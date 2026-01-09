NVIDIA는 막을 수 없는 존재인가요?Mixture of Experts 이번 에피소드에서는 진행자 Tim Hwang이 Chris Hay, Kaoutar El Maghraoui, Martin Keen과 함께 CES 2026의 주요 발표 내용을 분석합니다. 먼저 NVIDIA의 Jensen Huang은 Blackwell 대비 5배 성능과 추론 토큰 비용을 10배 절감하는 Rubin 플랫폼을 공개했습니다. 이것이 NVIDIA의 지배력을 더욱 공고히 하나요? 또한 CES의 다양한 혁신적인 기기들도 살펴봅니다. 그리고 Meta의 20억 달러 Manus AI 인수가 기업용 에이전틱 플랫폼으로의 큰 전환을 의미하는지 살펴봅니다. 이후 DeepSeek의 manifold-constrained hyperconnections(MHC) 관련 논문을 분석하며, 무작정 확장하는 대신 효율성을 우선하는 새로운 모델 학습 방식을 살펴봅니다. 마지막으로 AI에 대한 미국인들의 복합적인 인식을 보여주는 최신 여론조사 데이터를 분석합니다. 사람들은 혜택에 대해서는 낙관적이지만, 누가 이를 통제하는지에 대해서는 깊이 우려하고 있습니다.

이 모든 내용을 Mixture of Experts에서 만나보세요.

00:00 – 소개

1:27 – CES 2026

12:41 – Meta의 20억 달러 Manus 투자



20:08 – DeepSeek의 스케일링 대응

33:35 – AI 낙관론과 우려

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.