Perplexity는 여전히 검색에 중점을 두고 있을까요? 이번 주 Mixture of Experts에서는 진행자 Tim Hwang이 Gabe Goodhart, Chris Hay, Aaron Baughman과 함께 Perplexity Computer가 실제로 무엇을 제공하는지, 그리고 폐쇄형 시스템이 OpenClaw, LangGraph, AutoGPT와 같은 개방형 대안과 경쟁할 수 있는지 여부를 분석합니다. 다음으로 살펴볼 것은 Claude의 메모리 가져오기를 도입하는 Anthropic입니다. 메모리는 여전히 경쟁력이 있을까요, 아니면 사용자가 AI 제공업체 간에 원활하게 전환할 수 있을까요? 그렇다면 678KB에서 실행되는 미니멀리스트 에이전트 프레임워크인 NullClaw를 만나보세요. 우리 전문가들이 엣지 기반 에이전트 스윔이 미래인지, 아니면 그저 영리한 마케팅 전략인지에 대해 논쟁을 벌입니다. 마지막으로 Particle6는 세계 최초의 AI 배우 Tilly Norwood를 공개했습니다. 알고리즘에게 오스카상을 줄 수 있을까요? 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요.

00:00 - 소개

1:07 - Perplexity Computer

11:23 - Claude Import Memory

24:14 - NullClaw

35:14 - Tilly Norwood

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