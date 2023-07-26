앞으로 약 1년 동안에는 기업들이 지속가능성 목표를 달성하기 위해 새로운 종류의 사용 사례를 지원하는 생성형 AI 애플리케이션을 배포하는 것을 볼 수 있을 것으로 예상합니다. 일부 기업에서는 이미 이러한 작업을 진행 중입니다.

그 중 첫 번째는 지능형 문서 이해를 사용하여 지속가능성 정보를 처리하는 것입니다. 기업은 여러 가지 프레임워크를 사용하여 표준화된 방식으로 환경에 미치는 영향을 보고합니다. 관련 정보를 수집하고 ESG 보고서를 작성하는 것은 시간이 많이 걸리는 과정입니다. 생성형 AI 소프트웨어는 공급업체 시스템을 포함한 다양한 비즈니스 시스템에서 텍스트 정보를 검색 및 요약하고 이를 보고 프레임워크에 매핑하며 사람이 검토할 수 있는 옵션을 제공합니다.

반면, AI는 환경, 사회 및 기업 지배구조(ESG) 보고서에 이미 수집된 정보 처리를 간소화합니다. 기업은 구매 주문 정보를 공급업체의 ESG 보고서와 결합할 수 있습니다. 예를 들어 공급업체 매출의 절반을 책임지고 있는 경우 해당 공급업체의 ESG 보고서를 사용하여 범위 3 배출량에 대한 책임을 추정할 수 있습니다.

녹색 금융에 관심이 있는 투자자를 위해 AI는 ESG 보고서를 대량으로 처리하여 환경 태세가 더 강한 기업의 추천 후보 목록을 만들 수 있습니다. 고급 사용 사례에서 기업의 지속가능성 정책에 따라 미세 조정된 생성형 AI 모델은 공급업체 선정과 같은 활동을 위한 어드바이저 지속가능성 애플리케이션을 강화할 수 있습니다.

도메인별 데이터로 미세 조정된 기초 대규모 언어 모델(LLM)은 이러한 애플리케이션에서 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다.

지리공간 데이터를 활용한 파운데이션 모델 역시 내년쯤에 주목을 받을 가능성이 높습니다. 이러한 모델은 홍수 지역, 산불 및 기타 기후 위험을 예측하는 데 유용합니다. 농업, 소매, 유틸리티, 금융 서비스 등의 부문에 종사하는 기업은 이러한 모델을 위험 평가 및 완화에 사용할 수 있습니다.

기업이 이러한 새로운 사용 사례에서 생성형 AI를 채택함에 따라 잠재적인 개인정보 보호 문제부터 사실성 부족에 이르기까지 새로운 위험에도 주의를 기울여야 합니다. 책임 있는 AI 접근 방식과 AI 거버넌스 프레임워크는 클래식 AI와 생성형 AI를 책임감 있게 활용하기 위한 안전장치를 마련하는 데 모두 필요합니다.

지속가능성 목표와 다른 사업 목표는 서로 밀접하게 관련되어 있습니다. 이러한 사용 사례 중 다수는 지속가능성과 비용 사이에 밀접한 관계가 있습니다. 에너지를 줄이고, 낭비를 피하고, 자원을 최적화하면 환경적 이점뿐만 아니라 재정적 이점도 있습니다. 기업은 지속가능성 애플리케이션을 사용하여 지속가능성 목표에 부합하는 의사 결정을 더 쉽게 내릴 수 있습니다.