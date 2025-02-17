세계 모델을 더 스마트한 AI로 연결하는 링크로 보는 기술 리더들

여러분의 반려묘는 ChatGPT보다 더 똑똑할 수 있습니다. 인공 지능은 이제 시를 쓰고 로스쿨 시험에 합격할 수 있지만, 아직도 창문 선반을 탐색하고 사냥감을 향해 점프할 수 있는 고양이의 기본적인 추론 능력에도 미치지 못합니다.
인간의 지식을 자유자재로 활용하는 AI와 물리적 세계에 대한 동물의 이해를 따라잡을 수 없는 AI 사이의 이러한 격차는 더 지능적인 머신을 찾는 과정에서 중요한 과제로 떠올랐습니다. Meta의 수석 AI 과학자인 Yann LeCun은 지난주 파리에서 열린 AI 안전 서밋에서 이 문제에 주목하면서 구조, 역학 및 인과 관계의 내부 표현을 형성하는 AI 시스템인 "세계 모델"이 인공 지능을 발전시키는 데 핵심적인 역할을 할 수 있다고 주장했습니다.
그러나 일부 주요 연구자들은 이 접근 방식이 보이는 것만큼 획기적인 것인지에 대해 의문을 제기합니다.
캘리포니아 대학교 버클리 컴퓨터 과학 교수 Stuart J. Russell은 IBM Think와의 대화에서 "AI는 1950년대부터 세계 모델을 사용해 왔으며, AI의 여러 하위 분야는 전적으로 세계 모델에 의존하고 있습니다."라고 말했습니다. "이는 수학이 물리학에 유용할 수 있다고 제안하는 것만큼이나 식상한 발상입니다."
이 논쟁은 거의 모든 영역에서 인간 수준의 학습과 추론에 필적하거나 이를 능가하는 인공 일반 지능(AGI), 즉 AI 시스템을 달성하기 위한 추격전이 치열해지고 있음을 강조합니다. 체스나 언어 처리와 같은 좁은 범위의 작업에 탁월한 오늘날의 특수 AI 시스템과 달리, AGI는 추론 능력, 신체적 이해, 적응력을 결합하여 세상을 보다 근본적으로 이해해야 합니다.
주요 기술 기업들은 이 문제에 대해 다양한 접근 방식을 취하고 있습니다. OpenAI는 GPT 시리즈를 통해 언어 모델을 확장하여 점점 더 정교한 추론을 구현하는 데 주력해 왔습니다. AlphaFold 및 AlphaGo와 같은 시스템을 갖춘 Google DeepMind는 특정 분야를 대상으로 하는 동시에 보다 일반적인 기능을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 한편, Meta는 텍스트만이 아니라 실제 세계에서의 상호작용에서 학습하는 것의 중요성을 강조해왔습니다.
"인간의 지능을 재현하려고 노력하는 건 소용이 없습니다."라고 LeCun은 서밋에서 말했습니다. "우리는 고양이나 쥐의 지능조차 재현할 수 없으니까요. 모든 반려묘는 매우 복잡한 행동을 계획할 수 있습니다."
최근 몇 년 동안 AI 시스템은 특정 영역의 벤치마크 점수를 빠르게 높였습니다. 그러나 LeCun은 연구자들이 모라벡의 역설이라고 부르는 관찰, 즉 많은 경우 기계는 인간이 쉽다고 느끼는 기술을 마스터하기 가장 어려워 한다는 점을 지적합니다.
LeCun은 "인간과 동물이 할 수 있기 때문에 당연하게 느껴지는 일들을 쉽다고 생각할 수 있지만, 실제로 이런 일들은 매우 복잡합니다."라며, "반면, 언어를 조작하고 생성하거나, 체스와 바둑을 두는 등 우리가 인간만이 할 수 있는 일이라고 생각하는 일들은 비교적 쉬운 것으로 밝혀졌습니다."라고 덧붙였습니다.
일부 전문가들은 AI가 겉보기에는 쉬운 물리적 및 신체적 및 인지적 능력에는 어려움을 겪지만, 지적으로는 어렵게 여겨지는 작업에는 탁월하다는 이 역설을 기반으로 회의적인 시각을 가집니다.
"인류가 일련의 망막 이미지에서 전자기에 대한 맥스웰 방정식을 도출하는 과정에는 수만 년의 시간과 더불어 개념 형성과 수식화의 누적이 필요했습니다."라고 Russell은 말했습니다. "현재 딥 러닝 시스템에서는 이와 유사한 것을 본 적이 없습니다."
LeCun은 현재의 한계를 설명하기 위해 놀라운 비교를 제시했습니다. 현대의 LLM은 수조 개의 토큰, 즉 인간이 50만 년 동안 읽을 수 있는 양의 텍스트를 사용하여 학습하는데, 깨어 있는 시간이 약 16,000시간에 불과한 4살 어린이는 시각적 인식만으로 비슷한 양의 데이터를 처리한다는 것입니다.
"4살 어린이는 시각적 인식의 형태로 가장 규모가 큰 LLM만큼 많은 데이터를 보았으며, 시각 장애가 있는 어린이는 촉각을 통해 이를 경험합니다."라고 LeCun은 말했습니다. "이를 통해 알 수 있는 건, 텍스트를 활용한 학습만으로는 인간 수준의 지능에 도달할 수 없다는 것입니다."
이러한 관찰로 인해 연구자들은 새로운 접근 방식을 모색하게 되었습니다. Meta에서 LeCun의 팀은 '인공 일반 지능'이라는 용어에서 벗어나 '고급 기계 지능'(AMI)을 선호합니다. "인간의 지능은 실제로 매우 전문화되어 있기 때문에 AGI라고 부르는 것은 잘못된 명칭입니다."라고 LeCun은 말했습니다.
LeCun은 AI의 진화 방식을 완전히 재고해야 한다고 생각합니다. 그는 인간의 두뇌를 모방하는 대신 AI가 세상을 학습하고 이해하는 방식을 바꾸고자 합니다. LeCun은 AI가 동영상을 시청하는 것만으로 물리적 물체가 어떻게 행동하는지 학습하는 것처럼 '오감'을 통해 정보를 받아들임으로써 현실에 대한 정신적 그림을 구축해야 한다고 주장합니다. 이러한 AI 시스템은 일관되게 기억해야 하며, 작업을 완료하기 위해 단계별로 조치를 계획하는 방법을 알아야 합니다.
AI 시스템이 세상에 대한 자신의 이해를 어떻게 발전시킬 수 있을지에 대한 컴퓨터 과학자들의 견해는 각기 다릅니다. 워싱턴 대학교의 Pedro Domingos 명예 교수는 발전이 가능하지만, 즉각적이지는 않을 것이라고 봅니다. Domingos 교수는 "자체적인 세계 모델을 개발하는 AI를 구축하는 것은 완전히 현실적이지만, 우리는 아직 그 방법을 알지 못하며 더 많은 연구가 필요합니다."라고 IBM Think와의 대화에서 이야기했습니다.
현재의 AI 능력은 특히 복잡한 작업을 처리하는 데 있어 인간 수준의 추론에 미치지 못합니다. Russell은 이렇게 말했습니다. "1960년대부터 우리는 단순하고 획일적인 세계 모델을 사용하면 추론과 계획에 완전히 해결하기 힘든 문제가 발생한다는 점을 이해했습니다. 필요한 근육 활성화 8억 개의 정확한 순서를 미리 파악하여 휴가를 계획한다고 상상해 보세요." 그는 인간은 정보를 다르게 처리한다고 말했습니다. "인간이 이를 극복하기 위해 사용하는 주요 도구는 계층 구조입니다. 우리는 크고 높은 수준의 작업부터 손가락을 움직여 이 이메일의 다음 글자 'i'를 입력하는 것과 같은 낮은 수준의 작업까지, 다양한 추상화 수준에서 많은 모델을 사용합니다."
IBM Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
기업들은 신뢰할 수 없는 파운데이션 모델로는 생성형 AI를 확장할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 발췌문을 다운로드하여 플래그십 'Granite 모델'을 보유한 IBM이 뛰어난 성과를 내는 기업으로 선정된 이유를 알아보세요.
watsonx 포트폴리오의 IBM 파운데이션 모델 라이브러리에 대해 자세히 알아보고 비즈니스를 위한 생성형 AI를 자신 있게 확장하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
IBM watsonx 포트폴리오의 IBM 파운데이션 모델 라이브러리에 대해 자세히 알아보고 비즈니스를 위한 생성형 AI를 자신 있게 확장하세요.