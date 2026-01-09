NVIDIA는 막을 수 없는 존재인가요?Mixture of Experts 이번 에피소드에서는 진행자 Tim Hwang이 Chris Hay, Kaoutar El Maghraoui, Martin Keen과 함께 CES 2026의 주요 발표 내용을 분석합니다. 먼저 NVIDIA의 Jensen Huang은 Blackwell 대비 5배 성능과 추론 토큰 비용을 10배 절감하는 Rubin 플랫폼을 공개했습니다. 이것이 NVIDIA의 지배력을 더욱 공고히 하나요? 또한 CES의 다양한 혁신적인 기기들도 살펴봅니다. 그리고 Meta의 20억 달러 Manus AI 인수가 기업용 에이전틱 플랫폼으로의 큰 전환을 의미하는지 살펴봅니다. 이후 DeepSeek의 manifold-constrained hyperconnections(MHC) 관련 논문을 분석하며, 무작정 확장하는 대신 효율성을 우선하는 새로운 모델 학습 방식을 살펴봅니다. 마지막으로 AI에 대한 미국인들의 복합적인 인식을 보여주는 최신 여론조사 데이터를 분석합니다. 사람들은 혜택에 대해서는 낙관적이지만, 누가 이를 통제하는지에 대해서는 깊이 우려하고 있습니다.
이 모든 내용을 Mixture of Experts에서 만나보세요.
이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
빌더로서의 AI와 툴로서의 AI, COBOL을 통한 메인 프레임 현대화, 글로벌 AI 도입 장벽, 에이전트 운영을 통한 AI 에이전트 보호
Google의 인도 내 2,000억 달러 규모 AI 인프라 투자, Claude의 2주 만의 C 컴파일러 구축, AI 에이전트 보안 취약점, 그리고 기업 ROI 문제.
Microsoft의 Copilot 사용 보고서는 놀라운 AI 도입 동향과 Ralph Wiggum의 프롬프트, 인도 AI 회의 및 AI의 슈퍼볼 광고 공세를 보여줍니다.
Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex가 한 시간 전에 출시됐습니다. 기업 AI 경쟁 구도와 이것이 개발자들에게 가지는 의미를 분석해 보겠습니다.
코딩 에이전트를 위한 OpenAI Codex 앱이 출시되고, 에이전트 전용 소셜 네트워크인 Moltbook이 보안 위험을 노출합니다. 이번 주 Mixture of Experts를 조정하세요!
Moltbot(이전 Clawdbot)이 오픈 소스 에이전트 혁명을 일으켰고, Dario Amodei의 AI 청소년기 에세이, IBM 그래미 IQ 상 수상작, Microsoft의 Maia 200 칩이 공개되었습니다.
ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!
Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
NVIDIA의 Rubin은 5배의 성능 향상을 약속했고, Meta는 Manus AI를 20억 달러에 인수했으며, DeepSeek의 MHC 아키텍처는 모델 교육 효율성을 재정의합니다.
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