AI 기반 자산 관리는 자산 관리자, 운영 관리자 및 유지 관리 팀이 운영을 유지하는 방식을 혁신하고 있습니다.
AI 기반 자산 관리는 포트폴리오 관리, 자산 관리, 위험 관리, 투자 관리 및 규정 준수 등 다양한 분야를 포괄합니다. AI 기반 자산 관리 솔루션은 부동산 및 시설, 제조, 재생 에너지, IT 자산, 디지털 자산 등 다양한 자산 포트폴리오에 적용할 수 있습니다. 자산 관리는 금융 서비스 분야를 의미할 수도 있고 기업의 운영 측면을 의미할 수도 있습니다. 이 문서에서는 중요한 물리적 장비와 인프라를 대상으로 하는 AI 자산 관리를 다룹니다.
통합 자산 및 시설 관리 솔루션은 기존 AI와 자산 관리를 위한 생성형 AI를 결합하여 워크플로를 최적화하고, 자산 추적을 자동화하며, 인력 부족 문제를 완화하고 있습니다. 이러한 파운데이션 모델은 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 구축되며 방대한 양의 데이터를 학습합니다.
이러한 기술은 조직이 정기 유지 관리나 사후 대응형 유지 관리에서 벗어나 지속적이고 데이터 기반의 자산 관리 체계로 전환하도록 지원합니다. 조직은 예측 분석과 실시간 성능 모니터링을 통해 자산 가치를 극대화할 수 있습니다.
물리적 자산을 위한 지능형 AI 시스템은 조직의 비즈니스 운영 방식을 근본적으로 변화시키고 있으며, 최고경영자(CEO)가 운영 효율성과 신뢰성을 높일 수 있도록 지원합니다.
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현대 기업은 더욱 복잡해지는 운영 환경, 막대한 비용이 드는 계획되지 않은 가동 중단, 그리고 빅데이터라는 과제에 직면해 있습니다. 급변하는 시장 상황과 예측하기 어려운 시장 동향으로 인해 조직은 장기적인 계획을 수립하기가 어려워지고 있습니다. AI 기반 솔루션은 자산 무결성 관리(AIM)와 자산 추적 같은 중요한 프로세스를 강화하여 이러한 과제가 운영상의 문제로 이어지기 전에 완화하고 예방할 수 있도록 지원합니다.
최근 들어 AI 플랫폼의 가치를 인식하는 조직이 점점 더 늘어나고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 보고서에 따르면 경영진의 71%는 생성형 AI가 자산 관리 방식을 근본적으로 바꿀 것이라고 답했습니다. 또한 72%는 생성형 AI가 기업에서 물리적 자산 관리의 전략적 가치를 높인다고 응답했습니다.
모든 산업에서 장비 고장은 팀이 직면할 수 있는 가장 큰 운영상의 장애 요인이자 비용이 많이 드는 문제 중 하나입니다. AI 모델은 예측 유지 관리와 잠재적인 장애 예측을 수행하여 장비 고장을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
최신 운영 장비는 유지 관리 팀이 처리할 수 있는 양보다 훨씬 많은 센서 데이터를 생성합니다. AI 자산 관리 솔루션은 데이터 처리를 간소화하고 이를 활용해 보다 전략적인 의사 결정과 더 현명한 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
그 밖의 과제로는 노후화된 인프라와 숙련된 인력이 퇴직하면서 발생하는 조직 내 지식의 공백이 있습니다. AI 툴은 이러한 공백을 해소하고 축적된 지식을 조직 전반에 확장하여 활용할 수 있는 확장 가능한 기술을 제공합니다.
AI 자산 관리는 여러 핵심 단계와 이를 지원하는 핵심 AI 기술로 이루어집니다.
사물인터넷(IoT) 장치, 센서 및 드론은 지속적으로 방대한 양의 데이터를 생성합니다. 이러한 데이터는 이후의 모든 기능이 의존하는 기반이 되므로 자산 성능 관리 프로세스에서 매우 중요한 역할을 합니다.
센서 종류에 따라 진동, 온도, 압력, 음향 및 유체 수위 등 서로 다른 유형의 데이터를 수집합니다. 센서 데이터가 자산 관리 프로세스의 입력 계층 역할을 한다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. AI의 출력 품질은 정확하고 지속적으로 수집되는 데이터에 직접적으로 좌우됩니다.
머신 러닝(ML) 모델은 과거 데이터를 학습하여 정상 상태의 기준을 파악하고, 새롭게 들어오는 데이터에서 이상 징후를 지속적으로 탐지합니다.
전사적 자산 관리(EAM) 플랫폼은 AI와 ML을 기본적으로 통합하여 숨겨진 문제를 식별하고 계획되지 않은 가동 중단이 발생하기 전에 이상 징후를 탐지합니다. 즉, ML은 각 장비에 지속적으로 상태를 모니터링하는 기능을 제공하며, 자산의 작동 특성을 학습해 이상 여부를 감지합니다.
머신 러닝과 마찬가지로 예측 분석은 과거 데이터와 실시간 데이터를 활용하여 자산이나 구성 요소의 성능 저하 또는 고장 시점을 예측합니다.
예측 분석은 AI 알고리즘을 사용해 데이터를 분석하고 구성 요소의 잔여 수명을 계산하며, 필요에 따라 목표에 맞는 유지 관리 일정을 수립합니다. 이러한 수준의 인사이트를 통해 유지 관리 팀은 고정된 일정에 의존하지 않고 실제 자산 상태를 기준으로 유지 관리 작업을 계획할 수 있습니다.
자연어 처리(NLP)는 유지 관리 로그, 기술자 메모, 작업 지시서, 고장 기록과 같은 비정형 데이터를 읽고 해석합니다. 이 기술은 수천 개의 텍스트 기록에서 패턴을 찾아내고, 그렇지 않으면 발견되지 않았을 인사이트를 도출할 수 있습니다.
AI와 NLP를 도입하면 사용자는 수리 이력을 손쉽게 검색하고 적절한 해결 방법을 추천받을 수 있습니다.
생성형 AI는 자산 관리 팀의 일상적인 업무와 워크플로를 지원합니다. 생성형 AI는 예측보다는 작업 지시서나 유지 관리 보고서와 같은 새로운 콘텐츠를 생성하는 데 중점을 둡니다.
이 기술은 자산 관리자가 AI가 생성한 인사이트를 더 신속하게 활용하도록 지원하고 관리 업무 부담을 줄여줍니다. 생성형 AI는 사람의 판단이나 전문성을 대체하기 위한 것이 아니라, 실제 유지 관리 작업에 방해가 되는 정보 수집과 반복적인 커뮤니케이션 업무를 대신 처리합니다.
에이전틱 AI는 앞으로 활용이 확대될 것으로 기대되지만, 아직 자산 관리 분야에서는 주류 기술이 아닙니다.
자산 관리자는 자산 관리 전반에 걸쳐 AI를 활용하여 업무를 자동화하고 장애를 예측합니다. 반면 에이전틱 AI는 처음부터 끝까지 일련의 작업을 자율적으로 수행할 수 있는 완전한 AI 시스템입니다. 다만 이러한 AI 애플리케이션도 중요한 의사 결정에는 사람의 감독과 최종 승인이 여전히 필요합니다.
운영 및 유지 관리 팀은 워크플로 전반에서 AI 자산 관리의 이점을 활용할 수 있습니다. 대표적인 실제 활용 사례로는 업무 자동화, 예산 배분 및 자산 투자 계획 등이 있습니다.
AI 자산 관리는 다양한 팀과 산업 분야에 적용할 수 있습니다. 활용 방식은 조직의 목표와 목적에 따라 달라집니다.
AI 기반 자산 관리는 조직 내외의 다양한 이해관계자에게 도움이 될 수 있습니다. 새로운 기술은 성장과 운영 성과를 위한 새로운 기회를 제공하고 있습니다.
새로운 기술은 큰 기대를 불러일으키지만 기존 자산 관리 프로세스에 AI 시스템을 통합하는 일은 쉽지 않을 수 있습니다.
AI 기반 자산 관리를 도입하려는 조직은 단계적으로 접근하는 것이 좋습니다. 구현 과정은 조직에 따라 다소 다를 수 있지만, 일반적으로 다음 단계를 따르면 AI의 이점을 최대한 활용할 수 있습니다.
자산 자체는 크게 달라지지 않을 수 있지만, 새로운 기술이 자산 관리 분야에 도입되면서 이를 관리하는 방식은 계속 변화하고 있습니다.
조직이 AI, 클라우드 및 데이터 전략을 활용하여 혁신을 주도하고 효율성을 개선하며 미래 성장을 위한 견고한 기반을 구축하는 방법을 살펴보세요.
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