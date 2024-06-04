TikTok 금지는 미국 사이버 보안에 어떤 영향을 미칠까요?

조 바이든 대통령은 2024년 4월 24일 법안에 서명하여 TikTok의 중국 모회사인 Byte Dance에 9개월 이내에 TikTok을 매각하거나 미국 내 앱 사용을 금지하는 두 가지 옵션을 부여했습니다.
이 법안은 앱이 사이버 보안 위험을 증가시킨다는 우려가 수년간 제기된 이후 나온 것입니다. 2024년 3월, 하원은 TikTok 금지 법안을 통과시켰지만 상원에서는 통과되지 못했습니다. 하지만 4월에 Mike Johnson 하원의장은 하원 TikTok 법안을 950억 달러 규모의 외국 원조 보충 계획에 포함시켰습니다.
2024년 4월 국방부에서 발표한 자료에는 연방 정부가 금지 조치를 취한 이유가 자세히 설명되어 있습니다. 국방부 우주 정책 차관보이자 국방부 장관의 수석 사이버 고문인 John F. Plumb은 TikTok이 미국에 대한 잠재적인 위협 벡터라고 설명합니다. 미국 기반 소셜 미디어 플랫폼과 달리 중국 정부는 언제든지 플랫폼의 데이터에 손을 댈 수 있다고 밝히고 있습니다. Plumb에 따르면, 중국은 수십 년 동안 방위 산업 기지를 포함한 미국 공공 및 민간 부문 기관의 민감한 정보, 지적 재산 및 연구를 훔치기 위해 사이버 능력을 사용해 왔습니다.
"중국의 사이버 침입은 전 세계에서 가장 많이 발생합니다. 위기 상황에서 [중국] 지도자들은 정보 우위를 확보하면 전략적 주도권을 장악하고 유지할 수 있으며, 연합군의 동원, 계획 및 유지 능력을 방해하고 중국이 원하는 최종 상태를 보장할 수 있다고 믿습니다."라고 Plumb은 말했습니다.
또한 애플리케이션을 사용하는 사람이 많아지면서 우려의 목소리도 커지고 있습니다. 매일 1억 5천만 명의 사용자가 앱에 접속하는데, 이는 성인의 1/3, 어린이의 1/6에 해당하는 수치입니다. 엔터테인먼트와 재미있는 동영상 외에도 많은 사람들이 뉴스 및 제품 홍보에 TikTok을 사용합니다. 이는 앱이 사용자에게 광범위한 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 미국 사이버 사령부 사령관이자 국가안보국 국장 겸 중앙보안국 국장인 Paul M. Nakasone 육군 장군은 이러한 광범위한 사용은 외국 국가에 정보 작전과 감시를 위한 플랫폼을 제공하고 해당 데이터를 누가 통제하는지에 대한 우려를 불러일으킨다고 말했습니다.
이 법안은 법적 문제, 반독점법 문제, 여론의 반발 등 심각한 문제에 직면해 있습니다. 전문가들에 따르면 금지 조치가 시행되려면 몇 년이 걸릴 수 있다고 합니다. 또한 FTC가 회사 매각 승인에 관여할 수 있는지에 대한 의문도 남아 있습니다.
TikTok의 CEO인 Shou Zi Chew는 회사가 이 법안에 대한 법적 이의를 제기할 것이라고 말했습니다. Chew는 TikTok 게시물에서 "실수하지 마세요. 이것은 TikTok에 대한 금지이자 여러분과 여러분의 목소리를 금지하는 것입니다... 우리는 자신이 있으며, 법원에서 여러분의 권리를 위해 계속 싸울 것입니다. 사실과 헌법은 우리 편이며, 우리는 승리할 것으로 예상합니다."라고 밝혔습니다. 그는 계속해서 사용자에게 TikTok이 삶에 어떤 영향을 미치는지에 대한 이야기를 공유하여 그들이 무엇을 위해 싸우고 있는지 정확히 보여달라고 말했습니다.
이 법안이 통과되어도 미국 시민이 휴대폰에 TikTok 앱을 설치하거나 미국에서 소셜 미디어 플랫폼을 사용하는 것은 불법이 아닙니다. 그러나 사람들은 더 이상 미국에서 앱을 다운로드할 수 없습니다. Time지에 따르면 사용자는 여전히 앱을 사용할 수 있지만 새 버전, 보안 패치 및 버그 수정으로 앱을 업데이트할 수 없으므로 결국 앱을 사용할 수 없거나 안전하지 않게 될 것이라고 합니다. 가상 사설망(VPN)을 통해 이러한 기능을 수행할 수 있을 수도 있지만, 이 우회 방법에는 의문이 있습니다.
법안은 서명되었지만 지금부터 최소 9개월 동안은 시행되지 않습니다. 미국 사용자는 여전히 문제 없이 국가에서 앱을 다운로드할 수 있습니다. 그러나 TikTok 사용자들은 법안과 관련된 진행 상황과 뉴스를 계속 모니터링해야 합니다.
