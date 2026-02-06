OpenAI Codex는 업계의 판도를 바꾸고 있을까요, 아니면 단순히 따라잡고 있는 수준인가요? 이번 주 Mixture of Experts에서는 OpenAI의 자체 코딩 에이전트 앱인 Codex를 분석합니다. 진행자 Tim Hwang과 패널 Abraham Daniels, Ambhi Ganesan, 그리고 첫 출연인 Sandhya Iyer는 Codex가 경쟁이 치열한 AI 코딩 분야에서 OpenAI에 우위를 제공하는지, 아니면 에이전트 오케스트레이션 경쟁에서 기본 조건에 불과한지에 대해 토론합니다. 다음으로 Moltbot(현재 OpenClaw)을 다시 살펴보며, AI 에이전트를 위한 Reddit 스타일 소셜 네트워크인 Moltbook으로 확장된 사례를 다룹니다. 이러한 에이전트 시뮬레이션은 실제 인사이트를 제공하고 있나요, 아니면 단순한 실험에 불과한가요? 전문가들이 보안 위험, 환각 현상 등 다양한 측면을 분석합니다. 코딩 에이전트, 에이전트 경제, 그리고 진화하는 코드 어시스턴트 환경을 다루는 이번 에피소드에 함께해 보세요.

00:00 – 소개

추후 확정 – OpenAI Codex 앱 출시

추후 확정 – MoltBot/OpenClaw: AI 에이전트 소셜 네트워크

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