Anthropic vs OpenAI: Claude Opus 4.6 & GPT-5.3-Codex

에피소드 보기

AI 분야에서는 경쟁이 일찍부터 시작됩니다.이번 긴급 에피소드에서는 게스트 진행자 Aili McConnonChris HayMihai Criveti와 함께 어제 연이어 발표된 충격적인 소식, Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex를 분석합니다. 두 모델은 서로 한 시간 간격으로 출시되었습니다. 전문가들이 두 모델을 면밀히 분석합니다. 코딩 작업에서는 실제로 어떤 모델이 더 뛰어난 성능을 보이나요? 이어서 이러한 출시가 기업용 AI 경쟁이 점점 치열해지고 있음을 어떻게 보여주는지 분석합니다. 마지막으로 Chris와 Mihai는 실제 업무에서 사용하는 워크플로를 공유하며, 두 모델을 모두 활용할 수 있는데 왜 하나만 사용해야 하는지에 대해 이야기합니다. 또한 "vibe shift(분위기 변화)"에 대해서도 논의하는데, 멀티 에이전트 워크플로는 이제 등장할 예정이 아니라 이미 현실이 되었다는 점을 강조합니다.

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
모든 Mixture of Experts 에피소드 보기
청취하기 Apple 팟캐스트 Spotify 팟캐스트 YouTube 캐스팅

더 많은 에피소드 살펴보기

모든 에피소드 찾기
Mixture of Experts 팟캐스트 아트워크
Codex 출시 및 OpenClaw/Moltbook의 혼란: 금주의 AI 에이전트

코딩 에이전트를 위한 OpenAI Codex 앱이 출시되고, 에이전트 전용 소셜 네트워크인 Moltbook이 보안 위험을 노출합니다. 이번 주 Mixture of Experts를 조정하세요!
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
OpenClaw(Moltbot, Clawdbot): 주류가 되는 오픈 소스 에이전트

Moltbot(이전 Clawdbot)이 오픈 소스 에이전트 혁명을 일으켰고, Dario Amodei의 AI 청소년기 에세이, IBM 그래미 IQ 상 수상작, Microsoft의 Maia 200 칩이 공개되었습니다.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
새로운 AI 경쟁: 2026년의 엔터프라이즈 혁신

ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Claude Cowork 분석 및 Gemini를 선택한 Apple

Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
CES 2026 AI 하이라이트: NVIDIA Rubin과 파격적인 기기들

NVIDIA의 Rubin은 5배의 성능 향상을 약속했고, Meta는 Manus AI를 20억 달러에 인수했으며, DeepSeek의 MHC 아키텍처는 모델 교육 효율성을 재정의합니다.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
AI 연말 결산: 2026년을 좌우할 트렌드

IBM 전문가들이 2025년의 AI 혁신에 대한 후기를 작성하고 2026년 트렌드를 예측합니다. AI 하드웨어 부족, 오픈 소스의 성공, 슈퍼 에이전트 및 멀티모달 진화에 대해 논의합니다.

다음 내용도 참고하세요

뉴스 두 가지 모델에 대한 이야기, 그리고 기업용 AI의 더 큰 의미

두 회사는 서로 한 시간 간격으로 GPT-5.3-Codex와 Claude Opus 4.6이라는 대표 프런티어 모델의 주요 업데이트를 발표했으며, 이는 두 회사가 동일한 목표인 기업용 수준의 AI를 향해 빠르게 경쟁하고 있음을 분명히 보여줍니다. 계속 읽어보세요.

Anthropic과 OpenAI의 경쟁에 대해 자세히 알아보기
YouTube 동영상 사이버 보안 전문가가 OpenClaw와 Moltbook에 대해 알아야 할 사항

최신 Security Intelligence 팟캐스트 에피소드 시청

최신 Security Intelligence 에피소드
2030년의 기업

AI는 단순히 비즈니스 모델을 개선하는 데 그치지 않습니다. 2030년에는 AI가 비즈니스 모델 그 자체가 될 것입니다.

Enterprise 2030 연구 보고서 읽기
IBM Enterprise Advantage

더 빠른 가치 창출을 위한 AI 확장

IBM Enterprise Advantage 살펴보기
Think 뉴스레터 구독하기

Think 뉴스레터에 가입하고 AI 및 기술 분야의 최신 소식에 대한 주간 인사이트, 연구, 전문가들의 의견을 받아 보세요.

AI 업데이트 구독
전문가와 함께하는 AI 뉴스 최신 소식 받기

Apple PodcastsSpotify에서 팔로우하세요.

  1. YouTube에서 저희 플레이리스트를 구독하기
  2. Think 뉴스레터 구독하기