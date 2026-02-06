OpenAI Codex는 업계의 판도를 바꾸고 있을까요, 아니면 단순히 따라잡고 있는 수준인가요? 이번 주 Mixture of Experts에서는 OpenAI의 자체 코딩 에이전트 앱인 Codex를 분석합니다. 진행자 Tim Hwang과 패널 Abraham Daniels, Ambhi Ganesan, 그리고 첫 출연인 Sandhya Iyer는 Codex가 경쟁이 치열한 AI 코딩 분야에서 OpenAI에 우위를 제공하는지, 아니면 에이전트 오케스트레이션 경쟁에서 기본 조건에 불과한지에 대해 토론합니다. 다음으로 Moltbot(현재 OpenClaw)을 다시 살펴보며, AI 에이전트를 위한 Reddit 스타일 소셜 네트워크인 Moltbook으로 확장된 사례를 다룹니다. 이러한 에이전트 시뮬레이션은 실제 인사이트를 제공하고 있나요, 아니면 단순한 실험에 불과한가요? 전문가들이 보안 위험, 환각 현상 등 다양한 측면을 분석합니다. 코딩 에이전트, 에이전트 경제, 그리고 진화하는 코드 어시스턴트 환경을 다루는 이번 에피소드에 함께해 보세요.
이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
Moltbot(이전 Clawdbot)이 오픈 소스 에이전트 혁명을 일으켰고, Dario Amodei의 AI 청소년기 에세이, IBM 그래미 IQ 상 수상작, Microsoft의 Maia 200 칩이 공개되었습니다.
ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!
Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
NVIDIA의 Rubin은 5배의 성능 향상을 약속했고, Meta는 Manus AI를 20억 달러에 인수했으며, DeepSeek의 MHC 아키텍처는 모델 교육 효율성을 재정의합니다.
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AI는 단순히 비즈니스 모델을 개선하는 데 그치지 않습니다. 2030년에는 AI가 비즈니스 모델 그 자체가 될 것입니다.
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