2025년 AI를 정의한 것은 무엇이며 2026년에는 무엇이 다가오고 있나요?Mixture of Experts 연말 특집 에피소드에서 진행자 Tim Hwang이 베테랑 패널들과 함께 2025년의 주요 AI 순간을 되짚고 앞으로의 해에 대한 과감한 예측을 제시합니다. Kaoutar El Maghraoui는 AI 하드웨어 공급 위기와 NVIDIA의 칩 지배력을 분석합니다. Gabe Goodhart는 Kimi K2 Thinking과 같은 모델을 통해 오픈소스의 도약의 해를 옹호합니다. Chris Hay는 ChatGPT Deep Research와 Claude Code를 통해 2025년에 '슈퍼 에이전트'가 실현되었다고 주장합니다. 마지막으로 Aaron Baughman과 Abraham Daniels는 비전 모델부터 자율 디지털 작업자까지 아우르는 멀티모달 AI의 미래를 전망합니다. 전문가들과 함께 AI의 과장과 현실을 구분하고 2026년의 방향을 전망해 보세요.

00:00 – 소개

0:45 – Chris: 슈퍼 에이전트, 추론 모델, 그리고 2025년 회고

12:26 – Gabe: 오픈소스의 도약의 해와 향후 전망

22:17 – Kaoutar: 2025년 AI 하드웨어와 2026년 전망

29:18 – Aaron & Abe: 멀티모달 AI와 모듈형 모델 오케스트레이션

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