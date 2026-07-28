Malcolm Gladwell이 VivaTech에서 IBM의 Ana Paula Assis, AXA의 CIO Giovanni D’Aniello와 함께 AI 시대에 조직이 혁신, 제어, 신뢰, 복원력의 균형을 맞출 방안을 탐색하는 라이브 방송입니다.
Lara Jehi 박사와 Malcolm Gladwell이 AI와 양자 컴퓨팅이 생명과학 연구를 어떻게 재편하고 있는지 논의합니다. 분자 시뮬레이션부터 신약 개발 가속화에 이르는 변화가 의료 서비스의 미래에 어떤 의미가 있는지 알아보세요.
UFC 옥타곤에서는 많은 일이 순식간에 벌어지기에 인간의 눈으로 따라가기가 쉽지 않습니다. 15년 동안 이런 장면들을 포착하기 위해 AI를 개발해온 Alon Cohen을 만나보세요. Malcolm Gladwell이 그와 대담을 나누면서 UFC와 IBM이 이 스포츠의 재빠른 순간에 어떻게 명확한 이해와 인사이트를 제공하는지 보여줍니다.
Smart Talks with IBM 시즌 7 첫 방송에서 Malcolm Gladwell은 SXSW 행사장에서 라이브 관객들이 지켜보는 가운데, 하이네켄의 최고 AI 책임자(CIO) Surajeet Ghosh와 대담을 나누면서 하이네켄이 운영을 혁신하고 세계 최고의 연결성을 갖춘 맥주 제조사로 거듭나기 위해 데이터와 AI를 활용하는 방식을 탐구합니다.
NASA와 IBM은 위성 데이터를 분석하여 지구와 우주의 패턴을 밝혀내는 AI 기반 모델을 개발했습니다. 이러한 도구들로 케냐는 150억 그루의 나무 심기를 계획하기도 하였고 영국에서는 해로운 조류의 번성을 추적하는 등 전세계에 이미 실질적인 영향을 미치고 있습니다. 이 협력은 기후 행동, 환경 모니터링 및 비상 대응을 위한 전략적 인사이트를 제공합니다.
Malcolm Gladwell이 샌프란시스코 테크 위크에서 IBM의 신임 연구 총괄 Jay Gambetta와 라이브 관객 앞에서 대화를 나눕니다. IBM의 양자 컴퓨팅 성능 확장 계획, 이미 진행 중인 획기적인 실험, 그리고 이러한 새로운 컴퓨터가 화학, 의학, 나아가 금융에 미칠 영향에 대해 논의합니다.
Malcolm Gladwell이 IBM 회장 겸 CEO Arvind Krishna와 특별 라이브 에피소드에서 양자 컴퓨팅의 획기적인 잠재력, AI가 비즈니스에 미치는 변혁적 영향, 그리고 1990년대 Krishna의 비전적 예측이 오늘날 IBM의 혁신을 어떻게 이끌고 있는지에 대해 이야기합니다.
Scuderia Ferrari와 IBM은 AI 기반 인사이트와 최첨단 디지털 툴로 팬 참여 방식을 새롭게 정의하고 있습니다. Scuderia Ferrari가 거의 4억 명에 이르는 전 세계 팬들과의 연결을 강화하고 디지털 시대에 혁신과 커뮤니티를 이끄는 데 IBM이 어떤 도움이 되고 있는지 알아보세요.
뉴저지에 있는 L'Oréal의 연구 센터를 방문한 이번 회에서, Malcolm Gladwell은 화장품 제형의 복잡성과 L'Oréal이 IBM과 추진하는 AI 파트너십을 탐구합니다. AI가 뷰티 산업을 어떻게 혁신하며 제품을 더욱 지속 가능하고 혁신적으로 만드는지 알아보세요.