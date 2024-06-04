TikTok 금지는 미국 사이버 보안에 어떤 영향을 미칠까요?

이 법안은 법적 문제, 반독점법 문제, 여론의 반발 등 심각한 문제에 직면해 있습니다. 전문가들에 따르면 금지 조치가 시행되려면 몇 년이 걸릴 수 있다고 합니다. 또한 FTC가 회사 매각 승인에 관여할 수 있는지에 대한 의문도 남아 있습니다.

TikTok의 CEO인 Shou Zi Chew는 회사가 이 법안에 대한 법적 이의를 제기할 것이라고 말했습니다. Chew는 TikTok 게시물에서 "실수하지 마세요. 이것은 TikTok에 대한 금지이자 여러분과 여러분의 목소리를 금지하는 것입니다... 우리는 자신이 있으며, 법원에서 여러분의 권리를 위해 계속 싸울 것입니다. 사실과 헌법은 우리 편이며, 우리는 승리할 것으로 예상합니다."라고 밝혔습니다. 그는 계속해서 사용자에게 TikTok이 삶에 어떤 영향을 미치는지에 대한 이야기를 공유하여 그들이 무엇을 위해 싸우고 있는지 정확히 보여달라고 말했습니다.

이 법안이 통과되어도 미국 시민이 휴대폰에 TikTok 앱을 설치하거나 미국에서 소셜 미디어 플랫폼을 사용하는 것은 불법이 아닙니다. 그러나 사람들은 더 이상 미국에서 앱을 다운로드할 수 없습니다. Time지에 따르면 사용자는 여전히 앱을 사용할 수 있지만 새 버전, 보안 패치 및 버그 수정으로 앱을 업데이트할 수 없으므로 결국 앱을 사용할 수 없거나 안전하지 않게 될 것이라고 합니다. 가상 사설망(VPN)을 통해 이러한 기능을 수행할 수 있을 수도 있지만, 이 우회 방법에는 의문이 있습니다.

법안은 서명되었지만 지금부터 최소 9개월 동안은 시행되지 않습니다. 미국 사용자는 여전히 문제 없이 국가에서 앱을 다운로드할 수 있습니다. 그러나 TikTok 사용자들은 법안과 관련된 진행 상황과 뉴스를 계속 모니터링해야 합니다.