Claude Code가 ChatGPT와 같은 전환점을 맞이하고 있나요?이번 주 Mixture of Experts에서는 진행자 Tim Hwang이 Chris Hay, Gabe Goodhart, Francesco Brenna와 함께 2026년 초 AI 분야에서 일어나고 있는 변화를 분석합니다. 먼저 OpenAI가 ChatGPT에 광고 도입을 공식화하면서 신뢰, 경제성, AI 제품 모델의 미래에 대한 질문이 제기됩니다. 다음으로, Claude Code가 폭발적인 인기를 얻고 있습니다! 개발자들은 에이전틱 코딩의 가능성을 발견하고 있으며, 이는 소프트웨어 개발 방식을 변화시키고 있습니다. 이어서 IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 보고서 "The enterprise in 2030"을 분석하며, 경영진이 AI 기반 효율성에서 AI 기반 혁신으로 어떻게 전환하려 하는지 살펴봅니다. 마지막으로 Hugging Face는 Open Responses를 출시하며, 이는 AI 개발을 재편할 수 있는 에이전트 API의 새로운 표준이지만 동시에 투명성과 통제에 대한 의문도 제기합니다.
이 모든 내용을 이번 주 Mixture of Experts에서 확인해 보세요.
이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
빌더로서의 AI와 툴로서의 AI, COBOL을 통한 메인 프레임 현대화, 글로벌 AI 도입 장벽, 에이전트 운영을 통한 AI 에이전트 보호
Google의 인도 내 2,000억 달러 규모 AI 인프라 투자, Claude의 2주 만의 C 컴파일러 구축, AI 에이전트 보안 취약점, 그리고 기업 ROI 문제.
Microsoft의 Copilot 사용 보고서는 놀라운 AI 도입 동향과 Ralph Wiggum의 프롬프트, 인도 AI 회의 및 AI의 슈퍼볼 광고 공세를 보여줍니다.
Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex가 한 시간 전에 출시됐습니다. 기업 AI 경쟁 구도와 이것이 개발자들에게 가지는 의미를 분석해 보겠습니다.
코딩 에이전트를 위한 OpenAI Codex 앱이 출시되고, 에이전트 전용 소셜 네트워크인 Moltbook이 보안 위험을 노출합니다. 이번 주 Mixture of Experts를 조정하세요!
Moltbot(이전 Clawdbot)이 오픈 소스 에이전트 혁명을 일으켰고, Dario Amodei의 AI 청소년기 에세이, IBM 그래미 IQ 상 수상작, Microsoft의 Maia 200 칩이 공개되었습니다.
ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!
Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
NVIDIA의 Rubin은 5배의 성능 향상을 약속했고, Meta는 Manus AI를 20억 달러에 인수했으며, DeepSeek의 MHC 아키텍처는 모델 교육 효율성을 재정의합니다.
AI는 단순히 비즈니스 모델을 개선하는 데 그치지 않습니다. 2030년에는 AI가 비즈니스 모델 그 자체가 될 것입니다.
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