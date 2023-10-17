소매 및 소비재 산업이 공격자의 강력한 표적이 되는 이유는 쉽게 알 수 있습니다. 전 세계 전자 상거래 매출이 2026년까지 8조 1,000억 달러에 달할 것으로 예상되며, 기업은 고객의 결제 정보를 포함하여 방대한 양의 민감한 데이터를 축적하고 있습니다.

이러한 풍부한 데이터는 사이버 범죄자들이 금전적 이득을 위해 악용하기에 매력적인 표적입니다. IBM Security 2023년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면, 사이버 범죄자들은 피싱 또는 자격 증명 도용(조사된 데이터 침해 사례의 각각 16%, 15%를 차지)과 같은 공격을 사용하며 많은 보안 경계를 우회하여 데이터 손실이나 손상을 초래하는 데 성공했습니다.

Threat Intelligence Index에 따르면 2022년 상위 10개 산업에서 조사된 전체 공격의 8.7%가 소매 및 도매 산업에 대한 침해로, 2021년 7.3%에서 증가한 것으로 나타났습니다. 악의적인 조직이 공급망을 방해하거나 지식재산을 노출시키려 하는 등의 시도로 제조업의 상황은 더욱 악화되었습니다. 실제로 위협 인텔리전스 지수에 따르면 2022년 전반적으로 제조업이 가장 많이 표적이 된 산업이었습니다.

데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 작년에 업계 전반의 침해당 비용이 사상 최고치를 기록했습니다. 소매업의 경우 평균 데이터 유출 비용은 296만 달러였으며 소비재는 380만 달러로, 훨씬 더 큰 피해를 입었으며 조사 대상 산업 중 10위를 차지했습니다. 또한 두 부문 모두 침해 억제 시간에서 전 세계 평균을 초과했습니다. 또한 전 세계 평균과 비교했을 때 소매 조직은 침해를 식별하는 데 10일, 억제하는 데 9일이 더 걸렸고, 소비재 기업은 유출을 식별하는 데 8일, 억제하는 데 10일이 더 걸렸습니다.