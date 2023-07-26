태그
AI가 기업의 지속가능성 목표 달성을 지원하는 방법

ChatGPT와 같은 AI 툴이 화제를 모으고 있지만, 기업을 위해 특별히 설계된 다른 AI 기술과 툴도 조용히 회사가 지속가능성 목표를 달성하는 데 도움을 주고 있습니다. 클래식 AI는 오늘날 이미 다양한 사용 사례에서 널리 사용되고 있으며, 생성형 AI는 새로운 종류의 사용 사례를 해결하기 위해 빠르게 발전하고 있습니다.

저는 이전에 고객의 AI 구현을 지원하는 기술 팀을 이끌었습니다. 전문 기술 서비스 조직인 Expert Labs에서 지속가능성 분야의 리더로 일하기 시작했을 때, 에너지 효율성, 탈탄소화, 그리고 폐기물 감소를 도와줄 수 있는 AI의 잠재력을 보았습니다. 폐기물 관리, 최적화, 에너지 절감, ESG 보고 분야에서 현재 및 새롭게 떠오르는 AI 사용 사례를 살펴보세요.

AI가 오늘날 기업의 지속가능성 여정을 가속화하는 데 어떻게 도움이 되는가

  • 자산 관리: 유틸리티 인프라 시설이든 공장 바닥 기계이든 관계없이 적시에 개입하면 자산의 수명을 연장할 수 있습니다. 매립지로 보내지는 폐기물의 양과 대체품 제작이 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. AI 솔루션은 자산 성능 데이터를 수집하여 머신 러닝 모델에 입력하는 방식으로 작동하며, 이를 통해 자산 상태와 고장 위험을 예측할 수 있습니다.
  • 재고 관리: 운송에는 에너지가 사용됩니다. 또한 부패하기 쉬운 상품은 운송 및 스토리지 중에 냉장 보관해야 할 수도 있습니다. 재고 최적화는 고객 수요를 충족하는 동시에 충분한 재고를 확보하는 데 중요합니다. 동시에 재고 이동 및 보관과 관련된 탄소 발자국을 줄이고자 합니다. AI는 수요 예측, 라스트 마일 배송, 경로 최적화와 같은 측면을 결합하여 이 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
  • 일정 최적화: 이 사용 사례는 재고 관리와 비슷하지만 인재를 적절하게 배치하는 과제를 다룹니다. 예를 들어 자산 유지보수에 대해 생각해 보면, 어떤 기술자가 어디에 있는지, 어디에 있는지, 작업의 우선순위를 어떻게 정해야 하는지에 대한 질문이 생깁니다. 이동을 최소화하는 것이 목적이 아닙니다. 대신 수리 비용이 더 높거나 더 빨리 고장날 수 있는 자산을 우선적으로 수리 하는 것이 좋습니다. AI는 자산 유지보수와 같은 문제를 효율적으로 해결할 수 있습니다.
  • 이상 감지: 일부 제조업체는 불량률 0%라는 목표를 가지고 있습니다. 부품에 결함이 있거나 잘못 조립된 경우 회수 또는 재활용이 불가능할 수 있습니다. 이미지 및 비디오 인식 시스템은 AI를 사용하여 제조의 각 단계를 모니터링하고 가능한 한 일찍 불일치 사항을 포착할 수 있습니다. 낭비되는 재료뿐만 아니라 부품을 재작업하거나 다시 만들어야 할 때 추가 에너지가 소비됩니다. 이 사용 사례는 이전 사례의 정형 데이터에 더해 비정형 이미지 및 비디오 데이터를 처리함으로써 AI가 어떻게 도움을 줄 수 있는지 보여줍니다.
  • 컴퓨팅 최적화: 데이터 센터는 엄청난 양의 전기를 소비합니다. AI를 사용하여 시간 경과에 따른 컴퓨팅 수요를 이해하면 컴퓨팅 및 냉각 리소스 사용을 최적화하는 것이 가능해집니다. 리소스를 수요에 더 가깝게 매칭하면 에너지를 절약하는 데 도움이 됩니다.
다음 단계는 어디인가요?

앞으로 약 1년 동안에는 기업들이 지속가능성 목표를 달성하기 위해 새로운 종류의 사용 사례를 지원하는 생성형 AI 애플리케이션을 배포하는 것을 볼 수 있을 것으로 예상합니다. 일부 기업에서는 이미 이러한 작업을 진행 중입니다.

그 중 첫 번째는 지능형 문서 이해를 사용하여 지속가능성 정보를 처리하는 것입니다. 기업은 여러 가지 프레임워크를 사용하여 표준화된 방식으로 환경에 미치는 영향을 보고합니다. 관련 정보를 수집하고 ESG 보고서를 작성하는 것은 시간이 많이 걸리는 과정입니다. 생성형 AI 소프트웨어는 공급업체 시스템을 포함한 다양한 비즈니스 시스템에서 텍스트 정보를 검색 및 요약하고 이를 보고 프레임워크에 매핑하며 사람이 검토할 수 있는 옵션을 제공합니다.

반면, AI는 환경, 사회 및 기업 지배구조(ESG) 보고서에 이미 수집된 정보 처리를 간소화합니다. 기업은 구매 주문 정보를 공급업체의 ESG 보고서와 결합할 수 있습니다. 예를 들어 공급업체 매출의 절반을 책임지고 있는 경우 해당 공급업체의 ESG 보고서를 사용하여 범위 3 배출량에 대한 책임을 추정할 수 있습니다.

녹색 금융에 관심이 있는 투자자를 위해 AI는 ESG 보고서를 대량으로 처리하여 환경 태세가 더 강한 기업의 추천 후보 목록을 만들 수 있습니다. 고급 사용 사례에서 기업의 지속가능성 정책에 따라 미세 조정된 생성형 AI 모델은 공급업체 선정과 같은 활동을 위한 어드바이저 지속가능성 애플리케이션을 강화할 수 있습니다.

도메인별 데이터로 미세 조정된 기초 대규모 언어 모델(LLM)은 이러한 애플리케이션에서 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다.

지리공간 데이터를 활용한 파운데이션 모델 역시 내년쯤에 주목을 받을 가능성이 높습니다. 이러한 모델은 홍수 지역, 산불 및 기타 기후 위험을 예측하는 데 유용합니다. 농업, 소매, 유틸리티, 금융 서비스 등의 부문에 종사하는 기업은 이러한 모델을 위험 평가 및 완화에 사용할 수 있습니다.

기업이 이러한 새로운 사용 사례에서 생성형 AI를 채택함에 따라 잠재적인 개인정보 보호 문제부터 사실성 부족에 이르기까지 새로운 위험에도 주의를 기울여야 합니다. 책임 있는 AI 접근 방식과 AI 거버넌스 프레임워크는 클래식 AI와 생성형 AI를 책임감 있게 활용하기 위한 안전장치를 마련하는 데 모두 필요합니다.

지속가능성 목표와 다른 사업 목표는 서로 밀접하게 관련되어 있습니다. 이러한 사용 사례 중 다수는 지속가능성과 비용 사이에 밀접한 관계가 있습니다. 에너지를 줄이고, 낭비를 피하고, 자원을 최적화하면 환경적 이점뿐만 아니라 재정적 이점도 있습니다. 기업은 지속가능성 애플리케이션을 사용하여 지속가능성 목표에 부합하는 의사 결정을 더 쉽게 내릴 수 있습니다.

 

작성자

John J Thomas

Vice President & Distinguished Engineer

IBM Expert Labs
