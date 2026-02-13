Perplexity는 여전히 검색에 중점을 두고 있을까요? 이번 주 Mixture of Experts에서는 진행자 Tim Hwang이 Gabe Goodhart, Chris Hay, Aaron Baughman과 함께 Perplexity Computer가 실제로 무엇을 제공하는지, 그리고 폐쇄형 시스템이 OpenClaw, LangGraph, AutoGPT와 같은 개방형 대안과 경쟁할 수 있는지 여부를 분석합니다. 다음으로 살펴볼 것은 Claude의 메모리 가져오기를 도입하는 Anthropic입니다. 메모리는 여전히 경쟁력이 있을까요, 아니면 사용자가 AI 제공업체 간에 원활하게 전환할 수 있을까요? 그렇다면 678KB에서 실행되는 미니멀리스트 에이전트 프레임워크인 NullClaw를 만나보세요. 우리 전문가들이 엣지 기반 에이전트 스윔이 미래인지, 아니면 그저 영리한 마케팅 전략인지에 대해 논쟁을 벌입니다. 마지막으로 Particle6는 세계 최초의 AI 배우 Tilly Norwood를 공개했습니다. 알고리즘에게 오스카상을 줄 수 있을까요? 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요.
이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
빌더로서의 AI와 툴로서의 AI, COBOL을 통한 메인 프레임 현대화, 글로벌 AI 도입 장벽, 에이전트 운영을 통한 AI 에이전트 보호
Google의 인도 내 2,000억 달러 규모 AI 인프라 투자, Claude의 2주 만의 C 컴파일러 구축, AI 에이전트 보안 취약점, 그리고 기업 ROI 문제.
Microsoft의 Copilot 사용 보고서는 놀라운 AI 도입 동향과 Ralph Wiggum의 프롬프트, 인도 AI 회의 및 AI의 슈퍼볼 광고 공세를 보여줍니다.
Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex가 한 시간 전에 출시됐습니다. 기업 AI 경쟁 구도와 이것이 개발자들에게 가지는 의미를 분석해 보겠습니다.
코딩 에이전트를 위한 OpenAI Codex 앱이 출시되고, 에이전트 전용 소셜 네트워크인 Moltbook이 보안 위험을 노출합니다. 이번 주 Mixture of Experts를 조정하세요!
Moltbot(이전 Clawdbot)이 오픈 소스 에이전트 혁명을 일으켰고, Dario Amodei의 AI 청소년기 에세이, IBM 그래미 IQ 상 수상작, Microsoft의 Maia 200 칩이 공개되었습니다.
ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!
Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
NVIDIA의 Rubin은 5배의 성능 향상을 약속했고, Meta는 Manus AI를 20억 달러에 인수했으며, DeepSeek의 MHC 아키텍처는 모델 교육 효율성을 재정의합니다.