AI 기반 자산 관리는 자산 관리자, 운영 관리자 및 유지 관리 팀이 운영을 유지하는 방식을 혁신하고 있습니다.

AI 기반 자산 관리는 포트폴리오 관리, 자산 관리, 위험 관리, 투자 관리 및 규정 준수 등 다양한 분야를 포괄합니다. AI 기반 자산 관리 솔루션은 부동산 및 시설, 제조, 재생 에너지, IT 자산, 디지털 자산 등 다양한 자산 포트폴리오에 적용할 수 있습니다. 자산 관리는 금융 서비스 분야를 의미할 수도 있고 기업의 운영 측면을 의미할 수도 있습니다. 이 문서에서는 중요한 물리적 장비와 인프라를 대상으로 하는 AI 자산 관리를 다룹니다.

통합 자산 및 시설 관리 솔루션은 기존 AI와 자산 관리를 위한 생성형 AI를 결합하여 워크플로를 최적화하고, 자산 추적을 자동화하며, 인력 부족 문제를 완화하고 있습니다. 이러한 파운데이션 모델은 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 구축되며 방대한 양의 데이터를 학습합니다.

이러한 기술은 조직이 정기 유지 관리나 사후 대응형 유지 관리에서 벗어나 지속적이고 데이터 기반의 자산 관리 체계로 전환하도록 지원합니다. 조직은 예측 분석과 실시간 성능 모니터링을 통해 자산 가치를 극대화할 수 있습니다.

물리적 자산을 위한 지능형 AI 시스템은 조직의 비즈니스 운영 방식을 근본적으로 변화시키고 있으며, 최고경영자(CEO)가 운영 효율성과 신뢰성을 높일 수 있도록 지원합니다.