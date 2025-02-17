세계 모델을 더 스마트한 AI로 연결하는 링크로 보는 기술 리더들

여러분의 반려묘는 ChatGPT보다 더 똑똑할 수 있습니다. 인공 지능은 이제 시를 쓰고 로스쿨 시험에 합격할 수 있지만, 아직도 창문 선반을 탐색하고 사냥감을 향해 점프할 수 있는 고양이의 기본적인 추론 능력에도 미치지 못합니다.

인간의 지식을 자유자재로 활용하는 AI와 물리적 세계에 대한 동물의 이해를 따라잡을 수 없는 AI 사이의 이러한 격차는 더 지능적인 머신을 찾는 과정에서 중요한 과제로 떠올랐습니다. Meta의 수석 AI 과학자인 Yann LeCun은 지난주 파리에서 열린 AI 안전 서밋에서 이 문제에 주목하면서 구조, 역학 및 인과 관계의 내부 표현을 형성하는 AI 시스템인 "세계 모델"이 인공 지능을 발전시키는 데 핵심적인 역할을 할 수 있다고 주장했습니다.

그러나 일부 주요 연구자들은 이 접근 방식이 보이는 것만큼 획기적인 것인지에 대해 의문을 제기합니다.

캘리포니아 대학교 버클리 컴퓨터 과학 교수 Stuart J. Russell은 IBM Think와의 대화에서 "AI는 1950년대부터 세계 모델을 사용해 왔으며, AI의 여러 하위 분야는 전적으로 세계 모델에 의존하고 있습니다."라고 말했습니다. "이는 수학이 물리학에 유용할 수 있다고 제안하는 것만큼이나 식상한 발상입니다."