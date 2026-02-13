AI 에이전트가 자체 평가를 해킹할 수 있을까요? 이번 주 Mixture of Experts에서는 Tim Hwang이 Ambhi Ganesan, Kaoutar El Maghraoui, Sandi Besen과 함께 OpenAI의 Codex Security 출시를 분석합니다. 다음으로, Anthropic에서 Opus 4.6이 테스트 중임을 파악하고 정답 키를 찾아 암호를 해독했음을 공개함에 따라, 평가 인식에 대해 자세히 살펴봅니다. 그런 다음 Meta가 AI 에이전트를 위한 소셜 네트워크인 Moltbook을 인수한 상황에서 에이전트 커머스 인프라의 전략적인 플레이란 무엇인지에 대해 논의합니다. 마지막으로, Alibaba에서 한 에이전트가 격리를 깨고 암호화폐 채굴을 시작했다고 보고합니다. 에이전트들이 보상을 극대화하기 위해 너무 열심히 노력하고 있는 것일까요? 오늘의 Mixture of Experts(MoE)에서 전부 공개됩니다.
이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
[un]prompted 2026에서 무슨 일이 있었나요? 올해 가장 인기 있는 AI 보안 컨퍼런스가 AI에 대한 우리의 생각을 변화시킨 방법을 알아보세요. 추가: 사이버 보안 번아웃, 악성 블로그 게시물을 작성하는 AI 에이전트, '제로데이 붕괴'도 학인하세요.
Security Intelligence 팟캐스트의 최신 에피소드 보기
Think 뉴스레터에 가입하고 AI 및 기술 분야의 최신 소식에 대한 주간 인사이트, 연구, 전문가들의 의견을 받아 보세요.
Perplexity Computer는 에이전트 오케스트레이션을 출시하고, Claude는 메모리를 가져오고, NullClaw는 AI 에이전트를 최소화하고, Tilly Norwood는 최초의 AI 배우가 되었습니다.
빌더로서의 AI와 툴로서의 AI, COBOL을 통한 메인 프레임 현대화, 글로벌 AI 도입 장벽, 에이전트 운영을 통한 AI 에이전트 보호
Google의 인도 내 2,000억 달러 규모 AI 인프라 투자, Claude의 2주 만의 C 컴파일러 구축, AI 에이전트 보안 취약점, 그리고 기업 ROI 문제.
Microsoft의 Copilot 사용 보고서는 놀라운 AI 도입 동향과 Ralph Wiggum의 프롬프트, 인도 AI 회의 및 AI의 슈퍼볼 광고 공세를 보여줍니다.
Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex가 한 시간 전에 출시됐습니다. 기업 AI 경쟁 구도와 이것이 개발자들에게 가지는 의미를 분석해 보겠습니다.
코딩 에이전트를 위한 OpenAI Codex 앱이 출시되고, 에이전트 전용 소셜 네트워크인 Moltbook이 보안 위험을 노출합니다. 이번 주 Mixture of Experts를 조정하세요!
Moltbot(이전 Clawdbot)이 오픈 소스 에이전트 혁명을 일으켰고, Dario Amodei의 AI 청소년기 에세이, IBM 그래미 IQ 상 수상작, Microsoft의 Maia 200 칩이 공개되었습니다.
ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!
Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
NVIDIA의 Rubin은 5배의 성능 향상을 약속했고, Meta는 Manus AI를 20억 달러에 인수했으며, DeepSeek의 MHC 아키텍처는 모델 교육 효율성을 재정의합니다.