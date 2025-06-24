AI 에이전트가 조직도에 합류할 때

팀의 AI 에이전트는 좋아하는 점심 식사 장소가 없거나 휴가일에 대해 걱정하지 않습니다. 회의 중 주의가 산만해지거나 병가를 낼 일이 없습니다. 하지만 업무를 처리하기도 하고, 업무가 어떤 것인지 다시 생각하게 할 정도로 업무를 잘 처리하고 있습니다.

산업 전반에서 이러한 시스템이 과거에는 주니어 직원이 담당했던 역할을 대신하고 있습니다. 그들은 연구 결과를 요약하고, 보고서를 작성하고, 재무 데이터를 분석하고 있습니다. 더 이상 수동적인 도구가 아니라 감독, 평가, 전략을 요구하는 내재적 기여자가 되었습니다.

AI 에이전트가 기업 전체로 확산됨에 따라 관리자는 인간이 아닌 작업자를 포함하는 팀을 어떻게 이끌 것인가라는 새로운 과제에 직면해 있습니다. 이러한 시스템은 지칠 줄 모르고 효율적일 수 있지만 피드백을 요청하지 않고, 추론을 설명하지 않으며, 일이 잘못되었을 때 손을 들지 않습니다. 문제는 더 이상 AI가 실제 업무에 기여할 수 있는지 여부가 아니라, AI가 실제 업무에 기여할 수 있을 때 기업이 어떻게 책임성, 신뢰성 및 성능을 관리할 것인가 하는 것입니다.

센트럴 플로리다 대학교의 심리학 교수인 Mindy Shoss는 IBM Think와의 인터뷰에서 "관리자는 성능을 관리하고 AI와 인간의 행동을 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있는 계획이 필요합니다."라고 말했습니다.

IBM에서는 이러한 변화가 이미 순조롭게 진행되고 있습니다. watsonx Orchestrate와 다중 에이전트 협업에 대한 내부 연구와 같은 도구를 통해 AI 에이전트가 핵심 비즈니스 프로세스에 통합되고 있습니다. 인사 부서에서는 이력서를 직무 설명과 대조하고 채용 관리자를 위한 최종 후보자 명단을 생성합니다. 구매 부문에서는 계약서를 검토하여 공급업체를 분류하고 규정 준수 위험을 표시합니다. 여전히 최종 결정은 사람이 내리고 있지만, 점점 더 많은 수작업이 백그라운드에서 이루어지고 있습니다.

IBM Research는 대규모 문서 분석과 같은 복잡한 프로젝트를 해결하기 위해 에이전트 팀을 시범 운영해 왔습니다. 한 실험에서는 수천 개의 규제 정책 문서를 분석하여 조항을 추출하고 관할 구역을 비교했습니다. 이 시스템은 분석가가 검토할 수 있는 결과 매트릭스를 제공했는데, 한때는 몇 주가 걸렸던 작업이 이제는 사람의 감독으로 몇 시간으로 단축되었습니다.

IBM의 수석 엔지니어인 Kunal Sawarkar는 IBM Think와의 인터뷰에서 "AI 에이전트는 더 빠르게 구축하고 소규모 팀과 함께 작업하며 더 많은 아이디어를 실현하는 데 도움이 될 것입니다."라고 말했습니다. "그들은 우리가 가치 있는 일에 집중할 수 있도록 힘든 일을 덜어줍니다. 이는 모든 사람이 단순한 실행자가 아닌 크리에이터가 될 수 있는 강력한 변화입니다."