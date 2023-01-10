현대 의료 시스템은 모든 환자에게 동등하게 서비스를 제공하지 않습니다. 사실 동등하다고 보기에는 턱없이 부족합니다. 건강 결과의 상당한 격차는 수십 년 동안 인식되고 지속되어 왔습니다. 원인은 복잡하며, 해결책에는 정치적, 사회적, 교육적 변화가 수반되지만 일부 요인은 임상 시험의 다양성을 보장하기 위해 인공 지능을 적용하면 즉시 해결할 수 있습니다.

임상 시험 대상자의 다양성 부족으로 인해 질병, 예방 요인 및 치료 효과에 대한 이해의 격차가 발생하고 있습니다. 다양성 요소에는 성별, 연령층, 인종, 민족, 유전적 프로필, 장애, 사회경제적 배경 및 라이프스타일 조건이 포함됩니다. FDA 안전 및 혁신법 실행 계획(ibm.com 외부 링크)에서는 “임상 연구에 다양한 집단이 포함될 때 의료 제품은 모든 사람에게 더 안전하고 효과적”이라고 간결하게 설명합니다. 그러나 재정적 장벽, 인식 부족, 시험 장소에 대한 접근성 부족으로 인해 특정 인구 집단은 임상 시험에서 과소대표되고 있습니다. 이러한 요인 외에도 취약 계층이나 소수 집단에서 시험 참가자를 모집할 때 신뢰, 투명성, 동의 문제는 지속적인 과제입니다.

이러한 불균형은 윤리적, 사회학적, 경제적 결과도 초래합니다. 미국 국립과학, 공학, 의학 아카데미(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)의 2022년 8월 보고서(ibm.com 외부 링크)에 따르면, 임상 시험에서 대표성이 낮은 집단의 기대 수명 감소, 장애 없는 삶의 기간 단축, 근로 연수 감소로 인해 향후 25년간 수천억 달러의 손실이 발생할 것으로 예상됩니다.

미국에서는 임상 시험의 다양성이 법적 의무사항입니다. FDA 소수자 건강 및 건강 형평성 사무소는 임상 시험에 대한 광범위한 지침과 자료를 제공하며, 최근 소외 계층의 참여를 개선하기 위한 가이드라인을 제공했습니다.

도덕적, 과학적, 재정적 관점에서 보다 다양하고 포용적인 임상 시험을 설계하는 것은 생명 과학 산업에서 점점 더 중요한 목표가 되고 있습니다. 머신 러닝과 인공 지능(AI)을 활용한 데이터 기반 접근 방식은 이러한 노력에 도움이 될 수 있습니다.

기회

생명과학 기업들은 FDA 규정에 따라 연령층, 성별, 인종 및 민족과 같은 인구 통계학적 특성에 따른 신약의 효과성을 제시해야 합니다. 향후 수십 년간 FDA는 질병과 치료 반응에 영향을 미치는 유전적, 생물학적 영향에도 점점 더 주목할 것입니다. 2013년 FDA 보고서에 요약된 바와 같이, "질병 및 치료 반응의 기반이 되는 특정 유전적 변수에 대한 과학적 이해의 진보는 개인 맞춤형 의학을 통해 개인 또는 집단에 맞춤화된 치료라는 궁극적 목표로 나아가면서 현대 의약품 개발의 핵심 초점으로 부상하고 있습니다."

인구통계학적 및 유전적 데이터 외에도 전자 의료 기록(EMR) 데이터, 청구 데이터, 과학 문헌 및 과거 임상 시험 데이터 등 분석할 수 있는 방대한 양의 데이터가 존재합니다.

클라우드 기반의 고급 분석, 머신 러닝, AI를 활용함으로써 조직은 이제 다음과 같은 강력한 방법을 확보했습니다.

환자 인구통계, 유전적 프로필 및 기타 환자 데이터로 구성된 방대하고 복잡하며 다양한 데이터 세트를 구축

소외된 하위 집단에 대한 이해

다양한 인구를 포괄하는 모델 구축

임상 시험 모집 과정의 다양성 격차 해소

FDA 지침 및 규정에 부합하는 데이터 추적성 및 투명성 확보

임상 시험 시작은 다음 네 단계로 구성됩니다.

질병 특성 파악 기존 환자 데이터 수집 및 분석 환자 선정 모델 구축 참가자 모집

두 번째와 세 번째 단계에서 다양성 격차를 해결하면 연구자들이 약물 또는 생물학적 제제의 작용 방식을 더 잘 이해하고, 임상 시험 승인 시간을 단축하고, 환자의 시험 수용성을 높이고, 의료 제품 및 비즈니스 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.

다양성을 위한 데이터 기반 프레임워크

다양성 격차를 이해하는 데 도움이 되는 몇 가지 사례를 소개합니다. 히스패닉/라틴계 환자는 전체 인구의 18.5%를 차지하지만 일반적인 임상 시험 참여자의 1%(ibm.com 외부 링크)에 불과합니다. 아프리카계 미국인/흑인 환자는 전체 인구의 13.4%를 차지하지만 일반적인 임상 시험 참여자의 5%에 불과합니다. 2011년부터 2020년까지 백신 임상 시험의 60%(ibm.com 외부 링크)는 미국 인구의 16%가 65세 이상임에도 불구하고 65세 이상 환자가 포함되지 않았습니다. 이와 같은 다양성 격차를 해소하기 위해서는 임상 시험 모집 과정에서 소외된 집단을 포함시키는 것이 중요합니다.

모집까지 이어지는 단계에 대해 위에 나열된 모든 데이터 소스를 평가할 수 있습니다. 질병이나 상태에 따라 어떤 다양성 매개변수를 적용할 수 있는지, 어떤 데이터 소스가 관련성이 있는지 평가할 수 있습니다. 이를 바탕으로 임상 시험 설계팀은 환자 적격성 기준을 정의하거나, 추가 사이트로 시험을 확장하여 시험 설계 및 계획 단계에서 모든 모집단이 적절하게 대표되도록 할 수 있습니다.

IBM이 도울 수 있는 방법

임상 시험의 다양성을 효과적으로 지원하기 위해 IBM은 데이터 관리, 클라우드 기반 AI 및 고급 분석 수행, ML Ops 프레임워크 구축 등 다양한 솔루션을 보유하고 있습니다. 이는 임상 시험 설계자가 데이터를 프로비저닝하고 준비하며, 환자 데이터의 다양한 측면을 통합하고, 다양성 매개변수를 식별하며, 모델링의 편향을 제거하는 데 도움을 줍니다. 이는 임상 시험 포함 및 제외 기준을 더 잘 정의함으로써 환자 선정 및 모집을 최적화하는 AI 지원 프로세스를 통해 이루어집니다.

이 프로세스는 추적 가능하고 공정하기 때문에 시험 참여자 모집을 위한 견고한 선정 프로세스를 제공합니다. 생명과학 기업들이 이러한 프레임워크를 도입하면 임상 시험이 다양한 모집단을 보유하고 있다는 신뢰를 구축할 수 있으며, 이는 제품에 대한 신뢰로 이어집니다. 또한 이러한 프로세스는 의료 종사자가 질병을 치료하기에는 너무 늦을 수 있는 임시방편에 대응하기보다는 제품이 특정 인구 집단에 미칠 수 있는 영향을 더 잘 이해하고 예측하는 데 도움이 됩니다.

요약

IBM의 솔루션 및 컨설팅 서비스는 추가 데이터 소스를 활용하고 더 관련성 높은 다양성 매개변수를 식별하여 임상 시험 포함 및 제외 기준을 재검토하고 최적화할 수 있도록 지원합니다. 이러한 솔루션은 환자 선정 프로세스가 질병 유병률을 정확하게 반영하는지 판단하고 임상 시험 모집을 개선하는 데도 도움이 됩니다. 머신 러닝과 AI를 활용하면 이러한 프로세스를 간소화된 자동화 워크플로의 일환으로 다양한 임상 시험 및 모집단에 걸쳐 쉽게 확장할 수 있습니다.

이러한 솔루션은 생명과학 기업이 지금까지 임상 시험에서 소외되어 온 집단과 신뢰를 쌓고 건강 결과를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.