사람들은 실제로 AI를 무엇에 사용하고 있나요?이번 주 Mixture of Experts에서는 Microsoft의 Copilot 사용 보고서를 분석하여 AI 도입 패턴을 살펴봅니다. 진행자 Tim Hwang은 IBM Fellow Kush Varshney, Lauren McHugh Olende, Volkmar Uhlig과 함께 기업 AI 비용, 코딩 에이전트를 위한 Ralph Wiggum 프롬프팅 전략, 그리고 단순한 지시가 세세한 관리보다 효과적인지에 대해 논의합니다. 이어 인도 AI Impact Summit을 미리 살펴봅니다. 마지막으로, 이번 주말 슈퍼볼 광고에 AI 기업들이 등장했습니다. 우리는 대중화의 시작을 보고 있는 건가요, 아니면 또 하나의 거품인가요? 이 모든 내용을 이번 주 Mixture of Experts에서 다룹니다.

00:00 – 소개

1:07 – Copilot 사용 보고서

10:00 – Ralph Wiggum 프롬프팅 전략

20:00 – 인도 AI Impact Summit

28:05 – 슈퍼볼의 AI 광고

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.