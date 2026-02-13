사람들은 실제로 AI를 무엇에 사용하고 있나요?이번 주 Mixture of Experts에서는 Microsoft의 Copilot 사용 보고서를 분석하여 AI 도입 패턴을 살펴봅니다. 진행자 Tim Hwang은 IBM Fellow Kush Varshney, Lauren McHugh Olende, Volkmar Uhlig과 함께 기업 AI 비용, 코딩 에이전트를 위한 Ralph Wiggum 프롬프팅 전략, 그리고 단순한 지시가 세세한 관리보다 효과적인지에 대해 논의합니다. 이어 인도 AI Impact Summit을 미리 살펴봅니다. 마지막으로, 이번 주말 슈퍼볼 광고에 AI 기업들이 등장했습니다. 우리는 대중화의 시작을 보고 있는 건가요, 아니면 또 하나의 거품인가요? 이 모든 내용을 이번 주 Mixture of Experts에서 다룹니다.
이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex가 한 시간 전에 출시됐습니다. 기업 AI 경쟁 구도와 이것이 개발자들에게 가지는 의미를 분석해 보겠습니다.
코딩 에이전트를 위한 OpenAI Codex 앱이 출시되고, 에이전트 전용 소셜 네트워크인 Moltbook이 보안 위험을 노출합니다. 이번 주 Mixture of Experts를 조정하세요!
Moltbot(이전 Clawdbot)이 오픈 소스 에이전트 혁명을 일으켰고, Dario Amodei의 AI 청소년기 에세이, IBM 그래미 IQ 상 수상작, Microsoft의 Maia 200 칩이 공개되었습니다.
ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!
Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
NVIDIA의 Rubin은 5배의 성능 향상을 약속했고, Meta는 Manus AI를 20억 달러에 인수했으며, DeepSeek의 MHC 아키텍처는 모델 교육 효율성을 재정의합니다.
두 회사는 서로 한 시간 간격으로 GPT-5.3-Codex와 Claude Opus 4.6이라는 대표 프런티어 모델의 주요 업데이트를 발표했으며, 이는 두 회사가 동일한 목표인 기업용 수준의 AI를 향해 빠르게 경쟁하고 있음을 분명히 보여줍니다. 계속 읽어보세요.
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AI는 단순히 비즈니스 모델을 개선하는 데 그치지 않습니다. 2030년에는 AI가 비즈니스 모델 그 자체가 될 것입니다.
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