탁월한 직원 경험 창출

HR 리더들은 점점 직원을 단순한 인력이 아니라 다양한 역할을 소화하는 고유한 개인으로 바라보고 있습니다. 이러한 총체적 관점은 인간의 다면적 본성과 그들이 탐색하는 환경을 포괄하는 패러다임 전환입니다. 이와 동시에, 직원들은 이미 자신의 개인적 우선순위와 직업적 우선순위가 서로 영향을 주고 받으며 얽혀 있다고 생각하며, 고용주도 그렇게 해주기를 원합니다. 최근 설문조사에서는 직원의 70% 이상이 근무 조건과 일과 삶의 균형, 유연성을 가장 중요하게 여기는 것으로 나타났습니다.



회사에서 시간을 보내는 동안 사람들은 많은 변화를 겪고, 이는 자신이 기여하는 것은 물론 고용주에게 요구하는 지원의 종류에도 영향을 미칩니다. HR은 사람들이 각자의 경력과 목표에 맞는 커리어 로드맵을 개발하고 다양한 가족 계획 단계를 지원하며, 접근성 요구와 개인적 특성을 수용할 수 있는 물리적 업무 공간을 조성하거나 유연한 근무 방식을 제공하는 등 직원들이 이러한 변화를 헤쳐나갈 수 있도록 다양한 방식으로 지원할 수 있습니다.

HR 부서는 생성형 AI 기반 자동화, 지능형 워크플로, 가상 어시스턴트, 챗봇, 디지털 어시스턴트 등의 기술 기반 경험을 통해 직원의 삶의 질을 향상시키고 단기적인 상호 작용 이상의 업무를 담당합니다. 모든 프로세스에 AI와 자동화를 도입하면 직원들이 개인적으로 중요한 일에 집중할 수 있습니다. 이러한 투자는 복잡하지만 신중하게 실행하면 직원들의 업무 만족도와 생산성을 높이는 강력한 직원 경험을 제공할 수 있습니다.

HR 부서가 조직의 직원 경험에 대해 전적으로 책임지는 것은 아니지만, HR 부서가 신입 직원 경험의 중요성을 점점 크게 주창하는 것은 사실입니다. HR은 직원 경험을 개편하는 데 도움을 주며, 선제적이고 개인화되어 있으며 의미 있고 결과에 중점을 두는 소비자 중심의 유연한 제공 모델로 전환하고 있습니다. 또한 조직은 전사적 상상력, 비전, 공감 능력을 활용하여 단순성과 선택 의지를 원하는 개인을 창의적으로 참여시키고 지원해야 합니다.