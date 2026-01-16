Claude Cowork 분석 및 Gemini를 선택한 Apple

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데스크톱에서 AI 에이전트를 사용할 준비가 되었나요? Mixture of Experts 에피소드 90에서는 진행자 Tim Hwang이 Volkmar Uhlig, Olivia Buzek, Mihai Criveti와 함께 Anthropic의 Claude Cowork 출시를 분석하며 Claude Code의 기능을 일상 업무에 적용하는 방식을 설명합니다. 파일 정리를 AI 에이전트에게 맡길 수 있나요? 다음으로 Apple은 Google과의 파트너십을 발표하며 차세대 Siri에 Gemini 모델을 적용할 것이라는 계획을 밝혔습니다. 이것이 온디바이스 AI, 개인정보 보호, 그리고 엣지 인텔리전스의 미래에 어떤 의미가 있나요? 그리고 예상치 못한 전개로 Linux 창시자 Linus Torvalds는 한때 "vibe"가 "매우 비효율적이지만 재미있다(very inefficient but entertaining)"를 의미한다고 비꼬았음에도 불구하고, 바이브 코딩 관련 사이드 프로젝트에서 AI 에이전트를 사용하고 있다고 밝혔습니다. 이제 코딩 툴이 기존 개발자들까지 만족시킬 만큼 충분히 좋아졌나요? 이 모든 내용을 오늘의 Mixture of Experts에서 다룹니다.

  • 00:00 – 소개
  • 01:17 – Claude Cowork
  • 13:25 – Apple-Google AI 계약
  • 27:39 – Linus Torvalds의 바이브 코딩 관련 이야기

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