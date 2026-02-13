AI는 메인프레임 현대화 여정에서 실제로 어떤 역할을 하나요? 이번 주 Mixture of Experts에서는 진행자 Tim Hwang이 Skyla Loomis, Maryam Ashoori, Kaoutar El Maghraoui와 함께합니다. AI 기반 메인프레임 현대화와 AI 빌더를 중심으로 한 논의를 심층적으로 다룹니다. 다음으로, 전 세계 인구의 84%가 아직 AI를 사용해본 적이 없다고 하네요? AI 도입 현황을 점검하고 무엇이 변화해야 하는지 살펴봅니다. 마지막으로, OpenClaw는 AI 에이전트의 일부 보안 취약점을 드러냅니다. AI 에이전트를 실제 운영 환경에 적용 가능하게 만드는 투명성, 평가, 최적화, 정책 적용을 위한 프레임워크인 “agent ops”에 대해 논의합니다. 이 모든 내용을 오늘의 Mixture of Experts에서 다룹니다.
이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
빌더로서의 AI와 툴로서의 AI, COBOL을 통한 메인 프레임 현대화, 글로벌 AI 도입 장벽, 에이전트 운영을 통한 AI 에이전트 보호
Google의 인도 내 2,000억 달러 규모 AI 인프라 투자, Claude의 2주 만의 C 컴파일러 구축, AI 에이전트 보안 취약점, 그리고 기업 ROI 문제.
Microsoft의 Copilot 사용 보고서는 놀라운 AI 도입 동향과 Ralph Wiggum의 프롬프트, 인도 AI 회의 및 AI의 슈퍼볼 광고 공세를 보여줍니다.
Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex가 한 시간 전에 출시됐습니다. 기업 AI 경쟁 구도와 이것이 개발자들에게 가지는 의미를 분석해 보겠습니다.
코딩 에이전트를 위한 OpenAI Codex 앱이 출시되고, 에이전트 전용 소셜 네트워크인 Moltbook이 보안 위험을 노출합니다. 이번 주 Mixture of Experts를 조정하세요!
Moltbot(이전 Clawdbot)이 오픈 소스 에이전트 혁명을 일으켰고, Dario Amodei의 AI 청소년기 에세이, IBM 그래미 IQ 상 수상작, Microsoft의 Maia 200 칩이 공개되었습니다.
ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!
Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
NVIDIA의 Rubin은 5배의 성능 향상을 약속했고, Meta는 Manus AI를 20억 달러에 인수했으며, DeepSeek의 MHC 아키텍처는 모델 교육 효율성을 재정의합니다.
Agent Ops와 책임감 있는 AI를 중심으로 진행되는 IBM Technology Summit 라이브 웨비나에 참여하여, 에이전틱 AI를 대규모로 책임 있게 운영하는 것에 대한 IBM의 관점을 알아보세요. 이어지는 세션에서는 특별 게스트가 참여하여 AI 에이전트로 인해 발생하는 운영, 위험, 거버넌스 과제를 조직에서 어떻게 관리하고 있는지 설명합니다.
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