2025년 AI를 정의한 것은 무엇이며 2026년에는 무엇이 다가오고 있나요?Mixture of Experts 연말 특집 에피소드에서 진행자 Tim Hwang이 베테랑 패널들과 함께 2025년의 주요 AI 순간을 되짚고 앞으로의 해에 대한 과감한 예측을 제시합니다. Kaoutar El Maghraoui는 AI 하드웨어 공급 위기와 NVIDIA의 칩 지배력을 분석합니다. Gabe Goodhart는 Kimi K2 Thinking과 같은 모델을 통해 오픈소스의 도약의 해를 옹호합니다. Chris Hay는 ChatGPT Deep Research와 Claude Code를 통해 2025년에 '슈퍼 에이전트'가 실현되었다고 주장합니다. 마지막으로 Aaron Baughman과 Abraham Daniels는 비전 모델부터 자율 디지털 작업자까지 아우르는 멀티모달 AI의 미래를 전망합니다. 전문가들과 함께 AI의 과장과 현실을 구분하고 2026년의 방향을 전망해 보세요.
이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
Claude Code, Cursor, 오픈소스 툴과 2025년 AI 코딩의 현실 실제 개발자 경험, 모델 경쟁, 그리고 앞으로의 방향 Mixture of Experts를 들어보세요.
Disney가 캐릭터 라이선싱을 위해 10억 달러 규모의 OpenAI 계약을 체결했습니다. 타임지가 AI 설계자를 올해의 인물로 선정했습니다. 또한 NVIDIA Nemotron 3와 Claude의 Soul Document가 공개되었습니다.
OpenAI의 GPT-5.2 긴급 상황, Stanford의 AI 투명성 지수에서 IBM Granite가 95/100을 기록, 그리고 AWS Nova 모델 이번 주 Mixture of Experts를 시청하세요.
빌더로서의 AI와 툴로서의 AI, COBOL을 통한 메인 프레임 현대화, 글로벌 AI 도입 장벽, 에이전트 운영을 통한 AI 에이전트 보호
Google의 인도 내 2,000억 달러 규모 AI 인프라 투자, Claude의 2주 만의 C 컴파일러 구축, AI 에이전트 보안 취약점, 그리고 기업 ROI 문제.
Microsoft의 Copilot 사용 보고서는 놀라운 AI 도입 동향과 Ralph Wiggum의 프롬프트, 인도 AI 회의 및 AI의 슈퍼볼 광고 공세를 보여줍니다.
Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex가 한 시간 전에 출시됐습니다. 기업 AI 경쟁 구도와 이것이 개발자들에게 가지는 의미를 분석해 보겠습니다.
코딩 에이전트를 위한 OpenAI Codex 앱이 출시되고, 에이전트 전용 소셜 네트워크인 Moltbook이 보안 위험을 노출합니다. 이번 주 Mixture of Experts를 조정하세요!
Moltbot(이전 Clawdbot)이 오픈 소스 에이전트 혁명을 일으켰고, Dario Amodei의 AI 청소년기 에세이, IBM 그래미 IQ 상 수상작, Microsoft의 Maia 200 칩이 공개되었습니다.
ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!
Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
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