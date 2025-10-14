The Coherence Times 팟캐스트는 놀라운 양자 컴퓨팅의 세계를 기초 강의 형식으로 제공하면서 이 시대를 정의하는 기술의 과제와 돌파구를 탐구합니다.
이 팟캐스트에서는 진행자인 Ryan Mandelbaum이 기술자, 연구자, 양자 리더들과 이야기를 나누며 양자의 복잡성에 대해 알아보겠습니다. 이 기술이 어떻게 작동하는지와 양자 컴퓨팅이 약속하는 막대한 잠재력을 더 깊이 이해하려면 영상을 시청하세요.
격주 화요일 오전 7시 (동부 표준시) 에 조정하여 양자 여정에 참여하세요.
🎙️The Coherence Times(팟캐스트): Ryan. 호스트가 되어 정말 기쁩니다! 나를 더 잘 알고 싶어 하는 청취자에게 자신을 한 문장으로 설명해주실 수 있나요?
🐦 Ryan Mandelbaum(호스트): 제 안에는 두 마리의 늑대가 있는데, 그 중 하나는 우주의 근본적인 토대를 이해하고 싶어 하고, 다른 하나는 희귀한 새들을 많이 보고 싶어 합니다.
🎙️The Coherence Times(팟캐스트): 감사합니다. 모든 양자 영역에서... 여러분이 공감하는 양자 분야의 아이디어는 무엇이며 그 이유는 무엇인가요?
🐦 Ryan Mandelbaum(호스트): 저는 우주가 입자가 동시에 여러 상태에 있을 수 있도록 선천적으로 허용한다는 생각인 중첩의 개념에 깊이 공감합니다. 제 생각에도 모든 큐비트 안에는 두 마리의 늑대가 있다고 생각합니다. 하나는 0 상태에 있고 다른 하나는 1 상태에 있습니다(큐비트를 측정하기 전까지).
🎙️The Coherence Times(팟캐스트): Ryan, 이번 시즌에 기대할 수 있는 내용에 대해 시청자와 공유하고 싶은 말씀이 있으신가요?
🐦 Ryan Mandelbaum(호스트): 물론입니다. 양자에 대해 자세히 알기 원하신다면 이 팟캐스트를 듣고, 세계에서 가장 똑똑한 물리학자들에게 이 주제를 누구나 이해할 수 있도록 설명하는 것을 들어보세요.
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