오픈소스 AI 에이전트가 드디어 대중화되었나요?

이번 주 Mixture of Experts에서는 진행자 Tim Hwang이 Kaoutar El Maghraoui, Marina Danilevsky, Aaron Baughman과 함께합니다. 먼저 Moltbot(이전 명칭 Clawdbot)이라는 오픈소스 AI 에이전트 프레임워크를 살펴보며, Mac mini 구매 열풍을 일으킨 배경을 분석합니다. 이 에이전트는 무엇이 다른가요? 다음으로 Anthropic CEO Dario Amodei가 AI의 '청소년기'를 주제로 한 새로운 에세이로 돌아왔습니다. 그리고 이번 주말 열리는 그래미 시상식을 맞이하며 IBM의 AI 기반 퀴즈 경험인 GRAMMY IQ에 대해 이야기합니다. Aaron이 AI 에이전트를 활용해 팀이 어떻게 확장했는지 설명하고, 2027년 그래미 시상식 티켓을 받을 수 있는 기회도 소개합니다. 마지막으로 Microsoft는 NVIDIA 대비 30% 비용 절감을 주장하는 최신 추론 칩 Maia 200을 공개했습니다. 수직 통합이 AI 칩 경쟁에 어떤 의미가 있나요? 이 모든 내용을 이번 주 Mixture of Experts에서 다룹니다.

00:00 – 소개

01:11 – OpenClaw(Moltbot, Clawdbot): 오픈소스 에이전트 혁신

12:59 – Dario Amodei의 '기술의 청소년기' 에세이

25:51 – IBM Grammy IQ: 그래미 시상식에서의 AI 기반 퀴즈

35:05 – Microsoft Maia 200: 추론 칩 경쟁 격화

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.