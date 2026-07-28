신뢰에 필요한 증거: 당신의 AI를 실제로 제어하는 주체는 누구인가요?

Malcolm Gladwell이 VivaTech에서 IBM의 Ana Paula Assis, AXA의 CIO Giovanni D’Aniello와 함께 AI 시대에 조직이 혁신, 제어, 신뢰, 복원력의 균형을 맞출 방안을 탐색하는 라이브 방송입니다.

 

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Smart Talks VivaTech 에피소드

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과거에 기업이 혁신을 채택하는 방식에서 보았던 것과 다른 점은 아마 의도성일 것입니다. 예전에는 편의성과 속도가 가장 중요한 요소였지만 이제는 편의성과 속도에 의도성까지 갖춰야 합니다. 자신이 내리는 결정들을 명확하게 파악하고 선택의 폭을 넓혀야 합니다.
Ana Paula Assis IBM 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 지역 수석 부사장 겸 의장 IBM

이벤트 하이라이트

파리에서 열린 VivaTech 2026에서 관객을 앞에 두고 실시간으로 녹음한 팟캐스트입니다.

IBM Ana Paula Assis와의 대화
IBM Ana Paula Assis와의 대화
VivaTech 무대에 있는 AXA의 Giovanni D'Aniello(왼쪽)와 IBM의 Ana Paula Assis(오른쪽)
VivaTech 무대에 있는 AXA의 Giovanni D'Aniello(왼쪽)와 IBM의 Ana Paula Assis(오른쪽)
Malcolm Gladwell, Smart Talks with IBM 진행자
Malcolm Gladwell, Smart Talks with IBM 진행자
자세히 알아보기 디지털 주권의 미적분 디지털 주권 솔루션 살펴보기 주권 환상: 대부분의 기업이 스스로 하는 일을 통제하지 못하는 이유

IBM 전문가 소개

Giovanni D'Aniello 얼굴 사진
Giovanni D'Aniello

AXA 그룹 CIO
Ana Paula Assis 인물 사진 직사각형
Ana Paula Assis

IBM 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 지역 수석 부사장 겸 의장
미소 짓는 Malcolm Gladwell
Malcolm Gladwell

베스트셀러 작가 겸 팟캐스터, Pushkin Industries

시즌 6 더 듣기

Quantum Shift in Biomedical Discovery 팟캐스트 썸네일
생명과학 발견의 비약적 변화

Lara Jehi 박사와 Malcolm Gladwell이 AI와 양자 컴퓨팅이 생명과학 연구를 어떻게 재편하고 있는지 논의합니다. 분자 시뮬레이션부터 신약 개발 가속화에 이르는 변화가 의료 서비스의 미래에 어떤 의미가 있는지 알아보세요.
두 사람이 현대적인 사무실 탁자에 앉아 마이크에 대고 말하고 있습니다. 화면에는 'Inside the Octagon with UFC'라고 쓰여있습니다.
팔각형 경기장 내부: AI가 UFC의 가장 빠른 순간에 집중하는 방법

UFC 옥타곤에서는 많은 일이 순식간에 벌어지기에 인간의 눈으로 따라가기가 쉽지 않습니다. 15년 동안 이런 장면들을 포착하기 위해 AI를 개발해온 Alon Cohen을 만나보세요. Malcolm Gladwell이 그와 대담을 나누면서 UFC와 IBM이 이 스포츠의 재빠른 순간에 어떻게 명확한 이해와 인사이트를 제공하는지 보여줍니다.
알록달록한 배경의 무대에 연사 두 명이 앉아 있고, 화면에는 'Brewing Smarter with HEINEKEN'이라고 적혀 있습니다.
양조를 더 똑똑하게: AI를 통해 글로벌 운영을 혁신하는 하이네켄

Smart Talks with IBM 시즌 7 첫 방송에서 Malcolm Gladwell은 SXSW 행사장에서 라이브 관객들이 지켜보는 가운데, 하이네켄의 최고 AI 책임자(CIO) Surajeet Ghosh와 대담을 나누면서 하이네켄이 운영을 혁신하고 세계 최고의 연결성을 갖춘 맥주 제조사로 거듭나기 위해 데이터와 AI를 활용하는 방식을 탐구합니다.
Mixture of Experts - NASA와 AI: 우주 해독하기 팟캐스트 앨범 아트
NASA와 AI: 우주 해독하기

NASA와 IBM은 위성 데이터를 분석하여 지구와 우주의 패턴을 밝혀내는 AI 기반 모델을 개발했습니다. 이러한 도구들로 케냐는 150억 그루의 나무 심기를 계획하기도 하였고 영국에서는 해로운 조류의 번성을 추적하는 등 전세계에 이미 실질적인 영향을 미치고 있습니다. 이 협력은 기후 행동, 환경 모니터링 및 비상 대응을 위한 전략적 인사이트를 제공합니다.
Mixture of Experts - Quantum 미래를 열다 팟캐스트 앨범 아트
양자와 함께할 미래의 문을 미래를 열다

Malcolm Gladwell이 샌프란시스코 테크 위크에서 IBM의 신임 연구 총괄 Jay Gambetta와 라이브 관객 앞에서 대화를 나눕니다. IBM의 양자 컴퓨팅 성능 확장 계획, 이미 진행 중인 획기적인 실험, 그리고 이러한 새로운 컴퓨터가 화학, 의학, 나아가 금융에 미칠 영향에 대해 논의합니다.
Mixture of Experts - AI와 양자 컴퓨팅으로 더 스마트한 비즈니스 운영 팟캐스트 앨범 아트
AI와 양자 컴퓨팅으로 더 스마트한 비즈니스 운영

Malcolm Gladwell이 IBM 회장 겸 CEO Arvind Krishna와 특별 라이브 에피소드에서 양자 컴퓨팅의 획기적인 잠재력, AI가 비즈니스에 미치는 변혁적 영향, 그리고 1990년대 Krishna의 비전적 예측이 오늘날 IBM의 혁신을 어떻게 이끌고 있는지에 대해 이야기합니다.
Mixture of Experts - AI로 강화된 페라리 팬덤 팟캐스트 앨범 아트
AI로 강화된 페라리 팬덤

Scuderia Ferrari와 IBM은 AI 기반 인사이트와 최첨단 디지털 툴로 팬 참여 방식을 새롭게 정의하고 있습니다. Scuderia Ferrari가 거의 4억 명에 이르는 전 세계 팬들과의 연결을 강화하고 디지털 시대에 혁신과 커뮤니티를 이끄는 데 IBM이 어떤 도움이 되고 있는지 알아보세요.
Mixture of Experts - L'Oréal과 IBM: AI 기반 뷰티 팟캐스트 앨범 아트
L'Oréal과 IBM: AI 기반 뷰티

뉴저지에 있는 L'Oréal의 연구 센터를 방문한 이번 회에서, Malcolm Gladwell은 화장품 제형의 복잡성과 L'Oréal이 IBM과 추진하는 AI 파트너십을 탐구합니다. AI가 뷰티 산업을 어떻게 혁신하며 제품을 더욱 지속 가능하고 혁신적으로 만드는지 알아보세요.
Mixture of Experts - AI 어시스턴트가 교육을 혁신할 수 있는 방법 팟캐스트 앨범 아트
AI 어시스턴트가 교육을 혁신할 수 있는 방법

Malcolm Gladwell이 Kennesaw State University를 방문해, 학생과의 교실 상호작용을 시뮬레이션해 예비 교사의 반응형 수업을 돕는 AI 어시스턴트 Jiwoo를 소개합니다. AI가 교사의 수업 준비를 위한 교수법에 미치는 영향에 대해 알아보세요.
IBM이 도울 수 있는 방법
인공 지능 솔루션 AI 솔루션 살펴보기
비즈니스용 AI 확장 IBM watsonx Orchestrate 살펴보기
AI 학습 여정 계속하기 IBM 교육과정 더 살펴보기
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