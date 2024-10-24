사전 예방적 사이버 보안에서 입증된 3가지 AI 사용 사례

복잡성과 상호 연결성이 증가함에 따라 보안 팀의 부담도 커지고 있으며, 이제 수작업만으로는 더 이상 모든 공격 표면을 모니터링하기 어렵습니다. 기업들이 멀티 클라우드 전략을 고도화하고, 소프트웨어 개발 및 배포 과정에서 새로운 SaaS 도구와 타사 코드를 도입할수록 이러한 문제는 더욱 심화됩니다.

이렇게 공격 표면이 확장될수록 네트워크 상호 작용의 복잡성이 높아지고, 공격자가 악용할 수 있는 새로운 진입점도 늘어납니다. 공격 표면 관리(ASM)는 기본적인 복잡성에 관계없이 디지털 인프라에 AI 기반의 실시간 보호 기능을 제공합니다.

자동화된 ASM은 공격 표면에 대한 포괄적인 가시성을 확보하여 수작업 감사 기능을 대폭 강화합니다. 또한 AI는 모니터링 데이터를 기반으로 학습하여 향후 탐지 성능을 지속적으로 개선하는데, 이는 인간이 단독으로 달성할 수 없는 속도와 규모로 이루어집니다.

다만 ASM 툴은 손쉬운 배포가 가능한 턴키 솔루션으로 제시되는 경우가 많고, 보통 배포가 비교적 쉬운 편이지만, 보안 팀이 이 툴이 생성하는 방대한 데이터를 해석하는 역량을 갖추어야만 그 효과를 극대화할 수 있습니다.