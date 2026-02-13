AI는 메인프레임 현대화 여정에서 실제로 어떤 역할을 하나요? 이번 주 Mixture of Experts에서는 진행자 Tim Hwang이 Skyla Loomis, Maryam Ashoori, Kaoutar El Maghraoui와 함께합니다. AI 기반 메인프레임 현대화와 AI 빌더를 중심으로 한 논의를 심층적으로 다룹니다. 다음으로, 전 세계 인구의 84%가 아직 AI를 사용해본 적이 없다고 하네요? AI 도입 현황을 점검하고 무엇이 변화해야 하는지 살펴봅니다. 마지막으로, OpenClaw는 AI 에이전트의 일부 보안 취약점을 드러냅니다. AI 에이전트를 실제 운영 환경에 적용 가능하게 만드는 투명성, 평가, 최적화, 정책 적용을 위한 프레임워크인 “agent ops”에 대해 논의합니다. 이 모든 내용을 오늘의 Mixture of Experts에서 다룹니다.

00:00 – 소개

1:06 – 메인프레임 현대화

14:18 – AI 도입 현실 점검

29:40 – 보안 중심 설계 기반 에이전틱 AI

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.