AI 분야에서는 경쟁이 일찍부터 시작됩니다.이번 긴급 에피소드에서는 게스트 진행자 Aili McConnon이 Chris Hay와 Mihai Criveti와 함께 어제 연이어 발표된 충격적인 소식, Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex를 분석합니다. 두 모델은 서로 한 시간 간격으로 출시되었습니다. 전문가들이 두 모델을 면밀히 분석합니다. 코딩 작업에서는 실제로 어떤 모델이 더 뛰어난 성능을 보이나요? 이어서 이러한 출시가 기업용 AI 경쟁이 점점 치열해지고 있음을 어떻게 보여주는지 분석합니다. 마지막으로 Chris와 Mihai는 실제 업무에서 사용하는 워크플로를 공유하며, 두 모델을 모두 활용할 수 있는데 왜 하나만 사용해야 하는지에 대해 이야기합니다. 또한 "vibe shift(분위기 변화)"에 대해서도 논의하는데, 멀티 에이전트 워크플로는 이제 등장할 예정이 아니라 이미 현실이 되었다는 점을 강조합니다.
이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
코딩 에이전트를 위한 OpenAI Codex 앱이 출시되고, 에이전트 전용 소셜 네트워크인 Moltbook이 보안 위험을 노출합니다. 이번 주 Mixture of Experts를 조정하세요!
Moltbot(이전 Clawdbot)이 오픈 소스 에이전트 혁명을 일으켰고, Dario Amodei의 AI 청소년기 에세이, IBM 그래미 IQ 상 수상작, Microsoft의 Maia 200 칩이 공개되었습니다.
ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!
Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
NVIDIA의 Rubin은 5배의 성능 향상을 약속했고, Meta는 Manus AI를 20억 달러에 인수했으며, DeepSeek의 MHC 아키텍처는 모델 교육 효율성을 재정의합니다.
두 회사는 서로 한 시간 간격으로 GPT-5.3-Codex와 Claude Opus 4.6이라는 대표 프런티어 모델의 주요 업데이트를 발표했으며, 이는 두 회사가 동일한 목표인 기업용 수준의 AI를 향해 빠르게 경쟁하고 있음을 분명히 보여줍니다. 계속 읽어보세요.
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AI는 단순히 비즈니스 모델을 개선하는 데 그치지 않습니다. 2030년에는 AI가 비즈니스 모델 그 자체가 될 것입니다.
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