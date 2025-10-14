The Coherence Times 팟캐스트는 놀라운 양자 컴퓨팅의 세계를 기초 강의 형식으로 제공하면서 이 시대를 정의하는 기술의 과제와 돌파구를 탐구합니다.

이 팟캐스트에서는 진행자인 Ryan Mandelbaum이 기술자, 연구자, 양자 리더들과 이야기를 나누며 양자의 복잡성에 대해 알아보겠습니다. 이 기술이 어떻게 작동하는지와 양자 컴퓨팅이 약속하는 막대한 잠재력을 더 깊이 이해하려면 영상을 시청하세요.

격주 화요일 오전 7시 (동부 표준시) 에 조정하여 양자 여정에 참여하세요.