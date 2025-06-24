AI가 한쪽의 뇌처럼 생각해야 하는 이유

한 세기가 넘는 기간 동안 신경과학은 기억에 대한 한 가지 명확한 설명을 제시해 왔습니다. 뉴런이 발화하고 서로 연결되며, 그 연결부인 시냅스에서 기억이 형성된다는 것입니다. 뉴런은 사고의 엔진으로 여겨졌으며, 기억은 뉴런의 연결 강도 속에 존재한다고 믿어졌습니다. 하지만 IBM 연구진의 새로운 모델에 따르면 이러한 관점은 불완전할 수 있습니다. 또한 인간 기억 이면의 생물학적 원리가 차세대 인공 지능의 발전을 이끄는 데 도움을 줄 수 있다는 가능성도 제기합니다.
이 이론은 뇌의 약 절반을 구성하는 비뉴런 아교 세포인 성상교세포를 이전에는 밝혀지지 않았던 기억 시스템의 중심에 있다고 주장합니다. 오랫동안 수동적인 지원 세포로 여겨졌던 성상교세포는 정보를 저장하고 검색하는 데 능동적인 역할을 할 수 있습니다. 이 모델은 트랜스포머를 포함한 고급 AI 시스템과 주요 기능을 공유하는 일종의 연관 메모리를 설명합니다.
"성상교세포가 인지에 관여한다는 증거가 산더미처럼 쌓여 있습니다."라고IBM 연구원이자 이 이론에 대한 최근 논문의 공동 저자인 레오 코자크코프(Leo Kozachkov)가 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다. "성상교세포가 강력한 메모리 시스템을 구현할 수 있는지 궁금했는데, 모든 징후가 '그렇다'고 답했습니다."
이 모델은 성상교세포가 두 뉴런 사이의 연결을 감싸는 '삼자 시냅스'에 대한 오랜 신경과학 연구 역사를 기반으로 합니다. IBM 팀의 공식에 따르면 성상교세포는 수동적인 관찰자가 아닙니다. 대신, 오늘날 사용 중인 가장 정교한 AI 시스템들의 기억 처리 능력과 유사한 방식으로 뇌 전체에 걸쳐 정보 처리와 분배에 적극적으로 참여합니다.
기억이 뇌의 어디에 존재하는지에 대한 연구는 수십 년 동안 신경과학의 주제였습니다. 지배적인 모델은 시냅스 가소성, 즉 뉴런 간의 연결이 강화되거나 약화되는 것을 기억의 기질로 간주했습니다. 이 아이디어는 생물학적 이론과 인공 지능의 많은 핵심 가정에 기초를 두고 있습니다.
하지만 현실은 더 복잡합니다. 실험 연구에 따르면 성상교세포는 시냅스 강도를 조절하고 신경전달물질과 신경조절물질에 반응하며 장기 기억의 형성과 회상에 역할을 하는 것으로 나타났습니다. 이러한 연구 결과는 표준 계산 모델에 항상 깔끔하게 들어맞는 것은 아니며, 그 의미를 일관된 이론적 프레임워크에 통합하는 데 어려움을 겪어 왔습니다.
이러한 맥락에서 IBM 팀의 모델이 등장합니다. 이 모델은 뉴런, 시냅스, 성상교세포 프로세스가 공유된 동적 네트워크를 통해 상호 작용하는 시스템을 제안합니다. 각 원소는 에너지 기반 수학 원리에서 유도된 방정식에 의해 지배됩니다. 그 결과 시스템은 저장된 기억에 해당하는 안정적인 끌개(attractor) 상태로 진화합니다.
핵심 인사이트는 성상교세포가 시스템의 기억 용량을 확장할 수 있다는 것입니다. 내부 칼슘 신호 네트워크를 통해 넓은 공간 영역에 걸쳐 정보를 통합하고 전파할 수 있습니다. 이 아키텍처는 뉴런 전용 네트워크에서 가능한 것보다 더 분산되고 유연한 유형의 메모리 스토리지를 지원합니다.
코자크코프는 아이디어가 어떻게 발전했는지 설명합니다. "먼저, 우리는 성상교세포를 연구하는 실험적인 신경과학자들의 의견을 경청했습니다."라고 코자크코프 말합니다. "신경과학자들은 성상교세포가 인지, 기억, 행동에 관여한다는 것을 시사하며 나날이 쌓여가는 방대한 증거를 제시하고 있습니다. 하지만 뉴런과 성상교세포가 어떻게 함께 계산하는지에 대한 구체적이고 공식적인 이론은 소수에 불과합니다."
계산적 관점도 존재했습니다. 이 팀은 기존 홉필드 모델(Hopfield model)을 기반으로 확장된 고급 네트워크 유형인 고밀도 연상 메모리(Dense Associative Memory)로 연구를 진행하고 있었습니다. 이 시스템은 강력한 메모리 용량과 탁월한 패턴 검색 기능으로 유명합니다.
"불행히도 이러한 고밀도 연상 메모리 네트워크는 메모리 용량을 크게 늘렸지만, 생물학적으로는 현실성이 떨어졌습니다."라고 코자크코프는 말합니다. "그래서 자연스럽게 이러한 네트워크가 생물학적 하드웨어에서 구현될 수 있는지 궁금했습니다."
팀이 생물학적 구현에 대해 고민하기 시작하자 성상교세포가 가장 유력한 후보로 떠올랐습니다. 성상교세포의 해부학적 구조, 공간적 조직, 생화학적 동역학 모두가 기억에 잠재적 역할을 할 수 있음을 시사했습니다.
시스템을 조정하는 방법에 따라 모델은 고밀도 연상 메모리처럼 작동하거나 트랜스포머의 특성을 채택할 수 있습니다. 이 유연성은 AI와 비슷하다라는 단순한 비교를 넘어섭니다. 이는 뇌와 현대 머신러닝 시스템이 유사한 문제를 어떻게 해결할 수 있을지 실용적인 접근법을 제공합니다.
"구체적인 세부 사항은 정확하지 않더라도 우리의 이론이 개념적으로라도 정확하다면 뇌 속의 기억에 대한 우리의 인식에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다."라고 코자흐코프는 말합니다. "우리의 이론은 기억이 단일 성상교세포의 세포 내 신호 경로 내에서 부호화될 수 있음을 시사합니다. 시냅스 가중치는 이러한 경로 내부의 상호 작용뿐만 아니라 성상교세포와 시냅스 사이의 상호 작용에서도 나타납니다."
이 이론이 AI에 미치는 영향도 마찬가지로 도발적입니다. 현재 머신 러닝 시스템은 메모리 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 신경망은 장기 정보를 유지하는 용량이 제한적이며, 이를 극복하기 위해 일반적으로 주의 계층이나 외부 메모리 장치와 같은 아키텍처가 사용됩니다. 이러한 구성 요소는 계산 비용과 복잡성을 증가시킵니다.
이 모델이 내린 예측 중 하나는 성상교세포에서 세포 내 신호 전달이 교란되면 기억 회상에 영향을 미칠 것이고, 성상교세포 네트워크에 대한 선택적 간섭이 특정 학습 유형을 저해할 수 있다는 점입니다. 이러한 아이디어는 기술적으로 까다롭지만 검증할 수 있으며, 기본 신경 과학과 뇌에서 영감을 얻은 컴퓨팅 분야의 미래 연구를 이끌 수 있습니다.
물론 이 모델은 여전히 이론적인 모델입니다. 연구진은 이러한 제안이 결론이 아니라 프레임워크임을 분명히 합니다.
"무엇보다도 실험주의자들이 우리 모델을 반증하기 위해 진지한 노력을 기울였다면 정말 좋았을 것입니다."라고 코자크코프는 말합니다. "즉, 그것이 틀렸다는 것을 증명하려는 노력이 필요합니다. 그 노력에 저도 기꺼이 협력하겠습니다."
현재로서는 이 이론을 통해 지능의 구조에 대한 폭넓은 재검토가 필요합니다.
"우리는 캄브리아기처럼 지능 폭발의 시작에 서 있습니다."라고 코자크코프는 말했습니다. "처음으로 동물이 아닌 개체를 지능적으로 구축하는 방법을 알게 되었습니다. 이는 신경과학에 엄청난 영향을 미치며, 아무리 강조해도 지나치지 않습니다."
코자크코프는 신경과학이 머신 러닝에 제공할 수 있는 것이 훨씬 더 많다고 생각한다며 덧붙였습니다. "더 지능적인 시스템을 구축하기 위해 뇌에서 취할 수 있는 아이디어는 아직도 아주 많이 남아 있습니다. 한참이나 남아있죠."
