AI가 우리를 대신해 생각할 때, 뇌는 더 조용해집니다

AI가 우리가 생각하는 것보다 더 많은 정신적 역할을 하고 있을지도 모릅니다. MIT 미디어 랩의 새로운 연구에 따르면, 에세이를 작성할 때 ChatGPT를 사용한 학생들은 사용하지 않은 학생들에 비해 뇌 활동이 현저히 낮은 것으로 나타났습니다.
ChatGPT와 같은 AI 도구가 강의실과 직장에서 정착되면서 중요한 질문이 떠오르고 있습니다. 이 도구는 우리의 마음에 어떤 영향을 미칠까요? MIT 미디어 랩의 연구는 초기의 냉정한 단서를 제공합니다. 이 연구 결과가 AI가 사람들의 지능을 떨어뜨린다는 것을 증명하지는 않지만, 타이밍, 반복 및 남용이 어떻게 우리의 인지적 노력을 감소시킬 수 있는지에 대한 중요한 의문을 제기합니다.
이 연구의 수석 저자인 Nataliya Kosmyna는 IBM Think와의 인터뷰에서 "우리는 아직 적절한 균형이 무엇인지 알지 못합니다."라고 말했습니다. "하지만 이는 이러한 도구를 언제, 어떻게 도입할지 더 잘 이해해야 한다는 강력한 신호입니다."
Kosmyna의 팀은 보스턴 지역에서 대학생 54명을 모집하여 뇌의 전기적 활동을 측정하는 뇌파(EEG) 캡을 착용하게 했습니다. 목표는 참가자들이 ChatGPT, 제거된 Google 검색 엔진 또는 도구가 전혀 없는 경우와 같은 세 가지 도구 중 하나를 사용하여 짧은 에세이를 작성할 때 실시간 변동을 측정하는 것이었습니다. 각 학생은 여러 번의 글쓰기 세션에 참여하여 서로 다른 날에 연구실로 돌아왔습니다.
연구원들은 지식을 테스트하거나 에세이의 품질을 채점하지 않았습니다. 대신 신경과학자들이 '신경 연결성'이라고 부르는 것을 측정했는데, 이는 작업 중에 뇌의 여러 부분이 서로 소통하는 정도를 나타냅니다.
"저흐는 지능을 고려하지 않았습니다."라고 Kosmyna는 말했습니다. "이것은 똑똑하냐 아니냐의 문제가 아닙니다. 저희는 인지 작업을 완료하기 위해 LLM을 사용할 때 뇌에서 어떤 일이 일어나는지 보고 싶었습니다."
그들이 발견한 것은 놀라웠습니다. ChatGPT를 사용한 학생들의 뇌는 능동적 사고 및 기억과 관련된 주요 영역에서 연결성이 낮은 것으로 나타났습니다. 아무런 도구 없이 오로지 지식에만 의존해 작업했을 때, 학생들의 두뇌는 지역 간 소통이 더 잘 이루어졌습니다.
이 실험에는 반전이 있었습니다. 마지막 세션에서는 일부 참가자가 새로운 그룹으로 전환되었습니다. 이전 세션에서 ChatGPT를 사용했던 학생에게는 그 기능을 사용하지 않고 글을 쓰도록 요청하고, 그 반대로도 요청했습니다.
그때부터 상황이 더욱 흥미로워졌습니다. "저희는 학생들이 도구를 사용하는 순서가 실제로 중요하다는 것을 발견했습니다."라고 Kosmyna는 말했습니다. "처음에 ChatGPT를 사용하다가 스스로 글을 쓰도록 요청받은 경우, 도구 없이 시작했다가 나중에야 AI를 사용한 경우보다 신경 참여도가 낮았습니다."
이러한 차이는 비록 작은 표본에 근거한 것이지만, 생애 초기에 인공지능에 너무 일찍 의존하면 시간이 지남에 따라 구축되는 인지 과정을 방해할 수 있다는 보다 심오한 사실을 암시합니다. 이 현상은 사람들이 스마트폰이나 GPS 시스템과 같은 외부 도구에 정보를 저장하는 경향인 인지적 오프로딩에 대한 이전 연구를 반영합니다. 2011년의 한 논문에서는 사람들이 나중에 검색 엔진을 통해 해당 사실을 검색할 수 있다는 것을 알면 사실을 기억할 가능성이 줄어든다고 설명했습니다. 다시 말해, 우리가 기억해 줄 도구를 신뢰하게 되면, 우리는 노력을 멈추게 됩니다. MIT 연구에 따르면 글쓰기와 추론에도 비슷한 역학 관계가 적용될 수 있다고 합니다.
"논리적으로는 도구를 사용할 때와 사용하지 않을 때 차이가 있을 것으로 예상할 수 있습니다."라고 Kosmyna는 말합니다. "그리고 이것이 바로 저희가 관찰한 바입니다. 차이가 있습니다."
기억력을 테스트하기 위해 연구진은 학생들에게 연구 초반에 할당된 에세이 주제를 다시 살펴보고 자신이 쓴 에세이를 재현해 보도록 요청했습니다. 일부는 원래 ChatGPT를 사용하여 글을 썼고, 일부는 그렇지 않았습니다. 하지만 이번에는 모두가 기억을 떠올리며 작업해야 했습니다.
AI로 시작한 그룹은 더 많은 어려움을 겪었습니다. "저희는 그것을 기억력 테스트로 만들지 않았습니다."라고 Kosmyna는 말했습니다. "그러나 그들이 이전의 주장을 얼마나 잘 기억하는지, 그리고 얼마나 많은 원본 자료를 되찾을 수 있는지에 대해서는 실질적인 차이를 보았습니다."
AI 그룹의 성과가 나쁜 것은 이뿐만이 아니었습니다. 그들은 또한 자신의 글쓰기에 덜 투자하는 것처럼 보였습니다.
"저희는 소유권에 대해 고민하기 시작했습니다."라고 그녀는 말했습니다. "컨텐츠를 생성하기 위해 도구를 사용했다면 정말 자신의 것 같은 느낌이 들까요? 같은 방식으로 기억할까요?"
도구가 힘든 일을 할 때 배우는 것이 무엇을 의미하는지에 대한 이러한 질문은 교육에서 점점 더 큰 관심사가 되고 있습니다. 많은 교사들이 아이디어 작성이나 언어 지원을 위해 AI를 수용하고 있지만, 다른 이들은 AI의 사용 용이성 때문에 깊은 학습이 방해가 될까 우려합니다.
Kosmyna의 연구 결과는 위험하다고 단정하기에는 부족하지만, 타이밍이 중요할 수 있음을 시사합니다. 학생들이 스스로 글을 작성하여 연구를 시작한 다음 ChatGPT를 사용했을 때, AI 지원 세션 중에도 학생들의 두뇌는 더 활동적인 상태를 유지했습니다. "이러한 기반을 먼저 구축한 것이 참여도를 유지하는 데 도움이 되었을 수 있습니다."라고 그녀는 말합니다. "확실히 알 수는 없지만, 이러한 도구를 도입하는 시점이 정말 중요하다는 생각이 듭니다."
이 연구는 대학생을 대상으로 진행되었지만, 그 의미는 훨씬 더 광범위합니다. AI가 생산성 도구, 검색 엔진, 이메일 및 코딩 플랫폼에 임베딩되는 세상에서 과의존의 위험을 평가하는 것은 더 이상 가상의 문제가 아닙니다.
Kosmyna는 이미 소프트웨어 엔지니어링을 포함한 다른 분야로 연구를 확대하고 있습니다. 그녀는 동료 검토 전 예비 결과를 공유하기를 거부했지만, 비슷한 패턴이 나타나고 있다는 것을 확인했습니다. "다음 연구는 이미 끝났습니다."라고 그녀는 말했습니다. "그리고 동일한 트렌드를 목격하고 있습니다."
다른 연구에서는 자동화로 인한 인지적 결과가 있을 수 있다고 제안합니다. 유니버시티 칼리지 런던의 연구에 따르면 GPS를 과도하게 사용하면 공간 기억과 학습을 담당하는 뇌의 일부인 해마가 위축될 수 있다고 합니다.
Kosmyna가 우려하는 것은 AI가 사람들을 멍청하게 만들 것이라는 것이 아닙니다. 우리는 아직 그것을 잘 사용하는 방법을 이해하지 못한다는 것입니다. "AI는 강력한 도구이며 앞으로도 계속 사용될 것입니다."라고 그녀는 말합니다. "하지만 우리는 도입 방법과 시기를 안내하는 데이터 없이 매우 빠르게 통합하고 있습니다."
그녀는 아이들이 특히 취약할 수 있다고 생각합니다. ChatGPT의 콘텐츠 때문이 아니라 두뇌가 아직 발달 중이기 때문입니다. "19세 어린이에게 AI 튜터를 제공하는 것과 9세 어린이에게 제공하는 것에는 차이가 있습니다."라고 그녀는 말합니다. "하지만 현재로서는 이러한 시나리오를 구분하지 않습니다."
학교에서 AI 튜터와 적응형 학습 시스템을 실험하는 동안 Kosmyna는 주의를 기울일 것을 촉구합니다. "이 논의에 교사들을 포함시켜야 합니다."라고 그녀는 말했습니다. "하지만 우리는 단순한 가정이 아닌 실제 데이터를 바탕으로 이를 뒷받침해야 합니다."
이러한 지원에는 교육자가 학생에게 스스로 노력하도록 격려해야 할 때와 AI 지원을 사용하도록 허용해야 할 때를 안내하는 프로토콜이 포함되어야 할 수 있습니다. 이러한 스캐폴딩이 없다면 프롬프트를 만드는 방법은 알지만 어려운 문제를 스스로 생각하는 방법을 모르는 학습자 세대가 위험에 처하게 됩니다.
그러나 Kosmyna는 이 연구가 시작에 불과하다고 강조합니다. 샘플이 적었습니다. 에세이 작성의 범위가 좁았습니다. 그녀는 연구팀의 다음 단계에는 더 많은 인구와 더 넓은 작업 범위에 걸친 더 큰 규모의 종단적 연구가 포함될 것이라고 말했습니다.
"우리는 당황하고 싶지 않습니다."라고 그녀는 말했습니다. "우리는 더 나은 질문을 하고 싶습니다."
그녀는 잠시 머뭇거리더니 마지막으로 한 가지 생각을 덧붙였습니다.
"AI가 우리의 사고방식의 일부가 되려면 AI가 우리를 변화시키기 전에 AI가 무엇을 변화시키는지 이해해야 합니다."
