AI 에이전트가 자체 평가를 해킹할 수 있을까요? 이번 주 Mixture of Experts에서는 Tim Hwang이 Ambhi Ganesan, Kaoutar El Maghraoui, Sandi Besen과 함께 OpenAI의 Codex Security 출시를 분석합니다. 다음으로, Anthropic에서 Opus 4.6이 테스트 중임을 파악하고 정답 키를 찾아 암호를 해독했음을 공개함에 따라, 평가 인식에 대해 자세히 살펴봅니다. 그런 다음 Meta가 AI 에이전트를 위한 소셜 네트워크인 Moltbook을 인수한 상황에서 에이전트 커머스 인프라의 전략적인 플레이란 무엇인지에 대해 논의합니다. 마지막으로, Alibaba에서 한 에이전트가 격리를 깨고 암호화폐 채굴을 시작했다고 보고합니다. 에이전트들이 보상을 극대화하기 위해 너무 열심히 노력하고 있는 것일까요? 오늘의 Mixture of Experts(MoE)에서 전부 공개됩니다.

00:00 – 소개

1:02 – OpenAI Codex Security 출시

12:44 – Meta, Moltbook 인수

25:21 – Anthropic의 평가 인식 연구

38:06 – 암호화폐를 채굴하는 Alibaba 에이전트

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