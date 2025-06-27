AI가 우리를 대신해 생각할 때, 뇌는 더 조용해집니다

Kosmyna의 팀은 보스턴 지역에서 대학생 54명을 모집하여 뇌의 전기적 활동을 측정하는 뇌파(EEG) 캡을 착용하게 했습니다. 목표는 참가자들이 ChatGPT, 제거된 Google 검색 엔진 또는 도구가 전혀 없는 경우와 같은 세 가지 도구 중 하나를 사용하여 짧은 에세이를 작성할 때 실시간 변동을 측정하는 것이었습니다. 각 학생은 여러 번의 글쓰기 세션에 참여하여 서로 다른 날에 연구실로 돌아왔습니다.

연구원들은 지식을 테스트하거나 에세이의 품질을 채점하지 않았습니다. 대신 신경과학자들이 '신경 연결성'이라고 부르는 것을 측정했는데, 이는 작업 중에 뇌의 여러 부분이 서로 소통하는 정도를 나타냅니다.

"저흐는 지능을 고려하지 않았습니다."라고 Kosmyna는 말했습니다. "이것은 똑똑하냐 아니냐의 문제가 아닙니다. 저희는 인지 작업을 완료하기 위해 LLM을 사용할 때 뇌에서 어떤 일이 일어나는지 보고 싶었습니다."

그들이 발견한 것은 놀라웠습니다. ChatGPT를 사용한 학생들의 뇌는 능동적 사고 및 기억과 관련된 주요 영역에서 연결성이 낮은 것으로 나타났습니다. 아무런 도구 없이 오로지 지식에만 의존해 작업했을 때, 학생들의 두뇌는 지역 간 소통이 더 잘 이루어졌습니다.

이 실험에는 반전이 있었습니다. 마지막 세션에서는 일부 참가자가 새로운 그룹으로 전환되었습니다. 이전 세션에서 ChatGPT를 사용했던 학생에게는 그 기능을 사용하지 않고 글을 쓰도록 요청하고, 그 반대로도 요청했습니다.

그때부터 상황이 더욱 흥미로워졌습니다. "저희는 학생들이 도구를 사용하는 순서가 실제로 중요하다는 것을 발견했습니다."라고 Kosmyna는 말했습니다. "처음에 ChatGPT를 사용하다가 스스로 글을 쓰도록 요청받은 경우, 도구 없이 시작했다가 나중에야 AI를 사용한 경우보다 신경 참여도가 낮았습니다."

이러한 차이는 비록 작은 표본에 근거한 것이지만, 생애 초기에 인공지능에 너무 일찍 의존하면 시간이 지남에 따라 구축되는 인지 과정을 방해할 수 있다는 보다 심오한 사실을 암시합니다. 이 현상은 사람들이 스마트폰이나 GPS 시스템과 같은 외부 도구에 정보를 저장하는 경향인 인지적 오프로딩에 대한 이전 연구를 반영합니다. 2011년의 한 논문에서는 사람들이 나중에 검색 엔진을 통해 해당 사실을 검색할 수 있다는 것을 알면 사실을 기억할 가능성이 줄어든다고 설명했습니다. 다시 말해, 우리가 기억해 줄 도구를 신뢰하게 되면, 우리는 노력을 멈추게 됩니다. MIT 연구에 따르면 글쓰기와 추론에도 비슷한 역학 관계가 적용될 수 있다고 합니다.

"논리적으로는 도구를 사용할 때와 사용하지 않을 때 차이가 있을 것으로 예상할 수 있습니다."라고 Kosmyna는 말합니다. "그리고 이것이 바로 저희가 관찰한 바입니다. 차이가 있습니다."