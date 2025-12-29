2025년: 오픈 에이전트형 AI가 중심에 선 해

실험적 AI 모델의 에이전트 역량에서 실제 배포에 이르기까지, 2025년은 오픈 에이전트형 AI가 주목을 받은 해였습니다. IBM에게 이러한 진화는 지능형 에이전트를 구축하고 배포하는 방식을 재편한 두 가지 오픈 소스 이니셔티브, BeeAI와 Agent Stack에 집약되어 있습니다.
BeeAI는 IBM Research가 에이전트형 시스템으로의 중요한 전환을 예상하던 2024년 초, 내부 프로젝트로 시작되었습니다. IBM Research 인큐베이션 및 기술 경험 디렉터인 Kate Blair는 IBM Think와의 인터뷰에서 “2024년이 시작되면서 이 작업을 시작했는데, 지금 돌이켜보면 참 소박하게 느껴집니다.”라고 말했습니다. “당시에는 최종 사용자가 에이전트를 어떻게 사용할지에 초점을 맞췄죠.”
초기에는 대화형 시스템을 탐구하며 BeeAI for Business라는 오픈 베타를 출시했습니다. 그러나 흐름은 기대만큼 맞지 않았습니다. 팀은 방향을 전환해 BeeAI를 오픈 소스로 공개하고 개발자에 집중했습니다.
Blair는 “개발자들로부터 피드백이 들어오기 시작했습니다.”라고 말했습니다. “에이전트를 사용하는 최종 사용자 인터페이스보다는, 에이전트를 만드는 개발자 인터페이스를 봐야 하지 않을까 했죠. 그렇게 해서 이 프레임워크가 나오게 되었습니다.”
현재 BeeAI Framework는 개발자 경험과 상호운용성을 강조하는 에이전트 구축용 오픈 소스 툴킷입니다. 멀티 에이전트 오케스트레이션, 규칙 기반 추론, 주요 AI 모델과의 통합을 지원합니다. Linux Foundation의 거버넌스 아래 BeeAI는 빠르게 확산되었으며, 현재 GitHub 별점 수는 3,000개를 넘어섰습니다.
BeeAI가 성장하면서 IBM은 가장 큰 과제가 에이전트를 만드는 것이 아니라 배포하는 것임을 깨달았습니다. 처음에는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)가 포함되어 있었지만, 피드백을 통해 GUI는 이미 기본적인 기대 사항이 되었다는 점이 드러났습니다.
Blair는 “우리가 받은 가장 큰 피드백은 GUI가 이미 상품화되었다는 점이었습니다.”라고 말했습니다. “UI를 스택의 일부로 제공하는 것이 핵심 요소는 아닙니다. 그래서 우리는 서버 모듈에 집중하고 있습니다. 사람들은 에이전트 로직에 집중하고 싶어 합니다. 결정적인 기능은 ‘에이전트를 빠르게 배포하게 해달라’는 것입니다. 그게 전부입니다.”
이러한 통찰은 큰 방향 전환을 이끌었습니다. 플랫폼은 빠르고 프레임워크에 구애받지 않는 배포를 위한 오픈 인프라인 Agent Stack으로 진화했습니다. Agent2Agent(A2A) 프로토콜을 기반으로 한 Agent Stack은 BeeAI, LangGraph, CrewAI 또는 맞춤 코드 등 어디에서든 만든 에이전트를 몇 분 안에 배포할 수 있게 해줍니다.
Blair는 “Agent Stack은 방화벽 뒤에서 여러 프레임워크를 넘나들며 실험해야 하는 사람들을 위한 것입니다.”라고 말했습니다. “여러 팀이 여러 프레임워크와 컴플라이언스를 동시에 지원해야 하거든요.” “자체 호스팅이 가능해야 합니다.”
Blair는 Agent Stack이 오픈 소스를 유지하면서도 컴플라이언스, 보안, 확장성이라는 엔터프라이즈 현실을 해결한다고 설명했습니다. 자체 호스팅 서버, 명령줄 인터페이스(CLI) 툴, 관측 가능성, 권한 부여, 자동 확장을 위한 통합 기능을 제공합니다. 목표는 벤더 종속 없이 팀이 프로토타입에서 프로덕션으로 이동하도록 돕는 것입니다.
업계 뉴스레터
가장 중요하고 흥미로운 AI 뉴스에 대한 선별된 인사이트를 확인하세요. 주간 Think 뉴스레터를 구독하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독은 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
Agent Stack은 단순한 배포 툴이 아니라, 상호운용성을 향한 더 큰 흐름의 일부입니다. A2A를 활용해 서로 다른 프레임워크의 에이전트가 매끄럽게 통신할 수 있도록 합니다.
Linux Foundation은 최근 Anthropic이 Model Context Protocol(MCP)을 기여하면서 Agentic AI Foundation 설립을 발표했습니다. Blair는 “MCP가 오픈 거버넌스 체계로 들어오게 되어 매우 기대됩니다.”라고 말했습니다. "투명하게 관리되는 커뮤니티 표준이야말로 더 많은 창의성, 혁신, 그리고 해결책을 이끌어낼 것입니다."
A2A 프로젝트가 곧 첫 번째 주요 릴리스를 앞두고 있습니다. "우리는 이미 A2A와 MCP 간의 협력을 통해 엔티티가 MCP의 툴이나 리소스이든 A2A의 에이전트이든 관계없이 단일 카드로 표준화하는 것을 목격하고 있습니다."라고 그녀는 말합니다. Blair는 이 통합 카드를 상호 운용성의 촉매제이자 에이전트와 에이전틱 시스템 전반에서 레지스트리, 검색 및 활용도를 공유할 수 있는 기회 보고 있습니다.
변화하는 규제와 AI 에이전트의 등장이 어떻게 강력한 AI 거버넌스 프레임워크 구축의 필요성을 재편하고 있는지 알아보세요.
보고서를 다운로드하여 IDC MarketScape가 IBM을 2025년 생성형 AI 평가 기술 분야의 리더로 선정한 이유와 watsonx.governance를 통해 위험 관리, 보고, 통합을 개선하는 방법을 알아보세요.
IBM의 Techsplainers에서 핵심 개념부터 실제 사용 사례까지 에이전틱 AI의 필수 요소를 분석합니다. 짧고 명확한 에피소드를 통해 기본 사항을 빠르게 익힐 수 있습니다.
주요 사용 사례와 핵심 능력을 분석하여 단계별 권장 사항을 제공하는 이 종합 가이드를 통해 비즈니스에 적합한 솔루션을 선택하는 데 도움을 받으세요.
Gartner 보고서를 읽고 AI 및 비즈니스 리더가 MAS를 활용하여 성과를 개선하고 위험을 줄이며 경쟁 우위를 확보하는 방법을 알아보세요.
IBM watsonx.ai 스튜디오를 사용하여 개발자가 AI 에이전트를 구축, 배포 및 모니터링할 수 있도록 지원합니다.
기업이 AI 에이전트 및 어시스턴트를 구축, 사용자 지정, 관리할 수 있도록 지원하며, 업계에서 가장 포괄적인 기능 세트 중 하나를 사용하여 획기적인 생산성을 창출하세요.
개발자 효율성을 높이는 Granite의 소형 개방형 모델을 사용하여 90% 이상의 비용 절감을 달성하세요. 이러한 엔터프라이즈급 모델은 사이버 보안부터 RAG까지 광범위한 엔터프라이즈 작업과 안전 벤치마크에 대해 탁월한 성능을 제공합니다.
기업이 AI 에이전트 및 어시스턴트를 구축, 사용자 지정 및 관리할 수 있도록 지원하는 업계에서 가장 포괄적인 기능을 통해 복잡한 워크플로를 자동화하고 획기적인 생산성을 창출하세요.