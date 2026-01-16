데스크톱에서 AI 에이전트를 사용할 준비가 되었나요? Mixture of Experts 에피소드 90에서는 진행자 Tim Hwang이 Volkmar Uhlig, Olivia Buzek, Mihai Criveti와 함께 Anthropic의 Claude Cowork 출시를 분석하며 Claude Code의 기능을 일상 업무에 적용하는 방식을 설명합니다. 파일 정리를 AI 에이전트에게 맡길 수 있나요? 다음으로 Apple은 Google과의 파트너십을 발표하며 차세대 Siri에 Gemini 모델을 적용할 것이라는 계획을 밝혔습니다. 이것이 온디바이스 AI, 개인정보 보호, 그리고 엣지 인텔리전스의 미래에 어떤 의미가 있나요? 그리고 예상치 못한 전개로 Linux 창시자 Linus Torvalds는 한때 "vibe"가 "매우 비효율적이지만 재미있다(very inefficient but entertaining)"를 의미한다고 비꼬았음에도 불구하고, 바이브 코딩 관련 사이드 프로젝트에서 AI 에이전트를 사용하고 있다고 밝혔습니다. 이제 코딩 툴이 기존 개발자들까지 만족시킬 만큼 충분히 좋아졌나요? 이 모든 내용을 오늘의 Mixture of Experts에서 다룹니다.
이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
빌더로서의 AI와 툴로서의 AI, COBOL을 통한 메인 프레임 현대화, 글로벌 AI 도입 장벽, 에이전트 운영을 통한 AI 에이전트 보호
Google의 인도 내 2,000억 달러 규모 AI 인프라 투자, Claude의 2주 만의 C 컴파일러 구축, AI 에이전트 보안 취약점, 그리고 기업 ROI 문제.
Microsoft의 Copilot 사용 보고서는 놀라운 AI 도입 동향과 Ralph Wiggum의 프롬프트, 인도 AI 회의 및 AI의 슈퍼볼 광고 공세를 보여줍니다.
Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex가 한 시간 전에 출시됐습니다. 기업 AI 경쟁 구도와 이것이 개발자들에게 가지는 의미를 분석해 보겠습니다.
코딩 에이전트를 위한 OpenAI Codex 앱이 출시되고, 에이전트 전용 소셜 네트워크인 Moltbook이 보안 위험을 노출합니다. 이번 주 Mixture of Experts를 조정하세요!
Moltbot(이전 Clawdbot)이 오픈 소스 에이전트 혁명을 일으켰고, Dario Amodei의 AI 청소년기 에세이, IBM 그래미 IQ 상 수상작, Microsoft의 Maia 200 칩이 공개되었습니다.
ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!
Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
NVIDIA의 Rubin은 5배의 성능 향상을 약속했고, Meta는 Manus AI를 20억 달러에 인수했으며, DeepSeek의 MHC 아키텍처는 모델 교육 효율성을 재정의합니다.
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