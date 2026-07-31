개발 및 배포 라이프사이클 초기에 소프트웨어 위험을 식별하는 8가지 방법

제공 속도를 늦추거나 프로덕션에 유입되기 전에 취약점을 더 이른 시점에 발견하기 위한 실용 가이드
최신 소프트웨어 개발은 그 어느 때보다 많은 코드와 복잡성을 만들어 냅니다. AI 지원 개발 도구는 이제 몇 초 만에 애플리케이션 로직, 구성 파일 및 인프라 정의를 생성할 수 있습니다. 하지만 대부분의 애플리케이션은 오픈 소스 라이브러리, API, 컨테이너 이미지 및 코드형 인프라(IaC) 템플릿으로 이루어진 대규모 에코시스템을 기반으로 구축됩니다.
이제 개발 및 배포 라이프사이클은 코드 작성과 릴리스를 넘어 인프라 프로비저닝 및 자동화된 제공 파이프라인까지 포괄합니다. 이에 따라 위험은 더 이상 코드에만 국한되지 않고 전체 라이프사이클에 걸쳐 존재합니다.
이 새로운 모델은 혁신을 가속화하고 효율성을 개선하지만, 취약점, 안전하지 않은 구성 및 노출된 시크릿이 즉시 가시화되지 않은 채 코드베이스에 유입될 수 있다는 새로운 과제도 만듭니다. 코드가 성공적으로 컴파일되고 자동화된 테스트를 통과하더라도 종속성, 인프라 구성 및 서비스 통합 전반에 숨겨진 위험이 여전히 존재할 수 있습니다. 또한 많은 조직은 개발과 배포 전반의 실행 속도를 저하하는 분산된 도구와 제한된 자동화 환경에서 계속 운영되고 있습니다. 구성 오류는 보안 침해의 주요 원인으로 남아 있으며, 일관되지 않은 표준은 불필요한 클라우드 지출을 유발하고 확장성을 저해합니다.
기술 연구 그룹 Omdia의 연구는 개발 환경이 얼마나 빠르게 변화하고 있는지 보여 줍니다. 이미 약 3분의 2에 이르는 조직이 생성형 AI 개발 도구를 사용하고 있으며, 절반 이상은 현재 IaC를 통해 클라우드 인프라를 프로비저닝하고 있습니다.1
이러한 발전은 속도와 확장성을 높이지만 구성 오류와 시스템 전반의 위험이 발생할 가능성도 증가시킵니다. 이러한 모든 문제를 해결하는 일은 단순히 문제점을 바로잡는 데 그치지 않습니다. 개발과 배포라는 두 라이프사이클 전반에서 위험을 조기에 식별하기 위한 더욱 사전 예방적이고 표준화되며 자동화된 접근 방식을 구축하는 일입니다. 이를 효과적으로 수행하는 조직은 더 빠르게 움직이고 비용을 줄이며, 더 안전하고 복원력 있는 시스템을 구축할 수 있습니다.
다음 8가지 방식은 개발 팀이 위험을 더 이른 시점에 식별하고 관리하는 데 도움이 됩니다.
많은 기존 보안 검사는 코드가 이미 개발 파이프라인의 여러 단계를 거친 후에 수행됩니다.
취약점이 늦게 발견되면 개발자는 이전 변경 사항을 다시 검토해야 하고, 보안 팀은 대량의 조사 결과를 분류하고 우선순위를 정해야 합니다. 더 이른 시점에 식별할 수 있었던 문제를 해결하는 동안 릴리스 일정은 지연될 수 있습니다.
개발 단계에서 위험 탐지를 도입하면 코드가 아직 작성되는 동안 팀이 취약점을 식별할 수 있습니다. 개발 맥락이 아직 명확할 때 문제를 해결하면 위험이 파이프라인 전반으로 더 확산되는 것을 방지하고, 비용이 많이 드는 후반 단계의 해결 작업을 줄이는 데 도움이 됩니다.
개발자는 대부분의 시간을 통합 개발 환경과 코드 저장소에서 작업하며 보냅니다. 외부 대시보드나 후반 단계의 보고서에만 표시되는 보안 인사이트는 개발자가 신속하게 조치하는 데 필요한 맥락 없이 제공되는 경우가 많습니다.
위험 인사이트를 개발자 워크플로에 직접 통합하여 엔지니어가 코드를 작성하거나 검토하는 동안 잠재적 취약점을 식별하도록 지원하세요. 이러한 보안 조사 결과는 다음을 강조할 수 있습니다.
개발 작업이 이루어지는 곳에서 이러한 신호를 제공하면 팀은 더 이른 시점에 문제를 해결하고 진행 속도를 유지할 수 있습니다.
최신 애플리케이션은 애플리케이션 코드 외에도 여러 구성 요소에 의존합니다. 오픈 소스 라이브러리, 컨테이너 이미지, 인프라 구성, API 및 배포 템플릿은 모두 프로덕션 환경에서 애플리케이션이 작동하는 방식에 영향을 미칩니다. 애플리케이션 스택의 여러 계층에 대한 가시성을 확보하면 다음과 같은 위험을 효과적으로 탐지할 수 있습니다.
이러한 계층을 함께 분석하면 개별 코드 스캔으로는 놓칠 수 있는 취약점을 탐지하는 데 도움이 됩니다.
많은 최신 소프트웨어 위험은 단일 코드 조각 내부가 아니라 구성 요소 간의 관계에서 발생합니다. 예를 들어 취약한 종속성은 특정 서비스 노출과 결합될 때만 악용 가능해질 수 있습니다. 인프라 구성은 의도치 않게 서비스 간의 새로운 액세스 경로를 만들 수 있습니다.
애플리케이션이 더욱 분산되고 모듈화될수록 이러한 상호 작용은 더 복잡해집니다. 환경 전반에서 코드, 종속성 및 인프라가 함께 작동하는 방식을 파악하면 애플리케이션 위험을 더 완전하게 파악할 수 있으며, 기존 보안 검사가 놓칠 수 있는 문제를 탐지하는 데 도움이 됩니다.
보안 도구는 현대 개발 환경에서 방대한 양의 연구 결과를 생성할 수 있습니다. 그러나 모든 취약점이 같은 수준의 위험을 나타내는 것은 아닙니다. 고객 대면 서비스에 영향을 미치는 취약점은 즉각적인 해결이 필요할 수 있지만, 개발 환경에서 발생한 동일한 문제는 더 낮은 위험을 초래할 수 있습니다.
취약점을 애플리케이션 동작, 인프라 노출 및 프로덕션 환경과 연결하는 맥락은 팀이 가장 큰 잠재적 영향을 가진 문제에 집중하도록 지원합니다. 실제 환경의 위험을 기준으로 해결 작업의 우선순위를 정하면 개발 진행을 늦추지 않고 개발 및 보안 팀이 가장 중요한 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.
포인트 앤 클릭 방식의 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 또는 맞춤형 스크립트를 통한 수동 프로비저닝은 오류가 발생하기 쉽고 대규모로 사용하기 비효율적입니다. ClickOps 프로비저닝은 팀 간 재사용과 협업의 기회가 거의 없는 일관되지 않은 배포로 이어집니다.
운영 팀은 모듈에서 적절한 인프라 구성 범위를 정의하여 낭비와 비용을 유발하는 과도한 프로비저닝 없이 필요한 인프라를 프로비저닝할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 승인되고, 보호되며, 표준화된 인프라를 효율적으로 제공할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 다음을 통해 구현됩니다.
신속한 프로비저닝은 큰 가능성을 열어 주지만, 조직은 보안과 규정 준수를 유지하고 과도한 프로비저닝을 방지해야 합니다.
IaC와 관련된 개념으로 코드형 정책(PaC)이 있습니다. 이 접근 방식에서는 보안, 규정 준수 및 기타 거버넌스 규칙과 같은 조직 정책을 인프라와 마찬가지로 코드로 표현합니다.
IaC와 마찬가지로 정책을 코드로 전환하면 고객은 거버넌스를 자동화하고, 협업하며, 감사할 수 있습니다. 여기서 핵심적인 이점은 너무 늦은 후에야 사후적으로 대응하는 대신, 규정을 준수하지 않는 인프라가 생성되기 전에 정책을 사전 예방적으로 시행할 수 있다는 점입니다.
다음과 같은 방법으로 PaC를 구현할 수 있습니다.
인프라 프로비저닝에는 클라우드 리소스에 대한 안전한 액세스가 필요합니다. 그러나 여러 제공업체와 역할에 걸친 자격 증명 관리는 많은 조직에 지속적인 과제로 남아 있습니다.
사용자와 시스템이 필요한 권한만 갖도록 지원하기 위해 액세스는 역할 기반 제어 및 최소 권한 원칙에 따라 관리되어야 합니다. 장기간 유효한 정적 시크릿을 동적으로 생성되는 수명이 짧은 자격 증명으로 대체하면 노출 위험을 줄이고, 자격 증명 재사용을 제한하며, 자격 증명 라이프사이클 관리를 간소화할 수 있습니다.
이 접근 방식은 보안을 강화할 뿐만 아니라 조직이 더 엄격한 액세스 제어를 적용하고 배포 라이프사이클 전반에 걸쳐 자격 증명 유출 가능성을 줄임으로써 규정 준수 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
개발 관행이 빨라짐에 따라 소프트웨어 시스템은 계속 발전하고 있으며, 이러한 발전은 이제 배포 단계까지 완전히 확장되었습니다. AI가 생성한 코드, 오픈 소스 에코시스템 및 프로그래밍 가능한 인프라를 통해 팀은 그 어느 때보다 빠르게 강력한 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 동시에 이러한 요소는 개발과 배포 전반에 걸친 새로운 위험 계층을 만듭니다.
개발 수명 주기 초기에 위험 인사이트를 확보하는 조직은 후반 단계의 중단을 줄이고, 개발 맥락이 아직 명확할 때 개발자가 문제를 해결하도록 지원할 수 있습니다. 표준화된 인프라 프로비저닝, 정책 시행 및 동적 자격 증명 관리를 통해 이 접근 방식을 배포까지 확장하면 시스템이 프로덕션 환경으로 이동할 때도 보안을 일관되게 적용할 수 있습니다.
조직은 이러한 관행을 전체 수명 주기에 적용하여 환경을 더 효과적으로 보호하고, 운영 일관성을 개선하며, 확장 과정에서도 통제력을 유지할 수 있습니다.