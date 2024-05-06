성공적인 임상 연구는 다양한 참가자를 효율적으로 모집하고 유지하는 데 달려 있습니다. 하지만 전 세계 임상시험 전문가들은 이 부분에서 상당한 어려움을 겪고 있습니다. IBM의 임상시험 혁신 시리즈 이번 장에서는 피험자 모집 속도를 높이고 다양성을 보장하며 디지털 발전을 활용하기 위한 주요 전략을 집중 조명합니다. 이러한 요소를 원활하게 통합하는 것은 임상 개발 성공을 위한 필수 요소입니다.
피험자 모집 문제는 임상 실험 종료의 주요 원인입니다. 전체적인 임상시험 종료율은 갈수록 낮아지고 있지만 임상시험 안에서 모집율이 낮은 것은 여전히 가장 흔한 시험 종료 이유입니다. 일반인은 자신이 임상시험에 참여할 수 있다는 사실을 모르는 경우가 많습니다.
이러한 정보 격차는 비주류 집단에서 더 두드러집니다. 임상시험 등록자 대다수는 자료 1에서와 같이, 참여를 지속하기 위해 스스로 동기를 부여한다고 답했습니다. 업계 분석가들은 임상 3상 중퇴율이 20~30%에 달하는 경우도 있다고 보고합니다. 이는 임상시험 관리자와 연구자의 역할을 재정의할 필요성을 강조합니다.
한편 임상시험 연구자의 높은 이직률은 비효율성, 불안정성, 비용 증가의 원인이 되기도 합니다. 자발적으로 보고된 Form FDA 1572 BMIS 데이터베이스를 분석한 결과, 미국과 전 세계에서 연구자 풀의 지속가능성이 떨어질 수 있음이 나타났습니다(자료 2). 특히 미국에 기반을 두지 않은 연구자 중에서는 임상시험을 처음으로 진행하는 연구자 수가 감소했습니다.
마지막으로, 임상시험의 인구통계학적 다양성 부족 문제를 해결하는 것이 중요합니다. 2022년에 FDA 승인을 받은 임상시험 참가자 중 흑인은 10% 미만, 아시아인은 12% 미만, 히스패닉이 13% 미만, 여성이 50% 미만을 차지했습니다(자료 3). 이는 미국의 현재 인구 비율과 상충합니다. 이러한 격차를 인식한 규제 당국은 다양성의 중요성을 강조하고 있습니다.
예를 들어 FDA는 2020년 11월에 'Enhancing the diversity of clinical trial populations'라는 제목의 지침을 발표했습니다. 2022년 4월에는 'Diversity plans to improve enrollment of participants from underrepresented racial and ethnic populations in clinical trials: Guidance for industry'라는 또 다른 지침 초안을 발표하여, 소외된 모집단의 등록을 늘리기 위한 권장 사항을 후원사에 제시했습니다.
임상시험에서 환자가 부족해지고 피험자 모집 속도가 느려지는 주된 이유를 알아봅시다.
프로토콜이 복잡하고 엄격하면 임상시험이 지연되고 환자 참여가 저조해 집니다. 초기 가정이 실제 실행에 반영되도록 하는 것이 가장 중요합니다. 데이터 기반 프로토콜 평가 시대로의 진입: 벤치마킹 도구와 예측 모델링을 사용하여 프로토콜의 복잡성을 측정하고 적격 환자 수를 예측한 다음, 프로토콜 조정에 대한 정보를 제공합니다.
프로토콜 복잡성 등급을 통해 과거 임상시험 데이터를 자세히 살펴보면, 특히 환자 중심 요소에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 프로토콜 설계에서 주목할 주요 측면에는 임상시험용 제품의 특성, 연구 설계, 평가변수 정의, 적격성 기준, 행정적 부담, 중복 프로세스 존재 여부, 환자의 참여를 위해 투자해야 하는 시간이 포함됩니다. 이 차원을 이해하면 피험자 모집에 대한 관점이 더욱 명확해집니다. 평가판 프로토콜을 개선하는 것은 일회성 활동이 아닙니다. 이는 미래의(보다 효과적인) 임상시험 설계를 형성하기 위해 과거의 교훈을 바탕으로 진화하는 다학제적 탐구 활동입니다.
과거의 프로토콜 데이터를 학습하고 종합적으로 생성된 시나리오 이벤트를 사용하여 포함 및 제외 기준을 최적화하면 시험을 효율적으로 설계할 수 있습니다. 프로토콜은 이러한 기준을 미세 조정해서 표적화되고 관련성이 높은 환자 그룹을 끌어들이며, 피험자 모집 속도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
환자는 본인이 가입 기준에 정확하게 부합할수록 가입 의향이 높아집니다. FDA의 2020년 지침은 자격 기준을 확대하고 불필요한 예외를 줄이는 데 중점을 두었습니다. 자격 기준을 넓히면 피험자 모집이 간소화되고 다양성이 촉진되어, 임상시험이 한층 포괄적, 포용적으로 이루어질 수 있습니다.
최근 발전을 거듭하고 있는 대규모 언어 모델(LLM)은 프로토콜 설계 프로세스를 크게 가속화할 잠재력을 지녔습니다. 현재의 노동 집약적인 수동 방식은 결과의 적시성, 정확성 및 유효성을 손상시킬 수 있습니다. LLM은 포함 및 제외 기준 안에서 개체들이 가지는 의미론적 관계에 대한 이해가 뛰어납니다. 또한 임상시험에 적합한 환자를 식별하는 프로세스를 자동화하여 임상시험 시작 프로세스를 가속화하는 기능을 보유하고 있습니다.
또한 생성적 적대 신경망(GAN)을 사용하여 실제 피험자 모집 상황을 모사해서 프로토콜 설계를 최적화할 수 있습니다. 이러한 기술 발전은 프로토콜 설계를 크게 개선하여 궁극적으로 환자 등록을 늘릴 수 있습니다.
분산형 임상시험(DCT)은 환자의 임상 연구 참여에 있어 기존의 장벽을 허물고 있다는 점에서 주목을 받고 있습니다. DCT는 지리적 제한을 제거하고 접근성을 높이며 참가자 기반을 확대함으로써 피험자 모집 및 유지를 개선할 뿐만 아니라 다양성을 촉진하여 소외된 지역 사회의 참가자를 환영합니다.
FDA는 2023년 5월 초안 지침에서 DCT의 의약품, 생물학적 제제 및 의료기기 전반에 걸쳐 도입을 지지하면서 환자의 편의성 향상, 돌봄 제공자 부담 감소, 다양한 인구 집단에 대한 접근성 확대, 시험 생산성 증대, 희귀 또는 이동성 제한 환자 집단에 대한 연구 지원 등의 장점을 강조했습니다.
DCT의 핵심은 디지털 상황 기술과 소프트웨어입니다. 2020년부터 2021년까지 주로 계약 연구 조직을 중심으로 전자 환자 보고 결과(ePRO), 전자 임상 결과 평가(eCOA), 전자 동의서(eConsent) 배포가 증가한 것은 이러한 변화를 잘 보여줍니다.
원격 의료, 활동 추적기, 혈압 모니터, 기타 디지털 도구를 통한 실시간 모니터링은 이제 많은 치료 영역에서 보편화되었습니다. 증강 현실(AR)과 가상 현실(VR) 장치의 역할이 점점 커지고 있으며 DCT에 통합될 수 있습니다. 이렇게 빠른 기술 발전으로 임상시험 패러다임이 혁신적으로 변화하고 있습니다.
디지털 의료 기술과 소프트웨어는 임상시험의 접근성과 효율성을 향상시키는 데 그치지 않고 디지털 행동 데이터의 영역으로 나아가는 길을 열어줍니다. 이 방대한 데이터 세트는 환자 행동에 대한 인사이트를 제공할 수 있습니다. 웨어러블 기기 한 대가 각 환자에 대해 하루에 1억 2천만 개의 데이터 포인트를 수집하는 경우도 있습니다. 이렇게 방대한 분량의 일일 행동 데이터를 활용하면 환자 각각을 포괄적으로 이해해서 개인화된 방식으로 참여를 촉진할 수 있습니다.
환자 중심 치료로의 전환은 임상시험 피험자 모집과 유지에 도움이 됩니다. 또한 기존의 현장 중심 모델을 벗어나, 임상시험에서 전국적인 데이터를 활용하여 소외된 모집단을 정확히 찾아내 임상시험 집단 내 다양성을 높일 수 있습니다.
지역사회에서 활동하는 주치의와 제휴를 맺으면 임상시험 참여율을 획기적으로 높일 수 있습니다. 1차 진료 제공자는 환자와 오랜 관계를 맺으면서 환자 이력을 심층적으로 이해하여 방대하고 다양한 임상시험 참가 가능 대상을 확보할 기회를 제공합니다. 환자와 1차 의료 팀의 신뢰 관계는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.
신뢰하는 의사의 긍정적 반응은 환자의 임상시험 참여 결정에 큰 영향을 미쳐 등록 수를 크게 높일 수 있습니다. 1차 의료진을 참여시키면 피험자 모집율이 높아지는 것은 물론 시험의 전반적인 질이 향상됩니다.
주치의는 정형 및 비정형 정보, 의료 이미지와 영상을 비롯해 환자의 방대한 의료 데이터에 접근할 수 있습니다. 머신 러닝과 심층 신경망 모델은 이 데이터를 효과적으로 분석하여 패턴, 상관 관계와 연관성을 식별할 수 있으며, 이는 환자의 고유한 특성을 이해하는 데 특히 유용합니다.
컨볼루션 신경망 모델과 같은 컴퓨터 비전 모델은 의사가 2D 및 3D 의료 이미지에서 질병을 감지하고 분류하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 최근 개발된 컴퓨팅 비전 파운데이션 모델은 이미지 분류 작업의 정확도를 크게 향상시켰습니다.
인공지능(AI)과 1차 의료의 결합은 임상시험 영역에 상당한 이점을 제공합니다. 주치의는 다양한 환자 데이터 형식에서 인사이트를 도출함으로써 환자의 상태를 더 깊이 이해할 수 있습니다. 이러한 의학적 인사이트는 실제 환자 경험에 더 가깝게 부합하도록 임상시험 프로토콜을 개선하고 환자 안전을 지속적으로 감독하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 환자가 의사의 지속적인 치료 하에 임상시험에 참여하면 지속적인 참여 가능성이 높아져 결과적으로 이탈률이 감소합니다.
2020년 Health Information National Trends Survey 데이터에 따르면, 설문조사에 참여한 미국 성인 3772명 중 41.3%가 임상시험에 대해 모른다고 답했습니다. 임상시험에 대한 인식을 높이려면 SNS 홍보, 주요 오피니언 리더와의 소통, 잠재 환자와의 정보 격차 해소를 위한 영향력 있는 캠페인 등을 동원해 표적화된 마케팅을 추진해야 합니다.
지난 10년간의 연구는 특히 소외된 집단에서 임상 연구 참여를 결정하는 데 있어 신뢰의 역할이 크다는 것을 강조합니다. 중요한 인사이트를 보면 신뢰 또는 신뢰 부족이 참여를 결정하는 주된 요인이라는 사실을 알 수 있습니다. 신뢰와 관련해 일반적으로 볼 수 있는 우려는 잘못된 치료, 착취, 의도하지 않은 결과에 대한 두려움이 있습니다.
효과가 입증된 세 가지 전술을 알아봅시다.
예리한 맞춤형 마케팅 접근 방식은 임상시험의 가시성을 높입니다. 또한 신뢰는 참여 결정에 영향을 미치는 필수 요소이므로 신뢰 요소를 구축하는 것이 중요합니다. 나열된 전략은 잠재적 참여자들 사이에서 임상시험의 인지도를 높이고 신뢰를 구축하는 데 중요한 역할을 합니다.
바이오제약 운영에 AI 지원 기능을 통합하면 임상시험 장소 선택을 혁신하고 확장 가능한 AI 전문 지식을 촉진하며 비용 효율성을 보장할 수 있습니다. AI 알고리즘은 복잡한 피험자 모집 데이터를 분석하여 기존 방식을 지속적으로 능가하여 연구, 적응증, 국가별 참가 등록에 대한 정확한 예측을 보장합니다. AI는 등록률을 정확하게 예측함으로써 재정적 위험을 최소화하고 등록 전략을 개선하며 잠재적인 차질과 지연 발생을 방지하기 위한 예산 편성을 지원할 수 있습니다.
또한 현장의 성과에 대한 즉각적인 인사이트를 확보하여 관계자들에게 등록 역학에 대한 정보를 제공하고 병목 현상 발생 가능성을 신속하게 파악하며 민첩한 의사 결정과 필요한 조정을 위한 기반을 마련합니다. AI 자동화는 실시간 사이트 성능 추적을 실현하고 프롬프트 알림을 전송하며 보고를 간소화하는 데 도움이 됩니다.
또한 차선책 메커니즘은 현장 성과 향상에 가장 영향력 있는 조치에 대한 실시간 권장 사항을 제공할 수 있습니다. 이러한 민첩성은 중단 없는 임상시험을 보장하고 중단률을 줄이며 관계자들이 예상치 못한 문제를 능숙하게 헤쳐나갈 수 있도록 지원합니다.
복잡한 임상시험 환경에서는 피험자 모집과 유지라는 이중 과제가 지속되면서 제약 발전에 심각한 장애물이 되는 경우가 많습니다. 그러나 AI 기술을 전략적으로 수용하면 이 실정을 종합적으로 바꿀 수 있습니다. IBM은 제약 사업에 AI를 도입하는 데 앞장서면서 이 분야를 발전시키기 위해 노력하고 있습니다.
프로토콜 맞춤 설계, 시험 모델 분산, 1차 진료와의 다양한 협업, 전략적 마케팅, 예측 엔진의 정밀도 향상을 통해 우리는 이러한 장벽을 뛰어넘을 수 있습니다.
임상시험의 속도, 다양성, 강건성을 높이려는 노력은 단순한 열망이 아니라 달성 가능한 현실입니다. 전 세계 임상 전문가들이 도구와 인사이트를 보유하고 있으며, 이제 이를 효과적으로 활용할 시간입니다. 연구 개발의 세계를 혁신할 준비가 되었다면, 혁신은 기술에만 국한되지 않는다는 점을 기억하세요. 모든 가용 자원을 동원해 새로운 임상의 시대를 열어야 합니다.