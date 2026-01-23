오픈소스 AI 에이전트가 드디어 대중화되었나요?
이번 주 Mixture of Experts에서는 진행자 Tim Hwang이 Kaoutar El Maghraoui, Marina Danilevsky, Aaron Baughman과 함께합니다. 먼저 Moltbot(이전 명칭 Clawdbot)이라는 오픈소스 AI 에이전트 프레임워크를 살펴보며, Mac mini 구매 열풍을 일으킨 배경을 분석합니다. 이 에이전트는 무엇이 다른가요? 다음으로 Anthropic CEO Dario Amodei가 AI의 '청소년기'를 주제로 한 새로운 에세이로 돌아왔습니다. 그리고 이번 주말 열리는 그래미 시상식을 맞이하며 IBM의 AI 기반 퀴즈 경험인 GRAMMY IQ에 대해 이야기합니다. Aaron이 AI 에이전트를 활용해 팀이 어떻게 확장했는지 설명하고, 2027년 그래미 시상식 티켓을 받을 수 있는 기회도 소개합니다. 마지막으로 Microsoft는 NVIDIA 대비 30% 비용 절감을 주장하는 최신 추론 칩 Maia 200을 공개했습니다. 수직 통합이 AI 칩 경쟁에 어떤 의미가 있나요? 이 모든 내용을 이번 주 Mixture of Experts에서 다룹니다.
이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!
Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
NVIDIA의 Rubin은 5배의 성능 향상을 약속했고, Meta는 Manus AI를 20억 달러에 인수했으며, DeepSeek의 MHC 아키텍처는 모델 교육 효율성을 재정의합니다.
AI는 단순히 비즈니스 모델을 개선하는 데 그치지 않습니다. 2030년에는 AI가 비즈니스 모델 그 자체가 될 것입니다.
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