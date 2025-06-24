AI가 한쪽의 뇌처럼 생각해야 하는 이유

계산적 관점도 존재했습니다. 이 팀은 기존 홉필드 모델(Hopfield model)을 기반으로 확장된 고급 네트워크 유형인 고밀도 연상 메모리(Dense Associative Memory)로 연구를 진행하고 있었습니다. 이 시스템은 강력한 메모리 용량과 탁월한 패턴 검색 기능으로 유명합니다.

"불행히도 이러한 고밀도 연상 메모리 네트워크는 메모리 용량을 크게 늘렸지만, 생물학적으로는 현실성이 떨어졌습니다."라고 코자크코프는 말합니다. "그래서 자연스럽게 이러한 네트워크가 생물학적 하드웨어에서 구현될 수 있는지 궁금했습니다."

팀이 생물학적 구현에 대해 고민하기 시작하자 성상교세포가 가장 유력한 후보로 떠올랐습니다. 성상교세포의 해부학적 구조, 공간적 조직, 생화학적 동역학 모두가 기억에 잠재적 역할을 할 수 있음을 시사했습니다.

시스템을 조정하는 방법에 따라 모델은 고밀도 연상 메모리처럼 작동하거나 트랜스포머의 특성을 채택할 수 있습니다. 이 유연성은 AI와 비슷하다라는 단순한 비교를 넘어섭니다. 이는 뇌와 현대 머신러닝 시스템이 유사한 문제를 어떻게 해결할 수 있을지 실용적인 접근법을 제공합니다.

"구체적인 세부 사항은 정확하지 않더라도 우리의 이론이 개념적으로라도 정확하다면 뇌 속의 기억에 대한 우리의 인식에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다."라고 코자흐코프는 말합니다. "우리의 이론은 기억이 단일 성상교세포의 세포 내 신호 경로 내에서 부호화될 수 있음을 시사합니다. 시냅스 가중치는 이러한 경로 내부의 상호 작용뿐만 아니라 성상교세포와 시냅스 사이의 상호 작용에서도 나타납니다."

이 이론이 AI에 미치는 영향도 마찬가지로 도발적입니다. 현재 머신 러닝 시스템은 메모리 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 신경망은 장기 정보를 유지하는 용량이 제한적이며, 이를 극복하기 위해 일반적으로 주의 계층이나 외부 메모리 장치와 같은 아키텍처가 사용됩니다. 이러한 구성 요소는 계산 비용과 복잡성을 증가시킵니다.

이 모델이 내린 예측 중 하나는 성상교세포에서 세포 내 신호 전달이 교란되면 기억 회상에 영향을 미칠 것이고, 성상교세포 네트워크에 대한 선택적 간섭이 특정 학습 유형을 저해할 수 있다는 점입니다. 이러한 아이디어는 기술적으로 까다롭지만 검증할 수 있으며, 기본 신경 과학과 뇌에서 영감을 얻은 컴퓨팅 분야의 미래 연구를 이끌 수 있습니다.

물론 이 모델은 여전히 이론적인 모델입니다. 연구진은 이러한 제안이 결론이 아니라 프레임워크임을 분명히 합니다.

"무엇보다도 실험주의자들이 우리 모델을 반증하기 위해 진지한 노력을 기울였다면 정말 좋았을 것입니다."라고 코자크코프는 말합니다. "즉, 그것이 틀렸다는 것을 증명하려는 노력이 필요합니다. 그 노력에 저도 기꺼이 협력하겠습니다."

현재로서는 이 이론을 통해 지능의 구조에 대한 폭넓은 재검토가 필요합니다.

"우리는 캄브리아기처럼 지능 폭발의 시작에 서 있습니다."라고 코자크코프는 말했습니다. "처음으로 동물이 아닌 개체를 지능적으로 구축하는 방법을 알게 되었습니다. 이는 신경과학에 엄청난 영향을 미치며, 아무리 강조해도 지나치지 않습니다."

코자크코프는 신경과학이 머신 러닝에 제공할 수 있는 것이 훨씬 더 많다고 생각한다며 덧붙였습니다. "더 지능적인 시스템을 구축하기 위해 뇌에서 취할 수 있는 아이디어는 아직도 아주 많이 남아 있습니다. 한참이나 남아있죠."