B2C 마케터가 Anthropologie의 CMO로부터 배울 수 있는 점

소비자와 기업 모두에게 변화에 적응한다는 것은 팀 간의 더 깊은 협업을 의미합니다. "혁신은 고립된 상태에서 이루어질 수 없습니다."라고 그녀는 말합니다. "그리고 효과적이기 위해서는 부서 간 조율이 필요합니다."

Sainsurin은 이러한 정렬이 조직도 전체에 걸쳐 이루어져야 한다고 말합니다. 모든 사람이 조화롭게 움직이도록 하려면 팀을 참여시키는 것이 필수적입니다.

"마케팅 혁신이 성공할 수 있었던 것은 재무, 구매 및 머천다이징, 크리에이티브, 제품 및 운영 전반에 걸쳐 파트너와 함께 하는 것을 최우선 과제로 삼았기 때문입니다."라고 그녀는 말합니다. "마케팅은 소비자 행동의 변화를 가장 먼저 포착할 수 있는 곳이기 때문입니다."

Sainsurin은 어디에 투자할지, 무엇을 우선시할지, 누구를 목표로 삼고 참여시킬지에 대한 광범위한 조정을 구축하려면 팀 간의 명확한 커뮤니케이션이 필수적이라고 강조했습니다.

"제품 관점에서도 온라인과 매장에서 [고객]을 가장 잘 유치하고 참여를 유도하며 궁극적으로 전환을 유도할 수 있는 올바른 제품을 제공해야 했습니다."라고 그녀는 설명했습니다.

그녀는 그 과정이 길고 어려웠다고 인정했습니다. "실행하고, 반복하고, 진화하고, 포착하고, 읽고, 반응하면서 다음 목표를 설정해야 하는 미래의 지표가 되는 새로운 카나리아를 탄광에서 끊임없이 발견하게 됩니다."

마케팅 혁신의 첫 번째 단계가 거의 완료되었으므로 이제 그 다음 단계로 초점을 옮기고 있습니다. 고객 행동 변화와 AI의 등장으로 마케팅 모범 사례가 날마다 도전에 직면하고 있는 상황에서 앞으로의 길은 막막하게 느껴질 수 있습니다.

"AI, AEO, GEO 등 매일 새로운 용어가 등장하고 있습니다."라고 그녀는 말합니다. "머릿속이 빙글빙글 돌 정도입니다."