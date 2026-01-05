Seamans에 따르면 앞으로 몇 년간 가장 중요해질 세 가지 역량은 다음과 같습니다. “누가 시키지 않아도 스스로 역량을 키울 수 있는 능력, 지식에 대한 갈증, 그리고 특히 팀원들을 포함해 다른 사람을 돕고자 하는 의지.” 이 중 어느 것도 기술적 역량은 아닙니다. 대신 Seamans는 이 모든 것이 일과 동료를 대하는 특정한 태도를 필요로 한다고 말했습니다.

인터뷰 전반에서 소프트 스킬의 중요성은 반복해서 언급되었습니다. Puri는 “문제 해결 능력, 커뮤니케이션 능력을 갖추세요.”라고 조언했습니다. “기계가 잠재적으로 많은 기계적인 업무를 수행할 수 있기 때문에, 이런 역량은 그 어느 때보다 중요합니다.” 그가 보기에 분명히 인간에게만 남아 있는 것은 감성 지능입니다. “감성 지수는 여전히 인간의 특성입니다. 공감은 인간의 특성입니다.”

법학 교육에서의 경험을 바탕으로 Lester는 비판적 사고와 창의성, 즉 예상치 못한 각도에서 문제에 접근하고 정보를 새로운 방식으로 종합하며 분석과 함께 직관을 발휘하는 능력의 중요성을 강조했습니다.

그녀는 사실적 지식을 언급하며 “우리가 가르치는 것의 큰 부분은 AI가 제공할 수 있는 내용입니다.”라고 말했습니다. “AI는 태양 주위를 도는 행성이 몇 개인지 알려줄 수 있습니다. 하지만 우리가 하는 일의 큰 부분은 사람들에게 문제를 해결하는 방법을 가르치는 것입니다. 우리는 평소와는 다른 경로를 따라 창의적으로 사고하는 법, 즉 비판적 사고 역량을 가르칩니다. 또한 공식만큼이나 직관과 감각이 도움이 될 수 있는 지점도 가르치고 있습니다.”

이러한 역량은 언제나 교육의 근간이었지만, 학습의 정보적 기능을 AI에 맡길 수 있게 되면서 점점 더 중요해지고 있습니다. 이제 과제는 이전할 수 없는 요소들, 즉 판단력, 창의성, 대인 관계 능력을 전문성 개발의 중심에 두는 것입니다. Lester는 “사람들에게 이런 역량을 어떻게 가르치고 계속해서 가르칠 것인지 고민하는 것이 고등교육의 가장 큰 과제 중 하나라고 생각합니다.”라고 말했습니다.

인간의 감독이 알고리즘적 모니터링으로 대체될 때, 무언가가 달라집니다. 직장에서의 AI 감시는 키 입력을 측정하고, 얼굴 표정을 분석하며, 목소리 톤을 추적하고, 어떤 인간 관리자도 지속할 수 없을 정도의 세밀함으로 신체 움직임을 따라갈 수 있습니다. Lester는 “우리는 언제나 상사를 두고 일해 왔습니다.”라고 말했습니다. “때로는 미시적으로 관리하는 상사였고, 때로는 작업 현장의 가혹한 감독관이었으며, 때로는 화이트칼라 관리자였습니다.” 그녀는 새로운 점은 AI가 이러한 해악을 “증폭시키고 체계화”해, 일상적인 감독을 더 추상적이고 더 광범위하며 저항하기 어려운 것으로 만든다는 것이라고 말했습니다.

더 우려스러운 점은 AI 감독이 직장 내 관계에서 인간적인 요소를 제거할 수 있다는 점입니다. 그러한 관계는 억압적일 수 있지만, 동시에 돌봄과 성장을 제공하기도 합니다. Lester는 “거기에는 익명화된 성격이 있습니다.”라고 말했습니다. “좋든 나쁘든 우리는 상사나 멘토와 함께 일해 왔고, 그중 일부 관계는 매우 긍정적인 관계였습니다.”

AI와 일에 대한 논의가 주로 효율성과 통제에 집중되는 가운데, Lester는 직장의 인간적 분위기에 미치는 영향에 더 관심을 가졌습니다. 그녀는 “AI는 직장 내 대인 관계에 깊은 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다.”라며 “성장, 전문적 성장, 학습, 대인 학습을 통한 발전, 조언, 멘토링, 그리고 상하 관계까지 포함해서요. 그리고 그것은 매우 흥미로울 것입니다. 우리는 이러한 툴의 가치와 유용성을 대인 관계적 사회화와 어떻게 균형 잡을지 고민해야 합니다.”

현재 진행 중인 변화의 한 가지 결과는 학습을 더 이상 일회성 사건으로 볼 수 없게 되었다는 점입니다. Puri는 “학습과 교육은 학위를 받으면 끝나는 과정이 아닙니다.”라고 말했습니다. “모든 것이 계속해서 변하고 있습니다.”

그는 모든 분야의 근로자가 산업을 재편하는 기술과 소통할 수 있도록 하는 기본 소양인 보편적인 “AI 이해력”을 옹호합니다. 그는 직원들이 자연어로 AI와 소통할 수 있기 때문에 툴 자체가 이를 그 어느 때보다 쉽게 만든다고 주장했습니다.

그럼에도 불구하고 Lester의 표현처럼, 현재 학생 세대는 “대기 상태”에 놓여 있습니다. 규칙을 따르고 기대된 역량을 길러온 젊은이들은 이제 AI 시스템이 그런 역량을 몇 초 만에 재현할 수 있다는 사실을 마주하고 있습니다. 저널리즘조차도 그렇다고 Lester는 인정했습니다. “사람들은 버튼 한 번 클릭으로 뉴스를 얻고, AI는 방금 무슨 일이 있었는지 요약해 줍니다. 사람들은 행동하고 싶어 합니다. 그들은 인생의 한가운데에 있습니다. 그들은 결정을 내리고 싶어 하고, 필요한 역량을 습득하고 싶어 하지만, 때로는 무엇이 정답인지조차 알지 못합니다.”

AI에 대한 태도에서 세대 간 격차가 나타났지만, 그것은 예상했던 모습과는 다릅니다. 젊은 세대는 단순히 항상 이를 사용합니다. Lester는 “저는 1964년에 태어나서 자동으로 AI를 찾지는 않지만, 대학생인 제 아이들은 그것을 늘 사용하는 일상적인 툴로 봅니다.”라고 말했습니다.

IBM에서 일하는 그녀의 아들에게 Lester가 주는 조언은 기술적 유창함과 대인 관계에 대한 투자를 결합하라는 것입니다. 그녀는 “현실을 외면해서는 안 됩니다.”라고 말했습니다. “기본 툴킷을 이해해야 합니다.” 하지만 그녀는 또한 멘토를 관찰하고, 팀이 어떻게 만들어지는지 배우며, “AI의 계산적 마법”을 넘어서는 판단력을 기르라고 조언합니다. 그녀는 아들에게 “왜 그 사람들이 자신이 하는 일을 잘하는지, 왜 팀을 잘 만들고 프로젝트를 전술적 혹은 전략적으로 사고하는지”에 집중하라고 말합니다.

사회에 진출하는 가상의 20세에게 주는 Puri의 조언도 비슷합니다. 그는 “기술을 두려워하지 말고, 받아들이세요.”라고 말했습니다. “지금이 전례 없는 시대라는 것은 알고 있습니다. 매우 불편하게 느껴질 수도 있습니다. 하지만 이 분야에 오래 몸담아 온 사람으로서 확신할 수 있는 것은, 기술을 받아들이는 사람들이 미래를 정의하게 될 것이라는 점입니다.”

이 모든 논의 아래에는 일부 형태의 일은 설계상 인간 주도로 남아야 하는지에 대한 질문이 자리하고 있습니다. 이 질문을 받았을 때 Lester는 답하기 전 오랫동안 멈춰 있었습니다.

마침내 그녀는 “아이들은 인간에게 돌봄을 받아야 합니다.”라고 말했습니다. “아이들은 신체적 상호작용이 필요합니다. 눈맞춤이 필요하고, 접촉이 필요하며, 인간을 이해하는 공감 어린 훈육이 필요합니다.” 같은 원칙은 교육, 일부 의료 영역, 분쟁을 예방하기 위해 당사자 간 협상이 필요한 분야에도 적용될 수 있습니다. 이러한 영역은 효율성 향상이 인간적 연결의 비용을 감수할 만한 가치가 없을 수 있는 곳이며, Lester의 표현대로 “앞으로 나아가면서 인간 활동의 일부 영역을 의도적으로 구분하고 보호해야 하는” 분야입니다.

의미 있는 일을 대신해 보편적 기본소득이 자리 잡는 상황은 Puri를 불안하게 합니다. 그는 “사람들이 일하는 이유는 그것이 삶의 목적을 주기 때문입니다.”라고 말했습니다. “단지 돈의 문제가 아닙니다. 물론 돈이 매우 중요하다는 것은 이해합니다. 하지만 삶의 목적 역시 그만큼 중요합니다.” Lester는 일자리를 잃은 근로자들이 “연간 $20,000를 받고, 그 후 자신의 비즈니스를 시작할 수 있는” 시나리오를 설명했습니다.

하지만 그녀는 보장 소득이나 보조금만으로는 생산적인 활동에서 오는 의미를 대체할 수 있을지에 대해 회의적이었습니다. 그녀는 “그것만으로 사람들이 느끼는 의미, 목적, 그리고 가격으로 환산할 수 없는 대인 관계적 상호작용을 제공하기에 충분한지 회의적입니다.”라고 말했습니다.

그럼에도 불구하고, 적어도 이러한 시스템을 만드는 사람들 사이에서는 낙관론이 여전히 남아 있습니다. Puri는 새로운 기술이 파괴하는 것보다 더 많은 기회를 만들어낼 것이라고 믿습니다. 이는 “우리가 해결할 수 있으리라고는 상상조차 하지 못했던 문제들”을 해결하게 될 것입니다. Puri와 같은 전문가들의 눈에 비친 AI와 함께하는 미래는 희망적인 미래입니다. “우리는 결코 찾을 수 없을 거라 생각했던 질병의 치료법을 발견할 수도 있을 것입니다.”라고 그는 말했습니다. “지속 가능한 소재를 발견하게 될 것이고, 이는 사회 전반에 걸쳐 전례 없는 혁신을 가능하게 할 것입니다.”

하지만 그는 자동화될 수 없는 것들에 대해서도 분명하게 인식하고 있습니다. “우리가 손으로 하는 많은 일들은 재구성될 수 없습니다.”라고 그는 말했습니다. “집에 누수가 생기면, 그 누수를 고칠 줄 아는 사람이 필요합니다. 기계가 고장 나면, 그것을 고쳐줄 사람도 필요합니다. 또한 이런 것들이 어떻게 설계되고, 어떻게 만들어지고, 어떻게 유지되고, 어떻게 수리되는지를 새롭게 구상할 사람이 필요합니다.”

문제는 노동자들이 미래를 두려워할 것인지, 아니면 그것을 받아들이기로 선택할 것인지입니다. 이 기술은 이미 우리 곁에 와 있습니다. 이 기술은 소프트웨어 개발, 고객 서비스, 법률 조사 등 수많은 분야를 재편하고 있으며, 오늘날에는 손대기 어려워 보이는 영역들까지도 재구성할 가능성이 큽니다. 하지만 그것은 여전히 도구입니다. 놀라울 정도로 강력하지만, 결국은 도구일 뿐입니다.

“영문 작가이든, 엔터테인먼트 업계에 있든, 기술자이든, 의료 전문가이든,”이라고 Puri는 말했습니다. “이 기술을 받아들이세요. 놀라울 정도로 강력한 도구이기 때문입니다.”