지능형 자동화(IA)는 모든 산업에 걸쳐 프로세스를 간소화하고 효율성을 높여 더 정확하고 빠른 응답 시간, 더 높은 품질의 제품을 제공하기 위해 널리 사용되고 있습니다. 다음은 몇 가지 예입니다.

부동산

부동산 업계에서 IA는 관심 있는 구매자에게 첫 번째 응답을 제공합니다. 봇은 지능형 자동화를 사용하여 더 빠르고 일관된 응답을 제공하고 담당자가 개입하기 전에 구매자의 참여를 유도합니다. 또한 봇은 유사한 주택을 비교하여 매물의 가치를 평가하고 평균 판매 가격을 산출하여 최적의 판매 가격을 책정하는 데에도 사용됩니다.

봇은 머신 러닝과 데이터 분석을 활용해 리스크를 예측하는 모델을 생성함으로써 대출 연체 가능성을 예측합니다. 또한 RPA는 대출 승인 프로세스를 자동화하고 인적 편견을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

생산

생산 환경에서 RPA는 백오피스 부품 재고 관리부터 조립 라인에 이르기까지 반복적인 작업과 프로세스를 자동화하여 비즈니스 운영을 간소화하고 오류 위험을 줄입니다. 또한 데이터 분석을 통해 재고를 예측하여 기존 재고 사용률을 평가하고 해당 정보를 취합하여 권장 사항을 생성하는 데 RPA를 사용할 수 있습니다.

생산 환경 또는 공급업체 관계에 의존하는 모든 환경은 공급업체를 분석하고 선택하는 데 IA를 활용할 수 있습니다. IA는 OCR(광학 문자 인식)을 사용하여 다양한 형식의 여러 입력 데이터를 수집 및 분석하고 데이터 분석을 통해 공급업체의 역량과 신뢰성을 비교하고 가격을 비교합니다.

지능형 자동화(IA) 트렌드 및 향후 방향

IA의 미래는 무궁무진합니다. IA를 사용하여 일상적인 기술과의 상호 작용에 더 큰 가치를 제공하는 새로운 기술의 예로는 인지 자동화를 들 수 있습니다. 인지 자동화는 대량의 데이터, 연결된 도구, 진단 및 예측 분석을 사용하여 인간의 행동을 모방하는 솔루션을 만드는 IA의 발전된 형태입니다. 인지 자동화는 자연어 처리(NLP), 이미지 인식, 신경망, 딥 러닝 및 기타 도구를 사용하여 정서적 반응 및 기타 자연스러운 인간 상호 작용을 포함하여 더 많은 인간 행동을 모방하려고 시도합니다. 현재 사용되는 인지 자동화의 예로는 요양원과 병원에서 환자 치료를 보완하기 위해 로봇 공학을 도입한 경우를 들 수 있습니다.

초자동화는 비즈니스 프로세스 관리와 같은 도구를 활용해 가능한 한 많은 프로세스와 애플리케이션을 자동화하여 조직 전반의 자동화 접근 방식을 표준화하고 더 큰 비즈니스 가치를 창출함으로써 IA를 한 단계 더 발전시킵니다.

