Claude Code가 ChatGPT와 같은 전환점을 맞이하고 있나요?이번 주 Mixture of Experts에서는 진행자 Tim Hwang이 Chris Hay, Gabe Goodhart, Francesco Brenna와 함께 2026년 초 AI 분야에서 일어나고 있는 변화를 분석합니다. 먼저 OpenAI가 ChatGPT에 광고 도입을 공식화하면서 신뢰, 경제성, AI 제품 모델의 미래에 대한 질문이 제기됩니다. 다음으로, Claude Code가 폭발적인 인기를 얻고 있습니다! 개발자들은 에이전틱 코딩의 가능성을 발견하고 있으며, 이는 소프트웨어 개발 방식을 변화시키고 있습니다. 이어서 IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 보고서 "The enterprise in 2030"을 분석하며, 경영진이 AI 기반 효율성에서 AI 기반 혁신으로 어떻게 전환하려 하는지 살펴봅니다. 마지막으로 Hugging Face는 Open Responses를 출시하며, 이는 AI 개발을 재편할 수 있는 에이전트 API의 새로운 표준이지만 동시에 투명성과 통제에 대한 의문도 제기합니다.

이 모든 내용을 이번 주 Mixture of Experts에서 확인해 보세요.

00:00 – 소개

01:30 – OpenAI의 ChatGPT 광고 도입

12:25 – Claude Code의 전환점

22:57 – IBV의 Enterprise 2030 보고서

36:09 – 오픈 응답: 에이전트 API의 미래

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.