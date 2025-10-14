The Coherence Times

The Coherence Times 팟캐스트 아트워크
양자 컴퓨터가 언제 고전 컴퓨터를 이길까요? 최신 에피소드 보기
양자 컴퓨터가 언제 고전 컴퓨터를 이길까요?
양자 물리학의 미스터리를 양자 컴퓨터로 파헤치다
양자 알고리즘의 내부: 속도 향상, 하이브리드 & 미래
클라우드에 초전도 양자 컴퓨터를 도입하는 방법
양자 컴퓨터 내부: 초전도체, 확장 및 미래
양자 기이함에서 양자 시뮬레이션까지

시리즈 소개

The Coherence Times 팟캐스트는 놀라운 양자 컴퓨팅의 세계를 기초 강의 형식으로 제공하면서 이 시대를 정의하는 기술의 과제와 돌파구를 탐구합니다.

이 팟캐스트에서는 진행자인 Ryan Mandelbaum이 기술자, 연구자, 양자 리더들과 이야기를 나누며 양자의 복잡성에 대해 알아보겠습니다. 이 기술이 어떻게 작동하는지와 양자 컴퓨팅이 약속하는 막대한 잠재력을 더 깊이 이해하려면 영상을 시청하세요.

격주 화요일 오전 7시 (동부 표준시) 에 조정하여 양자 여정에 참여하세요.

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호스트 정보

Ryan Mandelbaum, 편집장, IBM QUANTUM & Qiskit Ryan Mandelbaum, Editor in Chief, IBM Quantum & Qiskit, is the host of 'The coherence Times', a quantum podcast.
IBM Quantum과 Qiskit의 편집장 Ryan Mandelbaum을 만나보세요. 저희는 그들과 팟캐스트에 대해 자세히 보기 위해 몇 가지 질문을 했습니다. 다음 답변은 앞으로의 내용을 미리 살펴볼 수 있습니다:

🎙️The Coherence Times(팟캐스트): Ryan. 호스트가 되어 정말 기쁩니다! 나를 더 잘 알고 싶어 하는 청취자에게 자신을 한 문장으로 설명해주실 수 있나요?
🐦 Ryan Mandelbaum(호스트): 제 안에는 두 마리의 늑대가 있는데, 그 중 하나는 우주의 근본적인 토대를 이해하고 싶어 하고, 다른 하나는 희귀한 새들을 많이 보고 싶어 합니다.
🎙️The Coherence Times(팟캐스트): 감사합니다. 모든 양자 영역에서... 여러분이 공감하는 양자 분야의 아이디어는 무엇이며 그 이유는 무엇인가요?
🐦 Ryan Mandelbaum(호스트): 저는 우주가 입자가 동시에 여러 상태에 있을 수 있도록 선천적으로 허용한다는 생각인 중첩의 개념에 깊이 공감합니다. 제 생각에도 모든 큐비트 안에는 두 마리의 늑대가 있다고 생각합니다. 하나는 0 상태에 있고 다른 하나는 1 상태에 있습니다(큐비트를 측정하기 전까지).
🎙️The Coherence Times(팟캐스트): Ryan, 이번 시즌에 기대할 수 있는 내용에 대해 시청자와 공유하고 싶은 말씀이 있으신가요?
🐦 Ryan Mandelbaum(호스트): 물론입니다. 양자에 대해 자세히 알기 원하신다면 이 팟캐스트를 듣고, 세계에서 가장 똑똑한 물리학자들에게 이 주제를 누구나 이해할 수 있도록 설명하는 것을 들어보세요.

 

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2025년 10월~12월

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