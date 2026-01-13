AIaaS 공급자는 인터넷을 통해 접근할 수 있는 클라우드 플랫폼을 통해 AI 모델, 툴 및 제품을 제공합니다. AIaaS는 서비스형 소프트웨어(SaaS)와 동일한 클라우드 기반 모델에 따라 작동하며, 사용자는 모든 것을 로컬에 호스팅하지 않고도 소프트웨어 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다. Google Workspace, Zoom, Slack은 모두 SaaS 애플리케이션의 예입니다.

AIaaS 공급자는 데이터 센터, 특수 프로세서 및 이를 운영하는 데 필요한 에너지와 같은 AI 워크로드에 필요한 인프라 투자 비용을 부담합니다. 이후 이러한 비용은 고객으로부터의 지불을 통해 회수합니다. 사용자는 필요에 따라 확장하거나 축소할 수 있는 온디맨드 AI 기능을 활용할 수 있습니다.

AIaaS 솔루션은 일반적으로 단일 선불 구매가 아닌 구독형 또는 사용량 기반 요금제로 제공됩니다. AIaaS 플랫폼은 사용자가 고유한 요구에 맞게 맞춤화할 수 있는 사전 학습된 모델을 제공합니다. 사용자는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 또는 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 통해 이러한 모델에 액세스합니다.