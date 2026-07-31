개발 및 배포 라이프사이클 초기에 소프트웨어 위험을 식별하는 8가지 방법

최신 소프트웨어 개발은 그 어느 때보다 많은 코드와 복잡성을 만들어 냅니다. AI 지원 개발 도구는 이제 몇 초 만에 애플리케이션 로직, 구성 파일 및 인프라 정의를 생성할 수 있습니다. 하지만 대부분의 애플리케이션은 오픈 소스 라이브러리, API, 컨테이너 이미지 및 코드형 인프라(IaC) 템플릿으로 이루어진 대규모 에코시스템을 기반으로 구축됩니다.

이제 개발 및 배포 라이프사이클은 코드 작성과 릴리스를 넘어 인프라 프로비저닝 및 자동화된 제공 파이프라인까지 포괄합니다. 이에 따라 위험은 더 이상 코드에만 국한되지 않고 전체 라이프사이클에 걸쳐 존재합니다.

이 새로운 모델은 혁신을 가속화하고 효율성을 개선하지만, 취약점, 안전하지 않은 구성 및 노출된 시크릿이 즉시 가시화되지 않은 채 코드베이스에 유입될 수 있다는 새로운 과제도 만듭니다. 코드가 성공적으로 컴파일되고 자동화된 테스트를 통과하더라도 종속성, 인프라 구성 및 서비스 통합 전반에 숨겨진 위험이 여전히 존재할 수 있습니다. 또한 많은 조직은 개발과 배포 전반의 실행 속도를 저하하는 분산된 도구와 제한된 자동화 환경에서 계속 운영되고 있습니다. 구성 오류는 보안 침해의 주요 원인으로 남아 있으며, 일관되지 않은 표준은 불필요한 클라우드 지출을 유발하고 확장성을 저해합니다.

기술 연구 그룹 Omdia의 연구는 개발 환경이 얼마나 빠르게 변화하고 있는지 보여 줍니다. 이미 약 3분의 2에 이르는 조직이 생성형 AI 개발 도구를 사용하고 있으며, 절반 이상은 현재 IaC를 통해 클라우드 인프라를 프로비저닝하고 있습니다.1

이러한 발전은 속도와 확장성을 높이지만 구성 오류와 시스템 전반의 위험이 발생할 가능성도 증가시킵니다. 이러한 모든 문제를 해결하는 일은 단순히 문제점을 바로잡는 데 그치지 않습니다. 개발과 배포라는 두 라이프사이클 전반에서 위험을 조기에 식별하기 위한 더욱 사전 예방적이고 표준화되며 자동화된 접근 방식을 구축하는 일입니다. 이를 효과적으로 수행하는 조직은 더 빠르게 움직이고 비용을 줄이며, 더 안전하고 복원력 있는 시스템을 구축할 수 있습니다.

다음 8가지 방식은 개발 팀이 위험을 더 이른 시점에 식별하고 관리하는 데 도움이 됩니다.