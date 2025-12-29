2025년: 오픈 에이전트형 AI가 중심에 선 해

실험적 AI 모델의 에이전트 역량에서 실제 배포에 이르기까지, 2025년은 오픈 에이전트형 AI가 주목을 받은 해였습니다. IBM에게 이러한 진화는 지능형 에이전트를 구축하고 배포하는 방식을 재편한 두 가지 오픈 소스 이니셔티브, BeeAI와 Agent Stack에 집약되어 있습니다.

BeeAI는 IBM Research가 에이전트형 시스템으로의 중요한 전환을 예상하던 2024년 초, 내부 프로젝트로 시작되었습니다. IBM Research 인큐베이션 및 기술 경험 디렉터인 Kate Blair는 IBM Think와의 인터뷰에서 “2024년이 시작되면서 이 작업을 시작했는데, 지금 돌이켜보면 참 소박하게 느껴집니다.”라고 말했습니다. “당시에는 최종 사용자가 에이전트를 어떻게 사용할지에 초점을 맞췄죠.”

초기에는 대화형 시스템을 탐구하며 BeeAI for Business라는 오픈 베타를 출시했습니다. 그러나 흐름은 기대만큼 맞지 않았습니다. 팀은 방향을 전환해 BeeAI를 오픈 소스로 공개하고 개발자에 집중했습니다.

Blair는 “개발자들로부터 피드백이 들어오기 시작했습니다.”라고 말했습니다. “에이전트를 사용하는 최종 사용자 인터페이스보다는, 에이전트를 만드는 개발자 인터페이스를 봐야 하지 않을까 했죠. 그렇게 해서 이 프레임워크가 나오게 되었습니다.”

현재 BeeAI Framework는 개발자 경험과 상호운용성을 강조하는 에이전트 구축용 오픈 소스 툴킷입니다. 멀티 에이전트 오케스트레이션, 규칙 기반 추론, 주요 AI 모델과의 통합을 지원합니다. Linux Foundation의 거버넌스 아래 BeeAI는 빠르게 확산되었으며, 현재 GitHub 별점 수는 3,000개를 넘어섰습니다.