로 IBM Robotic Process Automation에 대해 자세히 알아보고 무료 평가판에 등록하세요!
IBM Robotic Process Automation이 조직에 992,000 달러의 혜택과 124%의 ROI를 제공하는 방법을 알아보세요.
디지털 혁신 강화부터 비즈니스 중심 자동화 이니셔티브 추진에 이르기까지 IT 프로세스 자동화 기능에서 RPA가 맡은 역할을 알아보세요.
IBM Robotic Process Automation은 컴퓨터에서 인간의 행동을 모방하는 소프트웨어 로봇을 사용하여 반복적이고 시간이 많이 드는 백오피스 작업을 자동화하는 것이 목표인 소프트웨어입니다. 이는 비즈니스 자동화를 위한 IBM 솔루션의 일부입니다.
IBM Cloud Pak for Business Automation은 운영 관리 및 자동화를 위한 통합 소프트웨어 구성요소의 모듈식 세트입니다.
로우코드 툴로 지능형 자동화를 신속하게 제공하는 비즈니스 프로세스 자동화 솔루션을 알아보세요.
IBM Robotic Process Automation은 컴퓨터에서 인간의 행동을 에뮬레이트하는 소프트웨어 로봇을 사용하여 반복적이고 시간이 많이 소요되는 백오피스 작업을 자동화하고자 하는 소프트웨어입니다.이는 비즈니스 자동화를 위한 IBM 솔루션의 일부입니다.