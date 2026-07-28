시즌 6, 에피소드 6

NASA와 AI: 우주 해독하기

NASA와 IBM은 위성 데이터를 분석하여 지구와 우주의 패턴을 밝혀내는 AI 기반 모델을 개발했습니다. 이러한 도구들로 케냐는 150억 그루의 나무 심기를 계획하기도 하였고 영국에서는 해로운 조류의 번성을 추적하는 등 전세계에 이미 실질적인 영향을 미치고 있습니다. 이 협력은 기후 행동, 환경 모니터링 및 비상 대응을 위한 전략적 인사이트를 제공합니다.