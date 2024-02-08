탁월한 직원 경험 창출

사생활과 직장 생활 사이의 경계가 점점 모호해지는 요즘, 직원은 자신의 모든 측면을 존중하는 유연하고 공감력 있는 근무 환경을 원합니다. 급격한 기술 발전, 기술 격차 확대, 예측할 수 없는 사회경제적 문제 등으로 어려운 환경에서 직원들의 기대치가 변화하고 있습니다. 무엇보다도 직원 경험은 수치화하기 어렵고 조직은 변화하기 어렵다 보니, HR 업무는 본질적으로 최적화에 어려움을 겪습니다사
이러한 어려움에도 불구하고 직원들은 회사로부터 기업으로서의 브랜드 가치에 부합하는 상호 작용과 경험을 기대합니다. HR 부서는 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 기대치를 충족하는 데 중요한 역할을 하며, 리더들은 생성형 AI가 HR 및 인재 혁신에 도움이 될 수 있다고 믿습니다. 기업이 현재와 미래의 과제를 해결하고, 최고의 인재를 유치 및 유지하고, 미래 기술을 개발하기 위해 능동적이고 역동적인 HR 방식을 채택하면 모두에게 세계적 수준의 경험을 제공할 수 있습니다.
HR 리더들은 점점 직원을 단순한 인력이 아니라 다양한 역할을 소화하는 고유한 개인으로 바라보고 있습니다. 이러한 총체적 관점은 인간의 다면적 본성과 그들이 탐색하는 환경을 포괄하는 패러다임 전환입니다. 이와 동시에, 직원들은 이미 자신의 개인적 우선순위와 직업적 우선순위가 서로 영향을 주고 받으며 얽혀 있다고 생각하며, 고용주도 그렇게 해주기를 원합니다. 최근 설문조사에서는 직원의 70% 이상이 근무 조건과 일과 삶의 균형, 유연성을 가장 중요하게 여기는 것으로 나타났습니다.
회사에서 시간을 보내는 동안 사람들은 많은 변화를 겪고, 이는 자신이 기여하는 것은 물론 고용주에게 요구하는 지원의 종류에도 영향을 미칩니다. HR은 사람들이 각자의 경력과 목표에 맞는 커리어 로드맵을 개발하고 다양한 가족 계획 단계를 지원하며, 접근성 요구와 개인적 특성을 수용할 수 있는 물리적 업무 공간을 조성하거나 유연한 근무 방식을 제공하는 등 직원들이 이러한 변화를 헤쳐나갈 수 있도록 다양한 방식으로 지원할 수 있습니다.
HR 부서는 생성형 AI 기반 자동화, 지능형 워크플로, 가상 어시스턴트, 챗봇, 디지털 어시스턴트 등의 기술 기반 경험을 통해 직원의 삶의 질을 향상시키고 단기적인 상호 작용 이상의 업무를 담당합니다. 모든 프로세스에 AI와 자동화를 도입하면 직원들이 개인적으로 중요한 일에 집중할 수 있습니다. 이러한 투자는 복잡하지만 신중하게 실행하면 직원들의 업무 만족도와 생산성을 높이는 강력한 직원 경험을 제공할 수 있습니다.
HR 부서가 조직의 직원 경험에 대해 전적으로 책임지는 것은 아니지만, HR 부서가 신입 직원 경험의 중요성을 점점 크게 주창하는 것은 사실입니다. HR은 직원 경험을 개편하는 데 도움을 주며, 선제적이고 개인화되어 있으며 의미 있고 결과에 중점을 두는 소비자 중심의 유연한 제공 모델로 전환하고 있습니다. 또한 조직은 전사적 상상력, 비전, 공감 능력을 활용하여 단순성과 선택 의지를 원하는 개인을 창의적으로 참여시키고 지원해야 합니다.
HR이 직원 경험에 포괄적으로 접근하려면 디지털 접속 채널을 의무화하는 데 그치지 말고, 이러한 채널을 매력적으로 만들어서 사용자를 자연스럽게 끌어들여야 합니다. 그리고 결정적으로, 직원들이 분초를 다투는 긴급하고 지극히 개인적인 상황에도 사람의 도움을 받을 수 있어야 합니다.
종합적 사고방식은 직원들이 독립적으로 리소스에 접근할 수 있게 하고 요구 사항을 예측하며 선제적인 솔루션을 제공하도록 지원합니다.
이러한 혁신의 이점은 다음과 같은 개선을 통해 사업적 가치를 창출합니다.
이러한 종합적 직원 경험으로의 변화를 탐색하고 이러한 이점을 누리려면, 기업은 다음과 같은 세 가지 중요한 조치를 취해야 합니다.
HR을 현대적인 서비스 제공 모델로 전환하여 관점과 초점을 직원에게로 전환하는 것이 목표입니다. 사람들에게 특정 시기에 특정 경험이 필요한 이유를 이해하고 이러한 경험을 최대한 원활하게 제공하는 것이 중요합니다. 소비자 관점에서 설계한다는 것은 업무를 간소화하고 직원의 생애 전환을 지원하며, 직원이 정보 및 기술 개발 리소스에 접근할 수 있도록 HR 내부와 외부의 기존 사일로를 깨뜨리는 것을 의미합니다. 생성형 AI를 통해 드디어 HR은 이렇게 고도로 개인화되고 맞춤화된 상호 작용을 확장하는 데 유용한 기술을 갖췄습니다.
종합적인 직원 경험을 제공하기 위한 전환에는 HR의 차세대 진화가 포함됩니다. 이는 개인의 복잡성과 역동성, 끊임없이 변화하는 외부 힘의 특성, 이러한 현실을 헤쳐나가는 데 있어 직원 경험이 중요한 역할을 한다는 사실을 인정합니다. 이 모델을 채택하는 기업은 경쟁에 필요한 인재를 유치, 개발, 유지하는 데 있어 유리한 고지를 점령합니다.
AI와 데이터를 윤리적으로 사용하여 인사 부서를 더 효율적으로 만들고 인간적인 느낌을 더하는 방법에 대한 전문가의 이야기를 들어보세요.
IBM Consulting이 AI, 자동화 및 클라우드 기술을 통해 조직이 탁월한 직원 경험을 창출하고 생산성과 만족도를 높일 수 있도록 지원하는 방법을 알아보세요.