AI 분야에서는 경쟁이 일찍부터 시작됩니다.이번 긴급 에피소드에서는 게스트 진행자 Aili McConnon이 Chris Hay와 Mihai Criveti와 함께 어제 연이어 발표된 충격적인 소식, Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex를 분석합니다. 두 모델은 서로 한 시간 간격으로 출시되었습니다. 전문가들이 두 모델을 면밀히 분석합니다. 코딩 작업에서는 실제로 어떤 모델이 더 뛰어난 성능을 보이나요? 이어서 이러한 출시가 기업용 AI 경쟁이 점점 치열해지고 있음을 어떻게 보여주는지 분석합니다. 마지막으로 Chris와 Mihai는 실제 업무에서 사용하는 워크플로를 공유하며, 두 모델을 모두 활용할 수 있는데 왜 하나만 사용해야 하는지에 대해 이야기합니다. 또한 "vibe shift(분위기 변화)"에 대해서도 논의하는데, 멀티 에이전트 워크플로는 이제 등장할 예정이 아니라 이미 현실이 되었다는 점을 강조합니다.

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