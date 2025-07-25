B2C 마케터가 Anthropologie의 CMO로부터 배울 수 있는 점

최고 경영진의 CMO는 대내외 혁신의 최전선에 있으며, 특히 고객의 요구, 행동, 내부 데이터 간의 피드백 루프가 날로 짧아지고 있는 B2C 기업에서는 더욱 그렇습니다.
Transformers의 최신 에피소드에서는 인기 의류 브랜드이자 소매업체인 Anthropologie의 글로벌 최고 마케팅 책임자인 Barbra Sainsurin이 진행자인 IBM의 CIO 겸 비즈니스 플랫폼 혁신 부사장인 Ann Funai와 함께 오늘날 마케팅 리더들이 직면한 가장 큰 과제와 Anthropologie가 데이터 기반 마케팅 혁신을 통해 이러한 문제를 극복하는 방법에 대해 논의했습니다.
Sainsurin은 팟캐스트에서 "캠페인을 시작한 후 고객으로부터 신호를 받기까지의 시간은 정말 짧습니다."라고 말했습니다. "이는 우리가 학습하는 속도도 빨라야 한다는 것을 의미합니다. Anthropologie에서는 피드백 루프가 무엇인지 파악하고, 팀이 데이터를 수집하고, 인사이트로 변환하고, 가장 중요한 것은 실시간으로 조치를 취할 수 있는 프로세스와 시스템을 구축해야 했습니다."
200개 이상의 매장을 보유한 글로벌 소매 브랜드로서 2025년 초에 강력한 성장을 이룬 Anthropologie는 문화적 대화에 깊이 관여하고 있습니다. 하지만 이러한 대화의 범위는 넓고 끊임없이 진화하고 있습니다.
"Anthropologie는 현재 고객과의 소통을 유지하는 동시에 새로운 젊은 소비자층을 유치하기 위해 노력하고 있습니다."라고 Sainsurin은 말합니다. "우리는 패션, 음악, 스포츠, 여행, 예술 전반에 걸쳐 고객이 참여하는 모든 대화를 조금 이해하거나 파헤쳐야 했습니다."
Sainsurin은 언제 어디서 개입할지 선택하는 것이 중요하다고 말했습니다.
"어떤 대화가 우리 브랜드에 진정성이 있다고 느낄까요? 그렇다면 일 년 중 어느 시기에 이러한 대화에 참여해야 할까요?" Sainsurin이 물었습니다. "첫째, 관련성이 있는 것처럼 보이기를 원하고 둘째, 진정성 있는 것처럼 보이기를 원하기 때문입니다."
B2C 브랜드에게는 진정성이 가장 중요합니다. Anthropologie에서 이는 의도적으로 대화에 참여하고 대화에 가치를 더하는 것을 의미합니다. "단순히 시류에 편승하기 위해서가 아니라, 첫째, 고객이 우리가 참여해야 한다고 느끼고 둘째, 실제로 가치와 차원을 더할 수 있다고 생각하는 대화에 의도적으로 참여하는 것이 정말 중요합니다."
소비자와 기업 모두에게 변화에 적응한다는 것은 팀 간의 더 깊은 협업을 의미합니다. "혁신은 고립된 상태에서 이루어질 수 없습니다."라고 그녀는 말합니다. "그리고 효과적이기 위해서는 부서 간 조율이 필요합니다."
Sainsurin은 이러한 정렬이 조직도 전체에 걸쳐 이루어져야 한다고 말합니다. 모든 사람이 조화롭게 움직이도록 하려면 팀을 참여시키는 것이 필수적입니다.
"마케팅 혁신이 성공할 수 있었던 것은 재무, 구매 및 머천다이징, 크리에이티브, 제품 및 운영 전반에 걸쳐 파트너와 함께 하는 것을 최우선 과제로 삼았기 때문입니다."라고 그녀는 말합니다. "마케팅은 소비자 행동의 변화를 가장 먼저 포착할 수 있는 곳이기 때문입니다."
Sainsurin은 어디에 투자할지, 무엇을 우선시할지, 누구를 목표로 삼고 참여시킬지에 대한 광범위한 조정을 구축하려면 팀 간의 명확한 커뮤니케이션이 필수적이라고 강조했습니다.
"제품 관점에서도 온라인과 매장에서 [고객]을 가장 잘 유치하고 참여를 유도하며 궁극적으로 전환을 유도할 수 있는 올바른 제품을 제공해야 했습니다."라고 그녀는 설명했습니다.
그녀는 그 과정이 길고 어려웠다고 인정했습니다. "실행하고, 반복하고, 진화하고, 포착하고, 읽고, 반응하면서 다음 목표를 설정해야 하는 미래의 지표가 되는 새로운 카나리아를 탄광에서 끊임없이 발견하게 됩니다."
마케팅 혁신의 첫 번째 단계가 거의 완료되었으므로 이제 그 다음 단계로 초점을 옮기고 있습니다. 고객 행동 변화와 AI의 등장으로 마케팅 모범 사례가 날마다 도전에 직면하고 있는 상황에서 앞으로의 길은 막막하게 느껴질 수 있습니다.
"AI, AEO, GEO 등 매일 새로운 용어가 등장하고 있습니다."라고 그녀는 말합니다. "머릿속이 빙글빙글 돌 정도입니다."
Sainsurin은 모든 것의 중심은 고객이라고 말합니다. Sainsurin에게 이는 소비자와 의미 있게 소통하고 데이터를 사용하여 더 나은 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. "번역을 하거나 CFO와 대화를 나눌 때 마케팅 지표를 사용할 때는 고객의 관점에서 마케팅 지표에 대해 이야기합니다."라고 그녀는 말합니다.
예를 들어, 그녀는 소셜에서 강력한 참여 지표를 보았지만 고객이 사이트에 접속했을 때 홍보된 아이템으로 전환되지 않고 완전히 다른 항목으로 전환된다는 것을 알아차릴 수 있습니다. 이는 마케팅이 트래픽을 유도하는 역할을 하고 있지만, 사이트 경험이나 제품 구성에 변화가 필요할 수 있음을 의미합니다.
"우리 사이트에 방문했을 때 성장 목표에 가장 큰 영향을 미치는 제품을 구매할 수 있도록 다른 방법을 찾아야 할 것 같습니다."
고객의 눈으로 전체 여정을 바라보려는 노력은 Sainsurin이 마케팅 전문 용어에 빠지는 것을 방지하는 데도 도움이 되었습니다. 호기심을 유지하는 것은 자신의 가정에 도전하는 데 필수적이라고 그녀는 말합니다.
"마케팅 지표는 그 여정의 한 부분만을 보여줄 뿐입니다."라고 그녀는 말합니다. "그리고 특정 마케팅 지표를 밀고 당기고, 이러한 결정이 하위 퍼널 지표에 미치는 영향을 이해하면서 저 자신과 다른 사람들도 스스로를 교육하는 것이 정말 중요했습니다."
이제 그녀의 성공에 대한 정의는 진화했습니다. "단순히 미디어 효과를 넘어서는 것입니다."라고 그녀는 말합니다. "우리가 마케팅 전략이 신규 고객 확보, 기존 고객 유지율 향상, 브랜드 상황에 긍정적인 영향을 미치는 데 도움이 되는 등 비즈니스 목표를 달성했을까요? 그리고 그런 시스템이 구축되면 우리는 더욱 활발한 대화를 나누고 더 쉽게 연결을 맺을 수 있습니다."
