AIaaS 공급자는 인터넷을 통해 접근할 수 있는 클라우드 플랫폼을 통해 AI 모델, 툴 및 제품을 제공합니다. AIaaS는 서비스형 소프트웨어(SaaS)와 동일한 클라우드 기반 모델에 따라 작동하며, 사용자는 모든 것을 로컬에 호스팅하지 않고도 소프트웨어 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다. Google Workspace, Zoom, Slack은 모두 SaaS 애플리케이션의 예입니다.
AIaaS 공급자는 데이터 센터, 특수 프로세서 및 이를 운영하는 데 필요한 에너지와 같은 AI 워크로드에 필요한 인프라 투자 비용을 부담합니다. 이후 이러한 비용은 고객으로부터의 지불을 통해 회수합니다. 사용자는 필요에 따라 확장하거나 축소할 수 있는 온디맨드 AI 기능을 활용할 수 있습니다.
AIaaS 솔루션은 일반적으로 단일 선불 구매가 아닌 구독형 또는 사용량 기반 요금제로 제공됩니다. AIaaS 플랫폼은 사용자가 고유한 요구에 맞게 맞춤화할 수 있는 사전 학습된 모델을 제공합니다. 사용자는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 또는 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 통해 이러한 모델에 액세스합니다.
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AIaaS는 AI 기술에 중점을 둔다는 점에서 기존의 서비스형 소프트웨어(SaaS)와 차별화됩니다. SaaS 공급자는 일반적으로 특정 비즈니스 프로세스를 관리하고 간소화하는 데 도움이 되는 툴을 제공합니다. 많은 SaaS 공급자들이 자사 제품에 AI 기능을 통합하기 시작했습니다.
많은 SaaS 제품이 API를 제공하거나 AI 기능을 내장하고 있는 반면, AIaaS는 모델, 추론 엔드포인트 또는 학습 파이프라인과 같은 재사용 가능한 AI 기능을 제공합니다. 조직은 이러한 재사용 가능한 AI 기능을 자체 애플리케이션과 서비스에 직접 통합할 수 있습니다.
API와 SDK의 차이는 API가 소프트웨어 시스템이 AI 서비스와 통신하는 방식을 정의하는 반면, SDK는 개발을 단순화하기 위해 API를 라이브러리, 문서 및 툴과 함께 묶는다는 점입니다. 둘 다 개발자가 AI 기반 제품과 워크플로를 구축할 수 있도록 합니다.
API는 AI 기술에 연결되어 데이터 전송을 가능하게 합니다. 사용자는 AI 솔루션에 입력을 보내고 출력을 받습니다. API를 전화 통화에 비유할 수 있습니다.
SDK는 개발자가 자신의 애플리케이션에 AI를 내장할 수 있도록 합니다. 이들은 코드 라이브러리, 문서, 디버거 및 기타 툴로 구성되어 개발자가 자체 AI 애플리케이션을 구축할 수 있도록 합니다. SDK는 조립식 플랫팩 가구에 비유할 수 있습니다.
클라우드 서비스는 “클라우드”라고 불리는 서버에 AI 기반 소프트웨어와 같은 웹사이트, 툴, 제품 및 애플리케이션을 호스팅하는 방식으로 작동합니다. 클라우드 컴퓨팅 공급자는 원격 호스팅 시설에서 인터넷을 통해 데이터 저장 및 웹 호스팅과 같은 클라우드 기반 서비스를 제공합니다. Apple의 iCloud 서비스는 클라우드 기반 스토리지 및 데이터 액세스의 예입니다.
주요 클라우드 서비스 공급자에는 Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure 및 Google Cloud Platform(GCP)이 포함됩니다. 이 세 회사는 모두 클라우드 기반 AI 플랫폼을 출시했습니다. Amazon SageMaker 및 Bedrock, Azure AI, Google Cloud AI입니다. 모델 배포는 클라우드에서 이루어지며, 사용자는 원격으로 서비스에 액세스합니다.
AIaaS는 다음과 같은 다양한 AI 기반 툴과 기능을 포함합니다.
자연어 처리는 컴퓨터가 인간의 언어를 다룰 수 있도록 하는 AI 기술입니다. 이에는 두 가지 하위 분야가 포함됩니다. 자연어 이해(NLU)와 자연어 생성(NLG)입니다. NLU는 컴퓨터가 인간의 언어를 이해할 수 있도록 하며, NLG는 컴퓨터가 인간의 언어로 사용자에게 다시 소통할 수 있도록 합니다. 대화형 AI는 자연어 상호작용을 구현한 AI입니다.
챗봇(예: 고객 서비스 봇)과 가상 에이전트는 NLP의 대표적인 AIaaS 구현 사례입니다. AIaaS 컨텍스트에서 가상 에이전트는 일반적으로 사람이 아닌 AI 기반 시스템을 의미합니다. 예를 들어 기업은 고객 서비스용 AI 에이전트를 활용하여 사람의 개입이 필요 없는 단순한 고객 상호작용을 처리할 수 있습니다.
NLP는 Apple의 Siri 및 Amazon의 Alexa와 같은 음성 비서가 음성 상호작용을 처리할 수 있도록 하는 음성 인식 기술에도 사용됩니다.
머신 러닝(ML)은 데이터 세트에서 패턴을 식별하거나 “학습”하기 위해 AI 알고리즘을 사용하는 광범위한 컴퓨터 과학 분야입니다. ML 프레임워크는 머신 러닝 모델을 구축, 학습 및 배포하기 위한 라이브러리, 툴 및 추상화를 제공하며, 경우에 따라 노코드 또는 로우코드 인터페이스를 포함합니다.
ML은 현대 AI 애플리케이션의 핵심을 이루며, 대부분의 AIaaS 서비스는 ML 모델을 중심으로 작동합니다. 딥 러닝은 인간의 뇌 구조를 모방한 ML 모델 아키텍처인 신경망을 활용하는 데 중점을 둔 ML의 한 유형입니다. 이러한 신경망은 기계가 대규모의 복잡한 데이터 세트에서 학습할 수 있도록 합니다.
AIaaS 공급자는 데이터 처리 및 데이터 분석에 특화된 AI 모델을 제공합니다. AI 분석은 예측 분석 및 예측을 포함한 다양한 데이터 과학 애플리케이션을 지원합니다.
데이터 처리 및 분석 기법은 AI와 통계 모델링을 활용하여 과거 데이터에서 패턴을 발견하고, 이를 미래에 적용하며, 그에 따른 결과를 계획합니다. AI 모델을 사용하여 과거 데이터를 분석하고 미래 트렌드를 예측하는 것을 예측 모델링이라고 합니다.
기업은 감성 분석과 같은 고급 AI 데이터 분석을 활용하여 데이터 기반 의사결정을 지원하고 비즈니스 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
컴퓨터 비전은 AI를 사용하여 컴퓨터가 현실 세계의 객체를 “볼” 수 있도록 합니다. 일반적인 컴퓨터 비전 활용 사례에는 이미지 인식, 객체 탐지, 신원 확인 및 광학 문자 인식(OCR)이 있으며, 이는 이미지 기반 언어 번역과 같은 작업을 위해 NLP 시스템과 결합될 수 있습니다.
AIaaS는 효율성을 향상시키고 비즈니스 워크플로를 간소화하며 의사결정을 강화하는 등 다양한 이점을 제공합니다. AIaaS의 잠재적 이점은 다음과 같습니다.
구독형 요금제와 클라우드 제공 방식은 초기 투자 비용을 낮게 유지합니다. 기업은 비용이 많이 드는 인프라에 투자하거나 효과가 불확실한 고가의 툴을 구매하지 않고도 AI 솔루션을 실험할 수 있습니다. AIaaS는 월 구독 방식으로 혁신을 추진하고 운영을 간소화할 수 있도록 합니다.
AIaaS는 자동화를 통해 비즈니스 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 고객 지원 팀은 봇을 활용해 단순한 문의를 처리할 수 있으며, 마케터는 자동화된 데이터 레이블링과 데이터 처리를 통해 데이터 기반 인사이트를 도출할 수 있습니다. AI 기반 사기 탐지는 결제 및 신원 확인과 같은 영역에서 거래 보안을 강화하고 처리 시간을 단축할 수 있습니다.
AIaaS 툴은 기술 전문 지식에 대한 요구를 제거함으로써 AI 툴의 잠재 사용자 기반을 확대합니다. 최첨단 모델을 내부 전문 인력 없이도 조직 전반에 걸쳐 활용할 수 있습니다. 오픈 소스 모델이나 상호 운용 가능한 표준을 지원하는 AIaaS 플랫폼을 사용하면 접근성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
많은 AIaaS 공급자는 사전 학습된 모델, 사전 구축된 툴, 독립형 에코시스템, 모듈형 툴 구성, 드래그 앤 드롭 인터페이스 등을 제공합니다. 이러한 AIaaS 제공 기능은 제품 개발을 강화하고 변화하는 시장 상황과 고객 요구에 신속하게 대응할 수 있도록 합니다.
AIaaS는 AI를 온디맨드 서비스로 제공하여 조직이 필요에 따라 원하는 만큼 사용할 수 있도록 합니다. AI 이니셔티브가 성장함에 따라 기업은 AI 사용을 확장할 수 있습니다.
AIaaS를 활용하려는 기업은 공급자를 선택할 때 다음과 같은 요소를 고려해야 합니다.
AI 도입을 고려하는 모든 기업의 첫 번째 단계는 사용 사례를 정의하는 것입니다. 왜 AI가 필요한지, 그리고 해당 이니셔티브의 목표 결과는 무엇인지 정의해야 합니다. 적합한 AIaaS 파트너는 비즈니스 요구를 완전히 충족하는 제품 또는 제품군을 제공합니다. 이러한 제품에는 에이전틱 RAG, 엔드투엔드 워크플로 자동화, 데이터 분석, 고객 경험에 AI 적용 등이 포함될 수 있습니다.
AIaaS 제품이 조직의 기존 기술 스택과 통합되나요? AIaaS 공급자와 기존 스택 간의 불일치를 최소화하면 도입 과정에서의 마찰을 줄일 수 있습니다.
AIaaS 공급자를 선택하기 전에 프로젝트 리더는 향후 요구 사항을 포함한 AI 이니셔티브 로드맵을 수립해야 합니다. 적절한 공급자는 대역폭, 지연 시간, 데이터 양, 사용자 수 및 기타 성장 요소를 처리할 수 있어야 합니다. 미래 성장을 지원할 수 있는 AI 공급망을 구축하면 성공 가능성을 높일 수 있습니다.
AI 가격 체계는 공급자마다 표준화되어 있지 않습니다. 일부는 API 호출과 토큰을 기준으로 하고, 일부는 사용자당 요금을 설정하며, 또 다른 일부는 컴퓨팅 사용량을 기준으로 합니다. 기업은 가격의 투명성을 우선시하고 여러 공급자를 비교하여 프로젝트 요구와 예산에 가장 적합한 시스템을 선택해야 합니다.
AI 관련 데이터 이슈는 두 가지 측면이 있습니다. 기업은 자체 독점 데이터를 보호해야 하며, 동시에 고객과 직원의 개인 식별 정보(PII)를 포함한 사용자 데이터도 보호해야 합니다. AIaaS 공급자는 자사의 정책이 유럽연합의 GDPR이나 미국의 의료 적용 대상에 대한 HIPAA와 같은 산업 또는 지역 표준을 준수하도록 해야 합니다.
AI 위험 관리는 강력한 데이터 개인정보 보호에 크게 의존하지만, 공정한 데이터 사용 역시 중요한 AI 윤리 문제입니다. AI를 둘러싼 지속적인 논쟁의 핵심 쟁점 중 하나는 ML 모델 학습 데이터 세트에서 저작권이 있는 자료를 무단으로 사용하는 문제입니다.
AIaaS에서 벤더 종속은 공급자의 에코시스템이 사용자가 경쟁 제품 및 서비스를 전환하거나 사용하는 것을 사실상 불가능하게 만드는 상황을 의미합니다. 이러한 종속은 유연성을 제한하거나 공급자가 가격을 인상할 때 비용을 증가시켜 AI 이니셔티브를 저해할 수 있습니다.
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