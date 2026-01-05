AI가 일을 어떻게 재편할지에 대해 Ruchir Puri만큼 오랜 시간 고민해 온 사람은 거의 없습니다. IBM 수석 과학자인 Puri는 수년간 일부 근로자들이 자신을 대체할까 두려워하는 시스템을 구축해 왔습니다. 그는 한때 수십 년은 걸릴 것처럼 보였던 기술적 임계점을 기술이 넘어서는 과정을 지켜봤습니다. 그럼에도 AI 변화의 속도는 그조차도 놀라게 했습니다.
그는 IBM Think와의 인터뷰에서 “AI 분야에서 일해 온 사람이라면 누구나 이 기술이 이렇게 빠르게 발전한 데 놀랐고, 어떤 경우에는 충격을 받았다고 말해도 과언이 아닙니다.”라고 말했습니다. 혁신과 진보의 속도는 그야말로 경이로울 정도였습니다.”
수치는 대규모 변화의 이야기를 들려줍니다. 55개 경제권에서 1,400만 명의 근로자를 대표하는 1,000개 이상의 고용주를 조사한 World Economic Forum의 Future of Jobs Report 2025에 따르면, 2030년까지 AI는 1억 7천만 개의 새로운 일자리를 창출하는 동시에 9천2백만 개의 일자리를 대체해, 순증 7천8백만 개의 일자리를 만들어낼 것으로 예상됩니다. 하지만 이러한 순증 수치는 상당한 변동을 가립니다. 향후 5년 동안 전체 일자리의 22%가 영향을 받을 것입니다. 고용주들은 2030년까지 노동 시장에서 요구되는 기술의 39%가 바뀔 것으로 예상하고 있으며, 41%의 고용주는 AI가 업무를 자동화할 수 있는 영역에서 인력을 줄일 계획이라고 답했습니다. 한편 Goldman Sachs는 현재의 AI 활용이 경제 전반으로 확대될 경우 미국 일자리의 2.5%가 대체 위험에 놓일 것으로 추정했습니다.
모든 주요 기술적 전환은 대량 실업에 대한 예측을 불러왔습니다. 자동차는 말 산업과 그에 종사하던 모든 사람을 사라지게 할 것이라고 했습니다. 컴퓨터는 사무직을 쓸모없게 만들 것이라고 했습니다. 인터넷은 소매업을 붕괴시킬 것이라고 했습니다. 그러나 매번 경제는 사라진 것보다 더 많은 일자리를 만들어냈습니다. 오늘날 미국 근로자의 약 60%는 1940년에는 존재하지 않았던 직업을 갖고 있으며, 이는 지난 80여 년간 고용 성장의 85% 이상이 기술 주도의 일자리 창출에서 비롯되었음을 의미합니다. 문제는 이번에도 같은 패턴이 반복될 것인가입니다.
대부분의 직무 명칭은 계속 유지될 것입니다. 이는 NYU Stern School of Business의 경영 및 조직학 교수이자 Center for the Future of Management 소장인 Robert Seamans의 견해입니다. 그는 인터뷰에서 “사라질 직업은 극히 일부에 불과합니다.”라고 말했습니다. 하지만 그는 경고도 덧붙였습니다. “대부분의 직업은 변화할 것이며, 그 변화에 적응하지 않는 근로자는 노동 시장에서 가치 없는 구식 기술을 가진 상태가 될 것입니다.”
어떤 요인이 직업을 취약하게 만들까요? Seamans에 따르면 가장 위험한 직무는 개별적인 작업 수가 제한적이고 다른 역할과의 상호작용이 거의 없는 경우입니다. 텔레마케터를 예로 들어보겠습니다. 이 직무는 전화 걸기, 문의 응대, 결과 기록이라는 한정된 활동으로 이루어져 있습니다. 복잡한 집단 협업도 없고, 모호한 인간적 상황을 처리할 필요도 없습니다. 그는 “텔레마케터는 복잡한 그룹 작업 환경에서 다른 사람들과 상호작용하지 않습니다.”라고 말했습니다. “그래서 시스템화가 가능하고, 결국 복제될 수 있습니다.”
Puri와의 대화에서도 비슷한 관점이 나왔습니다. 그에 따르면 위험에 처한 직무는 언어와 지식 영역에서 “기계적인 동작”을 포함하는 일입니다. 그는 “누군가 전화하면 매뉴얼이나 기록을 찾아 답을 얻고, 그 답을 말해주는 식의 일입니다.”라고 설명했습니다. “그런 종류의 일은 사라질 수 있습니다.” 그는 표현 선택에 신중했습니다. “사실 저는 일부러 ‘단순 노동’이라는 표현을 쓰지 않고 있습니다. 기계적인 성격이라는 뜻입니다.”
소프트웨어 개발은 다른 분야에 무엇이 닥칠지 미리 보여줍니다. 2011년 Marc Andreessen은 소프트웨어가 세상을 집어삼키고 있다고 선언했습니다. 10년 후 Puri는 그 식사가 끝났다고 말했습니다. “소프트웨어는 세상을 집어삼켰습니다. 그리고 2020년에는 AI가 소프트웨어를 집어삼키고 있다는 것이 분명해졌습니다.”
Puri에 따르면 소프트웨어 개발자의 역할은 전례 없는 속도로 변화하고 있습니다. "저는 그 직업들이 사라질 것이라고 보는 쪽은 아닙니다. 할 일이 훨씬 더 많아지면서 역할이 진화할 것이라고 봅니다.”
겉보기에는 자동화 가능해 보이는 모든 일이 실제로 그런 것은 아니라고 Puri는 말했습니다. AI는 이미 수백만 건의 의료 영상을 읽고 있지만, 영상의학과 전문의는 단순히 이미지를 해석하는 것 이상의 일을 합니다. 환자 병력을 연결하고, 검사를 수행하며, 복잡한 정보를 종합하는 작업이 포함됩니다. 그는 “단순히 영상 판독 보고서를 읽는 것보다 훨씬 복잡합니다.”라고 말했습니다. 이 원칙은 모든 직업에 적용됩니다. 판단과 맥락의 다양한 요소를 엮어야 할수록 자동화는 더 어려워집니다.
취약한 직무에 있는 근로자에게 메시지는 분명합니다. Puri는 “그런 직무에 있다면 어떤 부가 가치를 제공하고 있는지 고민해야 합니다. 그런 일은 자동화될 수 있으니까요.”라고 말했습니다. 그는 이어 “하지만 이런 툴은 불안해하기보다는 자신의 일을 재구상할 수 있는 수단을 제공합니다.”라며, 휴대폰으로 기술을 실험하고 새로운 역할을 제안할 수 있다고 덧붙였습니다.
그는 “관리자에게 가서 ‘이런 것이 가능합니다’라고 말해보세요.”라고 했습니다. “그러면 누군가가 미래를 결정하게 두는 대신, 자신의 일과 미래에 대해 발언권을 가질 수 있습니다.”
어떤 직업이 살아남느냐는 업무 내용보다 조직 내 위치와 더 관련이 있을 수 있습니다. Columbia Law School 전 학장 Gillian Lester는 노동 시장에서 “중간층의 공백화”가 발생할 가능성을 보고 있습니다. 그녀에 따르면 살아남을 가능성이 큰 직무는 양 극단에 있습니다. 판단을 대체할 수 없는 고도로 전문화된 전문가, 그리고 자동화하기 어려운 육체적 업무를 수행하는 저임금 서비스 노동자입니다. 그녀는 IBM Think와의 인터뷰에서 “전문직 종사자, 외과의사, 그리고 청소 노동자는 괜찮을 것입니다.”라고 말했습니다. 그러나 그 사이에는 취약해질 가능성이 있는 방대한 화이트칼라 중간층이 존재합니다. Lester는 “보험 업계에서 데이터 세트를 검토해 누군가가 보상을 받을 자격이 있는지 판단하는 일을 하는 사람들처럼, 그런 업무는 앞으로 더 이상 인간을 필요로 하지 않게 될 것입니다.”라고 말했습니다.
그렇다면 중간 관리직과 임원 기능은 어떨까요? Puri에 따르면 정보기술은 이미 이러한 역할을 재편했으며, “더 강력한 툴을 손에 쥐게 하고” “더 나은 인텔리전스와 더 나은 의사결정 역량을 즉시 활용”해 더 큰 팀을 관리할 수 있게 했습니다.
그러나 그는 관리 역할 자체가 자동화되어 사라질 것이라는 생각에는 반대했습니다. 그는 “우리가 집단적으로 ‘중간 관리는 필요 없다’고 말하는 상황에 이르게 될 것이라고는 생각하지 않습니다.”라고 말했습니다. “그것은 곧 의사결정 자체가 필요 없다고 말하는 것과 다름없고, 모든 것을 우리 대신 결정을 내려주는 기계에 떠넘기겠다는 의미이기도 합니다.”
그는 그 시나리오가 “관점에 따라 유토피아일 수도, 디스토피아일 수도 있다”고 말했습니다. 하지만 어느 쪽이든 아직은 먼 이야기입니다. “말 그대로 우리의 생명과 모든 것을 이 기계에 맡길 수 있을 때까지는, 일자리가 사라지기보다는 재편되는 긴 전환기가 존재합니다.”
다음에 벌어질 일은 대규모 해고의 물결이라기보다는 선별에 가까울 수 있습니다. IBM AI 오픈 이노베이션 수석 아키텍트인 Gabe Goodhart에 따르면, 거의 모든 지식 기반 직무는 곧 두 갈래로 나뉠 것입니다. 그는 IBM Think와의 인터뷰에서 “AI가 결합된 버전의 직무는 매우 높은 수요를 보이게 될 것”이라고 말했습니다. 그는 이러한 툴을 숙달한 사람은 프리미엄을 받게 될 것이고, 그렇지 못한 사람은 점점 줄어드는 전통적 업무 시장에서 경쟁하게 될 것이라고 덧붙였습니다.
Goodhart는 이 두 집단 사이의 간극을 “AI를 효과적으로 사용할 역량은 없지만 어쨌든 사용하려는” 근로자들이 채우게 될 것이라고 경고했습니다. 이들은 더 많은 산출물을 만들어낼 수는 있지만 이해는 부족하고, 과정은 파악하지 못한 채 결과를 신뢰하며, 기계가 언제 오류를 냈는지조차 구분하지 못하는 사람들입니다.
하지만 일부 근로자를 위협하는 바로 그 툴이 다른 이들에게는 힘을 실어주고 있습니다. AI 에이전트가 디자인 개념을 곧바로 작동하는 소프트웨어로 변환하는 “vibe coding”의 등장을 생각해 보세요. 전통적으로 디자이너들은 스스로 프로토타입을 만들 프로그래밍 역량이 부족했습니다. 하지만 이제는 가능합니다. Goodhart는 “이는 핵심 입력인 디자인이 이제 작동하는 소프트웨어라는 목표 출력으로 직접 이어질 수 있는 교차 역량입니다.”라고 설명했습니다. 분야 간 장벽이 허물어지고 있습니다.
이러한 민주화는 지금 진행 중인 가장 근본적인 변화 중 하나일 수 있습니다. Puri는 “현재의 생성형 AI 기술은 코딩 기술과 데이터 과학 기술을 거의 영어를 쓰듯 비개발자에게도 접근 가능하게 만들었습니다.”라고 말했습니다. 그는 1인 기업이 $10억 이상의 가치를 갖게 될 것이라는 예측을 언급했습니다. “예전에는 아마 20명이 해야 했던 일을 이제는 한두 명이 할 수 있습니다. 그리고 참고로, 그 사람들은 흔히 말하는 ‘소프트웨어 기술’을 갖고 있지 않습니다.”
그 결과는 직관과 반대입니다. 비기술 직군의 근로자들이 오히려 더 많은 기회를 맞이할 수 있습니다. “이제는 바로 그 사람들이 참여하게 됩니다.”라고 Puri는 말했습니다. “사실 이전에는 어느 정도 배제되어 있었죠. 이제는 참여하게 된 것입니다.”
기술이 그 창조자조차 놀랄 만큼 빠르게 발전하고 있다면, 경제의 변화는 보다 신중하게 진행되고 있습니다. Puri의 표현대로 2025년은 “거대한 진입로의 시작”을 의미했으며, 기업들이 AI를 실제 운영에 통합하고, 워크플로를 재구성하며, 시스템에 조심스럽게 더 많은 자율성을 부여하기 시작한 시점이었습니다.
그는 “기업들은 여전히 에이전트에 너무 많은 자율성을 주는 것을 우려하고 있습니다.”라고 말했습니다. “통제할 수 없게 되면 큰 혼란을 초래할 수 있습니다.”
관련된 또 다른 과제는 AI 시스템이 의도한 대로 작동하고 있는지 아는 것입니다. IBM Research의 AI Foundations 부문 부사장인 David Cox는 IBM Think와의 인터뷰에서 “Benchmarking은 기업 전반에서 1급 핵심 역량이 되거나, 최소한 그렇게 되어야 합니다.”라고 말했습니다. “시스템을 어떻게 검증하고 테스트와 벤치마크를 구성해, 의도한 대로 작동하는지 알 수 있을까요? 이것이 제가 현재 가장 크게 보고 있는 공백입니다.”
Cox는 AI 평가 툴은 완전히 새로운 분야를 필요로 할 것이며, 우리가 익숙한 소프트웨어보다 “훨씬 비결정적”이기 때문에 기존 소프트웨어 테스트와는 다를 것이라고 주장합니다.
Puri의 관점에서는 AI가 사회 전반에 완전히 “스며들기”까지 최대 10년이 걸릴 수 있으며, 향후 3~5년은 초가속의 시기가 되고, 그 뒤에는 더 긴 안정화 단계가 이어질 수 있습니다.
미래의 직업은 어떤 모습일까요? 이러한 대화에서 드러난 비전은 인간이 “에이전트 군단”을 관리하고 AI 시스템을 감독하며, 의도대로 작동하는지 확인하고 방향을 벗어날 경우 교정하는 역할을 맡는 모습입니다. Puri는 “관리자의 역할과 비슷합니다.”라고 말했습니다. “부가 가치는 한 단계 위로 이동합니다.”
도메인 전문가는 기술자와 직접 협업해 AI 에이전트를 만들고, 자신의 전문 지식을 바탕으로 시스템의 행동과 가드레일을 정의하게 됩니다. 또한 이들은 에이전트를 유지 관리하며, 결과를 평가하고 위험을 식별하며 엣지 케이스를 다루는 데 인간의 판단을 적용하게 됩니다. Puri는 “AI 기술자들은 보통 AI만으로는 AI 에이전트를 만들 수 없다는 점을 알고 있습니다.”라고 말했습니다. “AI와 도메인 전문성의 교차점이 반드시 필요합니다.”
Goodhart는 이를 단도직입적으로 표현했습니다. “직장에서 AI를 안전하게 활용하는 데 필요한 핵심 역량은 인간의 판단입니다.” 즉, AI가 무엇이고 무엇이 아닌지를 이해하고, 한계를 인식하면서 효과적으로 활용할 수 있는 근로자가 필수적이라는 뜻입니다. “이러한 이해 없이 AI를 사용하려는 사람들은 위험을 이해하지 못한 채 AI에 의존하는 함정에 빠져, 큰 결과를 초래할 수 있는 실수를 저지르게 될 것입니다.”
Seamans에 따르면 앞으로 몇 년간 가장 중요해질 세 가지 역량은 다음과 같습니다. “누가 시키지 않아도 스스로 역량을 키울 수 있는 능력, 지식에 대한 갈증, 그리고 특히 팀원들을 포함해 다른 사람을 돕고자 하는 의지.” 이 중 어느 것도 기술적 역량은 아닙니다. 대신 Seamans는 이 모든 것이 일과 동료를 대하는 특정한 태도를 필요로 한다고 말했습니다.
인터뷰 전반에서 소프트 스킬의 중요성은 반복해서 언급되었습니다. Puri는 “문제 해결 능력, 커뮤니케이션 능력을 갖추세요.”라고 조언했습니다. “기계가 잠재적으로 많은 기계적인 업무를 수행할 수 있기 때문에, 이런 역량은 그 어느 때보다 중요합니다.” 그가 보기에 분명히 인간에게만 남아 있는 것은 감성 지능입니다. “감성 지수는 여전히 인간의 특성입니다. 공감은 인간의 특성입니다.”
법학 교육에서의 경험을 바탕으로 Lester는 비판적 사고와 창의성, 즉 예상치 못한 각도에서 문제에 접근하고 정보를 새로운 방식으로 종합하며 분석과 함께 직관을 발휘하는 능력의 중요성을 강조했습니다.
그녀는 사실적 지식을 언급하며 “우리가 가르치는 것의 큰 부분은 AI가 제공할 수 있는 내용입니다.”라고 말했습니다. “AI는 태양 주위를 도는 행성이 몇 개인지 알려줄 수 있습니다. 하지만 우리가 하는 일의 큰 부분은 사람들에게 문제를 해결하는 방법을 가르치는 것입니다. 우리는 평소와는 다른 경로를 따라 창의적으로 사고하는 법, 즉 비판적 사고 역량을 가르칩니다. 또한 공식만큼이나 직관과 감각이 도움이 될 수 있는 지점도 가르치고 있습니다.”
이러한 역량은 언제나 교육의 근간이었지만, 학습의 정보적 기능을 AI에 맡길 수 있게 되면서 점점 더 중요해지고 있습니다. 이제 과제는 이전할 수 없는 요소들, 즉 판단력, 창의성, 대인 관계 능력을 전문성 개발의 중심에 두는 것입니다. Lester는 “사람들에게 이런 역량을 어떻게 가르치고 계속해서 가르칠 것인지 고민하는 것이 고등교육의 가장 큰 과제 중 하나라고 생각합니다.”라고 말했습니다.
인간의 감독이 알고리즘적 모니터링으로 대체될 때, 무언가가 달라집니다. 직장에서의 AI 감시는 키 입력을 측정하고, 얼굴 표정을 분석하며, 목소리 톤을 추적하고, 어떤 인간 관리자도 지속할 수 없을 정도의 세밀함으로 신체 움직임을 따라갈 수 있습니다. Lester는 “우리는 언제나 상사를 두고 일해 왔습니다.”라고 말했습니다. “때로는 미시적으로 관리하는 상사였고, 때로는 작업 현장의 가혹한 감독관이었으며, 때로는 화이트칼라 관리자였습니다.” 그녀는 새로운 점은 AI가 이러한 해악을 “증폭시키고 체계화”해, 일상적인 감독을 더 추상적이고 더 광범위하며 저항하기 어려운 것으로 만든다는 것이라고 말했습니다.
더 우려스러운 점은 AI 감독이 직장 내 관계에서 인간적인 요소를 제거할 수 있다는 점입니다. 그러한 관계는 억압적일 수 있지만, 동시에 돌봄과 성장을 제공하기도 합니다. Lester는 “거기에는 익명화된 성격이 있습니다.”라고 말했습니다. “좋든 나쁘든 우리는 상사나 멘토와 함께 일해 왔고, 그중 일부 관계는 매우 긍정적인 관계였습니다.”
AI와 일에 대한 논의가 주로 효율성과 통제에 집중되는 가운데, Lester는 직장의 인간적 분위기에 미치는 영향에 더 관심을 가졌습니다. 그녀는 “AI는 직장 내 대인 관계에 깊은 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다.”라며 “성장, 전문적 성장, 학습, 대인 학습을 통한 발전, 조언, 멘토링, 그리고 상하 관계까지 포함해서요. 그리고 그것은 매우 흥미로울 것입니다. 우리는 이러한 툴의 가치와 유용성을 대인 관계적 사회화와 어떻게 균형 잡을지 고민해야 합니다.”
현재 진행 중인 변화의 한 가지 결과는 학습을 더 이상 일회성 사건으로 볼 수 없게 되었다는 점입니다. Puri는 “학습과 교육은 학위를 받으면 끝나는 과정이 아닙니다.”라고 말했습니다. “모든 것이 계속해서 변하고 있습니다.”
그는 모든 분야의 근로자가 산업을 재편하는 기술과 소통할 수 있도록 하는 기본 소양인 보편적인 “AI 이해력”을 옹호합니다. 그는 직원들이 자연어로 AI와 소통할 수 있기 때문에 툴 자체가 이를 그 어느 때보다 쉽게 만든다고 주장했습니다.
그럼에도 불구하고 Lester의 표현처럼, 현재 학생 세대는 “대기 상태”에 놓여 있습니다. 규칙을 따르고 기대된 역량을 길러온 젊은이들은 이제 AI 시스템이 그런 역량을 몇 초 만에 재현할 수 있다는 사실을 마주하고 있습니다. 저널리즘조차도 그렇다고 Lester는 인정했습니다. “사람들은 버튼 한 번 클릭으로 뉴스를 얻고, AI는 방금 무슨 일이 있었는지 요약해 줍니다. 사람들은 행동하고 싶어 합니다. 그들은 인생의 한가운데에 있습니다. 그들은 결정을 내리고 싶어 하고, 필요한 역량을 습득하고 싶어 하지만, 때로는 무엇이 정답인지조차 알지 못합니다.”
AI에 대한 태도에서 세대 간 격차가 나타났지만, 그것은 예상했던 모습과는 다릅니다. 젊은 세대는 단순히 항상 이를 사용합니다. Lester는 “저는 1964년에 태어나서 자동으로 AI를 찾지는 않지만, 대학생인 제 아이들은 그것을 늘 사용하는 일상적인 툴로 봅니다.”라고 말했습니다.
IBM에서 일하는 그녀의 아들에게 Lester가 주는 조언은 기술적 유창함과 대인 관계에 대한 투자를 결합하라는 것입니다. 그녀는 “현실을 외면해서는 안 됩니다.”라고 말했습니다. “기본 툴킷을 이해해야 합니다.” 하지만 그녀는 또한 멘토를 관찰하고, 팀이 어떻게 만들어지는지 배우며, “AI의 계산적 마법”을 넘어서는 판단력을 기르라고 조언합니다. 그녀는 아들에게 “왜 그 사람들이 자신이 하는 일을 잘하는지, 왜 팀을 잘 만들고 프로젝트를 전술적 혹은 전략적으로 사고하는지”에 집중하라고 말합니다.
사회에 진출하는 가상의 20세에게 주는 Puri의 조언도 비슷합니다. 그는 “기술을 두려워하지 말고, 받아들이세요.”라고 말했습니다. “지금이 전례 없는 시대라는 것은 알고 있습니다. 매우 불편하게 느껴질 수도 있습니다. 하지만 이 분야에 오래 몸담아 온 사람으로서 확신할 수 있는 것은, 기술을 받아들이는 사람들이 미래를 정의하게 될 것이라는 점입니다.”
이 모든 논의 아래에는 일부 형태의 일은 설계상 인간 주도로 남아야 하는지에 대한 질문이 자리하고 있습니다. 이 질문을 받았을 때 Lester는 답하기 전 오랫동안 멈춰 있었습니다.
마침내 그녀는 “아이들은 인간에게 돌봄을 받아야 합니다.”라고 말했습니다. “아이들은 신체적 상호작용이 필요합니다. 눈맞춤이 필요하고, 접촉이 필요하며, 인간을 이해하는 공감 어린 훈육이 필요합니다.” 같은 원칙은 교육, 일부 의료 영역, 분쟁을 예방하기 위해 당사자 간 협상이 필요한 분야에도 적용될 수 있습니다. 이러한 영역은 효율성 향상이 인간적 연결의 비용을 감수할 만한 가치가 없을 수 있는 곳이며, Lester의 표현대로 “앞으로 나아가면서 인간 활동의 일부 영역을 의도적으로 구분하고 보호해야 하는” 분야입니다.
의미 있는 일을 대신해 보편적 기본소득이 자리 잡는 상황은 Puri를 불안하게 합니다. 그는 “사람들이 일하는 이유는 그것이 삶의 목적을 주기 때문입니다.”라고 말했습니다. “단지 돈의 문제가 아닙니다. 물론 돈이 매우 중요하다는 것은 이해합니다. 하지만 삶의 목적 역시 그만큼 중요합니다.” Lester는 일자리를 잃은 근로자들이 “연간 $20,000를 받고, 그 후 자신의 비즈니스를 시작할 수 있는” 시나리오를 설명했습니다.
하지만 그녀는 보장 소득이나 보조금만으로는 생산적인 활동에서 오는 의미를 대체할 수 있을지에 대해 회의적이었습니다. 그녀는 “그것만으로 사람들이 느끼는 의미, 목적, 그리고 가격으로 환산할 수 없는 대인 관계적 상호작용을 제공하기에 충분한지 회의적입니다.”라고 말했습니다.
그럼에도 불구하고, 적어도 이러한 시스템을 만드는 사람들 사이에서는 낙관론이 여전히 남아 있습니다. Puri는 새로운 기술이 파괴하는 것보다 더 많은 기회를 만들어낼 것이라고 믿습니다. 이는 “우리가 해결할 수 있으리라고는 상상조차 하지 못했던 문제들”을 해결하게 될 것입니다. Puri와 같은 전문가들의 눈에 비친 AI와 함께하는 미래는 희망적인 미래입니다. “우리는 결코 찾을 수 없을 거라 생각했던 질병의 치료법을 발견할 수도 있을 것입니다.”라고 그는 말했습니다. “지속 가능한 소재를 발견하게 될 것이고, 이는 사회 전반에 걸쳐 전례 없는 혁신을 가능하게 할 것입니다.”
하지만 그는 자동화될 수 없는 것들에 대해서도 분명하게 인식하고 있습니다. “우리가 손으로 하는 많은 일들은 재구성될 수 없습니다.”라고 그는 말했습니다. “집에 누수가 생기면, 그 누수를 고칠 줄 아는 사람이 필요합니다. 기계가 고장 나면, 그것을 고쳐줄 사람도 필요합니다. 또한 이런 것들이 어떻게 설계되고, 어떻게 만들어지고, 어떻게 유지되고, 어떻게 수리되는지를 새롭게 구상할 사람이 필요합니다.”
문제는 노동자들이 미래를 두려워할 것인지, 아니면 그것을 받아들이기로 선택할 것인지입니다. 이 기술은 이미 우리 곁에 와 있습니다. 이 기술은 소프트웨어 개발, 고객 서비스, 법률 조사 등 수많은 분야를 재편하고 있으며, 오늘날에는 손대기 어려워 보이는 영역들까지도 재구성할 가능성이 큽니다. 하지만 그것은 여전히 도구입니다. 놀라울 정도로 강력하지만, 결국은 도구일 뿐입니다.
“영문 작가이든, 엔터테인먼트 업계에 있든, 기술자이든, 의료 전문가이든,”이라고 Puri는 말했습니다. “이 기술을 받아들이세요. 놀라울 정도로 강력한 도구이기 때문입니다.”
