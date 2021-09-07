태그
지능형 자동화: RPA와 AI를 결합하여 조직을 디지털 방식으로 혁신하는 방법

게시일 2021년 09월 7일
RPA를 위한 AI, 정의

인공 지능(AI)은 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 확장하고 비즈니스 효율성을 높입니다.

로보틱 프로세스 자동화(RPA)인공 지능(AI)을 결합한 엔드투엔드 지능형 자동화 솔루션인 지능형 자동화(IA)는 조직의 디지털 혁신에 도움이 되는 많은 이점을 제공할 수 있습니다.

AI는 RPA를 완벽하게 보완하며, 정보에 입각한 지식 베이스를 통해 더욱 정확하고 효율적인 자동화를 제공합니다. AI는 기계에서 인간의 지능을 시뮬레이션하려는 노력의 기반이 되는 프로세스이며, RPA는 구조화된 데이터와 로직을 사용하는 프로세스를 자동화합니다.

 

지능형 자동화란 무엇인가요?

지능형 자동화(IA)는 인지 자동화, 머신 러닝, 비즈니스 프로세스 자동화(BPA) 및 RPA와 같은 AI와 자동화 기술의 결합입니다. IA 기능은 프로세스를 간소화합니다. 이러한 단순화를 통해 사용자는 결과를 얻는 데 사용되는 프로세스나 애플리케이션 간의 경계가 아닌 결과나 목표에 대해 생각할 수 있습니다.

가상 어시스턴트 및 챗봇과 같은 지능형 도구를 사용하면 조직은 자동화 효율성을 높이고 고객에게 더 빠르게 대응하는 데 도움이 되는 주요 인사이트를 확보할 수 있습니다. 예를 들어, 광학 문자 인식(OCR)과 같은 도구를 사용하면 의료나 금융 서비스 등 종이 사용량이 많은 산업에서 텍스트 분석을 자동화하고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

지능형 자동화(IA)의 용도

IA에는 다양한 용도가 있으며, 모두 궁극적으로 더 나은 고객 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다. 몇 가지 용도는 다음과 같습니다.

  • 지능형 문서 처리(IDP): 이미지, 이메일, 파일과 같은 비즈니스 데이터 형식은 구조화되지 않은 형식으로 표시되는 경우가 많습니다. IDP는 RPA, 머신 러닝 및 자연어 처리(NLP)와 같은 IA 도구를 사용하여 이러한 데이터를 추출, 검증 및 처리합니다.
  • 프로세스 검색: IA는 RPA를 사용하여 프로세스를 자동화하기 위한 완전한 가이드를 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다.
  • 워크플로 간소화: IA는 데이터를 사용하여 워크플로를 자동화하여 더 빠르고 효율적인 프로세스를 만들 수 있습니다.
  • 생산 및 공급망 관리: IA는 공급과 수요의 변화에 대응하기 위해 생산을 예측하고 조정하는 데 사용할 수 있습니다.

IA가 AI와 RPA를 결합하여 비즈니스 효율성을 높이는 4가지 주요 방법

아리스토텔레스는 인간의 지각과 관련하여 "전체는 부분의 합보다 크다"고 믿었습니다. 임베디드 AI 기능을 갖춘 RPA의 확장은 이 말을 잘 보여줍니다. AI는 다양한 소스에서 수집한 정보를 활용하고 해당 정보를 툴과 제품에 공급하여 상호 작용의 가치를 높입니다. RPA는 구조화된 데이터를 기반으로 프로세스를 자동화하는 데 가치를 제공합니다. 그 중 상당수는 이전에 수동 개입이 필요했습니다. 각각은 그 자체로 가치를 제공합니다. 하지만 이 둘의 결합(즉, IA)은 기술 지식 기반을 사용하여 프로세스 및 애플리케이션 간 상호 작용을 간소화하는 솔루션을 만드는 데 엄청난 가치를 제공합니다. 후속 솔루션은 더 빠르고 정확하며 다음과 같은 네 가지 효율성을 달성하는 데 기여합니다.

  1. 생산성 향상: 자동화된 애플리케이션과 프로세스가 더 빠르게 실행됩니다. 애플리케이션과 프로세스의 자동화와 더불어 다양한 정형 및 비정형 데이터 소스에서 실시간으로 의사 결정, 예측 및 예측을 자동화하면 조직의 계획 주기에서 생산성과 정확성을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 금융업계의 IBM 고객인 Deloitte는 최근 RPA를 사용하여 월별 관리 보고서 작성을 자동화하는 봇을 만들었습니다.
  2. 비용 절감: Deloitte에 따르면, “경영진은 지능형 자동화를 통해 평균 22%의 비용 절감 효과를 얻을 수 있을 것으로 예상하고 있다”면서도 “현재 지능형 자동화를 확장 중인 조직들은 이미 도입 후 현재까지 평균 27%의 비용 절감을 달성했다고 답했다”고 밝혔습니다.
  3. 정확성 향상: 정형 및 비정형 데이터를 모두 사용하고 반복적인 프로세스를 자동화하면 더 나은 의사결정을 내릴 수 있으며, 사람의 개입을 줄임으로써 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 최근 금융업계의 한 IBM 고객은 RPA를 사용하여 월별 관리 보고서 작성을 자동화하는 봇을 만들었습니다. 이러한 자동화는 수동 데이터 입력을 통해 프로세스에 발생하는 오류를 제거하여 이러한 보고서 및 기타 여러 보고서의 정확성을 향상시켰습니다. 또한 OCR을 사용하면 데이터 처리 속도를 높이고 여러 소스에서 데이터 추출을 자동화할 수 있습니다.
  4. 고객 경험 강화: 기술을 사용하는 조직은 고객의 요구를 더 잘 이해하고, 더 효과적으로 소통하며, 더 높은 품질의 제품을 시장에 출시할 수 있습니다. 결과적으로 고객은 일반적으로 구매 경험에 더 만족하게 됩니다. 자산 관리 업계의 IBM 고객인 GAM은 봇을 사용하여 일선 고객을 지원하고 가격 견적을 제공했습니다. 이러한 최적화를 통해 고객 질문에 대한 답변을 제공하는 데 걸리는 시간을 획기적으로 개선하여 고객 경험을 향상하고 구매 프로세스를 간소화했습니다.

지능형 자동화(IA)에 대한 오해

몇 가지 오해로 인해 IA 도입이 늦어질 수 있지만, 이는 쉽게 해소될 수 있습니다. 이러한 오해에는 다음과 같은 것들이 있습니다.

  • IA는 인간 인력을 대체한다:  IA는 실제로 반복적인 작업을 대신함으로써 인간 인력을 보완하거나 보강하여 사고력이 있는 인력이 더 복잡하거나 더 긴급한 문제에 집중할 수 있도록 합니다. IA는 담당 작업에 대한 결과의 정확성을 높이고, 이를 통해 지연 시간을 유발하고 다른 프로젝트에서 리소스를 끌어와야 하는 오류를 해결할 필요성을 줄여줍니다. 또한 재교육을 통해 개발할 수 있는 새로운 기술을 중심으로 새로운 기회를 창출합니다. 인적 인력에게는 스킬 세트를 새롭게 하고 향후 성장을 위한 더 강력한 배경을 구축할 수 있는 좋은 기회입니다.
  • IA는 있으면 좋지만 필수는 아니다: IA는 더 이상 선택 사항이 아닙니다 Alexa에게 말을 걸거나 날씨 앱을 사용하는 등 자동화가 적용된 애플리케이션은 일상 생활에 널리 퍼져 있습니다. 마찬가지로 비즈니스에서도 시장을 따라잡고 경쟁력을 유지하며 고객을 만족시키기 위해 IA는 필수입니다. 수동 프로세스를 사용하는 조직은 그 속도를 따라잡을 수 없습니다. 뿐만 아니라 자동화는 오류를 줄이고 반복 프로세스의 속도와 효율성을 높여 제품의 품질과 고객 서비스의 품질을 향상시킵니다. IA를 도입하지 않는 조직은 성공하기 어려울 것입니다.
  • IA는 편향되지 않은 결정을 내릴 수 있다: IA는 수집 및 수신된 의견을 기반으로 의사 결정을 내립니다. 이 중 대부분은 상황에 따라 또는 해당 정보를 담당하는 개인과 조직이 제공한 정보입니다. 따라서 의사 결정은 본질적으로 편향될 수밖에 없습니다.

IA 도입의 과제

IA를 도입하는 데 어려움이 없는 것은 아닙니다. 하지만 이러한 문제는 효과적으로 해결할 수 있습니다. 몇 가지 과제는 다음과 같습니다.

  • 스킬 세트 및 지식 격차는 직원을 재교육하거나 IA를 실행하고 관리해 주는 서비스형 프로세스 공급업체와의 파트너십을 통해 해결할 수 있습니다.
  • 조직 내 프로세스를 잘 이해하지 못하는 경우 프로세스 모호성이 문제가 됩니다.프로세스 마이닝과 프로세스 검색은 IA 구현을 시작하기 전에 반드시 필요한 프로세스 매핑을 통해 기업이 이 문제를 해결하도록 도와줍니다.
  • 표준화에 대한 집중 부족은 IA를 구현하는 모든 사람이 직면하는 문제입니다. 자동화에 대한 표준 접근 방식이 존재하지 않기 때문에 자동화 제품 공급업체마다 동일한 프로세스에 대해 서로 다른 방식으로 접근할 수 있습니다. 이는 조직이 공급업체를 바꾸기로 결정할 경우 어려운 문제가 될 수 있습니다. 많은 공급업체와 조직이 이 문제에 대해 논의하고 있으므로 조만간 표준이 마련되기를 바랍니다.
  • 기회를 파악하고 자동화 플랫폼을 개발하는 데 어려움을 겪는 것은 파트너가 해결할 수 있는 과제입니다. SaaS(서비스형 소프트웨어) 공급업체부터 PaaS 공급업체, 시스템 통합업체에 이르기까지 다양한 유형의 파트너가 조직에 가장 적합한 솔루션과 자동화 소프트웨어를 선택하여 이 문제를 해결합니다.
  • 엔드투엔드 솔루션을 개발하고 실행할 수 있는 도구가 부적절하면 IA 도입을 시작하기도 전에 중단될 수 있습니다. 조직이 사내에 기술을 보유하고 있거나 기존 팀원을 재교육할 수 있는 경우 소프트웨어 로봇과 같은 적절한 RPA 도구를 배치할 수 있습니다. 이 문제는 파트너십을 통해 해결할 수도 있습니다.

사용 사례: IA를 활용한 실제 문제 해결

 

지능형 자동화(IA)는 모든 산업에 걸쳐 프로세스를 간소화하고 효율성을 높여 더 정확하고 빠른 응답 시간, 더 높은 품질의 제품을 제공하기 위해 널리 사용되고 있습니다. 다음은 몇 가지 예입니다.

부동산

부동산 업계에서 IA는 관심 있는 구매자에게 첫 번째 응답을 제공합니다. 봇은 지능형 자동화를 사용하여 더 빠르고 일관된 응답을 제공하고 담당자가 개입하기 전에 구매자의 참여를 유도합니다. 또한 봇은 유사한 주택을 비교하여 매물의 가치를 평가하고 평균 판매 가격을 산출하여 최적의 판매 가격을 책정하는 데에도 사용됩니다.

봇은 머신 러닝과 데이터 분석을 활용해 리스크를 예측하는 모델을 생성함으로써 대출 연체 가능성을 예측합니다. 또한 RPA는 대출 승인 프로세스를 자동화하고 인적 편견을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

생산

생산 환경에서 RPA는 백오피스 부품 재고 관리부터 조립 라인에 이르기까지 반복적인 작업과 프로세스를 자동화하여 비즈니스 운영을 간소화하고 오류 위험을 줄입니다. 또한 데이터 분석을 통해 재고를 예측하여 기존 재고 사용률을 평가하고 해당 정보를 취합하여 권장 사항을 생성하는 데 RPA를 사용할 수 있습니다.

생산 환경 또는 공급업체 관계에 의존하는 모든 환경은 공급업체를 분석하고 선택하는 데 IA를 활용할 수 있습니다. IA는 OCR(광학 문자 인식)을 사용하여 다양한 형식의 여러 입력 데이터를 수집 및 분석하고 데이터 분석을 통해 공급업체의 역량과 신뢰성을 비교하고 가격을 비교합니다.

지능형 자동화(IA) 트렌드 및 향후 방향

IA의 미래는 무궁무진합니다. IA를 사용하여 일상적인 기술과의 상호 작용에 더 큰 가치를 제공하는 새로운 기술의 예로는 인지 자동화를 들 수 있습니다. 인지 자동화는 대량의 데이터, 연결된 도구, 진단 및 예측 분석을 사용하여 인간의 행동을 모방하는 솔루션을 만드는 IA의 발전된 형태입니다. 인지 자동화는 자연어 처리(NLP), 이미지 인식, 신경망, 딥 러닝 및 기타 도구를 사용하여 정서적 반응 및 기타 자연스러운 인간 상호 작용을 포함하여 더 많은 인간 행동을 모방하려고 시도합니다. 현재 사용되는 인지 자동화의 예로는 요양원과 병원에서 환자 치료를 보완하기 위해 로봇 공학을 도입한 경우를 들 수 있습니다.

초자동화비즈니스 프로세스 관리와 같은 도구를 활용해 가능한 한 많은 프로세스와 애플리케이션을 자동화하여 조직 전반의 자동화 접근 방식을 표준화하고 더 큰 비즈니스 가치를 창출함으로써 IA를 한 단계 더 발전시킵니다.

